(live/update) Parlamentul, în ședință: Perciun recunoaște că vrea modificarea legii ca Bostan să ia al treilea mandat de rector la UTM
UNIMEDIA, 12 februarie 2026 11:40
Deputații vor examina mai multe proiecte de lege astăzi, printre care modificarea Codului Educației, norme mai dure pentru exploatarea sexuală a copiilor, dar și scandaloasa Lege care a băgat avocații în grevă, trimisă la reexaminare în Parlament, după critici dure venite, inclusiv, de la Bruxelles. Urmăriți live ședința, doar pe UNIMEDIA.
• • •
Acum 5 minute
12:00
(video) „Calm, vă rog”: Decizie „uluitoare” în Parlament, când PAS a acceptat o propunere a PSRM: Nici deputatului nu-i vine să creadă # UNIMEDIA
PSRM a cerut audierea în plenul Parlamentului a ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, pe tema combaterii traficului și consumului de droguri. Inițiativa a fost susținută de 93 de deputați.
12:00
Renato Usatîi va dona deputaților 100 de exemplare ale cărții lui Lee Kuan Yew despre dezvoltarea statului Singapore: „Pentru opoziție, dar mai ales pentru guvernare” # UNIMEDIA
Președintele fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că, în contextul apropierii Zilei Lecturii, a comandat pentru toți deputații câte un exemplar al cărții scrise de Lee Kuan Yew „From Third World to First: The Singapore Story: 1965–2000” („Din lumea a treia în lumea întâi: Povestea Singaporelui (1965–2000)”. Publicația este disponibilă în limbile română și rusă.
Acum 15 minute
11:50
Acum 30 minute
11:40
11:40
(video) „Cutuma de 100 de zile este veche”: PAS a respins solicitarea PSRM de a-l invita pe premierul Munteanu cu raport în Parlament. Dodon: „În aprilie, mai ar putea să fie alt Guvern” # UNIMEDIA
Președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, a propus, în cadrul ședinței de astăzi a Parlamentului, invitarea prim-ministrului Alexandru Munteanu pentru a prezenta un raport privind rezultatele activității Guvernului în primele 100 de zile de mandat. „Nu permiteți să fiți scos din funcție fără a veni cu un raport, pentru că ar putea în luna aprilie, mai deja să fie alt Guvern în Republica Moldova”, a spus Igor Dodon. Solicitarea a fost respinsă de majoritatea parlamentară.
Acum o oră
11:30
11:10
(live/update) CSP, în ședință: Raportul Comisiei de evaluare a lui Victor Cazacu, respins. Procurorul, trimis la reevaluare # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
11:10
11:10
(video) „Un pedagog cu inimă mare”. Cine este femeia de 62 de ani, lovită mortal pe zebră de un Volkswagen, la Telenești # UNIMEDIA
Femeia de 62 de ani, care a fost lovită mortal de un Volkswagen aseară, 11 februarie, pe o trecere de pietoni din localitatea Bănești din raionul Telenești, s-a dovedit a fi Claudia Carcea - o profesoară de geografie.
Acum 2 ore
11:00
11:00
Ultima oră! Căldura, mai ieftină la Chișinău și mai scumpă la Bălți: ANRE a aprobat noile tarife # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife pentru energia termică, care prevăd reduceri pentru consumatorii din municipiul Chișinău și o creștere pentru cei din municipiul Bălți.
11:00
A primit „oaspeții” în halat. Un bărbat din capitală, reținut de mascații CNA, suspectat de finanțarea ilegală a campaniei din 2025 # UNIMEDIA
Centrul Național Anticorupție informează despre continuarea administrării probelor în cauzele penale ce vizează finanțarea ilicită a partidelor politice. Astfel, în această dimineață, ofițerii CNA au reținut pentru 72 de ore un bărbat din Chișinău care ar fi acționat în complicitate cu persoana originară din raionul Anenii Noi, reținută zilele trecute de ofițerii anticorupție, anunță CNA.
10:50
(live/update) CSP, în ședință: Raportul Inspecției procurorilor pe apărarea reputației profesionale ale lui Vasile Plevan, acceptat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
10:40
10:40
Tinerii care au furat 51 mii lei de la o femeie, într-o bancă din capitală, condamnați la pușcărie: Ce sentință au primit # UNIMEDIA
Doi tineri, în vârstă de 18 și 19 ani, au fost condamnați la câte 3 ani și 6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea unui jaf într-o sucursală bancară din sectorul Rîșcani al municipiului Chișinău.
