/VIDEO/ „Voi ce faceți, idioților? Cei care fac asta sunt ticăloși”: Tensiuni după limitarea Telegram în Rusia
TV8, 12 februarie 2026 21:00
/VIDEO/ „Voi ce faceți, idioților? Cei care fac asta sunt ticăloși”: Tensiuni după limitarea Telegram în Rusia
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
21:00
21:00
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:20
Acum 4 ore
18:30
18:00
17:40
Acum 6 ore
17:10
17:00
17:00
16:00
15:30
Acum 8 ore
14:40
14:30
14:30
13:50
Acum 12 ore
13:20
12:20
12:20
11:20
11:20
11:10
10:50
10:40
10:40
10:20
10:10
09:50
09:40
08:50
Acum 24 ore
08:20
07:50
07:20
11 februarie 2026
22:50
22:50
22:50
22:40
Ieri
21:20
20:50
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.