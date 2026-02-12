(live/update) Parlamentul, în ședință: Perciun recunoaște că vrea modificarea legii ca Bostan să ia al treilea mandat de rector la UTM

20:10

Moartea lui Kurt Cobain, solistul legendar al formației Nirvana, continuă să stârnească controverse și întrebări, la peste trei decenii de la dispariția sa tragică. Cobain a fost găsit mort pe 5 aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani, în locuința sa din Seattle, decesul fiind atribuit unei răni autoprovocate cu o pușcă Remington Model 11, calibru 20. La acea vreme, Biroul Medicilor Legiști din King County a clasificat moartea ca fiind sinucidere, relatează publicația britanică Daily Mail, citată de Libertatea.