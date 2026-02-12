Plahotniuc: "Am venit din respect față de instanță"
Noi.md, 12 februarie 2026 15:00
Oligarhul Vladimir Plahotniuc, așteptat astăzi în fața instanței pentru a da primele declarații în dosarul „Frauda Bancară”, nu a putut fi audiat din cauza stării de sănătate.Fostul lider PDM a declarat că se simte rău și că a venit la ședință doar pentru a nu crea impresia unei lipse de respect față de instanță. Plahotniuc susține că a răcit și are o viroză, motiv pentru care nu poate face de
Încă o dronă a fost descoperită pe plajă, între stațiunile Costineşti şi Tuzla, în România, joi. {{860579}}Autorităţile din România se deplasează în zona respectivă pentru a face verificări în acest caz. Fragmente dintr-o dronă au fost descoperite şi luni seara, pe plaja din Mamaia, transmite stirileprotv.Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seară, poliţiştii de frontier
La Chișinău este investigată însușirea ilegală a unei nave maritime în valoare de milioane de euro # Noi.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii CNA, cercetează penal mai multe persoane din Chișinău, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime evaluate la $26.000.000.Astfel, joi persoanele suspecte (cetățenii ai Moldovei) că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine, au fost supuse perchezițiilor.{{864495}}Potrivit oamenilor legii, au f
Moldova și Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru facilitarea schimburilor comerciale # Noi.md
Republica Moldova și Republica Turcia actualizează Acordul de Comerț Liber pentru a implementa noile prevederi ale Convenției regionale privind regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (PEM).Parlamentul a ratificat Decizia Comitetului mixt privind definiția noțiunii de „produse originare” și metodele de cooperare administrativă aplicabile în cadrul Acordului bilateral.Actua
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare, notează Noi.md.Astfel, a fost instituit Cod Galben de ceață. Intervalul de acțiune: 12.02.2026, ora 20:00 – 13.02.2026, ora 12:00.Pe arii extinse, se va forma ceață cu vizibilitatea de 200 m și mai puțin.
Timp de nouă ani a locuit și a studiat în Italia, iar acum trei ani s-a întors în Republica Moldova pentru a crește afacerea familiei sale. Denis Pruteanu are 26 de ani, locuiește în Chișinău și zilnic face naveta din Chișinău în Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, unde familia sa deține o fermă.Familia lui Denis Pruteanu deține peste 60 de hectare de pămînt pe care cultivă cereale, iar pentru a
În Portugalia, în urma inundațiilor provocate de ploile continue, miercuri seara s-a rupt un baraj, ceea ce a provocat prăbușirea unei porțiuni din principala autostradă a țării.Unul dintre barajele de pe rîul Mondego, în apropierea orașului Coimbra, s-a rupt lîngă unul dintre stîlpii care susțin autostrada A1, care leagă orașele Lisabona și Porto, provocînd o breșă în drum, a declarat primaru
Un nou-născut cu greutatea de 5.025 de grame s-a născut pe 12 februarie 2026, la ora 09:22, la maternitatea din Soroca, prin naștere naturală.Acest caz este unul rar pentru sistemul medical regional și readuce în atenție experiența echipei medicale de la Soroca, care a mai înregistrat un caz similar în iunie 2025, scrie telegraph.md.Copilul a venit pe lume prin căile naturale, iar greutate
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) intervine cu unele clarificării în legătură cu introducerea regimului fiscal al antreprenorilor independenți, în special, referitoare la drepturile la prestații de asigurări sociale, precum și situațiile în care acestea pot fi recalculate.Contribuțiile de asigurări sociale aferente antreprenorilor independenți sînt incluse în componența impozitului un
Inspectorii de mediu din raionul Șoldănești, în cadrul raziilor desfășurate pentru prevenirea cazurilor de încălcare ale legislației de mediu au identificat tăierea ilegală a 5 arbori de specie salcîm din fîșia de protecție a căii ferate, sectorul Șoldănești-Cobilea.Totodată, în cadrul raziilor a fost găsit și ridicat din perimetrul pădurii gestionată de APL „Poiana” – 8 dispozitive artizanale
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de jaf, comis de doi tineri: unul, în vîrstă de 19 ani, originar din Ucraina, și celălalt, în vîrstă de 18 ani, originar din Moldova.Prin sentința pronunțată, instanța a dispus condamnarea tinerilor la 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, no
Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice a efectuat două vizite inopinate în municipiul Bălți # Noi.md
