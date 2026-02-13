Alexandr Petkov: Bălți nu renunță la proiecte, chiar dacă finanțările întârzie
Provincial, 13 februarie 2026 12:40
În cadrul ședinței Consiliului municipal Bălți, primarul Alexandr Petkov, a declarat că, relația de colaborare dintre Primărie și Guvern este una constructivă și a rugat unii consilieri din partidul de guvernământ să excludă orice fel de speculații la această temă. Primarul mun.Bălți a subliniat că în pofida acestor speculații, administrația locală își propune să păstreze
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
12:10
În doi ani, Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Ungheni va avea unul dintre cele mai moderne edificii, cu acoperiș și pereți termoizolați, cu toate rețelele (electrice, termice, ventilație, apă, canalizare, internet etc.) schimbate, cu reparație generală în interior și exterior, cu dotări și amenajarea întregului teritoriu. Despre aceasta a comunicat Primăria Ungheni, transmite PROVINCIAL. Astfel,
Acum 2 ore
11:40
Primarul General, Ion Ceban, informează că, zilnic, pe itinerarele municipale circulă 35 de rute de autobuz, dintre care 28 sunt suburbane, și 38 de rute de troleibuz, care ajung inclusiv în suburbiile Trușeni, Durlești, Stăuceni și Bubuieci. Pe traseele municipale ies, în fiecare zi, peste 330 de autobuze și 160 de troleibuze. Potrivit edilului, datele
11:30
Primele patru localități selectate în cadrul proiectului „Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova" au semnat astăzi, acordurile de implementare a proiectului. Peste 21 mii de cetățeni din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, orașul Anenii Noi, satul Mereni, raionul Anenii Noi și comuna Boșcana, raionul Criuleni, vor beneficia de acces la apă potabilă de calitate. Astăzi,
11:30
Percheziții într-un caz de șantaj cu zeci de mii de euro. Victimele erau amenințate cu perturbarea activităților pe “Instagram” # Provincial
Procurorii de la Căușeni, în comun cu ofițerii Direcției Investigații „Centru" a INI, și polițiștii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care 3 femei și 5 bărbați (cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani), originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai
11:10
Astăzi, 13 februarie 2026, Primăria municipiului Bălți a organizat ceremonia de depunere de flori la bustul poetului Grigore Vieru, cu prilejul marcării a 91 de ani de la nașterea marelui poet. La eveniment au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Bălți, oameni de cultură, precum și locuitori ai orașului, care au venit să aducă un omagiu
Acum 4 ore
10:50
Peste 11 500 de persoane instruite de angajații IGSU pentru prevenirea riscurilor în perioada rece a anului # Provincial
În perioada 05–11 februarie 2026, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au desfășurat mai multe activități de informare și instruire în domeniul bazelor securității vieții, având drept scop consolidarea cunoștințelor populației privind comportamentul corect în situații de urgență. În perioada indicată, peste 11 500 de persoane din întreaga țară au participat la instruiri și
10:40
(VIDEO) Consilierii MAN sesizează Agenția de Mediu privind defrișările din proiectul „Curți europene” # Provincial
Consilierii fracțiunii MAN au depus o sesizare la Agenția de Mediu, solicitând copiile autorizațiilor de defrișare a arborilor eliberate agenților economici implicați în proiectul guvernamental „Curți europene". Demersul vine în urma sesizărilor locatarilor, care au prezentat fotografii și înregistrări video ce arată defrișarea copacilor, inclusiv scoaterea rădăcinilor. Consilierii MAN cer clarificări pentru a stabili dacă
10:30
Pe mai multe trasee naționale se circulă în condiții de ceață, pe alocuri densă, cu vizibilitate redusă. Codul galben este valabil până la amiază. Pentru siguranța în trafic: ▪️ Reduceți viteza; ▪️ Păstrați distanța de siguranță; ▪️ Evitați depășirile riscante. Drumarii monitorizează permanent arterele naționale și intervin pe sectoarele afectate de condițiile meteo.
