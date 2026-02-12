Patru tineri reținuți la Bălți după o captură de aproape 1 kg de droguri
Provincial, 12 februarie 2026 11:40
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI, în comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță reținerea a patru tineri și o captură de aproape 1kg de droguri la Bălți, înainte ca aceasta să ajungă la consumatori. Cea mai mare parte a capturii de droguri o reprezintă heroina, iar suplimentar a fost ridicată mefedronă și PVP […] Post-ul Patru tineri reținuți la Bălți după o captură de aproape 1 kg de droguri apare prima dată în Provincial.
• • •
Acum 10 minute
11:40
Acum 30 minute
11:20
Deputatul Alexandr Berlinschii și primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, în primele discuții privind procesul de amalgamare # Provincial
Alexandr Berlinschii, deputat al Partidului Nostru, băștinaș al raionului Cantemir, a participat la primele discuții privind procesul de amalgamare a localităților Antonești, Toceni, Stoianovca și Plopi cu orașul Cantemir. La discuții a participat primarul orașului Roman Ciubaciuc, ales din partea Partidului Nostru. Berlinschii, a subliniat că, amalgamarea nu poate fi realizată doar prin decizii administrative, […] Post-ul Deputatul Alexandr Berlinschii și primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, în primele discuții privind procesul de amalgamare apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
10:50
Miercuri, 11 decembrie curent, primara mun. Soroca, Lilia Pilipețchi, a inițiat în biroul său, un dialog cu primarii a șapte localități din raionul Soroca, privind procesul de amalgamare voluntară a unităților administrative, cu mun. Soroca. Este vorba de primarii din Ocolina, Holoșnița, Egoreni, Hristici, Rublenița, Șolcani și Zastânca. Primarii susțin că procesul de amalgamare a […] Post-ul Primăria Soroca inițiază dialogul privind procesul de amalgamare voluntară apare prima dată în Provincial.
10:40
Primăria municipiului Bălți a expediat ajutor umanitar către orașul Hmelnițki din Ucraina, oraș înfrățit cu Bălți. Inițiativa a fost realizată ca urmare a solicitării primarului din Hmelnițki, care a semnalat problemele grave legate de alimentarea cu energie electrică, cauzate de bombardamentele frecvente. Cu sprijinul mai multor antreprenori locali, au fost colectate și expediate în regim […] Post-ul Municipiul Bălți a transmis ajutor umanitar orașului înfrățit Hmelnițki apare prima dată în Provincial.
10:30
Doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, acuzați de presupuse fapte ilegale la Cahul # Provincial
Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco si Ana Țurcan-Oboroc sunt acuzați de „presupuse fapte ilegale”, materialele urmând a fi expediate de Poliție Procuraturii Cahul pentru examinare și adoptarea unei decizii în conformitate cu legislația. Poliția a informat că, la data de 7 februarie curent, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport […] Post-ul Doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, acuzați de presupuse fapte ilegale la Cahul apare prima dată în Provincial.
10:20
Primarul capitalei, despre situația de la Dereneu: Toți tac și stau prin birouri. Oamenii stau și îngheață afară, alții au rămas să protesteze în biserică, fără mâncare și fără căldură # Provincial
„Pentru cine credeți că au votat majoritatea locuitorilor din localitatea Dereneu, Călărași, și care a fost partidul clasat pe locul nr. 1 în localitate? – Vă spun eu. La alegerile parlamentare din toamna anului 2025, în Dereneu a câștigat PAS. Iar la alegerile prezidențiale din anul 2024, în Dereneu a câștigat Maia Sandu. Deci nu […] Post-ul Primarul capitalei, despre situația de la Dereneu: Toți tac și stau prin birouri. Oamenii stau și îngheață afară, alții au rămas să protesteze în biserică, fără mâncare și fără căldură apare prima dată în Provincial.
10:10
Șapte instituții de învățământ asigură cursuri gratuite de limba română pentru peste 500 de copii refugiați din Ucraina # Provincial
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii refugiați din Ucraina. Peste 500 de elevi participă la aceste activități, care contribuie la integrarea lor lingvistică și educațională. Cursurile sunt organizate în cinci instituții din municipiul Chișinău – Liceul Teoretic „Anton Cehov”, Liceul Teoretic […] Post-ul Șapte instituții de învățământ asigură cursuri gratuite de limba română pentru peste 500 de copii refugiați din Ucraina apare prima dată în Provincial.
