/VIDEO/ Reținere ca în filme la Paris: Bărbat, împușcat după ce a amenințat șoferul unui autobuz și poliția

/VIDEO/ Reținere ca în filme la Paris: Bărbat, împușcat după ce a amenințat șoferul unui autobuz și poliția

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8