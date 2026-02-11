Mai mulți elevi din capitală au pășit pragul celei mai mari universități din țară
Noi.md, 11 februarie 2026 18:30
Circa 300 de elevi din liceele din capitală au pășit pragul celei mai mari universități din Republica Moldova, pentru a descoperi îndeaproape viața studențească și oferta academică a Universității de Stat din Moldova.Aceștia au avut oportunitatea să se familiarizeze cu programele de studii și să se convingă că alegerea de a rămîne acasă poate fi una potrivită pentru viitorul lor academic, note
Acum 10 minute
18:30
Biatlonista Alina Stremous a ocupat locul 14 la proba individuală feminină de 15 km la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo.Potrivit Media sport, compatrioata noastră a terminat pe locul 14 (din 90 de participante), parcurgînd distanța în 43 de minute și 46 de secunde. În același timp, sportiva în vîrstă de 30 de ani, originară din orașul Kotelnikov, Rusia, nu
18:30
18:30
Moldova și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul muncii și protecției sociale # Noi.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova, Natalia Plugaru a efectuat o vizită de lucru la Berlin, unde, împreună cu Ministra Federală a Muncii și Afacerilor Sociale a Germaniei, Bärbel Bas, a semnat un acord bilateral de cooperare în domeniul muncii și protecției sociale pentru anii 2026–2027.Acordul stabilește un cadru de colaborare și schimb de bune practici între Republica
Acum o oră
18:00
Agenția Medicamentului avertizează asupra riscurilor administrării medicamentelor pentru tratamentul obezității # Noi.md
În urma apariției și distribuirii mai multor video-uri pe rețelele de socializare, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) vine cu o reacție și unele clarificări referitoare la folosirea medicamentelor destinate tratamentului obezității sau utilizate cu scop de slăbire, care nu sînt autorizate în Republica Moldova sau sînt procurate din surse neautorizate.În ultima perioadă, t
18:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău, în conlucrare cu polițiștii de frontieră, au contracarat o tentativă de transportare ilicită a mijloacelor financiare, sub formă de valută străină.Cazul a fost înregistrat în timpul desfășurării formalităților de control asupra pasagerilor ce se îmbarcau la ruta Chișinău - Bratislava, notează Noi.md.{{864131}}Astfel, în urma scan
18:00
În Pădurea-Parc „Rîșcani”, pe latura străzii Studenților din sectorul Rîșcani al capitalei, continuă lucrările de defrișare manuală a suprafețelor împădurite și evacuare a vreascurilor, notează Noi.md.Potrivit Preturii de sector, aceste intervenții sînt necesare pentru îngrijirea arborilor și menținerea unui spațiu sigur și plăcut pentru vizitatori.Aceste acțiuni sînt realizate de servicii
Acum 2 ore
17:30
Ofițerii Echipelor mobile ale Serviciului Vamal au contracarat o tentativă de introducere frauduloasă a bunurilor pe teritoriul vamal al țării noastre, notează Noi.md.Cazul a fost înregistrat ca urmare a stopării unui mijloc de transport condus de un conațional în vîrstă de 43 de ani, ce se deplasa în proximitatea localității Chetrosu, r-nul Anenii Noi.{{864131}}Ofițerii vamali au supus un
17:30
Membrii Partidului Politic Alianța „Moldovenii”, în frunte cu președintele formațiunii, Dumitru Roibu, au participat la consultările publice organizate de Guvernul Republicii Moldova privind proiectul de amalgamare voluntară a localităților, inițiativă prezentată drept reformă a administrației publice.În cadrul consultărilor, Dumitru Roibu a declarat că, din punctul de vedere al partidului, re
17:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) continuă eforturile de dezvoltare și consolidare a serviciilor de asistență psihopedagogică prin dotarea a opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică cu mijloace de transport.Automobilele vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele: Hîncești, Fălești, Glodeni, Leova, Rîșcani, Ștefan Vodă, Telenești, Șold
17:00
Produsele nealimentare de pe piață vor fi mai sigure pentru consumatori. Guvernul a aprobat noua Metodologie de evaluare a nivelului de risc pentru aceste produse, care va permite autorităților să identifice mai rapid bunurile periculoase și să intervină prompt.Pentru găsirea produselor cu risc pentru sănătate sau siguranță vor fi aplicate criterii clare, precum tipul de pericol, gravitatea le
17:00
Un ciclon puternic tropical, numit „Gezani”, a ajuns pe coasta de est a Madagascarului.Potrivit Oxu.Az, cu referire la TASS, această informație este conținută într-o declarație oficială a Biroului Național de Gestionare a Riscurilor de Catastrofe al statului insular. {{863726}}Cele mai mari pagube au fost provocate de fenomenul natural în principalul oraș portuar al țării, Toamaso. Conform
