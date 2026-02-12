Soldat al Armatei Naționale, decedat la datorie după ce s-a rănit cu arma din dotare
Radio Moldova, 12 februarie 2026 19:20
Un militar în termen al Armatei Naționale a decedat, după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul îndeplinirii serviciului la post. Potrivit Ministerului Apărării, tragicul incident s-a produs astăzi, 12 februarie, în jurul orei 18:15.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
19:20
Soldat al Armatei Naționale, decedat la datorie după ce s-a rănit cu arma din dotare # Radio Moldova
Un militar în termen al Armatei Naționale a decedat, după ce s-a rănit cu arma din dotare în timpul îndeplinirii serviciului la post. Potrivit Ministerului Apărării, tragicul incident s-a produs astăzi, 12 februarie, în jurul orei 18:15.
Acum o oră
18:40
Rețeaua de informații contabile agricole, reorganizată în conformitate cu standardele UE # Radio Moldova
Republica Moldova face un pas important către standardele UE în agricultură. Parlamentul a votat, pe 12 februarie, în prima lectură, proiectul de lege care prevede reorganizarea rețelei de informații contabile agricole, inițiativă elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Documentul transformă actuala Rețea de Informații Contabile Agricole (RICA) în Rețeaua de Date privind Durabilitatea Agricolă (RDDA), un mecanism extins care va colecta nu doar date economice, ci și informații ecologice și sociale despre exploatațiile agricole.
18:40
Austriacul Alessandro Haemmerle a cucerit al doilea titlu olimpic la rând - dar cu interval de 4 ani! - în proba de snowboard cross. Sportivul de 32 de ani a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo și, astfel, a repetat succesul din 2022, de la Beijing.
Acum 2 ore
18:20
Moscova interzice RISE Moldova: „Vom continua activitatea de investigație în pofida restricțiilor impuse” # Radio Moldova
Organizația neguvernamentală de investigație RISE Moldova a fost interzisă la Moscova, prin decizia Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției, care au declarat-o indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse. Cetățenii ruși care colaborează sau oferă sprijin financiar organizației riscă amenzi de până la 6.000 de dolari și pedepse cu închisoarea de până la șase ani.
17:50
Elizaveta Hlusovici s-a clasat pe locul 104 în proba de schi fond la Jocurile Olimpice # Radio Moldova
Elizaveta Hlusovici a debutat la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezo. Sportiva de 18 ani s-a clasat pe locul 104 la proba de schi-fond, stil liber, pe distanța de 10 kilometri. Elizaveta este fiica Nataliei Levcenkov, biatlonistă care, acum 20 de ani, la Olimpiada Albă de la Torino, s-a clasat pe locul 8 în proba feminină individuală, pe distanța de 15 de kilometri. Pe parcursul celor 10 kilometri parcurși, Hlusovici a cronometrată cu timpul de 31 de minute, 29 de secunde și o zecime de secundă.
17:50
R. Moldova a alocat peste 26 de milioane de lei pentru proiecte de reintegrare a țării, implementate în 2025 # Radio Moldova
Fermierii din raionul Dubăsari, care dețin terenuri agricole după traseul Râbnița-Tiraspol, au beneficiat în anul trecut de despăgubiri din partea statului, menite să acopere parțial cheltuielile provocate de taxele ilegale aplicate de pretinsele autorități din Tiraspol la posturile neautorizate de control.
Acum 4 ore
17:30
R. Moldova poate exporta carne de pasăre în UE din toate zonele: Nu am avut gripă aviară în ultimul an # Radio Moldova
Carnea proaspătă de pasăre, precum și produsele din carne de pasăre pot fi exportate în Uniunea Europeană (UE) de pe întreg teritoriul R. Moldova. Comisia Europeană a luat această decizie pe 6 februarie curent, după ce în zonele de unde provine carnea pentru export nu au fost înregistrate, în ultimul an, focare de gripă aviară.
17:10
Deși tehnologia medicală avansează cu pași rapizi, în unele sate din Republica Moldova bolile sunt nevoite să „aștepe”. În localitatea Călimănești din raionul Nisporeni, sute de pacienți beneficiază de asistență medicală doar o dată pe săptămână, marțea, atunci când vine un medic din satul vecin, Marinici.
17:00
Alina Kühnel: Deciziile privind organizarea alegerilor în Ucraina pot fi luate după asigurarea garanțiilor de securitate # Radio Moldova
Organizarea unor eventuale alegeri în Ucraina ar fi „puțin probabilă”, în condițiile în care atacurile rusești sunt tot mai intense, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle (DW), Alina Kühnel. Poziția președintelui Volodimir Zelenski este că un eventual referendum poate avea loc doar după încetarea focului și implementarea garanțiilor de securitate, a explicat ea, în jurnalul amiezii de la Moldova 1.
