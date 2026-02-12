Declarație: Moldova are nevoie de unitate, nu de conflicte religioase
Noi.md, 12 februarie 2026 07:00
Președintele Alianței „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, condamnă intervenția organelor de forță în conflictul legat de biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, și acuză autoritățile de implicare în treburile religioase ale comunității.Într-o postare publică, liderul formațiunii a calificat drept inacceptabilă intervenția forțelor de ordine în ceea ce el consideră a fi o problemă ce ține
Acum 10 minute
07:00
07:00
În natură, „comportamentul bun” nu înseamnă siguranță și, uneori, pentru a rămîne în viață, trebuie să încetezi să mai fii comod.Această opinie a fost exprimată pe pagina sa de socializare de către psihologul și coach-ul, Marcel Pascal.Vă prezentăm noile sale observații, reflecții și sfaturi valoroase.„De ce sînt mîncați iepurii? Chiar și cei mai politicoșiIepurele crede sincer că
07:00
Compozitorul renumit Veaceslav Daniliuc, autorul celebrului hit „Hora din Moldova”, revine în atenția publicului cu un nou proiect muzical. De această dată, el semnează muzica piesei „Du-mă bade, du-mă tu”, interpretată de Angel Kiss, o creație care îmbină sonoritățile folclorice cu elemente moderne și ritmuri dansante.{{778525}}Noua piesă, lansată în „Luna Dragostei”, este rezultatul colaboră
07:00
Avocata Cristina Ciubotaru a afirmat, în cadrul emisiunii „Gonța Media”, că unele explicații publice oferite de autorități privind procedurile de documentare a cetățenilor ar sugera existența unei logici de „filtrare” între diferite categorii de persoane.Ea a făcut referire la o intervenție anterioară a conducerii Agenției Servicii Publice, din care ar fi reieșit că modificările sau aplicarea
07:00
Va prinde o nouă viață un teren abandonat de la Botanica? Ce au răspuns autoritățile municipale # Noi.md
Locuitorii din sectorul Botanica au contactat redacția Noi.md cu rugămintea de a lămuri situația din jurul terenului de sport situat pe bulevardul Cuza Vodă, nr. 23, care, potrivit lor, se află într-o stare de degradare.Potrivit localnicilor, terenul nu a fost amenajat de mult timp, arată abandonat, iar pe teritoriul său se adună regulat persoane suspecte. Acest lucru provoacă îngrijorare, deo
Acum o oră
06:30
Angajații Procuraturii din Moldova au salarii bune, dar nu vor să-și asume responsabilități suplimentare, nevrînd să răspundă pentru nimic.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că oamenii nu doresc să
Acum 2 ore
05:30
Parlamentul European a susținut propunerea Comisiei Europene de a acorda Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru finanțarea cheltuielilor militare și bugetare.Anunțul a fost făcut de comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, pe platforma X, transmite mediafax.roMembrii Parlamentului European au susținut împrumutul pentru Ucraina pentru perioada 2026–2027 cu 458
Acum 4 ore
04:30
India a introdus noi reguli stricte pentru platformele de social media, obligîndu-le să elimine conținutul considerat ilegal în cel mult trei ore de la primirea unei notificări oficiale.Măsura reprezintă o schimbare majoră față de termenul anterior de 36 de ore și va intra în vigoare din 20 februarie, transmite mediafax.roNoile prevederi se aplică marilor platforme online și includ, pentru
03:30
Germania: Aproape 50.000 de angajaţi din sectorul auto și-au pierdut locurile de muncă în 2025 # Noi.md
Zeci de mii de angajaţi din sectorul auto german şi-au pierdut anul trecut locurile de muncă, potrivit unui raport publicat de Asociaţia Constructorilor Germani de Automobile (VDA).Conform datelor preliminare ale VDA, aproximativ 726.000 de persoane erau angajate în sectorul auto în 2025, cu aproape 47.000 mai puţine decît în 2024 şi cu aproximativ 107.000 mai puţine decît în 2019, transmite a
Acum 6 ore
02:30
Marea Britanie prelungeşte licenţa pentru activităţile entităţilor deţinute de Lukoil în Bulgaria # Noi.md