10:10
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, care au fost etichetate necorespunzător. În urma verificărilor, s-a constatat că: deși ambalajul ilustra fructe (măr și căpșună), la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome […] Post-ul Bomboane de import reținute de ANSA la frontieră apare prima dată în Provincial.
10:10
Inspectorii de mediu din raionul Șoldănești, în cadrul raziilor efectuate pentru prevenirea cazurilor de încălcare ale legislației de mediu au depistat tăierea ilegală a 5 arbori de specie salcâm din fâșia de protecție a căii ferate, sectorul Șoldănești-Cobilea. Totodată, în cadrul raziilor a fost depistat și ridicat din perimetrul pădurii gestionată de APL „Poiana” – […] Post-ul Tăieri ilegale și capcane pentru animale, depistate la Șoldănești apare prima dată în Provincial.
10:00
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă. Tânărul antreprenor își dorește […] Post-ul O fermă la Vadul-Rașcov aduce prosperitate pentru întreaga comunitate apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:40
Universitatea de Stat din Comrat a celebrat cei 35 de ani de la fondare într-un cadru solemn, cu participarea oaspeților de onoare, a comunității academice, partenerilor, studenților și absolvenților acestei instituții. La eveniment a participat Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. „Privind spre viitor, cred că una din prioritățile universității – și ale întregii autonomii – […] Post-ul Universitatea de Stat din Comrat a marcat 35 de ani de activitate apare prima dată în Provincial.
17:30
Deputații PSRM Pavel Voicu, Dorin Pavaloi și Marcel Cenușa au anunțat despre încălcări grave în timpul reținerii primarului satului Dereneu și a avocatului acestuia, exprimându-și îngrijorarea față de condițiile de detenție ale acestora în izolator. Potrivit parlamentarilor, în adresa fracțiunii parlamentare a PSRM au parvenit numeroase sesizări din partea clericilor și a locuitorilor satului Dereneu, […] Post-ul PSRM: reținerea primarului din Dereneu ar fi fost făcută cu încălcări grave apare prima dată în Provincial.
17:10
Vizite de monitorizare la Bălți: condițiile din penitenciar și din centrul „Drumul spre casă”, analizate # Provincial
În contextul exercitării funcției de control parlamentar, Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice a efectuat două vizite inopinate în municipiul Bălți. Vizitele au fost realizate în conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de acțiuni al Comisiei pentru anul 2026 și au avut drept scop monitorizarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Despre aceasta a […] Post-ul Vizite de monitorizare la Bălți: condițiile din penitenciar și din centrul „Drumul spre casă”, analizate apare prima dată în Provincial.
17:10
La data de 7 februarie curent, polițiștii au depistat în trafic, la Cahul, un mijloc de transport anunțat în căutare de către un executor judecătoresc, în vederea asigurării executării silite. Autovehiculul a fost reținut și plasat la parcarea specială, conform prevederilor legale în vigoare. Astăzi, doi deputați din cadrul unui partid în Parlamentul Republicii Moldova […] Post-ul Autoturism aflat în executare silită, preluat din parcarea specială de doi deputați apare prima dată în Provincial.
17:00
Premierul Alexandru Munteanu a prezentat realizările Guvernului pentru primele 100 de zile, chiar dacă a spus că „Guvernul lucrează 365 de zile pe an la inițiative, proiecte, decizii care să îndeplinească cele 3 obiective ale guvernării – creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă”, informează PROVINCIAL. Prim-ministrul a enumerat următoarele realizări: „Pe […] Post-ul Bilanț la 100 de zile: prioritățile și realizările Guvernului Munteanu apare prima dată în Provincial.
16:20
Șefa statului, Maia Sandu, a participat, astăzi, la festivitatea dedicată celebrării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Președinta a evidențiat aportul instituției în formarea generațiilor de profesioniști și în consolidarea identității culturale a regiunii: „Universitatea de Stat din Comrat este una dintre instituțiile pe care se sprijină autonomia, o instituție care a […] Post-ul Maia Sandu: Găgăuzia este o parte importantă a țării noastre apare prima dată în Provincial.