16:40
Îmbrățișare prin scrisoare: Elevii moldoveni, îndemnați să transmită scrisori de solidaritate copiilor ucraineni # Radio Moldova
Elevii din clasele a VI-a – a XII-a sunt încurajați să transmită mesaje de susținere copiilor din Ucraina, prin intermediul unor scrisori „simple și din suflet”. Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova a lansat, pe 12 februarie, Campania Națională de Solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, menită să aducă un strop de speranță copiilor afectați de război.
16:20
Școlile cu puțini elevi vor fi reorganizate: Parlamentul a votat modificările la Codul Educației în prima lectură # Radio Moldova
Din cele 73 de școli care urmează să fie reorganizate în acest an, în urma modificărilor la Codul Educației, 63 vor continua să activeze în localitate, sub o altă formă juridică, și numai zece vor fi închise. Familiile elevilor care vor merge să învețe într-o altă localitate vor beneficia de o indemnizație lunară de 1.000 de lei, acordată timp de doi ani. Măsurile au fost prezentate în plenul Parlamentului, care a aprobat proiectul în primă lectură, în ședința din 12 februarie.
16:20
Jurnalista DW: Eventuale decizii privind organizarea de alegeri vor fi luate doar după ce vor fi implementate garanțiile de securitate pentru Ucraina # Radio Moldova
Organizarea unor eventuale alegeri în Ucraina ar fi „puțin probabilă”, în condițiile în care atacurile rusești sunt tot mai intense, afirmă jurnalista de la Deutsche Welle, Alina Kühnel. Poziția președintelui Volodimir Zelenski este că un eventual referendum poate avea loc doar după încetarea focului și implementarea garanțiilor de securitate, a explicat ea, în jurnalul amiezii de la Moldova 1.
16:10
Drumuri mai bune, dar beneficii inegale: Cum văd locuitorii din Bălți sprijinul Uniunii Europene # Radio Moldova
Republica Moldova își intensifică pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, accelerând reformele în justiție, administrație publică, economie și educație, iar Bruxelles-ul investește tot mai mult în țara noastră, a declarat ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko.
16:00
Universitatea Cluj și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile Cupei României la fotbal # Radio Moldova
Universitatea Cluj-Napoca și Metalul Buzău s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal. În ultima etapă a grupei C, ambele echipe au repurtat victorii pe teren propriu. Universitatea Cluj a învins cu 2:0 pe Oțelul Galați. „Șepcile roșii" au marcat ambele goluri în repriza secundă prin croatul Jovo Lukici și Andrei Coubiș.
15:50
Aplicația americană de mesagerie WhatsApp, deținută de Meta Platforms, a fost blocată complet în Rusia pentru neconformarea cu legislația locală, a anunțat joi Kremlinul. Autoritățile ruse le-au sugerat cetățenilor să utilizeze în schimb aplicația de mesagerie susținută de stat, MAX.
15:40
Vicepremier: Conexiunea de infrastructură, prioritate strategică: „Se puteau câștiga foarte mulți bani” # Radio Moldova
Transformarea Republicii Moldova într-un nod logistic pe axa Ucraina - România - Uniunea Europeană va oferi oportunități economice majore, ratate în ultimii patru ani din cauza infrastructurii deficitare. Investițiile în conexiunile feroviare și rutiere reprezintă o cale eficientă pentru a integra economia națională în fluxurile comerciale internaționale, subliniază vicepremierul și ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea.
Acum 6 ore
15:30
Sportivul moldovean Climentie Ursu a devenit campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprmiat, pe distanța de 10 metri. Competiția s-a desfășurat la Burgas, în Bulgaria.
15:30
Skeletonist ucrainean, descalificat la Jocurile Olimpice pentru o „cască a memoriei” dedicată victimelor războiului # Radio Moldova
Sportivul ucrainean Vladyslav Heraskevych a fost descalificat joi, 12 februarie din competiția de skeleton la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano Cortina 2026, după ce a purtat o cască pe care erau reprezentate numele și imaginile unor sportivi ucraineni uciși de la începutul invaziei ruse.
