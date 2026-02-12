Corespondență Dan Alexe | Târguieli pentru o nouă Europă unită, dar îndatorată: summit UE în castelul Templierilor din Belgia
Radio Moldova, 12 februarie 2026 06:30
Liderii celor 27 de țări membre ale UE se întâlnesc joi, 12 februarie, într-un loc izolat dintr-o provincie belgiană, în castelul Alden-Biesen, în cadrul unei reuniuni informale, ca un soi de „seminar de reflecție” menit să consolideze UE în fața provocărilor crescânde.
• • •
Acum 10 minute
07:00
Vremea se încălzește în prima jumătate a lunii februarie. Cum explică SHS valorile peste normă # Radio Moldova
Vremea se încălzește semnificativ în toată țara, iar temperaturile vor depăși în următoarele zile valorile obișnuite pentru mijlocul lunii februarie. Potrivit datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS) oferite pentru Teleradio-Moldova, în intervalul 12–15 februarie maximele vor ajunge la +5..+11 grade Celsius , cu aproximativ 5–7 grade peste norma climatică.
Acum o oră
06:30
Liderii celor 27 de țări membre ale UE se întâlnesc joi, 12 februarie, într-un loc izolat dintr-o provincie belgiană, în castelul Alden-Biesen, în cadrul unei reuniuni informale, ca un soi de „seminar de reflecție” menit să consolideze UE în fața provocărilor crescânde.
Acum 8 ore
23:50
După un început mai ezitant la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, echipa țării noastre a avut parte și ne-a provocat un moment de mândrie în cea de-a cincea zi de concurs. Liderul lotului național, biatlonista Alina Stremous, a obținut un rezultat notabil, clasându-se pe locul 14 în cursa individuală de biatlon pe distanța de 15 kilometri.
Acum 12 ore
22:30
Peste două milioane de apeluri sunt preluate anual de Centrele Apelurilor de Urgență 112 din Republica Moldova. Fiecare solicitare înseamnă atenție maximă, reacție promptă și responsabilitate. Un apel este procesat, în medie, într-un minut și 40 de secunde, iar aproximativ 80 de operatori asigură preluarea și gestionarea informațiilor 24 de ore din 24.
22:10
Student de 17 ani, reținut după ce a deschis focul într-o instituție de învățământ din Rusia # Radio Moldova
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac armat produs la un colegiu din orașul Anapa, Federația Rusă.
21:50
Produse autohtone, direct de la sursă: ediția a XXIII-a a expoziției „Fabricat în Moldova”, deschisă la Chișinău # Radio Moldova
Peste 400 de întreprinderi din țară și de peste hotare aduc gust, culoare și tradiții locale la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova”, care și-a deschis porțile pentru vizitatori.
21:40
Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Americanul Jordan Stolz a triumfat la patinaj viteză, distanța de o mie de metri # Radio Moldova
Sportivul din Statele Unite ale Americii, Jordan Stolz, a cucerit medalia de aur la patinaj viteză, pe distanța de o mie de metri. El a a înregistrat timpul un minut 6 secunde și 28 sutimi de secundă, stabilind un nou record olimpic.
21:30
Vicepremierul pentru Reintegrare anunță crearea unui fond de convergență pentru apropierea malurilor Nistrului # Radio Moldova
Un fond de convergență menit să apropie cele două maluri ale Nistrului urmează să fie creat în Republica Moldova, a anunțat viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Oficialul a precizat că fondul va cumula resurse interne și externe pentru finanțarea proiectelor sociale și de infrastructură, inclusiv în localitățile din stânga Nistrului necontrolate de autoritățile constituționale.
21:20
Conflictul dintre cele două mitropolii escaladează: intervenția Poliției, contestată de susținători # Radio Moldova
Tensiunile de la biserica din Dereneu continuă pentru a doua zi, după ce, marți seară, aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în lăcaș, rupând cordonul Poliției și strigând „Hristos a înviat!”.
21:10
Vicepremier, la Moldova 1: În 2026 va fi realizat studiul de fezabilitate pentru prima cale ferată electrificată Chișinău-Ungheni # Radio Moldova
În acest an va fi realizat studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european, pe segmentul Ungheni – Chișinău. Aceasta va permite circulația trenurilor cu o viteză de 140 km/h. Anunțul a fost făcut de către vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul emisiunii ÎN CONTEXT de la Moldova 1.