15:50
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățământului și să ofere sprijin atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Printre principalele prevederi se numără: consolidarea rețelei școlare, crearea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități și acordarea de indemnizații pentru tinerii care aleg să-și continue cariera în învățământul profesional tehnic. […] Post-ul Codul educației va fi actualizat pentru sprijinirea elevilor și cadrelor didactice apare prima dată în Provincial.
15:30
Consiliul Concurenței a organizat astăzi, 11 februarie 2026, în sala de ședințe a Consiliului raional Ungheni, un seminar de instruire privind aplicarea Legii nr. 139/2012 cu privire la ajutorul de stat, pentru 41 reprezentanți ai autorităților administrației publice locale din raion. În cadrul instruirii, angajații Consiliului Concurenței au evidențiat aspectele principale ce țin de aplicarea […] Post-ul Autoritățile din Ungheni, instruite privind aplicarea Legii ajutorului de stat apare prima dată în Provincial.
15:20
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice, care urmează să fie examinat și votat de Parlament. Scopul proiectului este de a îmbunătăți protecția animalelor, de a conserva speciile și de a stabili reguli clare pentru activitatea grădinilor zoologice. Conform noilor reguli, toate grădinile zoologice vor trebui să dețină o […] Post-ul Grădinile zoologice vor funcționa după reguli noi apare prima dată în Provincial.
15:10
Secția de terapie și geriatrie a Spitalului raional Anenii Noi, renovată capital cu investiții de 5,5 milioane lei # Provincial
Secția terapie generală, inclusiv geriatrie, din cadrul Spitalului raional Anenii Noi a fost renovată capital în cadrul unui proiect investițional finanțat de Ministerul Sănătății și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Bugetul total al proiectului este de circa 5,5 milioane de lei, dintre care aproximativ 2,5 milioane constituie contribuția CNAM, iar peste trei milioane de […] Post-ul Secția de terapie și geriatrie a Spitalului raional Anenii Noi, renovată capital cu investiții de 5,5 milioane lei apare prima dată în Provincial.
14:30
Șantaj intim pe WhatsApp din penitenciarul Cricova: 9 ani închisoare, după ce a estorcat 500 lei de la un chișinăuian # Provincial
Urmare a unui dosar trimis în judecată de procurorii PCCOCS, un deținut din penitenciarul nr. 4 Cricova va ispăși încă 9 ani închisoare pentru un șantaj intim, comis împotriva unui chișinăuian căsătorit. Potrivit sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, cei doi au stabilit contactul pe aplicația mobilă Whatsapp, după ce la miezul unei nopți din 2023 […] Post-ul Șantaj intim pe WhatsApp din penitenciarul Cricova: 9 ani închisoare, după ce a estorcat 500 lei de la un chișinăuian apare prima dată în Provincial.
14:20
Instituțiile din domeniul mediului vor fi reformate pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor # Provincial
Unele instituții din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde. Inițiativa are ca scop consolidarea capacităților administrative, clarificarea și delimitarea competențelor instituționale, precum și instituirea unor mecanisme juridice care să permită intervenția operativă, gestionarea integrată a resurselor naturale și alinierea treptată la acquis-ul […] Post-ul Instituțiile din domeniul mediului vor fi reformate pentru o gestionare mai eficientă a riscurilor apare prima dată în Provincial.
14:20
Conform prognozei meteorologice pentru perioada 11–13 februarie 2026, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului. Aceste variații favorizează fisurarea și distrugerea stratului de gheață format pe râuri, lacuri și iazuri, sporind riscul de prăbușire și înec. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra pericolului major pe care îl prezintă deplasarea pe […] Post-ul IGSU: Nu mergeți pe gheața subțire – risc major de accidente și înec apare prima dată în Provincial.
13:20
Primăria Municipiului Chișinău informează că precipitațiile din ultimele zile, precum și temperaturile scăzute au determinat formarea țurțurilor de gheață pe marginea acoperișurilor clădirilor din capitală. În acest context, municipalitatea face apel către proprietarii de edificii să cureţe acoperişurile de zăpadă, pentru a evita formarea ţurţurilor de gheaţă, care pot cauza accidentări ale persoanelor sau avarierea […] Post-ul Primăria Chișinău atenționează asupra pericolului formării țurțurilor de gheață apare prima dată în Provincial.
