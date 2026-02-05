Maib sprijină agricultorii și în sezonul agricol 2026

13:20

India și Uniunea Europeană au ajuns la un acord comercial care va reduce tarifele pentru exportatorii europeni cu aproximativ 4 miliarde de euro și ar putea dubla exporturile UE către India. Acordul, descris la Bruxelles drept cel mai mare încheiat vreodată între cele două părți, va elimina sau reduce tarifele pentru 96,6% din exporturile UE […]