Marea Britanie a decis să extindă validitatea licenţei speciale care permite companiilor să continue să lucreze cu subsidiarele bulgare ale producătorului rus de petrol Lukoil, afectat de sancţiuni, a anunţat Ministerul Energiei din Bulgaria.Decizia vine după ce în octombrie Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft
01:30
Fermierii micro, mici și mijlocii pot beneficia de consiliere pe tot parcursul ciclului de producere # Noi.md
Fermierii din Republica Moldova sînt invitați să participe la activitatea „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ciclului de producere”, în cadrul unui apel public lansat pentru selectarea beneficiarilor.Programul are drept scop oferirea serviciilor de consiliere agricolă continuă, adaptate fiecărei etape a ciclului de producere. Accentul este pus pe îmbunătățirea proceselor tehnologice, sp
Acum 8 ore
01:00
Cîntăreața pop americană Britney Spears a vîndut drepturile asupra întregului său catalog muzical. Artista, în vîrstă de 44 de ani, ar fi vîndut drepturile către casa de discuri independentă Primary Wave pe 30 decembrie pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.Cîntăreaţa, a cărei tutelă prelungită i-a dictat mult timp viaţa personală şi profesională, este cunoscută pentru hiturile ...Baby
00:30
Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să construiască în Washington un arc de triumf, care ar putea deveni cel mai înalt din lume, precum și a doua cea mai înaltă construcție din capitală.Despre acest lucru a anunțat postul de televiziune CNN, cu referire la o sursă. Potrivit acesteia, noul arc de triumf, care ar putea primi numele de „Arcul Independenței”, va avea o înălțime de peste
00:00
Într-un interviu acordat recent China Media Group, secretarul general al Ligii Arabe, Ahmed Aboul Gheit, și-a exprimat sprijinul pentru cele patru inițiative globale majore propuse de președintele Chinei, Xi Jinping, respectiv: Inițiativa pentru dezvoltare globală, Inițiativa pentru securitate globală, Inițiativa pentru civilizația globală și Inițiativa pentru guvernare globală. scrie romanian.cgt
00:00
În zona golfului Ostia (Italia), arheologii au descoperit unul dintre cele mai importante obiective ale creștinismului timpuriu – un complex bisericesc monumental și un palat episcopal luxos, vechi de aproape 1700 de ani.Pe parcursul multor ani, lucrările agricole au conservat în această zonă structuri istorice unice, inclusiv complexul bisericesc ascuns sub pămînt. Acest lucru a permis efectu
11 februarie 2026
23:30
Președintele american Donald Trump a publicat marți noi imagini ale „Marii Săli de Bal” și a declarat că aceasta „va fi folosită și pentru viitoarele inaugurări prezidențiale”.„Două imagini ale Marii Săli de Bal construite pe terenul minunatei noastre Case Albe - este în limita bugetului și înainte de termen!” a declarat Trump despre construcția de pe fostul teren al aripii estice demolate, an
Acum 12 ore
23:00
„Becoming Chinese”, un trend online despre experiența vieții cotidiene în China, a devenit recent popular pe platforme occidentale de socializare, scrie romanian.cgtn.com.Purtătorul de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al Chinei, Lin Jian, a declarat că felul în care istoria se îmbină cu modernitatea, iar tradiția cu tendințele contemporane, oferă vizitatorilor o experiență aparte, car
23:00
Piciorul diabetic, una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat, poate duce la răni și infecții dacă nu este monitorizat corect.Medicii atrag atenția că verificarea zilnică a picioarelor, consultațiile regulate la chirurgul vascular și controlul strict al diabetului sînt esențiale pentru prevenirea problemelor grave.{{864254}}„Piciorul diabetic este o însumare a unor mo
22:30
În perioada 31 ianuarie – 7 februarie 2026, o echipă de formatori a Centrului de instruire în domeniul medicinii de urgență, calamităților și situații de criză a desfășurat a treia rundă de instruiri generale în baza invitației Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională (JICA).Un accent deosebit a fost pus pe instruirea formatorilor și pe consolidarea capacităților de răspuns ale sistem
22:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (CCPCC), președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, s-a întîlnit miercuri, la Marea Sală a Poporului, cu reprezentanți ai partidelor democratice, ai Federației de Industrie și Comerț din Întreaga Chină și cu personalități fără afiliere politică, cărora le-a transmis un mesaj de Anul Nou Chineze
22:00
Compania aeriană japoneză JAL a raportat scurgerea datelor personale a 28.000 de pasageri din cauza spargerii sistemului de livrare a bagajelor.Despre acest lucru se menționează într-o notificare a companiei. {{859658}}Printre datele la care au putut avea acces infractorii se numără numele, adresele de e-mail și numerele de telefon ale clienților, informează Noi.md, citînd oxu.az.Nu s-
21:30
Joi, mai mulți consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne făr apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, joi , 12 februarie 2026, fără apă vor fi consumatorii din următoarele adrese:{{862645}}-str. Varniţa 2-14; Uzinelor 12; inclusiv şi cu fracţii.Stopările vor avea în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consuma
21:00
În preajma Sărbătorii Primăverii 2026, secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a vizitat clădirea Bayi din Beijing, unde a urmărit prezentări privind pregătirea militară și misiunile îndeplinite, scrie romanian.cgtn.com.Prin videoconferință, el a dialogat cu reprezentanți ai personalulu
21:00
Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a declarat că elicopterul în care se afla a fost nevoit să-și schimbe cursul din cauza amenințării cu un atentat.El a făcut această declarație în cadrul unei ședințe a guvernului, transmisă pe canalul YouTube al administrației prezidențiale.{{862972}}Potrivit lui Petro, el nu a putut ateriza în locul planificat din cauza temerilor că s-ar putea deschi
20:30
O nouă inițiativă pentru susținerea producătorilor locali: Legea privind lanțurile scurte de aprovizionare # Noi.md
O nouă inițiativă legislativă, menită să sprijine producătorii locali și să faciliteze accesul acestora pe rafturile marilor magazine și în restaurante, a fost anunțată de Președintele Comisiei pentru economie buget și finanțe, Radu Marian.„Astăzi, facem un pas extrem de important pentru a da jos un zid care împiedică producătorii locali să-și vîndă produsele în marile magazine sau către resta
20:30
După mai mulți ani de așteptare, la intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu din orașul Cimișlia a fost instalat un semafor, menit să contribuie la fluidizarea traficului și la sporirea siguranței rutiere, atît pentru pietoni, cît și pentru conducătorii auto.Autoritățile din Cimișlia continuă demersurile pentru instalarea unui semafor și la intersecția străzilor Suveranității
20:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la festivitatea dedicată celebrării activității Universitatea de Stat din Comrat, prilej cu care a evidențiat rolul instituției în dezvoltarea autonomiei găgăuze și în formarea generațiilor de specialiști.În discursul său, șefa statului a subliniat contribuția universității la consolidarea identității culturale a regiunii și la pre
20:00
În orașul finlandez Rovaniemi va fi înființat un centru arctic pentru exploatarea dronelor.Scopul proiectului, denumit Centrul Arctic pentru exploatarea dronelor, este de a dezvolta expertiza în condițiile Arcticii și de a oferi posibilitatea testării la rece a echipamentelor fără pilot, care pot fi utilizate atît în domeniul civil, cît și în cel militar.Lansarea centrului este prevăzută p
19:30
Guvernul a aprobat proiectul de lege privind autorizarea, controlul și funcționarea grădinilor zoologice, care urmează să fie examinat și votat de Parlament.Scopul proiectului este de a îmbunătăți protecția animalelor, de a conserva speciile și de a stabili reguli clare pentru activitatea grădinilor zoologice.Conform noilor reguli, toate grădinile zoologice vor trebui să dețină o autorizaț
