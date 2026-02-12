FOTO // A lăsat Italia pentru a dezvolta o AFACERE care să aducă prosperitate pentru localitatea Vadul-Rașcov. „Aș vrea să fac mezeluri ca în Italia, dar în R. Moldova”
Alte ştiri de Ziarul National
Cursuri gratuite de limba română în șapte școli din Moldova pentru integrarea a peste 500 de copii refugiați ucraineni # Ziarul National
Pentru al doilea an consecutiv, șapte instituții de învățământ din Republica Moldova organizează cursuri gratuite de limba română pentru copiii ref...
09:45
Maia Sandu merge la Conferința de Securitate de la München pentru discuții despre aderarea la UE și combaterea amenințărilor hibride # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai...
Acum o oră
09:30
Doi tineri condamnați la închisoare pentru jaful unei sucursale bancare din Chișinău # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf comis de doi tineri: unul în vârstă ...
09:15
♈️ BerbecContextul astral favorizează inițiativele curajoase și deciziile luate pe cont propriu. O discuție directă poate lămuri o neînțelegere ma...
09:15
Statele Unite promit să achite în curând miliardele datorate ONU, dar mențin presiunea pentru reforme în organizație # Ziarul National
Statele Unite vor începe să achite, „în câteva săptămâni”, miliardele de dolari pe care le datorează Naţiunilor Unite, a anunţat miercuri ambasador...
09:15
WhatsApp acuză Rusia că încearcă să-i blocheze complet serviciul pentru a forța utilizatorii spre o aplicație de stat # Ziarul National
Aplicaţia de mesagerie WhatsApp a denunţat, miercuri, o încercare a autorităţilor ruse de a-i bloca funcţionarea, considerând măsura drept un „pas ...
Acum 4 ore
08:00
UE își forțează ritmul reformelor economice pentru a ține piept Chinei și Americii lui Trump # Ziarul National
Eliminarea barierelor interne, reducerea sarcinilor administrative şi consolidarea protecției pentru produsele „Made in Europe”: cele 27 de state m...
07:00
Atac cu rachete provoacă incendiu la o bază militară din regiunea Volgograd. Localnicii dintr-un sat apropiat, evacuați preventiv # Ziarul National
Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalaţie militară situată în sudul Rusiei, ceea ce a determina...
Acum 12 ore
23:00
Zelenski anunță alegeri în Ucraina doar după încetarea focului și garanții de securitate, respingând presiunile SUA invocate de Financial Times # Ziarul National
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după ”o încetare a focului” cu Rusia şi după o...
22:00
Joi, 12 februarie 2026, Republica Moldova intră într-un episod vizibil mai cald, cu temperaturi diurne care urcă frecvent cu 4–6 grade față de ziua...
Acum 24 ore
21:00
Comisia Europeană înăsprește drastic regulile pentru drone după valul de survolări misterioase din 2025 în Europa # Ziarul National
Comisia Europeană (CE) anunţă miercuri că intenţionează să înăsprească semnificativ condiţiile de înregistrare a dronelor, după un val de survolări...
19:00
Lavrov promite că Rusia își menține limitele nucleare dacă și SUA respectă fostul tratat New START # Ziarul National
Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, a dat asigurări miercuri că Moscova va continua să respecte limitele impuse arsenalului său nuclear, în pof...
19:00
Serviciile secrete estoniene: Rusia își consolidează forțele armate pentru a schimba echilibrul de putere în Europa # Ziarul National
Rusia nu are intenţia de a lansa un atac militar asupra niciunui stat NATO în acest an sau în anul viitor, însă se grăbeşte să-şi reconstruiască fo...
18:00
Guvernul aprobă un nou regulament pentru școlile sportive: cadru modern, inclusiv și orientat spre performanță # Ziarul National
Guvernul Republicii Moldova a aprobat miercuri, 11 februarie, un nou Regulament de organizare și funcționare a școlilor sportive. Documentul instit...
18:00
Guvernul introduce metodologie nouă pentru identificarea și retragerea rapidă a produselor nealimentare periculoase, de la jucării la electrocasnice # Ziarul National
Produsele nealimentare de pe piață vor deveni mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat o nouă Metodologie de evaluare a nivelului de risc ...
18:00
Dan Perciun îi cheamă pe studenții la științe exacte spre o carieră de profesor: „Avem mare nevoie de voi în școli” # Ziarul National
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, s-a întâlnit cu peste 60 de studenți ai specialităților de matematică, fizică, chimie, biologie și ...