În contextul exercitării funcției de control parlamentar, Comisia pentru drepturile omului și relații interetnice a efectuat două vizite inopinate în municipiul Bălți.Una dintre vizite a fost la Penitenciarul nr. 11, în cadrul căruia deputații au discutat despre condițiile de detenție și problema suprapopulării penitenciarului; capacitatea/plafonul de persoane care pot fi deținute în penitenci
Inspectorii de mediu din Cimișlia au intervenit în urma unei chemări privind aterizarea unei lebede într-o gospodărie din or. Cimișlia, notează Noi.md.Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat pasărea în ograda persoanei care i-a chemat. Acesta a luat lebăda acasă pentru a o îngriji.{{859428}}Specialiștii au evaluat starea de sănătate a lebedei și a fost dusă la Grădina Zoologică „Z
În microraionul Telecentru din Chișinău a fost amenajat un nou spațiu public. Despre acest lucru a comunicat Primăria capitalei.Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile municipale, scuarul „Miorița”, care se afla de mulți ani într-o stare de degradare, a fost amenajat de la zero pe un teren neîngrijit situat în fața mai multor blocuri de locuit.{{864374}}Proiectul a prevăzut amenaj
Întreg teritoriul Republicii Moldova a fost autorizat pentru exportul cărnii de pasăre proaspete și procesate în Uniunea Europeană # Noi.md
Comisia Europeană a autorizat întreg teritoriul Republicii Moldova pentru exportul în UE a cărnii proaspete și procesate de pasăre.La 6 februarie 2026, Comisia Europeană a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2026/278, prin care sînt aduse modificări importante anexelor XIV și XV la Regulamentul (UE) 2021/404, în ceea ce privește lista țărilor terțe autorizate să introducă în Uniune
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat joi, 12 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 13 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,33 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 20,27 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
Finanțări pentru instituțiile teatral-concertistice: Ce nereguli au fost identificate de Curtea de Conturi # Noi.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat recent în cadrul ședinței Comisiei pentru control al finanțelor publice (CCFP), rezultatele a două raporturi, notează Noi.md.Este vorba de Raportulu de audit privind evaluarea conformității asupra folosirii mijloacelor financiare alocate în anii 2022-2023 de la bugetul de stat și gestionării patrimoniului public de către instituțiile pu
Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative din sectorul Rîșcani a intervenit pe o stradă din capitală, notează Noi.md.Intervenția a avut loc pe str. Nicolae Dimo, 29/4, pentru demolarea forțată a două garaje.Acțiunea face parte din planul de eliberare a terenurilor publice municipale ocupate ilegal și fără careva acte permisive.În cazul în care proprietarii nu se conformează be
Țintașul moldovean Clementii Ursu a cîștigat medalia de aur la Campionatul European de tir cu arme pneumatice pentru sportivi sub 21 de ani.Potrivit Media Sport, turneul se desfășoară în perioada 9-15 februarie la Burgas (Bulgaria), sub egida Confederației Europene de Tir.La proba „pistol pneumatic, 10 m” (60 de focuri), elevul Școlii sportive specializate nr. 1 din municipiul Bălți s-a ca
Igor Grosu, despre conflictul de la Dereneu: „Ambiții care-s tare departe de credință și religie” # Noi.md
Președintele Parlamentul Republicii Moldova, Igor Grosu, a comentat conflictul izbucnit la biserica din Dereneu, calificând situația drept „o mare durere pentru creștinii și ortodocșii din R. Moldova”.„Din păcate, asistăm la un mare conflict între ortodocși și ortodocși, cine e mai credincios, cine-i mai evlavios. Dacă dăm la o parte aceste pretenții, lucrurile arată cam goale. Acolo sunt deja
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), din cadrul Postului de inspecție la frontiera Leușeni, au reținut un lot de 5961 kg de bomboane cu aromă de măr și căpșună, care au fost etichetate necorespunzător.În urma verificărilor, s-a constatat că: deși ambalajul ilustra fructe (măr și căpșună), la producerea lotului au fost utilizate exclusiv arome artificiale, fără co
În urma furtunii „Nils”, 850.000 de consumatori din sudul Franței au rămas fără curent electric, iar în mai multe zone există riscul de inundații.Informația a fost comunicată de BFMTV, scrie „Европейская правда”.Furtuna „Nils” a lovit partea de sud-vest a țării în noaptea de 12 februarie. Operatorul Enedis a anunțat că, în dimineața zilei de 13 februarie, ca urmare a pagubelor provocate de
Parlamentul va organiza audierea ministrului de Interne la inițiativa PSRM. Deputatul Vladimir Odnostalco a propus astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, organizarea audierii ministrului Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin pe tema luptei împotriva traficului de droguri.Deputatul a menționat că în parlament au avut deja loc cîteva audieri pe această temă.{{864084}}„În p
