/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1450: Atac masiv, frig, dronă în România și Telegram încetinit. Rutte: „Răspunsul NATO va fi devastator”

TV8, 12 februarie 2026 14:40

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1450: Atac masiv, frig, dronă în România și Telegram încetinit. Rutte: „Răspunsul NATO va fi devastator”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 15 minute
14:40
/HARTĂ/ Alertă meteo de ceață în toată Moldova: Când revin ploile și ninsorile TV8
14:40
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1450: Atac masiv, frig, dronă în România și Telegram încetinit. Rutte: „Răspunsul NATO va fi devastator” TV8
Acum 30 minute
14:30
Fundația Orange anunță concurs de selectare a Partenerului de implementare a proiectelor de educație digitală /P/ TV8
14:30
/VIDEO/ Scandal în Parlamentul Turciei: Deputați ai opoziției și guvernării s-au luat la pumni TV8
Acum o oră
14:10
/VIDEO/ Audierea lui Vladimir Plahotniuc în instanță, amânată: Ar fi luat o viroză TV8
Acum 2 ore
13:50
/VIDEO/ Vladimir Plahotniuc, adus în fața judecătorilor: Va fi audiat în dosarul furtul miliardului TV8
13:20
/VIDEO/ Protest cu microbuze în fața ANTA: Șoferii cer acțiuni împotriva curselor de transport ilegale TV8
Acum 4 ore
12:50
După gratii și fără bani: Fosta președintă OT Șoldănești a lui Șor și-a aflat sentința TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1450: Atac masiv, frig, WhatsApp blocat și Telegram încetinit. Critici în Rusia: „Ce faceți, idioților?” TV8
12:20
YouTube, Facebook sau WhatsApp, în pericol de dispariție în Rusia? Au fost șterse din Sistemul Național de Domenii TV8
11:50
Ministra de Interne va fi audiată în Parlament: Inițiativa PSRM, votată și de PAS TV8
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1450: Atac la Kiev, WhatsApp blocat și Telegram încetinit. Critici în Rusia: „Ce faceți, idioților?” TV8
11:20
/FOTO/ Finanțare ilegală a partidelor: Momentul în care mascații CNA dau buzna peste un bărbat în halat TV8
11:10
/VIDEO/ Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris Moldova /P/ TV8
Acum 6 ore
10:50
/VIDEO/ „Banditism”: Igor Grosu critică deputații „Democrația Acasă” care au scos o mașină din parcarea specială TV8
10:40
/FOTO/ Cinci tone de bomboane oprite la vamă: Ce au descoperit specialiștii ANSA în spatele ambalajului cu fructe false TV8
10:40
Căldură mai ieftină la Chișinău, dar mai scumpă în nordul Moldovei: Când intră în vigoare noile tarife TV8
10:20
/PROMO/ Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, invitat la „Cutia Neagră”: De la 20:00, la TV8! TV8
10:10
/VIDEO/ Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris Moldova TV8
09:50
Sărbătoare pe 12 februarie 2026: Creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Trei Ierarhi. Tradiții și superstiții TV8
09:40
Rusia a atacat Kievul cu rachete balistice: Aproape 2.600 de locuințe au rămas fără încălzire TV8
Acum 8 ore
08:50
Au rămas fără căldură din cauza unei berze: Autoritățile dintr-un oraș din România caută soluții TV8
08:20
/VIDEO/ Monumentele din Moldova: Unde se termină memoria istorică și începe manipularea politică? TV8
07:50
Horoscop 12 februarie 2026 de la ChatGPT: Berbecii își asumă provocări, Taurii reflectă, iar Leii își exprimă ideile TV8
07:20
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 12 februarie 2026: Ceață și ghețuș în toată țara. Care vor fi temperaturile minime TV8
Acum 24 ore
22:50
Încă 9 ani de închisoare pentru șantaj: Un deținut ar fi amenințat un bărbat cu o fotografie intimă TV8
22:50
Noi detalii în cazul moldoveanului împușcat în Italia: Principalul suspect al poliției și-a recunoscut vina TV8
22:50
/VIDEO/ Arta, refugiu în vremuri de război în Ucraina: „Oamenii trebuie să se apropie de ceva care oferă speranță” TV8
22:40
/VIDEO/ Ziua Europeană 112: Glume proaste, emoții și tragedii. Câte apeluri a primit serviciul în 2025 TV8
22:10
/VIDEO/ Căldura se ieftinește la sfârșit de iarnă: Când ANRE va aproba tarifele noi TV8
21:20
/VIDEO/ Cum a reizbucnit scandalul la biserica din Dereneu: Autoritățile spun că războiul dintre mitropolii e politic TV8
20:50
Primele meciuri din etapa a 26-a din Premier League: Favoritele s-au împiedicat în fața adversarilor TV8
20:20
Accident fatal în satul Bănești: O femeie de 62 de ani a fost lovită de o mașină TV8
20:10
/VIDEO/ Lukoil Moldova: Plata cu cardul, blocată în benzinării. Explicația premierului Munteanu TV8
19:40
Noi detalii în cazul moldoveanului împușcat în Italia: Făptașul și-a recunoscut vina TV8
19:20
A primit încă 9 ani de închisoare pentru șantaj: Un deținut a amenințat un bărbat cu o fotografie intimă TV8
18:50
Amenzi pentru cei care vând sau cumpără teze universitare? Precizările ministrului Educației TV8
18:20
/VIDEO/ Escrocherie de peste 1 milion de lei: Sentință pentru un bărbat care și-ar fi înșelat prietenul TV8
18:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1449: Atac mortal, răzbunarea lui Putin și precizarea lui Zelenski. UE are un plan pentru Chișinău și Kiev TV8
17:50
/VIDEO/ Doi deputați, în vizorul poliției: Momentul în care scot o mașină reținută din parcarea specială TV8
17:30
Carburanții continuă să se scumpească: Cât vor costa benzina și motorina pe 12 februarie 2026 TV8
17:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1449: Atac mortal, răzbunarea lui Putin și presiunea lui Trump. UE are un plan pentru Chișinău și Kiev TV8
17:20
/FOTO/ Top 15 pentru Alina Stremous în cursa de 15 km la Jocurile Olimpice de iarnă: Nicio țintă ratată la biatlon TV8
17:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1449: Atac mortal, rafinărie în flăcări și răzbunarea lui Putin. Zelenski: Rusia vrea să continue războiul TV8
17:00
/VIDEO/ „La purcei este mai curat”: O mamă se plânge de condițiile la spitalul din Nisporeni. Reacția lui Emil Ceban TV8
16:50
/VIDEO/ Șofer grăbit în Chișinău? Momentul în care taie calea pietonilor pe zebră. Poliția l-a identificat TV8
16:20
Atenție la țurțuri: Cetățenii, îndemnați să curețe acoperișurile sau să marcheze zonele periculoase TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1449: Atac mortal, răzbunarea lui Putin și presiunea lui Trump. Zelenski: Rusia vrea să continue războiul TV8
15:50
Thomas Frank, dat afară de la Tottenham: Cine este marele favorit să-i preia locul TV8
15:50
/VIDEO/ FT: Zelenski va anunța pe 24 februarie planul pentru alegeri și referendum în Ucraina TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.