15:30
Impozitul pe imobil, la discreția primăriilor după reevaluare. Radu Marian: „Pot fi aplicate scutiri pentru persoanele vulnerabile” # Radio Moldova
Reevaluarea celor peste șase milioane de imobile din Republica Moldova nu înseamnă majorarea automată a impozitului pe bunurile imobile, iar Guvernul nu va încasa niciun ban suplimentar din acest proces. Potrivit autorităților, impozitul pe proprietate este o taxă locală, iar decizia privind mărimea acesteia aparține primăriilor, care vor încasa veniturile și le vor utiliza pentru finanțarea proiectelor și serviciilor din comunități.
15:30
Corespondență Dan Alexe | Orbán: „Nu mai trimiteți bani în Ucraina, dacă vreți competitivitate economică” # Radio Moldova
Premierul maghiar Viktor Orbán, care participă astăzi, 12 februarie, la summitul UE din Belgia, în castelul medieval Alden-Biesen din estul Flandrei, a declarat încă o dată, insistent, că Europa ar trebui să înceteze să mai trimită bani Ucrainei și a acuzat UE că urmărește să instaleze în Ungaria „un guvern care va trimite soldați maghiari la război”.
15:00
Ceață densă și vizibilitate scăzută pe întreg teritoriul țării: meteorologii au emis Cod galben # Radio Moldova
Un strat dens de ceață va domina întreg teritoriul, reducând vizibilitatea și sporind riscurile în trafic. În acest context, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață.
14:50
Anchetă PCCOCS și CNA: Cetățeni ai R. Moldova, implicați într-o schemă de preluare a unei nave maritime de zeci de milioane de dolari # Radio Moldova
Un caz complex ce vizează preluarea ilegală a dreptului de proprietate asupra unei nave maritime estimate la circa 26 de milioane de dolari este investigat de procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în colaborare cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).
14:50
Audierea lui Plahotniuc, reprogramată din motive medicale: Instanța acceptă cererea și aprobă trei martori din sistemul bancar # Radio Moldova
Audierea lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „frauda bancară”, în care este inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani, a fost amânată. Fostul lider democrat a invocat în fața instanței o viroză și a cerut să fie audiat la un alt termen, deși a precizat că și-a pregătit declarațiile „aproape în totalitate”. Procurorii s-au opus solicitării, considerând-o neîntemeiată, însă instanța a admis în ședința de joi, 12 decembrie, cererea și a dispus prezentarea ulterioară a documentelor medicale confirmative.
14:40
Maia Sandu, apel către alegătorii din Găgăuzia, înainte de alegerile pentru AP: „Viitorul se construiește pe o cale onestă” # Radio Moldova
Viitorii deputați din Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei trebuie să aducă schimbările așteptate de comunitate și să asigure regiunii bunăstare, pace, precum și dialog, inclusiv cu autoritățile centrale ale statului, susține președinta Maia Sandu.
14:10
„Este o onoare”: Dan Barna, noul vicepreședinte al Delegației Parlamentului European pentru relația cu R. Moldova # Radio Moldova
Europarlamentarul român Dan Barna (Renew Europe) a fost ales vicepreședinte al Delegației la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova, a anunțat oficialul joi, 12, februarie, într-un comunicat. Numirea vine într-un moment considerat crucial pentru parcursul european al Republicii Moldova, în contextul accelerării procesului de aderare la Uniunea Europeană.
14:00
Scandalul de la biserica din Dereneu: Conducerea Parlamentului vorbește despre „dividende politice”, PSRM propune referendum # Radio Moldova
Partidele pro-ruse încearcă să obțină capital politic din scandalul izbucnit în jurul bisericii din Dereneu. Acuzația a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în timp ce liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că situația este gravă și propune organizarea unui referendum local.
13:50
„Fondul de convergență va aduce investiții în comunitățile de pe malul stâng al Nistrului”, anunță Igor Grosu # Radio Moldova
Fondul special destinat apropierii celor două maluri ale Nistrului va sprijini investițiile în infrastructură, educație și proiecte de eficiență energetică în regiunea transnistreană, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
13:40
Sportivul moldovean Climentii Ursu a devenit campion european la tineret în proba de pistol cu aer comprmiat, pe distanța de 10 metri. Competiția s-a desfășurat la Burgas, în Bulgaria.
Acum 8 ore
13:30
România susține accelerarea producției industriei europene de apărare și consolidarea capacităților de descurajare pe întreg flancul estic, a declarat, pe 12 februarie, ministrul Apărării Naționale de la București, Radu-Dinel Miruță, la reuniunea miniștrilor Apărării din statele membre NATO. Oficialul a subliniat că „Europa trebuie să fie capabilă să protejeze Europa”.