19:30
Singapore a ajuns în fruntea clasamentului țărilor care vor plăti cea mai mare sumă unui sportiv al țării pentru victoria la Jocurile Olimpice din 2026.Potrivit Oxu.Az, informația a fost publicată de ziarul USA Today.{{864348}}În Italia va concura un singur reprezentant al Singapore, schiorul Faiz Basha. În cazul unei victorii, el va primi 788 000 de dolari. În top-5 se află Hong Kong
19:30
Adrian Onuță din satul Mirești, raionul Hîncești, continuă o veche tradiție de familie. Olăritul pentru el nu este doar o îndeletnicire, ci o modalitate de a păstra și transmite istoria boțului de lut, pe care îl modelează cu grijă în vase și obiecte decorative.„Am avut marele noroc să mă nasc într-o familie de olari. Bunelul a fost un meșter exclusiv la vremea lui. De la el am învățat meșteșu
19:00
În fiecare zi, în Centrele de Preluare a Apelurilor de Urgență 112, zeci de operatori răspund solicitărilor venite din partea cetățenilor aflați în situații critice.Fiecare apel poate însemna o urgență reală, iar timpul de reacție este esențial.Anual, Serviciul 112 gestionează peste două milioane de apeluri. În prezent, 80 de operatori asigură preluarea solicitărilor și transmiterea inform
19:00
În anul 2025, pe rolul Curții Supreme de Justiție (CSJ) s-au aflat 11.461 de dosare.Dintre acestea, 4.362 de cauze (38%) au fost examinate, iar 7.099 (62%) constituie stocul existent la finele anului și vor fi raportate pentru 2026.Datele se regăsesc în Raportul anual de activitate pentru 2025, prezentat de instanță.{{863859}}Potrivit documentului, în anul de referință, CSJ a examinat
18:30
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la proba individuală feminină de 15 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo.Potrivit Media sport, compatrioata noastră a terminat pe locul 14 (din 90 de participante), parcurgînd distanța în 43 de minute și 46 de secunde. În același timp, sportiva în vîrstă de 30 de ani, originară din orașul Kotelnikov, Rusia, nu
18:30
Circa 300 de elevi din liceele din capitală au pășit pragul celei mai mari universități din Republica Moldova, pentru a descoperi îndeaproape viața studențească și oferta academică a Universității de Stat din Moldova.Aceștia au avut oportunitatea să se familiarizeze cu programele de studii și să se convingă că alegerea de a rămîne acasă poate fi una potrivită pentru viitorul lor academic, note
18:30
Moldova și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul muncii și protecției sociale # Noi.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, Natalia Plugaru a efectuat o vizită de lucru la Berlin, unde, împreună cu Ministra Federală a Muncii și Afacerilor Sociale a Germaniei, Bärbel Bas, a semnat un acord bilateral de cooperare în domeniul muncii și protecției sociale pentru anii 2026–2027.Acordul stabilește un cadru de colaborare și schimb de bune practici între Republica
Acum 24 ore
18:00
Agenția Medicamentului avertizează asupra riscurilor administrării medicamentelor pentru tratamentul obezității # Noi.md
În urma apariției și distribuirii mai multor video-uri pe rețelele de socializare, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine cu o reacție și unele clarificări referitoare la folosirea medicamentelor destinate tratamentului obezității sau utilizate cu scop de slăbire, care nu sînt autorizate în Republica Moldova sau sînt procurate din surse neautorizate.În ultima perioadă, t
18:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, sub formă de valută străină.Cazul a fost înregistrat în timpul desfășurării formalităților de control asupra pasagerilor ce se îmbarcau la ruta Chișinău - Bratislava, notează Noi.md.{{864131}}Astfel, în urma scan
18:00
În Pădurea-Parc „Rîșcani”, pe latura străzii Studenților din sectorul Rîșcani al capitalei, continuă lucrările de defrișare manuală a suprafețelor împădurite și evacuare a vreascurilor, notează Noi.md.Potrivit Preturii de sector, aceste intervenții sînt necesare pentru îngrijirea arborilor și menținerea unui spațiu sigur și plăcut pentru vizitatori.Aceste acțiuni sînt realizate de servicii
17:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a bunurilor pe teritoriul vamal al țării noastre, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat ca urmare a stopării unui mijloc de transport condus de un conațional în vîrstă de 43 de ani, ce se deplasa în proximitatea localității Chetrosu, r-nul Anenii Noi.{{864131}}Ofițerii vamali au supus un
17:30
Membrii Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, în frunte cu președintele formațiunii, Dumitru Roibu, au participat la consultările publice organizate de Guvernul Republicii Moldova privind proiectul de amalgamare voluntară a localităților, inițiativă prezentată drept reformă a administrației publice.În cadrul consultărilor, Dumitru Roibu a declarat că, din punctul de vedere al partidului, re
17:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) continuă eforturile de dezvoltare și consolidare a serviciilor de asistență psihopedagogică prin dotarea a opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică cu mijloace de transport.Automobilele vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele: Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești, Șold
17:00
Produsele nealimentare de pe piață vor fi mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua Metodologie de evaluare a nivelului de risc pentru aceste produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid bunurile periculoase și să intervină prompt.Pentru găsirea produselor cu risc pentru sănătate sau siguranță vor fi aplicate criterii clare, precum tipul de pericol, gravitatea le
17:00
Un ciclon puternic tropical, numit „Gezani”, a ajuns pe coasta de est a Madagascarului.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, această informație este conținută într-o declarație oficială a Biroului Național de Gestionare a Riscurilor de Catastrofe al statului insular. {{863726}}Cele mai mari pagube au fost provocate de fenomenul natural în principalul oraș portuar al țării, Toamaso. Conform
17:00
Serviciile publice oferite mediului de afaceri (G2B) vor fi digitalizate cu suportul Băncii Mondiale.Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind încheierea unui Acord de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, care acționează în calitate de administrator al Fondului Fiduciar
16:30
Președintele Uniunii Avocaților, Anatolie Barbacar, a participat la dialogul de politici privind alinierea hărților sistemului de justiție, notează Noi.md.Pe 09 februarie 2026, Președintele Uniunii Avocaților, Anatolie Barbacar, a participat la sesiunea de Dialog de politici cu tema „Alinierea celor trei hărți ale sistemului de justiție: instanțe, procuraturi, poliție”.{{864123}}Evenimentu
16:30
Polițiștii de patrulare au identificat și sancționat șoferul care, în dimineața zilei de astăzi, nu a acordat prioritate legală mai multor pietoni pe strada Petru Zadnipru din capitală.Potrivit informațiilor oferite de Poliție, la volanul automobilului se afla un bărbat în vîrstă de 42 de ani. Pe numele acestuia au fost întocmite două procese-verbale contravenționale: pentru neacordarea priori
16:30
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum. Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea.Acesta stabilește reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspîndirii bolilo
16:30
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat.Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară.Acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză în domenii pr
16:00
Ministra de Interne a Portugaliei, Maria Lucia Amaral, și-a dat demisia, iar atribuțiile sale vor fi preluate temporar de vicepremierul Luis Montenegro, a anunțat marți seara președintele Portugaliei.Președintele în exercițiu, Marcelo Rebelo de Sousa, a acceptat demisia ministrei, se menționează într-un comunicat publicat pe site-ul președintelui. Amaral „a considerat că nu dispune de condiții