10:20
Deputat PSRM: Sistemul educațional nu traversează doar o criză, ci este supus unei distrugeri conștiente # Provincial
Ieri, în cadrul dezbaterilor pe marginea modificărilor la Codul Educației, propuse de ministrul Educației, Dan Perciun, deputatul PSRM Ala Ursu-Antoci a criticat dur inițiativa Guvernului, calificând-o drept un nou experiment politic cu efecte grave asupra sistemului educațional din Republica Moldova. „Sistemul educațional nu traversează doar o criză, ci este supus unei distrugeri conștiente. Sub paravanul
10:00
34 de proiecte de dezvoltare durabilă – implementate în anul 2025 prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării # Provincial
După cum se cunoaște, prin Hotărârea Guvernului nr.311/2025 și prin intermediul alocațiilor pentru activitățile de reintegrare a țării au fost alocate 29,6 milioane lei pentru finanțarea a 36 de proiecte de dezvoltare durabilă în perimetrul Zonei de Securitate. Totodată, din bugetul destinat Programului activităților de reintegrare a țării pentru anul 2025, ca și în anul
10:00
Bărbat, trimis după gratii pentru răpirea unei mașini de la o spălătorie auto din capitală # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de răpirea mijlocului de transport, comis de un bărbat în vârstă de 37 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța l-a condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. Potrivit materialelor cauzei, în noaptea lui 04 septembrie 2023,
10:00
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) desfășoară testarea unui nou sistem de comunicare operațională, destinat asigurării circulației neîntrerupte a trenurilor, care marchează un pas important în procesul de digitalizare și modernizare a activității întreprinderii. Specialiștii întreprinderii au modernizat legătura tehnologică operativă dintre dispecer, impiegatul de mișcare al stației feroviare și mecanicul de locomotivă,
09:50
(FOTO) Molești și Hansca – în plin proces de modernizare prin „Satul European” și „Europa este aproape” # Provincial
Satele Molești și Hansca au fost punctele finale ale vizitei de lucru a viceprim-ministrului Bolea Vladimir în raionul Ialoveni. În ambele localități sunt în derulare proiecte de modernizare a drumurilor locale și de dezvoltare a infrastructurii educaționale și sportive. La Molești este în proces de construcție sala de sport a Liceului, în cadrul unui proiect
09:10
Ion Ceban, la Conferința Antidrog: drogul nu distruge doar o persoană, distruge familii, relații, prietenii și destine # Provincial
Conferința Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri", a reunit 350 de participanți, reprezentanții administrației instituțiilor de învățământ general și 125 de elevi, membri ai Consiliilor Școlare, alături de specialiști din domeniul sănătății, asistenței sociale, poliției și societății civile. Primarul General al capitalei, Ion Ceban, a venit cu un mesaj în fața
Acum 6 ore
08:20
Gheorghe Hajder, la Cahul: reforma domeniului silvic înseamnă muncă cinstită, respectarea legii și păduri protejate # Provincial
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ieri, a efectuat o vizită de lucru la Cahul pentru a evalua progresul implementării proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova", Regiunea de Management a Deșeurilor 1, care acoperă raioanele Cahul, Cantemir, Taraclia, Comrat, Vulcănești și Ceadâr-Lunga. Discuțiile au vizat situația actuală a proiectului, precum și măsurile care trebuie accelerate la nivel
07:20
Mai multă autonomie pentru școli și sprijin pentru profesori – modificări la Codul Educației # Provincial
Parlamentul Republicii Moldova a votat în prima lectură joi, 12 februarie, proiectul de modificare a Codului Educației. Noile prevederi contribuie la asigurarea accesului echitabil la educație de calitate, sprijină copiii cu dizabilități și pe cei din diaspora și oferă suport financiar și profesional cadrelor didactice. „Modificările vin să răspundă unui șir întreg de provocări pe care le