13:20
Rectorii care au condus procese de integrare universitară vor putea candida pentru un al treilea mandat # Radio Moldova
Rectorii universităților care au gestionat procese de integrare a altor comunități academice vor putea să candideze pentru un al treilea mandat consecutiv. Oportunitatea este deschisă prin modificări la Codul Educației, puse în discuție în ședința Parlamentului din 12 februarie.
13:10
Kremlinul nu exclude ca noile runde de negocieri pentru pacea în Ucraina să aibă loc în viitorul apropiat # Radio Moldova
Noi negocieri privind pacea în Ucraina ar putea să aibă loc în scurt timp, afirmă Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus. Totuși, acesta a evitat să facă precizări referitoare la locul sau data evenimentului, notează tsn.ua.
13:00
Transportatorii acuză ANTA de inacțiune vizavi de o gară clandestină de lângă Gara de Nord. ANTA: „Afirmații aberante” # Radio Moldova
Mai mulți transportatori care operează curse spre localitățile din nordul R. Moldova au protestat pe 12 februarie, la Chișinău, declarându-se nemulțumiți de existența unei autogări improvizate în apropierea Gării de Nord din capitală, care le-ar afecta activitatea.
12:30
Manchester City a obținut a 16-a victorie în actuala ediție a primei divizii engleze de fotbal. În etapa a 26-a, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 3:0 acasă pe FC Fulham, marcând toate golurile în prima repriză. „Citadinii" au deschis scorul în minutul 24 prin ghanezul Antoine Semenyo, jucător care a contribuit și al doilea gol al echipei-gazdă marcat de Nico O'Reilly în minutul 30.
12:30
Deputatii MAN continuă protestele: „Tarifele trebuie micșorate și aplicate retroactiv” # Radio Moldova
Deputații Mișcării Alternativa Națională (MAN) continuă protestele în cadrul campaniei „Plătește tu”, inițiate acum o săptămână. Aceștia au revenit, pe 12 februarie, în fața Parlamentului și au adus, de această dată, o urnă de vot improvizată, în care au aruncat facturi pe care, potrivit lor, le-au primit de la cetățenii care nu au posibilitatea să le achite din cauza sumelor foarte mari.
12:20
Corespondență Dan Alexe | NATO: șeful Pentagonului nu merge la reuniunea la care SUA cedează poziții cheie europenilor # Radio Moldova
Șeful Pentagonului, secretarul apărării din SUA, Pete Hegseth, nu participă la întâlnirea miniștrilor apărării din NATO, care se reunesc la Bruxelles, joi, 12 februarie, pentru a evalua reorganizarea structurilor de comandă ale Alianței, producția industrială de apărare și pentru a menține sprijinul acordat Ucrainei.
12:00
Dodon, despre audierea lui Plahotniuc în dosarul „kuliok”: „Voi decide cu avocații dacă merg în instanță” # Radio Moldova
După ce, acum două luni, declara că „îl așteaptă” pe Vladimir Plahotniuc în instanță pentru a spune „ce a fost și cum a fost” în dosarul „kuliok” (sacoșă - n.r.), socialistul Igor Dodon afirmă deja că nu a decis dacă va participa la ședința în care fostul lider democrat urmează să fie adus silit pentru a fi audiat.
11:50
Cinci persoane, trimise în judecată pentru aducerea ilegală a ucrainenilor în R. Moldova: Venituri ilegale de 230 de milioane de lei # Radio Moldova
Cinci persoane din stânga Nistrului au fost trimise în judecată pentru că ar fi ajutat peste 100 de cetățeni ucraineni apți de luptă să fugă din Ucraina și să intre în R. Moldova prin regiunea transnistreană, ajungând ulterior în Uniunea Europeană. În total, inculpații ar fi obținut din această „afacere” un profit estimat la aproximativ 230 de milioane de lei.
Acum 12 ore
11:30
Parlamentul susține propunerea PSRM de audiere a ministrei de Interne privind rezultatele politicilor antidrog # Radio Moldova
Parlamentul o va audia pe ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nikitin, pe tema combaterii traficului și consumului de droguri. Oficiala se va prezenta în plenul Legislativului la o dată care va fi stabilită de Biroul Permanent.
11:30
Curtea Constituțională a validat, pe 12 februarie, mandatul unui nou deputat în Parlament, la solicitarea Comisiei Electorale Centrale.
11:10
„Precedent foarte periculos”: Deputații care au scos forțat un automobil de pe teritoriul unei parcări speciale, criticați de spicherul Grosu # Radio Moldova
Gestul celor doi deputați ai Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, care au intrat pe teritoriul unei parcări speciale, de unde au luat un automobil confiscat și i l-au întors proprietarului, reprezintă „o formă de banditism, sub acoperirea mandatului de deputat”, afirmă președintele Parlamentului, Igor Grosu.
