Jocurile Olimpice 2026: Rezultatele celei de-a patra zile

În Marea Britanie se pregătesc să scoată la licitație privată o mașină, care a încetat de mult să mai fie doar o tehnică și a devenit parte din istoria sporturilor cu motor. Este vorba despre cursa McLaren F1 GTR din 1997 – una dintre cele mai emblematice supercaruri ale secolului XX, a cărei valoare estimată depășește 20 de milioane de dolari, informează Logos Press.