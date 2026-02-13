Alexandr Petkov: Bălți nu renunță la proiecte, chiar dacă finanțările întârzie

10:10

Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii refugiați din Ucraina. Peste 500 de elevi participă la aceste activități, care contribuie la integrarea lor lingvistică și educațională. Cursurile sunt organizate în cinci instituții din municipiul Chișinău – Liceul Teoretic „Anton Cehov", Liceul Teoretic […]