12:40
În Republica Moldova a fost înregistrată prima comunitate de energie din surse regenerabile, care își va desfășura activitatea în satul Cociulia, raionul Cantemir. Decizia a fost aprobată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la data de 10 februarie și deschide o nouă etapă în dezvoltarea energiei comunitare în Republica Moldova, oferind un exemplu […] Post-ul Cociulia – primul sat din Moldova cu energie regenerabilă comunitară apare prima dată în Provincial.
12:40
PSDE: Oamenii nu sunt cifre într-un tabel, iar localitățile nu sunt simple sume într-un calcul contabil # Provincial
Secretarul general al PSDE și președintele interimar al Partidul Social Democrat European (PSDE), Iurie Cazacu, a participat la consultările organizate de Cancelaria de Stat cu privire la reforma administrației publice locale, reiterând poziția fermă a partidului: reforma APL nu poate fi impusă de sus în jos, fără un dialog real cu aleșii locali și cu […] Post-ul PSDE: Oamenii nu sunt cifre într-un tabel, iar localitățile nu sunt simple sume într-un calcul contabil apare prima dată în Provincial.
12:40
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională, spun că „țara are nevoie de o lege clară cu privire la parcări”. „Este o manipulare publică din partea celor de la guvernare să afirme că este suficient doar regulamentul intern. Noi avem regulament, am creat și continuăm să creăm locuri de parcare, dar este nevoie […] Post-ul Primarul capitalei: țara are nevoie de o lege clară cu privire la parcări apare prima dată în Provincial.
12:30
La data de 10 februarie curent, în sala de ședințe a Primăriei orașului Leova, au avut loc consultări publice dedicate elaborării Pașaportului Investițional al Unității Administrative Teritoriale amalgamată Leova, document realizat în cadrul unui proiect implementat cu suportul AO „Primăria Mea”. Scopul consultărilor a fost informarea comunității locale și implicarea activă a părților interesate în […] Post-ul Consultări publice privind Pașaportul Investițional al UAT amalgamată Leova apare prima dată în Provincial.
12:10
Fermierii micro, mici și mijlocii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere # Provincial
Este lansat apelul public de selectare a fermierilor pentru participarea la activitatea „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producere”. Scopul activității constă în acordarea serviciilor de consiliere agricolă continuă, adaptate etapelor ciclului de producere, cu accent pe îmbunătățirea proceselor tehnologice, a performanței economice și a capacității de adoptare a soluțiilor inovative în ferme. Pot […] Post-ul Fermierii micro, mici și mijlocii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere apare prima dată în Provincial.
12:10
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov a avut o întrevedere cu noul Gerant interimar al Consulatului General al României la Bălți. În cadrul discuțiilor cu Dl Consul Marian-Alexandru Trifu, Primarul mun. Bălți a subliniat importanța valorificării și extinderii proiectelor comune cu România la diferite niveluri, atât cu autoritățile locale, cât și la direct cu Guvernul României. […] Post-ul Primarul Bălțiului, întâlnire cu noul consul interimar al României apare prima dată în Provincial.
12:00
Gala Laureaților 2026, organizată de Primăria municipiului Hîncești, cu susținerea primarului Alexandru Botnari, a fost o adevărată sărbătoare a performanței și a oamenilor care, prin muncă și pasiune, duc faima orașului nostru dincolo de hotare. “Mulțumim din suflet Federației de Judo a Republicii Moldova, precum și celor care prin dăruire și perseverență inspiră generații întregi: […] Post-ul Gala Laureaților 2026 la Hîncești apare prima dată în Provincial.
Ieri
11:40
Unul dintre cele mai discutate subiecte ale începutului de an este evaluarea şi reevaluarea imobilelor, mai bine zis noile valori cadastrale ale acestora, stabilite de autorităţi şi supuse consultărilor şi validării până la data de 30 aprilie 2026. Din start trebuie de notat că evaluarea a cuprins aproximativ 6 milioane de bunuri imobile, având două […] Post-ul Evaluarea şi reevaluarea imobilelor: efecte posibile apare prima dată în Provincial.