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a cinci învinuiți de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova.Începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci cînd majoritatea achitărilor erau în valută tradițională. În 2023, sc
Oamenii legii anunță reținerea a patru tineri și o captură de aproape 1kg de droguri la Bălți, înainte ca aceasta să ajungă la consumatori, notează Noi.md.Drogurile au fost găsite la doi din cei patru tineri din Bălți și Drochia, cu vîrste cuprinse între 17 și 29 de ani. De asemenea, de la aceștia au fost ridicate și accesorii pentru vînzarea drogurilor – cîntar, rîșniță, bandă izolantă, usten
Vremea se încălzește semnificativ în toată țara, iar temperaturile vor depăși în următoarele zile valorile obișnuite pentru mijlocul lunii februarie.Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) oferite pentru Teleradio-Moldova, în intervalul 12–15 februarie maximele vor ajunge la +5..+11 grade Celsius , cu aproximativ 5–7 grade peste norma climatică.{{864445}}Pentru joi, 12
ANRE, Energocom și Ministerul Energiei atrag atenția asupra informațiilor trunchiate privind facturile la gaz # Noi.md
Mai multe instituții din domeniul energetic au reacționat public după ce, în spațiul online, au apărut imagini și mesaje referitoare la facturile la gaz pentru luna ianuarie, prezentate într-un mod calificat de autorități drept eronat sau scos din context.ANRE Republica Moldova atenționează că în mediul online circulă informații și imagini care prezintă distorsionat facturile la gaz natural, c
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) a venit cu o reacție oficială în contextul acțiunii de protest desfășurate astăzi de Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto (APOTA), calificînd manifestația drept o acțiune cu „caracter pronunțat de promovare a unor interese personale și manipulare a opiniei publice”.Potrivit instituției, protestul vizează activitatea ANTA și situația din d
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că, în cadrul ședinței publice din 12 februarie 2026, Consiliul de Administrație a aprobat revizuirea prețurilor pentru energia electrică produsă în cogenerare și a tarifelor pentru energia termică livrată consumatorilor.Pentru majoritatea operatorilor, ajustările aprobate presupun reduceri ale tarifelor, ca urmare a actuali
Compania aeriană germană Lufthansa a anulat, joi, sute de zboruri, deoarece piloții și însoțitorii de zbor au organizat o grevă de o zi ca răspuns la negocierile îndelungate privind încheierea contractului de muncă.Greva a provocat anularea atît a zborurilor comerciale, cît și a celor de marfă. În plus, greva are loc cu o zi înainte de sosirea liderilor mondiali la Conferința de securitate de
Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de astăzi, a validat mandatul unui deputat în Parlamentul Republicii Moldova.Curtea a examinat propunerea Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a valida mandatul candidatului supleant de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Rotari Tatiana.La ședință a participat secretara CEC, Dana Munteanu, reprezentantul fracțiunii și
În ianuarie 2026 condițiile meteorologice au fost mai severe decît în decembrie 2025, cînd temperatura medie a fost cu 2,4°C mai ridicată, dar și comparativ cu ianuarie 2025, cînd diferența a fost de +3,1°C. În aceste condiții, temperatura agentului termic furnizat în rețea a fost majorată.Termoelectrica informează că facturile sînt emise în conformitate cu metodologia de facturare și legislaț
În cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului, majoritatea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) a respins solicitarea fracțiunii Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) privind audierea prim-ministrului în plen.Inițiativa a fost înaintată de liderul fracțiunii PSRM, Igor Dodon, care a cerut prezentarea unui raport privind primele 100 de zile de activitate ale Guve
Cinci învinuiți – în judecată, după un profit ilegal de 230.000.000 lei din organizarea migrației ilegale # Noi.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță trimiterea în judecată a cinci învinuiți de organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă ai Ucrainei spre Uniunea Europeană, prin Moldova.Începuturile acestei scheme infracționale au fost stabilite în 2022, atunci cînd majoritatea achitărilor erau în valută tradițională. În 2023, sc
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.În marja conferinței, șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora vor fi abordate subiecte ce țin de situația regional
