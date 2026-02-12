Audierea lui Plahotniuc, reprogramată din motive medicale: Instanța acceptă cererea și aprobă trei martori din sistemul bancar

08:30

Tensiunile din satul Dereneu au fost și ieri cel mai discutat subiect al presei. La fel, publicațiile propun comentarii despre cele 100 de zile ale Guvernului Munteanu, dar și detalii din dosarul accidentului rutier de la Bahmut, soldat cu moartea a patru persoane și care de mai bine de doi ani, bate pasul pe loc. Mai multe subiecte, aflați din Revista Presei.