Acum 24 ore
20:20
Un militar în termen al Armatei Naționale s-a rănit mortal cu arma din dotare, astăzi, 12 februarie curent, în timpul îndeplinirii serviciului la post. Tragicul incident a avut loc la ora 18.15. Medicii sosiți la fața locului au constatat decesul soldatului. La moment, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de
17:20
Locuitorii comunelor Câietu, Baimaclia și Ciobalaccia din raionul Cantemir vor fi conectați la serviciul public de alimentare cu gaze naturale # Provincial
Reprezentanți ai Sucursalei Furnizare S.A. „Energocom" au participat astăzi la o ședință de lucru organizată la Consiliul Raional Cantemir, alături de autoritățile publice locale, specialiști ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), operatorul sistemului de distribuție Cahul‑Gaz și alte instituții implicate în gestionarea infrastructurii de gaze naturale. Discuțiile s-au concentrat pe procesul de conectare
17:20
Viitorii absolvenți ai liceelor din raionul Glodeni au descoperit oportunitățile studiilor militare # Provincial
Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun", reprezentat de Locotenent-colonel, Irina Babară, și-a prezentat, astăzi, la Consiliul raional Glodeni, oferta educațională pentru anul de studii 2026–2027. Potrivit autorităților, sesiunea informativă dedicată promovării imaginii instituției militare, organizată de Secția Administrativ-Militară Glodeni în colaborare cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport, a avut scopul de a informa
17:20
Bolea, la Ialoveni: Proiectele gestionate de ADR Centru sunt esențiale pentru dezvoltarea Regiunii Centru # Provincial
Astăzi, 12 februarie 2026, viceprim-ministrul, Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, însoțit de Secretarul de stat responsabil de domeniul dezvoltării regionale, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ialoveni. În acest context, ministrul a avut întrevederi cu echipa Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Centru și cu reprezentanți ai autorităților publice locale. În cadrul
16:40
Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara, la 11 februarie 2026, a fost informată de către patrula mobilă а SPF Leova despre depistarea a trei cadavre de porci mistreți în extravilanul localității Sărаtа Răzeși, ocolul silvic Leova, cantonul silvic пr.1, în apropiere de râul Prut. În cadrul întreprinderii silvice au fost întreprinse toate măsurile ce se impun în asemenea
16:30
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în prezent, traficul pe drumurile publice naționale este asigurat în condiții bune de circulație. Conform planificărilor săptămânale și necesităților operative, drumarii au continuat, pe parcursul zilei curente, lucrările de întreținere a drumurilor publice naționale în mai multe raioane ale țării. Obiectivul principal al intervențiilor este îmbunătățirea stării tehnice a
16:20
Marfă fără acte de proveniență, depistată în cadrul controlului vamal într-o unitate comercială # Provincial
Ofițerii Echipelor mobile, în coordonare cu funcționarii Direcției investigare fraude vamale, în baza informațiilor deținute, au efectuat controlul vamal la o unitate comercială din municipiul Orhei, unde erau expuse spre comercializare articole vestimentare și încălțăminte. În urma controlului documentar și fizic al mărfurilor, au fost identificate 1251 de articole care erau comercializate fără deținerea actelor
16:20
La întâlnirea ministrului Bolea Vladimir cu primarii din raionul Ialoveni au fost abordate aspecte legate de activitatea autorităților locale, provocările cu care se confruntă și necesitățile prioritare de dezvoltare ale localităților pe care le administrează. Împreună cu primarii au fost analizate proiectele de dezvoltare locală implementate prin Programul Național „Satul European", edițiile I și II.