11:10
Olesea Pșenițchi: Ministerul Finanțelor refuză deblocarea sumei de 3 milioane lei pentru Durlești # Provincial
Olesea Pșenițchi, șeful Direcției generale finanțe, a reacționat la acțiunile Ministerului Finanțelor privind transferul mijloacelor financiare către APL Durlești. Potrivit ei, prin „redactarea dispoziției” de către Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, se confirmă, în mod direct, refuzul Ministerului Finanțelor de a debloca situația privind transferul către orașul Durlești a sumei de 3,0 milioane lei, destinată lichidării […] Post-ul Olesea Pșenițchi: Ministerul Finanțelor refuză deblocarea sumei de 3 milioane lei pentru Durlești apare prima dată în Provincial.
11:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare aduce la cunoștința producătorilor și exportatorilor de produse agroalimentare disponibilitatea instrumentului digital „Pesticide MRL Tracker”, dezvoltat de platforma agrinfo.eu. Această resursă este esențială în contextul necesității de a asigura conformitatea produselor destinate pieței Uniunii Europene cu reglementările privind siguranța alimentară. Platforma permite monitorizarea modificărilor recente și viitoare ale limitelor maxime […] Post-ul „Pesticide MRL Tracker” – instrument digital util pentru producători și exportatori apare prima dată în Provincial.
11:00
Primăria Bălți organizează acțiuni consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan # Provincial
În data de 15 februarie 2026, la Bălți, cu prilejul a 37 de ani de la retragerea contingentului limitat al trupelor armate sovietice din Republica Democrată Afganistan, se vor desfășura: marșul, mitingul și depunerea de flori la monumentul „Tanc”, „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Monumentul ostaşilor bălţeni căzuţi în Afganistan (bd. M. Eminescu). Acțiunile sunt […] Post-ul Primăria Bălți organizează acțiuni consacrate Zilei comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan apare prima dată în Provincial.
10:50
(VIDEO) Ion Ceban, alături de oamenii care activează în administrația publică locală: le doresc putere, sănătate și încredere în munca pe care o fac # Provincial
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost alături de oamenii care activează în administrația publică locală și care fac ca lucrurile sa funcționeze, cu responsabilitate și multă răbdare. Edilul le-a mulțumit pentru munca lor, pentru efort și pentru faptul că, indiferent de greutăți, rămân aproape de oameni. „Ei sunt cei care indiferent de […] Post-ul (VIDEO) Ion Ceban, alături de oamenii care activează în administrația publică locală: le doresc putere, sănătate și încredere în munca pe care o fac apare prima dată în Provincial.
10:50
Cupa Elitelor. Meciul CS Real Succes – Academia Rebeja-UTM, amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile # Provincial
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea meciului CS Real Succes – Academia Rebeja-UTM din cadrul etapei 1 la categoria de vârstă U17. Partida reprogramată inițial pentru 11 februarie, este amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Data și ora confruntării va fi anunțată în timp util pe site-ul fmf.md. Meciul amânat din […] Post-ul Cupa Elitelor. Meciul CS Real Succes – Academia Rebeja-UTM, amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile apare prima dată în Provincial.
10:30
Noi acorduri Moldova-Ucraina: va fi construit un pod rutier pentru traversarea râului Nistru # Provincial
Republica Moldova și Ucraina au semnat, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor. Acordul privind cooperarea în procesul de repatriere a copiilor neînsoțiți stabilește mecanisme comune pentru identificarea, […] Post-ul Noi acorduri Moldova-Ucraina: va fi construit un pod rutier pentru traversarea râului Nistru apare prima dată în Provincial.
10:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vârstă de 42 de ani. Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale […] Post-ul Condamnare la 9 ani pentru escrocherie: prejudiciu de peste 1,25 milioane lei apare prima dată în Provincial.
10:20
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), într-o declarație, afirmă că „situația de la biserica din Dereneu a scăpat complet de sub control din cauza incapacității autorităților de a gestiona un conflict sensibil prin dialog. Astăzi, mai mulți preoți și enoriași au fost reținuți pentru „vina” de a-și apăra biserica și dreptul constituțional la credință”. PSRM […] Post-ul PSRM: Ceea ce se întâmplă astăzi la Dereneu este un precedent periculos apare prima dată în Provincial.