17:00
Serviciile publice oferite mediului de afaceri (G2B) vor fi digitalizate cu suportul Băncii Mondiale.Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind încheierea unui Acord de grant dintre Republica Moldova, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, care acționează în calitate de administrator al Fondului Fiduciar
Acum 4 ore
16:30
Președintele Uniunii Avocaților, Anatolie Barbacar, a participat la dialogul de politici privind alinierea hărților sistemului de justiție, notează Noi.md.Pe 09 februarie 2026, Președintele Uniunii Avocaților, Anatolie Barbacar, a participat la sesiunea de Dialog de politici cu tema „Alinierea celor trei hărți ale sistemului de justiție: instanțe, procuraturi, poliție”.{{864123}}Evenimentu
16:30
Polițiștii de patrulare au identificat și sancționat șoferul care, în dimineața zilei de astăzi, nu a acordat prioritate legală mai multor pietoni pe strada Petru Zadnipru din capitală.Potrivit informațiilor oferite de Poliție, la volanul automobilului se afla un bărbat în vîrstă de 42 de ani. Pe numele acestuia au fost întocmite două procese-verbale contravenționale: pentru neacordarea priori
16:30
Produsele din pește vor fi mai sigure pentru consum. Guvernul a aprobat Regulamentul privind cerințele de sănătate animală și certificarea animalelor acvatice, precum și a produselor de origine animală provenite de la acestea.Acesta stabilește reguli privind circulația, transportul, producerea, prelucrarea și distribuirea produselor din acvacultură, contribuind la prevenirea răspîndirii bolilo
16:30
Acordul de cooperare tehnico-militară dintre Republica Moldova și Ucraina va fi actualizat.Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea tehnico-militară.Acordul vizează cooperarea prin schimbul de expertiză în domenii pr
16:00
Ministra de Interne a Portugaliei, Maria Lucia Amaral, și-a dat demisia, iar atribuțiile sale vor fi preluate temporar de vicepremierul Luis Montenegro, a anunțat marți seara președintele Portugaliei.Președintele în exercițiu, Marcelo Rebelo de Sousa, a acceptat demisia ministrei, se menționează într-un comunicat publicat pe site-ul președintelui. Amaral „a considerat că nu dispune de condiții
16:00
În contextul condițiilor meteorologice caracterizate prin temperaturi oscilante, cu valori pozitive pe parcursul zilei și temperaturi negative în timpul nopții, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență atenționează populația asupra riscurilor sporite generate de formarea țurțurilor și a depunerilor de gheață la nivelul acoperișurilor, trotuarelor și părților carosabile.Variațiile din
16:00
În doar cîteva zile, polițiștii de patrulare au identificat peste 460 de șoferi, care foloseau telefonul în timpul conducerii automobilului, notează Noi.md.Acțiunea are loc pe întreg teritoriul țării și presupune prevenirea accidentelor rutiere provocate de neatenția în trafic."Un mesaj, un apel sau o notificare pot aștepta. În schimb, o clipă de neatenție poate costa o viață.Poliția N
16:00
Codul educației va fi actualizat cu o serie de măsuri menite să îmbunătățească calitatea învățămîntului și să ofere sprijin atît elevilor, cît și cadrelor didactice, notează Noi.md.Printre principalele prevederi se numără: consolidarea rețelei școlare, crearea grupelor de sprijin pentru copiii cu dizabilități și acordarea de indemnizații pentru tinerii care aleg să-și continue cariera în învăț
15:30
Conform prognozei meteorologice pentru perioada 11–13 februarie 2026, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului. Aceste variații favorizează fisurarea și distrugerea stratului de gheață format pe rîuri, lacuri și iazuri, sporind riscul de prăbușire și înec.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra pericolului major pe care îl p
15:30
Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează moldpres.Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că Tatiana Nistorică are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică.În același timp, Andrei Romancenco a fost num
15:30
ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabile în Registrul comunităților de energie din surse regenerabile # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță înregistrarea primei comunități de energie din surse regenerabile în Registrul comunităților de energie din surse regenerabile, marcînd astfel un moment important în procesul de tranziție către un sistem energetic durabil și participativ.La data de 10 februarie, ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabi
15:00
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a criticat, în cadrul unei conferințe de presă, primele 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, afirmînd că în acest timp guvernarea nu a prezentat nici o strategie clară, nici programe concrete, inclusiv în domeniul educației și al politicii de tineret.Ursu-Antoci a declarat
