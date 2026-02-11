Joi, pe unele străzi din capitală nu va fi apă

13:00

La adunarea anuală de raportare, care a avut loc pe 10 februarie, în conformitate cu ordinea de zi aprobată, conducerea Federației, Comisia de cenzori și Consiliul de supraveghere au prezentat rapoartele pentru anul 2025, transmite boxing.md.La adunare au participat peste 60% din membrii Federației, care au luat hotărîrea unanimă de a recunoaște activitatea Federației de Box din Moldova ca fii