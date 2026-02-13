Deciziile ANRE privind tarifele la energie termică intră în vigoare din 13 februarie

09:30

Calitatea instruirii auto din Republica Moldova a intrat sub monitorizarea Ministerului Educației și Cercetării (MEC), după ce evaluările au dezvăluit că nici una din școlile de profil nu întrunește pe deplin standardele de acreditare pentru cea mai solicitată categorie, B. Totodată, rata de promovare pentru această categorie este de sub 24% la proba practică și de peste 50% la testul teoretic. În acest context, autoritățile pregătesc o reformă structurală ce vizează eliminarea riscurilor de fraudă și alinierea la normele Uniunii Europene, punând siguranța rutieră deasupra intereselor comerciale ale furnizorilor de servicii.