15:50
Primăria orașului Cimișlia informează despre finalizarea lucrărilor de betonare pe strada Basarabiei, realizate în cadrul Programului „Bugetul Inițiativelor Civice 2025". Potrivit autor
15:40
Soroca: peste 150 de agricultori au participat la un seminar despre evidența activităților agricole # Provincial
Fermieri din 5 raioane ale țării au fost instruiți la Soroca privind completarea corectă a cărții istoriei câmpului și evidența activităților agricole, în contextul noilor cerințe de protecție a solului și trasabilitate a producției. Peste 150 de producători agricoli din raioanele Soroca, Dondușeni, Florești, Drochia și Șoldănești au participat la seminarul de transfer de cunoștințe […] Post-ul Soroca: peste 150 de agricultori au participat la un seminar despre evidența activităților agricole apare prima dată în Provincial.
15:30
Comisia de selectare și evaluare a proiectelor finanțate din fondul măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) a desemnat câștigătorii concursului de proiecte privind activități de informare și conștientizare în răspunsul la tuberculoză și profilaxia și prevenirea tuberculozei (TB), desfășurat în perioada 13 ianuarie – 12 februarie 2026. Astfel, șase proiecte […] Post-ul Sprijin financiar pentru informarea și screeningul TB în mai multe raioane apare prima dată în Provincial.
15:20
MEC lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, în susținerea copiilor din Ucraina # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova lansează Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina. La data de 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Acest război a schimbat profund viețile a milioane de oameni. […] Post-ul MEC lansează campania „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, în susținerea copiilor din Ucraina apare prima dată în Provincial.
15:10
Cooperarea dintre raionul Sîngerei și județul Maramureș marchează o nouă etapă de dezvoltare, bazată pe dialog instituțional și interes comun pentru consolidarea relațiilor dintre cele două administrații publice locale. În acest context, președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian și președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, au semnat un acord de cooperare, subliniind importanța colaborării dintre […] Post-ul Raionul Sîngerei și județul Maramureș au semnat un acord de cooperare apare prima dată în Provincial.
14:50
(INTERVIU) Andrei Năstase: Dereneu nu este doar un episod local. Este o oglindă a unei tensiuni mai profunde din societate # Provincial
Interviu cu Andrei Năstase, avocat, ex-ministru al Afacerilor Interne, despre situația de la Dereneu, starea din societate și problemele existente. – Domnule Andrei Năstase, ce se întâmplă în esență la Dereneu și de ce situația a devenit una atât de sensibilă? Dereneu nu este doar un episod local. Este o oglindă a unei tensiuni mai […] Post-ul (INTERVIU) Andrei Năstase: Dereneu nu este doar un episod local. Este o oglindă a unei tensiuni mai profunde din societate apare prima dată în Provincial.
14:40
În cadrul inițiativei dedicate îmbunătățirii sănătății orale a populației, Consiliul Raional Ungheni desfășoară activități de informare și sensibilizare a comunității privind importanța prevenției și a îngrijirii dentare corespunzătoare, contribuind la formarea unor comportamente responsabile în domeniul sănătății orale. Demersul urmărește sprijinirea populației în adoptarea unor practici corecte de igienă și în reducerea riscurilor asociate afecțiunilor […] Post-ul Campanie de prevenție dentară în școlile din raionul Ungheni apare prima dată în Provincial.
14:40
Consiliul raional Glodeni a dat curs inițiativei Asociației Naționale a Bolnavilor de Tuberculoză „SMIT” de a organiza în comun masa rotundă cu genericul: „Implicarea comunității pentru crearea unui sistem interconectat și coordonat de programe și servicii bazate pe comunitate și conduse de comunitate printr-o abordare multisectorială”. Potrivit autorităților, evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice […] Post-ul Masă rotundă SMIT-Glodeni: soluții multisectoriale pentru tuberculoză apare prima dată în Provincial.
14:40
CNA și PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 000 000 de dolari # Provincial
Ofițerii CNA și procurorii PCCOCS cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la $26.000.000. Astăzi, persoanele suspectate (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine au fost supuse perchezițiilor, fiind vizate domiciliile și sediile unor fondatori […] Post-ul CNA și PCCOCS au efectuat percheziții într-un dosar de delapidare în cazul unei nave maritime evaluată la 26 000 000 de dolari apare prima dată în Provincial.