11:00
Reținere în capitală într-un nou dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Radio Moldova
Un bărbat din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice.
10:50
Noi tarife pentru energia termică: Căldura se ieftinește la Chișinău și se scumpește la Bălți # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat joi, 12 februarie, noile tarife pentru energia termică și energia electrică produsă în cogenerare pentru mai mulți operatori din țară. Decizia prevede o reducere a tarifului pentru consumatorii din Chișinău, în timp ce la Bălți prețul pentru energia termică va fi majorat moderat. Ajustări au fost operate și în alte localități, inclusiv Comrat, Glodeni, Anenii Noi, Taraclia și Ungheni.
10:50
Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în amintirea ostașilor din Afganistan: „Un conflict care nu le-a aparținut” # Radio Moldova
Deputații Republicii Moldova au păstrat un moment de reculegere în amintirea ostașilor care nu s-au întors din Afganistan, în contextul comemorării, la 15 februarie, a 37 de ani de la retragerea finală a trupelor sovietice din această țară.
10:30
Ratingul R. Moldova, în analiză la agenția Fitch: Miza – investiții mai mari și credite mai ieftine pentru stat # Radio Moldova
Sectorul energetic devine un pilon central în evaluarea capacității economice a Republicii Moldova de către agenția Fitch Ratings. Reformele și perspectivele investiționale din sectorul energetic, în contextul evaluării ratingului de țară al R. Moldova, au fost prezentate de secretarele de stat ale Ministerului Energiei, Carolina Novac și Cristina Pereteatcu, experților de la Fitch Ratings.
10:10
Ministrul Junghietu: R. Moldova își asigură rezervele de gaze naturale în Ucraina și România: Depozitele proprii necesită investiții de 16 miliarde de dolari # Radio Moldova
Securitatea energetică a Republicii Moldova rămâne strâns legată de infrastructura țărilor vecine, în contextul în care barierele geologice și financiare fac imposibilă, în viitorul apropiat, construcția unor depozite proprii pentru stocarea gazelor naturale. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, „investițiile pentru un astfel de depozit subteran s-ar ridica la 16 miliarde de dolari”.
10:10
Revista presei internaționale | Zelenski neagă existența șantajului SUA pentru organizarea alegerilor; Blocarea Telegram provoacă dispute interne în Rusia # Radio Moldova
Presa internațională urmărește evoluțiile legate de organizarea alegerilor prezidențiale din Ucraina, pe fondul presiunilor exercitate de administrația americană pentru accelerarea negocierilor de pace cu Rusia. În paralel, mass-media analizează poziția liderilor europeni față de reluarea dialogului cu Moscova și rolul NATO în coordonarea sprijinului militar pentru Kiev. Un alt punct major de interes pentru publicațiile străine îl constituie vizita vicepreședintelui SUA în Caucazul de Sud, unde Washingtonul își consolidează prezența strategică prin acorduri de securitate și alte proiecte regionale.
10:10
Întreprinderea de Stat Zona Antreprenoriatului Liber (ZAL) „Tvardița” este lichidată după 30 de ani de activitate. Procedurile de dizolvare vor fi coordonate de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, în calitate de fondator al companiei.
10:00
„Trebuie să avem concurență loială”: Coletele din China vor fi impozitate, iar taxele vor fi achitate online, afirmă Radu Marian # Radio Moldova
Republica Moldova se pregătește să introducă taxe pentru coletele comandate de pe platformele internaționale, în special cele din Asia, într-un demers care vizează echilibrarea concurenței dintre comercianții locali și marile platforme din exterior. Autoritățile susțin că măsura este necesară pentru a proteja producătorii autohtoni și pentru a asigura tratament fiscal egal, iar noile reguli ar putea intra în vigoare în a doua jumătate a anului 2026.
10:00
Plan pus la cale și executat în câteva minute: Doi tineri trimiși după gratii pentru un jaf comis în sectorul Râșcani # Radio Moldova
Au jefuit o sucursală bancară din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău și vor sta câte trei ani și jumătate la închisoare. Sentința a fost dictată pe numele unui tânăr din Ucraina în vârstă de 19 ani și al complicelui acestuia - un moldovean de 18 ani.
09:50
Ministerul Energiei și furnizorul de gaze Energocom atenționează asupra unei campanii orchestrate în mediul online, care prezintă eronat facturile pentru luna ianuarie, urmărind să creeze „confuzie și nemulțumire în rândul cetățenilor”.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.