10:20
10:20
(video) Moment emoționant la Jocurile Olimpice: Patinatorul Maxim Naumov a afișat o poză cu părinții săi, foști campioni mondiali, decedați tragic în 2025 # UNIMEDIA
Patinatorul american Maxim Naumov, ai cărui părinţi au decedat anul trecut într-un accident de avion, le-a adus un omagiu afişând o fotografie în timpul unui program scurt emoţionant din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, relatează AFP, citat de eurosport.ro.
10:10
Maia Sandu participă la Conferința de Securitate de la München: Președinta va avea întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13–14 februarie 2026 la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale.
10:10
Acum 4 ore
10:00
09:50
Zi specială în familia lui Igor Dodon: Soția fostului șef de stat, omagiată astăzi: „Îi mulțumesc pentru anii trăiți împreună și cei 3 feciori” # UNIMEDIA
Sărbătoare mare în familia lui Igor Dodon. Soția fostului șef de stat, Galina Dodon, este omagiată astăzi, 12 februarie. Cu acest prilej, liderul PSRM i-a transmis un mesaj public mulțumindu-i „pentru anii trăiți împreună”.
09:50
(live/update) CSP, în ședință: Raportul Inspecției procurorilor pe apărarea reputației profesionale ale lui Vasile Plevan, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
09:40
„Noaptea, ca hoții”. Scandaloasa lege a avocaturii revine în Parlament. Chicu: Amendamentele PAS vor fi eliminate, după îngrijorările Comisiei Europene # UNIMEDIA
Fostul premier Ion Chicu, unul dintre liderii Blocului „Alternativa”, anunță că scanaloasa Lege a avocaturii, care a scos apărătorii în stradă la proteste, va fi reexaminată în Parlament, după îngrijorările Bruxelles-ului. Astfel, modificările contestate au atras atenția Comisiei Europene, care a avertizat că numirea unor membri ai comisiilor Uniunii Avocaților de către Ministerul Justiției ar putea submina independența profesiei.
09:20
(video) Un atac cu rachete asupra unei baze militare din sudul Rusiei a provocat un incendiu și evacuarea unui sat # UNIMEDIA
Un atac cu rachete a provocat, în noaptea de miercuri spre joi, un incendiu într-o instalație militară din sudul Rusiei, determinând autoritățile să evacueze populația dintr-un sat apropiat, a declarat guvernatorul regiunii Volgograd, Andreş Botcharov, citat de adevarul.ro.
09:10
(live) CSP, în ședință: Raportul Inspecției procurorilor pe apărarea reputației profesionale alui Vasile Plevan, pe agendă # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 12 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 7 subiecte, printre care și raportul Inspecției procurorilor aferent cererii privind apărarea reputației profesionale, formulată de procurorul Vasile Plevan.
09:10
EDEN este un nou complex rezidențial creat pentru cei care apreciază confortul, estetica și armonia cu mediul înconjurător. Aici, arhitectura modernă, soluțiile bine gândite și amplasarea avantajoasă se îmbină într-un spațiu dedicat unei vieți fericite.
09:10
(video) Ce stă în spatele titlului „Angajator de Top”: Dumitru Burac, despre parcursul său profesional la Philip Morris Moldova # UNIMEDIA
Philip Morris Moldova este una dintre companiile care au reușit să își construiască performanța investind constant în oameni. Distinsă pentru a cincea oară cu titlul de Angajator de Top și prezentă de 30 de ani pe piața din Republica Moldova, compania demonstrează că dezvoltarea sustenabilă începe cu echipe motivate, oportunități reale de creștere și o cultură organizațională solidă. În spatele acestui titlu se află oameni cu experiențe profesionale variate, obținute de-a lungul timpului, atât în țară, cât și peste hotare.
09:00
Amprente ale trecutului: Procesul lui Milošević și impactul său asupra justiției internaționale # UNIMEDIA
Întâlnirea dintre Papa Francisc și Patriarhul Kiril și avansul armatei române în 1919 au marcat istoria.
08:50
(video) „Și la purcei e mai curat”: Imagini revoltătoare, publicate de o mamă dintr-un spital din Nisporeni. Copiii, internați printre gândaci și mizerie. Reacția Ministerului Sănătății # UNIMEDIA
Strigăt de disperare din partea unei mame internate cu copilul în secția de pediatrie a Spitalului Raional Nisporeni. Aceasta a postat o înregistrare video în care prezintă condițiile insalubre din instituție, comparând saloanele cu un grajd, scrie SHOK.md. La rândul său, ministrul Sănătății, Emil Ceban, a declarat că a văzut imaginile apărute în spațiul public și a cerut intervenția imediată a instituțiilor responsabile.