14:30
„Termoelectrica” S.A. informează că, în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 164/2025 cu privire la energia electrică, art. 9 alin (2) lit. b) și art. 91 alin. (5) din Legea nr. 92/2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării, în conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare […] Post-ul Noi tarife la energia electrică și termică aprobate pentru consumatori apare prima dată în Provincial.
14:10
Vladimir Bolea, în vizită la Dănceni: grădiniță termoizolată, canalizare modernă și drum reabilitat # Provincial
Astăzi, viceprim-ministrul Bolea Vladimir și-a început vizita de lucru în raionul Ialoveni, la Dănceni, unde peste 150 de copii vor beneficia de o grădiniță eficientizată energetic, 200 de gospodării și mai mulți agenți economici au acces la rețele moderne de canalizare, iar aproximativ 2 700 de locuitori vor beneficia de un drum local reabilitat. La […] Post-ul Vladimir Bolea, în vizită la Dănceni: grădiniță termoizolată, canalizare modernă și drum reabilitat apare prima dată în Provincial.
Ieri
12:40
Miercuri, 11 februarie, a avut loc prima partidă din cadrul turneului „Cupa Elitelor” 2026, o competiție care are ca obiectiv extinderea ariei de selecție a jucătorilor pentru selecționatele naționale de juniori U16 și U17 ale Moldovei și trebuie să ofere jucătorilor oportunități suplimentare de a avea meciuri în pauza campionatului Republicii Moldova pentru copii și […] Post-ul Cupa Elitelor 2026. Rezultatul meciului inaugural apare prima dată în Provincial.
12:10
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre # Provincial
La 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sunt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de carne proaspătă de pasăre, precum și produse din carne de pasăre. […] Post-ul Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre apare prima dată în Provincial.
12:10
Fracțiunea PSRM solicită organizarea audierilor parlamentare privind situația Bisericii din satul Dereneu # Provincial
Deputatul PSRM Marcel Cenușa a cerut organizarea audierilor parlamentare în legătură cu ultimele evenimente din jurul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din satul Dereneu, unde se înregistrează o „escaladare violentă a conflictului”. Deputatul a atras atenția că conflictul a început odată cu transferul clădirii bisericii – monument istoric și cultural aflat în proprietatea statului – sub […] Post-ul Fracțiunea PSRM solicită organizarea audierilor parlamentare privind situația Bisericii din satul Dereneu apare prima dată în Provincial.
12:00
Agenția Națională de Transport Auto (ANTA) afirmă că, acțiunea de protest desfășurată astăzi, 12 februarie, de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), poate fi apreciată drept o acțiune cu un caracter pronunțat de promovare a unor interese personale și manipulare a opiniei publice privind activitatea ANTA și situația din domeniul transporturilor rutiere. ANTA […] Post-ul ANTA reacționează la protestul APOTA și respinge manipularea opiniei publice apare prima dată în Provincial.
11:40
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță reținerea a patru tineri și o captură de aproape 1kg de droguri la Bălți, înainte ca aceasta să ajungă la consumatori. Cea mai mare parte a capturii de droguri o reprezintă heroina, iar suplimentar a fost ridicată mefedronă și PVP […] Post-ul Patru tineri reținuți la Bălți după o captură de aproape 1 kg de droguri apare prima dată în Provincial.
11:20
Deputatul Alexandr Berlinschii și primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, în primele discuții privind procesul de amalgamare # Provincial
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, băștinaș al raionului Cantemir, a participat la primele discuții privind procesul de amalgamare a localităților Antonești, Toceni, Stoianovca și Plopi cu orașul Cantemir. La discuții a participat primarul orașului Roman Ciubaciuc, ales din partea Partidului Nostru. Berlinschii, a subliniat că, amalgamarea nu poate fi realizată doar prin decizii administrative, […] Post-ul Deputatul Alexandr Berlinschii și primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, în primele discuții privind procesul de amalgamare apare prima dată în Provincial.