10:10
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele Capitalei vor fi autorizate locuri pentru desfășurarea activității de comerț cu mărțișoare, suvenire și flori de grădină, în contextul sărbătorilor de primăvară: „Valentine’s Day”, „Dragobete”, „Mărțișor” și „8 Martie”. În Scuarul Catedralei, activitatea de comerț va […] Post-ul Unde poți cumpăra mărțișoare în Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că „din cauza politicilor de învrăjbire și dezbinare promovate de guvernarea PAS, se întâmplă cazuri grave precum cel din Dereneu, unde comunitatea din sat e nevoită să își facă dreptate prin umilință și gesturi concrete și să se apere în fața forței brutale a poliției”. „Cel […] Post-ul Igor Dodon solicită plebiscit local și eliberarea celor reținuți la Dereneu apare prima dată în Provincial.
10:10
Imprudența în timpul fumatului a dus la izbucnirea unui incendiu în urma căruia a decedat o femeie. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 10 februarie 2026, într-un apartament din strada Negreșteni 6, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33. Potrivit informațiilor, vecinii au observat că ieșea fum dens […] Post-ul O femeie a decedat în urma unui incendiu izbucnit într-un apartament din Chișinău apare prima dată în Provincial.
10:00
Ministerul Educației și Cercetării continuă eforturile de dezvoltare și consolidare a serviciilor de asistență psihopedagogică prin dotarea a opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică cu mijloace de transport. Automobilele vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele: Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești, Șoldănești. În aceste localități, în prezent sunt 2.972 […] Post-ul Opt automobile pentru serviciile de asistență psihopedagogică, achiziționate de MEC apare prima dată în Provincial.
10:00
Comisia Electorală Centrală continuă activitățile de educație și informare civică organizate în contextul Zilei Internaționale a Alegerilor. În prima săptămână a campaniei de informare, președinții consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul al doilea au desfășurat mai multe sesiuni de informare cu privire la importanța participării la procesele electorale din țară. În acest context, au […] Post-ul Săptămâna dedicată Zilei Internaționale a Alegerilor – marcată la nivel național apare prima dată în Provincial.
10:00
Un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți cetățeni organizați de primarul localității, în număr de aproximativ 150 de persoane, ieri-seară, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu, raionul Călărași, contrar legii și fără a ține cont că în lăcașul sfânt erau prezenți […] Post-ul Tensiuni la Dereneu: cordonul poliției rupt, mai mulți suspecți reținuți apare prima dată în Provincial.
09:50
Administraţia Națională a Drumurilor informează că rețeaua de drumuri naționale este practicabilă în această dimineață. Pe majoritatea traseelor, partea carosabilă este uscată, pe alocuri umedă. În cursul nopții, drumarii au desfășurat acțiuni de patrulare pe traseele din nordul, centrul și sudul țării și au acționat operativ pe sectoarele unde condițiile au impus acest lucru. Pe […] Post-ul AND: se circulă în condiții sigure pe drumurile naționale apare prima dată în Provincial.
09:50
Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere # Provincial
Centrul Național Anticorupție, în comun cu procurorii municipiului Bălți, anunță reținerea unui locuitor al satului Putinești, raionul Florești, bănuit de comiterea infracțiunii de trafic de influență. Potrivit materialelor cauzei, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra angajaților Secției înmatriculare vehicule și documentare a conducătorilor auto Bălți și ar fi pretins de la un cetățean […] Post-ul Un bărbat din raionul Florești, reținut de CNA pentru trafic de influență în legătură cu obținerea permisului de conducere apare prima dată în Provincial.
08:00
Reforma administrației publice locale: partidele extraparlamentare implicate în consultări # Provincial
Partidele extraparlamentare au fost invitate la Guvern, pentru discuții în procesul de elaborare a conceptului reformei administrației publice locale. La întrevedere au fost prezentate etapele reformei, impactul anumitor decizii pentru localități, precum și modalități de îmbunătățire a serviciilor locale. Secretarul general adjunct al Guvernului, Alexandru Iacub, a subliniat că transformarea administrației publice locale de nivelul […] Post-ul Reforma administrației publice locale: partidele extraparlamentare implicate în consultări apare prima dată în Provincial.
10 februarie 2026
17:00
Proiectul „Școala fără tutun și tutun” pilotat în cinci instituții de învățământ general # Provincial
Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) – Biroul din Republica Moldova și Biroul Regional pentru Europa, anunță lansarea procesului de pilotare a inițiativei „Școala fără tutun și tutun” în cinci instituții de învățământ general din Republica Moldova pentru perioada […] Post-ul Proiectul „Școala fără tutun și tutun” pilotat în cinci instituții de învățământ general apare prima dată în Provincial.