08:40
08:30
Racii încep o aventură romantică neașteptată, iar la Vărsători vor apărea subiecte importante în discuțiile cu membrii familiei: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția dintre Mercur și Venus aduce o zi de comunicare și relaționare intensă. Fiecare semn zodiacal va resimți influența acestui aspect, fie că este vorba de noi începuturi sau de consolidarea legăturilor existente. Arhetipurile astrologice ne îndeamnă să ne exprimăm creativitatea și să ne ascultăm intuiția.
08:10
(video) Peisaj dezolant la Căușeni. Un traseu a fost transformat în groapă de gunoi, cu deșeuri și pe copaci: „Rușine mare, aceasta e Europa?!” # UNIMEDIA
Imagini revoltătoare au fost filmate pe un traseu din raionul Căușeni, unde acostamentul drumului, pe ambele părți, este acoperit de gunoi pe o distanță de câțiva kilometri.
Acum 6 ore
08:00
Euro în ușoară creștere, iar Dolarul se menține stabil: Cursul valutar afișat de BNM pentru astăzi # UNIMEDIA
Conform datelor oferite de Banca Națională a Moldovei, leul moldovenesc a înregistrat o ușoară depreciere în raport cu euro și dolarul american.
07:40
Kremlinul anunță că Rusia nu va participa la prima întrunire a Consiliului pentru Pace, inițiat de Donald Trump # UNIMEDIA
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că Rusia nu va participa la prima reuniune a Consiliului pentru Pace inițiat de președintele american Donald Trump, programată pentru sfârșitul acestei luni, potrivit presei de stat ruse, citate de Kyiv Post. Declarația vine după ce Trump afirmase că președintele rus Vladimir Putin ar fi acceptat invitația de a se alătura acestui consiliu, scrie adevarul.ro.
07:30
„Aveți curaj și așezați părțile la masă”: Ion Ceban acuză Guvernarea că evită conflictul de la Dereneu: Toți tac și stau prin birouri. Când au mers acolo după voturi, au fost foarte vocali # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, a criticat dur guvernarea în contextul conflictului de la Dereneu, amintind că la ultimele alegeri în localitate au câștigat PAS și Maia Sandu. Edilul a cerut reprezentanților puterii să meargă în sat și „să așeze părțile la masă”, acuzându-i că evită implicarea, în timp ce „oamenii îngheață afară”, iar situația rămâne tensionată.
07:20
Astăzi, vremea în Moldova se va menține stabilă, fără schimbări semnificative, cu cer predominant acoperit și fără precipitații, conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat.
07:10
Ucraina va organiza alegeri doar după încetarea focului, anunță președintele Volodimir Zelenski # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Ucraina nu va organiza alegeri decât după o încetare a focului cu Moscova şi obţinerea „garanţiilor de securitate”, reacţionând astfel la informaţii potrivit cărora Kievul ar avea în vedere organizarea unor alegeri prezidenţiale şi a unui referendum în timpul apropiat, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
22:20
Procuroarea în dosarul Stoianoglo, după ce Platon a fost audiat din nou: „A răspuns evaziv la întrebări”. Omul de afaceri: Cum să le explici proștilor?” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Veaceslav Platon, a fost audiat din nou, astăzi, 11 februarie, în dosarul fostului Procuror General Alexandr Stoianoglo. „A răspuns evaziv la întrebări, nu a fost clar pentru nimeni”, a menționat procurora Cristina Gladcov, după ședință. „Fugiți din această țară toți cei care mai puteți fugi! Dacă ei își permit așa ceva în raport cu Procurorul general, atunci pe voi și copiii voștri îi pot sfâșia de vii!”, a scris, în replică, Platon.
22:00
Ioniță: M-au întrebat de la o ambasadă străină, care e sensul să schimbăm miniștrii, dacă toate persoanele-cheie sunt controlate de servicii speciale ale altor țări # UNIMEDIA
Expertul economic Veaceslav Ioniță de la IDIS „Viitorul” susține că persoanele-cheie din diferite instituții ale statului, „care iau decizii și influențează deciziile sunt controlate de serviciile speciale ale altor țări”. Declarația a fost făcută la emisiunea Puterea a 4-a de la N4. Solicitat de UNIMEDIA, Guvernul nu a comentat, deocamdată, afirmațiile.
21:40
Moldova păstrează 45% din rezervele de gaze în depozite subterane din Ucraina. Junghietu: Ca să construim unul în RM avem nevoie de 16 miliarde $ # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declară că aproape jumătate din stocurile de siguranță de gaze ale Republicii Moldova sunt păstrate în depozitele subterane din Ucraina - țara vecină, cuprinsă de război. Întrebat dacă țara noastră ar putea depozita aceste gaze, oficialul a menționat: „Investițiile pentru astfel de depozit subteran s-ar ridica la vreo 16 miliarde de dolari. Sunt niște costuri foarte mari.”