Sărbătoare în familia lui Igor Dodon. Soția fostului președinte, Galina Dodon, își marchează astăzi, 12 februarie, ziua de naștere.Cu această ocazie, liderul PSRM i-a adresat un mesaj public de felicitare, exprimîndu-și recunoștința pentru anii petrecuți împreună.„Astăzi este ziua de naștere a soției mele, Galina.Îi mulțumesc pentru anii trăiți împreună, pentru cei trei feciori, pentru
Guvernul lucrează 365 de zile pe an la inițiative, proiecte, decizii care să îndeplinească cele 3 obiective ale guvernării – creștere economică, accelerarea aderării la UE, pace și securitate acasă. Principalele acțiuni în domeniile-cheie au fost prezentate, astăzi, de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul unei conferințe de presă.Prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că, pe lîn
Conducerea Parlamentului European a decis să anuleze premiul acordat cetățenilor UE, în cadrul măsurilor de economisire a fondurilor.Premiul european civic a fost instituit în 2008 pentru a recompensa proiectele inițiate de cetățeni care contribuie la cooperarea europeană și la promovarea valorilor UE. În fiecare an, premiul era acordat unui număr de 50 de proiecte.{{863262}}După o pauză î
Încălzirea vremii din următoarele zile, în special, pe timp de zi, va duce la topirea și distrugerea treptată a formațiunilor de gheață de pe rîurile Nistru și Prut, dar și de pe alte acumulări de apă din apropierea frontierei de stat, notează Noi.md.Chiar dacă gheața pare tare la suprafață, în realitate este deja îmbibată cu apă, fragilă și imprevizibilă. În orice moment poate ceda sub greuta
Confruntări violente au izbucnit în Parlamentul turc din Ankara, unde deputați din partea coaliției de guvernămînt și a opoziției s-au implicat în altercații fizice în plen.Incidentul s-a produs ca urmare a confirmării fostului procuror Akın Gürlek în rolul de ministru al Justiției, parte a unei remanieri guvernamentale anunțate de președintele Recep Tayyip Erdoğan.{{863638}}Evenimentele s
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum cinci luni pentru presupusa divulgare către KGB-ul din Belarus a unor secrete de stat legate de România, rămîne în arest.Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins cererea lui Balan de contestare a măsurii de arest preventiv, prelungindu-l pînă pe 27
O nouă normă tulburătoare devine din ce în ce mai evidentă în Moldova: o bancă poate refuza să deschidă un cont pentru un rezident - persoană fizică sau juridică - fără explicații, și instituția financiară consideră acest lucru un „comportament legitim” nu o problemă pentru stat și societate. {{731186}}Pentru mulți, acest lucru se termină totuși cu deschiderea unui cont, după o lungă și um
Un bărbat din capitală a fost reținut de CNA într-un nou episod al anchetei privind finanțarea ilicită a partidelor politice # Noi.md
Centrul Național Anticorupție continuă administrarea probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice.În această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție.Potrivit datelor preliminare ale anchetei,
Familiile care au rămas fără apartamente în urma incendiului devastator de la Durlești nu și-au primit banii de la stat nici după aproape nouă luni din acea zi nefastă.Locatarii blocului distrus de incendiu spun că își doresc să înceapă cît mai curînd construcția acoperișului, întrucît e frig și sumele din facturi cresc.Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat luni că cele trei milioane de
Raportul anual al Transparency International arată că țara noastră se situează pe locul 80 din 182 de țări, după ce a obținut 42 de puncte în ceea ce privește Indicele de Percepție a Corupției pentru 2025, cu un punct mai puțin față de anul trecut.Raportul Transparency International scoate în evidență că, în pofida unor intenții anunțate de autorități și a anumitor progrese la nivel instituțio
Leul moldovenesc a slăbit față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a mai cedat monedei unice europene 1,5 bani, iar dolarului american – circa 0,4 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 12 februarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 20,1326 lei pentru un euro (+1,47 bani) și 16,9054 lei pentru un dolar (+0,39 bani), în tim
Biatlonista Alina Stremous a înregistrat cel mai bun rezultat de pînă acum al sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Sportiva a încheiat proba de 15 km individual feminin pe locul 14.Fără niciun tur de penalitate, ea a fost cronometrată în 43 minute şi 46,5 secunde.Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, campioană olimpică a devenit franțuzoaica
O nouă ediţie a expoziţiei "Fabricat în Moldova" şi-a deschis miercuri porţile pentru vizitatori.Sute de producători din mai multe raioane ale Republicii Moldova se află în aceste zile la Chişinău unde îşi prezintă realizările. În cadrul evenimentului va fi organizat şi un forum de afaceri dedicat antreprenorilor locali şi din străinătate.Vizitatorii veniţi chiar din prima zi a tîrgului sp