18:00
Universitatea de Stat din Comrat, la 35 de ani: Maia Sandu cere protejarea limbii și culturii găgăuze # Ziarul National
Universitatea de Stat din Comrat a marcat aniversarea a 35 de ani de la fondare printr-o ceremonie solemnă, la care au participat oaspeți de onoare...
17:00
Expoziția „Fabricat în Moldova” și-a deschis porțile la Chișinău: 400 de companii autohtone și parteneri din peste 60 de țări # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – A fost inaugurată cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției naționale „Fabricat în Moldova”, cu genericul „Acasă. Autentic...
17:00
Guvernul introduce reguli stricte pentru sănătatea animalelor acvatice și siguranța produselor din acvacultură # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - Guvernul a aprobat un nou Regulament care stabilește cerințele de sănătate animală și de certificare pentru animalele...
17:00
Maia Sandu cere la Comrat salvarea limbii găgăuze și consolidarea rolului Universității în dezvoltarea autonomiei # Ziarul National
Stimate domnule rector,Stimați profesori,Dragi studenți,Onorați oaspeți,Transmit felicitări tuturor celor care au contribuit de-a lungul anilor...
17:00
Guvernul introduce reguli noi pentru utilizarea medicamentelor veterinare în prevenirea bolilor la animale # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - În vederea prevenirii și controlului unor boli ale animalelor, cu impact major asupra sănătății publice și a sectorul...
17:00
Maia Sandu cere la Universitatea din Comrat protejarea limbii și culturii găgăuze și implicare mai mare a tinerilor în societate # Ziarul National
Șefa statului, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea dedicată marcării activității Universității de Stat din Comrat. În mesajul său, Preș...
16:00
Promovare slabă la examenul auto: doar o treime din școlile de șoferi din Moldova ating pragul impus de Guvern # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a analizat, pentru al treilea an consecutiv, rata de promovare la examenele organizate de Agenția Servicii...
16:00
Ministerul Energiei trasează foaia de parcurs pentru transformarea digitală a sectorului energetic în perioada 2026–2030 # Ziarul National
Ministerul Energiei a organizat o ședință de lucru cu participarea întreprinderilor din sectorul energetic, în cadrul căreia au fost prezentate act...
16:00
Guvernul o numește pe Tatiana Nistorică secretar de stat la Agricultură și Industrie Alimentară # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretară de stat a ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare,...
16:00
Secretarul de stat Iurie Scripnic părăsește Ministerul Agriculturii după patru ani de mandat # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță că, începând cu data de 11 februarie curent, Iurie Scripnic e...
16:00
Parlamentul European aprobă împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, rambursabil după plata despăgubirilor de război de către Rusia # Ziarul National
Parlamentul European a aprobat miercuri, cu o largă majoritate, împrumutul de 90 de miliarde de euro destinat sprijinirii Ucrainei în confruntarea ...
13:00
Zborurile de pe aeroportul El Paso, blocate 10 zile din motive speciale de securitate, în vecinătatea unei baze militare americane # Ziarul National
Toate zborurile către şi dinspre Aeroportul Internaţional El Paso din Texas au fost suspendate din „motive speciale de securitate”, iar măsura este...
13:00
Lecții suplimentare gratuite la matematică și limba română pentru mii de elevi de clasa a IX-a din școlile cu predare în limbile minorităților # Ziarul National
Elevii de clasa a IX-a care întâmpină dificultăți la matematică beneficiază și în acest an de lecții suplimentare gratuite, organizate în cadrul ed...
13:00
Procurorii cer 15 ani de închisoare și confiscări de milioane în dosarul fostului deputat Constantin Țuțu # Ziarul National
CHIȘINĂU – La 10 februarie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, ...
12:00
Escroc din Chișinău, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a păgubit un cunoscut cu peste 1,25 milioane de lei # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău anunță pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie comis de un bărbat în vârstă de 42 de a...
12:00
Mamă de 20 de ani din Bălți, condamnată la 3 ani de închisoare pentru torturarea propriului copil de un an # Ziarul National
Procuratura Bălți informează despre condamnarea unei femei în vârstă de 20 de ani la 3 ani de închisoare pentru violență în familie.Potrivit proba...
12:00
Prima comunitate de energie regenerabilă din Moldova, lansată la Cociulia cu sprijin PNUD și economii de 350 000 lei anual # Ziarul National
În Republica Moldova a fost înregistrată prima comunitate de energie din surse regenerabile, care își va desfășura activitatea în satul Cociulia, r...
11:00
Europa preia povara sprijinirii militare a Ucrainei, după prăbușirea ajutorului american în 2025 # Ziarul National
Ajutorul militar acordat Ucrainei a atins în 2025 cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei ruse, fiind susţinut aproape exclusiv de ţările eur...