21:30
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat miercuri că există un „risc real” ca Polonia să părăsească Uniunea Europeană din cauza luptelor interne, provocate de confruntările lui cu președintele Karol Nawrocki, ceea ce într-un final riscă să ducă la „destabilizarea” Europei, informează agenția spaniolă de presă EFE, citată de HotNews.ro.
21:20
(video) Șoferul BMW-ului care a trecut pe contrasens, pe sub nasul pietonilor, identificat de poliție: Va răspunde și pentru comportament agresiv în trafic # UNIMEDIA
Șoferul BMW-ului care a trecut pe contrasens, fără a acorda prioritate pietonilor, pe strada Petru Zadnipru din capitală, a fost identificat, anunță Poliția. Pe numele acestuia au fost întocmite două procese-verbale, inclusiv pentru „comportament agresiv în trafic”.
21:10
Doliu în lumea sportului: Campionul mondial la parașutism a murit în timpul unui salt spectaculos cu parapanta # UNIMEDIA
Francezul Pierre Wolnik (37 de ani), campionul mondial la parașutism, a murit în timpul unui salt îndrăzneț cu parașuta deasupra munților Mont Blanc din Franța, scrie Can Can.
20:40
(video) „Au venit de la Asistența Socială să ia copiii preotului.” Scandalul de la biserica din Dereneu continuă: Carabinieri și mascați au blocat ușa lăcașului # UNIMEDIA
Tensiunile continuă la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Un slujitor al lăcașului a transmis live situația de la fața locului. „Au venit cei de la Asistența Socială, au intrat în biserică să ia copiii preotului Alexandru Popa. Creștinii s-au opus și nu au permis ca acești copii să fie luați. Și ce credeți? Îi avem alături pe mascați, cei care au venit chipurile să ne apere de a intra și a ne ruga în biserică”, a relatat acesta.
20:30
Zboruri anulate din cauza grevei de la Lufthansa. Compania critică sindicatele: „Escaladarea este complet inutilă” # UNIMEDIA
Compania germană de aviație Lufthansa a criticat sindicatele pentru o grevă planificată joi, susținând că nu există „marja financiară” necesară pentru a le satisface revendicările, transmite Reuters, citată de HotNews.ro.
20:10
Kurt Cobain ar fi fost ucis: O nouă anchetă contestă teoria conform căreia și-a luat viața # UNIMEDIA
Moartea lui Kurt Cobain, solistul legendar al formației Nirvana, continuă să stârnească controverse și întrebări, la peste trei decenii de la dispariția sa tragică. Cobain a fost găsit mort pe 5 aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani, în locuința sa din Seattle, decesul fiind atribuit unei răni autoprovocate cu o pușcă Remington Model 11, calibru 20. La acea vreme, Biroul Medicilor Legiști din King County a clasificat moartea ca fiind sinucidere, relatează publicația britanică Daily Mail, citată de Libertatea.
20:10
O femeie, lovită mortal de un Volkswagen, la Telenești: Victima traversa strada pe trecerea de pietoni # UNIMEDIA
O femeie a fost spulberată de un automobil, pe o trecere de pietoni din localitatea Bănești din raionul Telenești. Accidentul s-a produs în această seară. Victima a decedat pe loc.
19:50
Și-a luat „averea” și s-a pornit la Bratislava: O femeie de 39 de ani a încercat să zboare din Chișinău cu 85 mii dolari nedeclarați. Unde i-a ascuns # UNIMEDIA
O femeie de 39 de ani, nerezidentă, a fost documentată pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, după ce în bagajul său de mână au fost depistate 85 000 de dolari SUA, camuflați și nedeclarați, în timpul controlului pentru cursa „Chișinău – Bratislava”.
19:30
575.000 de mașini BMW, afectate de o piesă defectă care poate provoca incendii: Automobilele au fost rechemate în service # UNIMEDIA
Alertă BMW: sute de mii de mașini sunt rechemate în service din cauza riscului de incendiu. Producătorul de lux a anunțat o intervenție de urgență la nivel global pentru a remedia o componentă defectă. În timp ce cifrele globale sunt impresionante, în Germania au fost deja identificate aproape 29.000 de vehicule cu probleme, relatează Agerpres.
19:10
Doliu în comunitatea Universității de Medicină. Profesorul Nicolae Fruntașu s-a stins din viață: Va rămâne în amintirea colegilor și a discipolilor # UNIMEDIA
Doliu în comunitatea Universității de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu. Profesorul universitar Nicolae Fruntașu, doctor habilitat în științe medicale, a trecut în eternitate. Instituția a transmis un mesaj de condoleanțe familiei, rudelor și colegilor răposatului.
