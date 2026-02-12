Declarație: Moldova are nevoie de unitate, nu de conflicte religioase

16:30

Polițiștii de patrulare au identificat și sancționat șoferul care, în dimineața zilei de astăzi, nu a acordat prioritate legală mai multor pietoni pe strada Petru Zadnipru din capitală.Potrivit informațiilor oferite de Poliție, la volanul automobilului se afla un bărbat în vîrstă de 42 de ani. Pe numele acestuia au fost întocmite două procese-verbale contravenționale: pentru neacordarea priori