15:00
În Transnistria, formatul de învățămînt la distanță a fost prelungit pînă luni.Despre acest lucru a anunțat Ministerul Educației al regiunii, care a precizat că, astfel, pînă la sfârșitul săptămînii curente, elevii și studenții vor continua să învețe la distanță.{{863921}}De menționat că în prezent majoritatea absolută a școlilor de pe malul drept al Nistrului activează cu prezența fizică
Acum 6 ore
14:30
Primăria Municipiului Chișinău informează că precipitațiile din ultimele zile, precum și temperaturile scăzute au determinat formarea țurțurilor de gheață pe marginea acoperișurilor clădirilor din capitală.În acest context, municipalitatea face apel către proprietarii de edificii să cureţe acoperişurile de zăpadă, pentru a evita formarea ţurţurilor de gheaţă, care pot cauza accidentări ale per
14:30
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele Capitalei vor fi autorizate locuri pentru desfășurarea activității de comerț cu mărțișoare, suvenire și flori de grădină, în contextul sărbătorilor de primăvară: „Valintene’s Day”, „Dragobete”, „Mărțișor” și „8 Martie”.În Scuarul Catedralei, activitatea de comerț va
14:00
Europa ar putea „fi spulberată în cinci ani” dacă nu se iau măsuri active în contextul amenințărilor geopolitice și economice tot mai mari.Declarația a fost făcută de președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu comun acordat principalelor ziare europene, în care a criticat fără milă lentoarea Europei.Potrivit lui Macron, țările europene traversează o criză profundă de încredere
14:00
Autoritățile vor să responsabilizeze conducătorii auto pentru a reduce numărul de accidente rutiere pe drumurile naționale.Grigore Guzun, șef adjunct în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), a declarat că urmează a fi propuse pentru discuții publice un set de măsuri în acest sens, iar către sfîrșitul anului curent ar putea fi aprobată chiar și o inițiativă legislativă.
13:30
Sportivul moldovean Dumitru Corotaș a cîștigat „Open Masters Games Abu Dhabi” – turneul internațional de înot pentru maeștri, care se desfășoară în perioada 6-15 februarie în Abu Dhabi (EAU).Potrivit Media Sport, Dumitru Corotaș a cîștigat medalia de aur la proba de 100 metri bras, obținînd cel mai bun rezultat în seria sa și devansînd adversarii din alte țări.
13:30
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că țara are nevoie de o lege clară privind parcările.Totodată, el a adăugat că este o manipulare publică din partea guvernării să afirme că este suficient doar un regulament intern.{{863968}}„Noi avem regulament, am creat și continuăm să creăm locuri de parcare.Dar este nevoie de o lege care să stabilească clar cine și pentru ce răspunde, taxel
13:30
Apelul care salvează: de Ziua Numărului de urgență 112 vor fi desfășurate mai multe activități # Noi.md
Astăzi, 11 februarie, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 marchează Ziua Numărului European de Urgență 112, instituită la nivel european pentru a evidenția importanța și funcționalitatea numărului unic de urgență 112 în toate statele europene.Data de 11 februarie (11.2) a fost aleasă simbolic, reflectînd numărul de urgență 112. Începînd cu anul 2009, această zi este celebra
13:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 11 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,28 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 20,25 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembri
13:00
La adunarea anuală de raportare, care a avut loc pe 10 februarie, în conformitate cu ordinea de zi aprobată, conducerea Federației, Comisia de cenzori și Consiliul de supraveghere au prezentat rapoartele pentru anul 2025, transmite boxing.md.La adunare au participat peste 60% din membrii Federației, care au luat hotărîrea unanimă de a recunoaște activitatea Federației de Box din Moldova ca fii
13:00
Astăzi, la Jocurile Olimpice de iarnă-2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo, singura reprezentantă a Moldovei la biatlon, Alina Stremous, va concura în proba individuală de 15 km.Potrivit Media sport, sportiva din Moldova va concura cu numărul 21, cursa începînd la ora 15:15.Pentru Stremous, aceasta este pentru a doua oară din carieră cînd participă la Jocurile Olimpice. La Jocurile Olimp
13:00
Unele instituții din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde, notează Noi.md.Proiectul prevede transferul competențelor în domeniul geologiei și al gestionării substanțelor chimice către Agenția de Mediu. De asemenea, se propune reorganizarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat într-o nouă instituț
Acum 8 ore
12:30