11:00
Noi automobile pentru echipele de asistență psihopedagogică, pentru sprijinirea copiilor cu cerințe speciale din opt raioane # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării continuă eforturile de dezvoltare și consolidare a serviciilor de asistență psihopedagogică, prin dotarea a opt ...
11:00
Lansat apelul pentru fermierii micro, mici și mijlocii care vor consiliere pe tot ciclul de producere în agricultură # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – A fost lansat apelul public de selectare a fermierilor pentru participarea la activitatea „Consilierea fermierilor pe...
11:00
Avertisment URGENTde la un cardiolog pentru toți cei care iau medicamente de tensiune # Ziarul National
Un reputat cardiolog a transmis un mesaj ferm pentru toate persoanele care urmează tratament pentru hipertensiune arterială. Dr. Francisco Lop...
10:45
„Pesticide MRL Tracker” ajută producătorii să respecte noile reguli UE privind reziduurile de pesticide # Ziarul National
11 februarie 2026, Chișinău – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează producătorii și exportatorii de produse agroalimentare de...
Ieri
09:45
Marele Juriu din Washington respinge acuzațiile împotriva democraților care au îndemnat militarii să refuze ordinele ilegale # Ziarul National
Marele Juriu din Washington a refuzat, marţi, să pună sub acuzare parlamentarii democraţi în legătură cu un videoclip în care aceştia îndemnau memb...
09:45
UE pregătește o aplicație europeană prin care copiii să poată raporta în siguranță hărțuirea online # Ziarul National
Comisia Europeană şi-a anunţat marţi intenţia de a dezvolta o aplicaţie destinată să ajute tinerii victime ale hărţuirii online să raporteze abuzur...
09:45
Mark Carney își anulează vizita la Conferința de securitate de la München după masacrul de la școala din Tumbler Ridge # Ziarul National
Prim-ministrul canadian Mark Carney şi-a anulat participarea planificată la Conferinţa de securitate de la München, în urma atacului armat produs l...
08:45
Un atac al forţelor ruse asupra regiunii Harkov a ucis trei copii mici şi un adult, a anunţat miercuri dimineaţă şeful administraţiei militare loca...
08:45
♈️ BerbecContextul zilei aduce inițiative curajoase și ocazia de a clarifica un conflict mai vechi. O veste legată de bani sau de carieră poate sc...
10 februarie 2026
22:30
ULTIMA ORĂ // Mitropolia Basarabiei CONDAMNĂ actele de violența de la Dereneu, realizate de ierarhul, clericii și susținătorii structurii religioase subordonate Patriarhiei Ruse: ,,Această acțiune a fost una premeditată și violentă" # Ziarul National
Mitropolia Basarabiei condamnă în modul cel mai categoric escaladarea extrem de gravă, violentă și flagrant ilegală a acțiunilor desfășurate în ...
22:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Omul lui Dodon de la Dereneu, dar și alte cinci persoane care au ATACAT carabinierii, REȚINUȚI de Poliție: "Au implicat femei și copii..." # Ziarul National
Primarul satului Dereneu, Vasile Revenco, ales din partea Partidului Socialiștilor din R. Moldova, dar și avocatul preotului care s-a baricad...
21:30
VIDEO // Reprezentanții bisericii controlate de Patriarhia Rusă au tăbărât în parohia din Dereneu, care aparține Mitropoliei Basarabiei. Polițiștii prezenți la fața locului au fost BRUSCAȚI de preoții mitropoliei subordonate Moscovei # Ziarul National
În jur de 150 de persoane, printre care preoți din cadrul Mitropoliei Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, dar reprezentanți ai partidelor p...
21:15
Încălzire accentuată și mai mult soare în Republica Moldova, miercuri, 11 februarie 2026 # Ziarul National
Miercuri, 11 februarie 2026, Republica Moldova trece de la ger la valori termice mult mai blânde. După minime nocturne de până la -12…-15°C și maxi...
20:45
Ocupaţia rusă acuză Kievul de avarierea unei linii electrice la Centrala Zaporojie, dar susţine că riscul radiologic este sub control # Ziarul National
Atacuri ucrainene au provocat întreruperea uneia dintre cele două linii electrice de alimentare a Centralei Nucleare de la Zaporojie, aflată sub oc...
19:45
Kenya acuză Rusia că transformă tinerii kenyeni în „carne de tun” pe frontul din Ucraina, după ce îi ademenește cu joburi bine plătite # Ziarul National
Kenya consideră ”inacceptabil” ca cetăţeni kenyeni să fie atraşi şi înşelaţi cu promisiuni de locuri de muncă civile bine plătite în Rusia, pentru ...