10:50
Miercuri, 11 decembrie curent, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a inițiat în biroul său, un dialog cu primarii a șapte localități din raionul Soroca, privind procesul de amalgamare voluntară a unităților administrative, cu mun. Soroca. Este vorba de primarii din Ocolina, Holoșnița, Egoreni, Hristici, Rublenița, Șolcani și Zastânca. Primarii susțin că procesul de amalgamare a […] Post-ul Primăria Soroca inițiază dialogul privind procesul de amalgamare voluntară apare prima dată în Provincial.
10:40
Primăria municipiului Bălți a expediat ajutor umanitar către orașul Hmelnițki din Ucraina, oraș înfrățit cu Bălți. Inițiativa a fost realizată ca urmare a solicitării primarului din Hmelnițki, care a semnalat problemele grave legate de alimentarea cu energie electrică, cauzate de bombardamentele frecvente. Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim […] Post-ul Municipiul Bălți a transmis ajutor umanitar orașului înfrățit Hmelnițki apare prima dată în Provincial.
10:30
Doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, acuzați de presupuse fapte ilegale la Cahul # Provincial
Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco si Ana Țurcan-Oboroc sunt acuzați de „presupuse fapte ilegale”, materialele urmând a fi expediate de Poliție Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația. Poliția a informat că, la data de 7 februarie curent, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport […] Post-ul Doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, acuzați de presupuse fapte ilegale la Cahul apare prima dată în Provincial.
10:20
Primarul capitalei, despre situația de la Dereneu: Toți tac și stau prin birouri. Oamenii stau și îngheață afară, alții au rămas să protesteze în biserică, fără mâncare și fără căldură # Provincial
„Pentru cine credeți că au votat majoritatea locuitorilor din localitatea Dereneu, Călărași, și care a fost partidul clasat pe locul nr. 1 în localitate? – Vă spun eu. La alegerile parlamentare din toamna anului 2025, în Dereneu a câștigat PAS. Iar la alegerile prezidențiale din anul 2024, în Dereneu a câștigat Maia Sandu. Deci nu […] Post-ul Primarul capitalei, despre situația de la Dereneu: Toți tac și stau prin birouri. Oamenii stau și îngheață afară, alții au rămas să protesteze în biserică, fără mâncare și fără căldură apare prima dată în Provincial.
10:10
Șapte instituții de învățământ asigură cursuri gratuite de limba română pentru peste 500 de copii refugiați din Ucraina # Provincial
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii refugiați din Ucraina. Peste 500 de elevi participă la aceste activități, care contribuie la integrarea lor lingvistică și educațională. Cursurile sunt organizate în cinci instituții din municipiul Chișinău – Liceul Teoretic „Anton Cehov”, Liceul Teoretic […] Post-ul Șapte instituții de învățământ asigură cursuri gratuite de limba română pentru peste 500 de copii refugiați din Ucraina apare prima dată în Provincial.
10:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, care au fost etichetate necorespunzător. În urma verificărilor, s-a constatat că: deși ambalajul ilustra fructe (măr și căpșună), la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome […] Post-ul Bomboane de import reținute de ANSA la frontieră apare prima dată în Provincial.
10:10
Inspectorii de mediu din raionul Șoldănești, în cadrul raziilor efectuate pentru prevenirea cazurilor de încălcare ale legislației de mediu au depistat tăierea ilegală a 5 arbori de specie salcâm din fâșia de protecție a căii ferate, sectorul Șoldănești-Cobilea. Totodată, în cadrul raziilor a fost depistat și ridicat din perimetrul pădurii gestionată de APL „Poiana” – […] Post-ul Tăieri ilegale și capcane pentru animale, depistate la Șoldănești apare prima dată în Provincial.
10:00
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește […] Post-ul O fermă la Vadul-Rașcov aduce prosperitate pentru întreaga comunitate apare prima dată în Provincial.
