Zi specială în familia lui Igor Dodon: Soția fostului șef de stat, omagiată astăzi: „Îi mulțumesc pentru anii trăiți împreună și cei 3 feciori”

20:40

Tensiunile continuă la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași. Un slujitor al lăcașului a transmis live situația de la fața locului. „Au venit cei de la Asistența Socială, au intrat în biserică să ia copiii preotului Alexandru Popa. Creștinii s-au opus și nu au permis ca acești copii să fie luați. Și ce credeți? Îi avem alături pe mascați, cei care au venit chipurile să ne apere de a intra și a ne ruga în biserică”, a relatat acesta.