La 10 februarie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu.Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicit
12:30
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și au reținut un bărbat suspectat de comiterea a două furturi dintr-un magazin din capitală, notează Noi.md.Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a furat mai multe telefoane mobile, provocînd un prejudiciu de aproximativ 43.000 de lei.{{862826}}La cîteva zile distanță, folosind ac
12:00
Imprudența în timpul fumatului a dus la izbucnirea unui incendiu în urma căruia a decedat o femeie, notează Noi.md.Cazul a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026, într-un apartament din strada Negreșteni 6, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33. Potrivit informațiilor, vecinii au observat că ieșea fum dens din interiorul locuinței.{{863958}}La f
12:00
În cadrul vizitei oficiale la Kyiv a Prim-ministrului Alexandru Munteanu, pe 10 februarie curent, a fost semnat Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina privind cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora.Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și face parte din pachetul celor trei acorduri bilaterale semnate la
12:00
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, a fost adus la Înalta Curte de Casație și JustițiePotrivit IPN, Balan își dorește să fie cercetat în stare de libertate. Potrivit anchetatorilor, ex-șeful adjunct al SIS ar reprezenta un pericol public în cazul în care ar fi cercetat în libertate și un pericol
11:30
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vîrstă de 42 de ani, notează Noi.md.Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și
11:30
Republica Moldova pregătește Raportul Național pentru Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD), prin care va transmite ONU, date detaliate despre starea solurilor, secetă și degradarea terenurilor din țara noastră.Etapele și metodologia raportului au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru la care au participat experți și reprezentanți ai autorităților publice
11:30
Documentația-standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări a fost modificată.Documentația-standard a fost completată cu prevederi care permit autorităților contractante să ceară, la necesitate, avizul pentru participarea la licitațiile publice de lucrări. Pentru operatorii economici înregistrați în Registrul de stat în domeniul construcțiilor, informațiile relevante vor putea fi v
11:00
Un avion de pasageri la bord s-a prăbușit în Oceanul Indian imediat după decolarea din Mogadishu # Noi.md
O companie aeriană din Somalia a adus omagii unuia dintre piloții săi, după ce acesta a reușit să aterizeze forțat o aeronavă de pasageri care suferise o defecțiune tehnică.Avionul a ajuns pe linia țărmului, în imediata apropiere a aeroportului internațional din capitală, iar toate cele 55 de persoane aflate la bord au supraviețuit, notează Noi.md cu referire la ziare.Reprezentanții Starsk
11:00
În disputa privind creșterea pensiilor angajaților companiei Lufthansa, sindicatul piloților Vereinigung Cockpit (VC) a anunțat o grevă de o zi.Greva este programată pentru joi, 12 februarie. Ea va afecta zborurile operate de compania aeriană principală Lufthansa și de compania aeriană de marfă Lufthansa Cargo, care decolează de pe aeroporturile germane.{{859658}}VC cerere creșterea contri
Acum 12 ore
10:30
Reforma în cadrul procuraturii din Moldova a fost realizată incorect. Statul a creat condiții confortabile pentru procurori, oamenii s-au obișnuit cu salarii bune și condiții de muncă bune, dar nu doresc să muncească la randamentul corespunzător.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Sta
Acum 24 ore
05:30
Uniunea Europeană înăsprește regulile privind imigrația.Parlamentul European a adoptat marți două proiecte importante privitoare la trimiterea solicitanții de azil în țări din afara UE. Regulile au fost adoptate grație unei alianțe a dreptei și extremei drepte, fiind criticate de politicienii de stînga, transmite mediafax.roParlamentul European a adoptat două texte cheie care vor înăspri r
04:30
Regizorul renumit, Paul Thomas Anderson, și muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compozițiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite.Paul Thomas Anderson și Jonny Greenwood au semnalat că un segment din coloana sonoră a filmului „Phantom Thread”, mai precis piesa „Barbara Rose”, a f
03:30
Un raport recent al Google, lansat înainte de Conferința de Securitate de la München, scoate în evidență o schimbare semnificativă în peisajul spionajului cibernetic sponsorizat de state.Personalul companiilor din sectorul apărării, inclusiv cei implicați în recrutare, sînt acum ținte directe ale acestor campanii, scrie mediafax.roAnaliza Google descrie o „succesiune neîntreruptă de operaț