21:00
Mesaj pentru Găgăuzia: păstrarea limbii materne și cunoașterea românei, esențiale pentru viitor # Radio Moldova
Președinta Maia Sandu i-a îndemnat pe locuitorii autonomiei găgăuze să-și păstreze limba maternă – găgăuza – despre care a avertizat că riscă să dispară. Șefa statului a subliniat că pierderea limbii înseamnă pierderea reperelor istorice și afectarea continuității unui popor.
20:50
Aproape un milion de lei investiți, dar treptele se macină: dispute la intersecția Dacia–Hristo Botev # Radio Moldova
Poleiul și episoadele repetate de îngheț-dezgheț au dus la degradarea drumurilor și a zonelor pietonale din Capitală. În sectorul Botanica, scările care fac legătura cu stația de așteptare a transportului public de la intersecția bulevardului Dacia cu strada Hristo Botev au ajuns într-o stare avansată de deteriorare.
20:30
20:20
20:20
Protest masiv în capitala Spaniei: agricultorii cer respingerea acordului cu Mercosur și menținerea fondurilor PAC # Radio Moldova
Circa 1.500 de fermieri, însoțiți de 348 de tractoare, au protestat miercuri în centrul Madridului față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur și împotriva reducerii fondurilor alocate Politicii Agricole Comune (PAC), potrivit datelor Guvernului spaniol, citate de agenția EFE.
19:40
Valeriu Chiveri despre aprovizionarea cu alimente pe platoul Cocieri: Există incidente, însă situația s-a stabilizat # Radio Moldova
Aprovizionarea localităților de pe platoul Cocieri s-a stabilizat, iar livrările de produse alimentare sunt efectuate la timp și fără impedimente majore, în pofida sistării activității bacului de la Molovata. Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat la emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova că, în linii generale, problema este soluționată, chiar dacă mai apar incidente izolate.
19:00
Stop țigărilor: Proiect-pilot de prevenție și implicare comunitară implementat în cinci școli # Radio Moldova
Cinci instituții de învățământ din țară devin, în premieră, laboratoare de testare pentru proiectul-pilot „Școală fără tutun și nicotină”. Strategia depășește sfera interdicțiilor clasice, combinând regulamentele de management instituțional cu suportul psihologic și experimentele științifice, pentru a reduce consumul de nicotină în rândul adolescenților. Prin acest proiect se mizează pe prevenție și pe implicarea comunității școlare, explică Marcelina Baleca, șefă de direcție în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
19:00
Franjo von Allmen a cucerit a treia sa medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Radio Moldova
Franjo von Allmen este marea vedetă a primelor zile de concurs la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. După ce a cucerit medalii de aur la coborâre și combinată alpină pe echipe, elvețianul a triumfat și în proba de Super G, devenind primul sportiv care câștigă ambele probe de viteză la aceeași ediție a Olimpiadei Albe.
18:50
Proiect-pilot, în cinci școli: prevenție activă împotriva consumului de tutun și țigări electronice # Radio Moldova
Cinci instituții de învățământ din țară devin, în premieră, laboratoare de testare pentru proiectul-pilot „Școală fără tutun și nicotină”. Strategia depășește sfera interdicțiilor clasice, combinând regulamentele de management instituțional cu suportul psihologic și experimentele științifice, pentru a reduce consumul de nicotină în rândul adolescenților. Prin acest proiect se mizează pe prevenție și pe implicarea comunității școlare, explică Marcelina Baleca, șefă de direcție în cadrul Ministerului Educației și Cercetării.
18:50
Republica Moldova avansează pe drumul spre UE: negocieri tehnice în desfășurare și obiectiv de aderare în 2030 # Radio Moldova
Republica Moldova este pregătită formal pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, iar procesul tehnic este deja în desfășurare, chiar dacă formalizarea politică a fost întârziată din cauza opoziției Ungariei față de avansarea Ucrainei. Declarațiile au fost făcute de emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice, Nicu Popescu, în cadrul emisiunii „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
18:40
Rezultat notabil pentru sportivii din Republica Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezo. Alina Stremous s-a clasat pe locul 14 în cursa individuală de biatlon pe distanța de 15 kilometri.
18:10
Au intrat pe teritoriul unei parcări speciale și au luat un automobil: Deputații Stefanco și Țurcan-Oboroc, documentați de poliție # Radio Moldova
Scandal la o parcare specială de la Cahul. Deputații Partidului „Democrația Acasă”, Sergiu Stefanco și Ana Țurcan-Oboroc, au intrat astăzi pe teritoriul unei parcări speciale de unde au luat un automobil confiscat și i l-au întors proprietarului. Potrivit acestora, mașina aparține unui agricultor, iar în prezent este în vigoare un moratoriu privind executarea silită a fermierilor.
Acum 24 ore
18:00
Sediu nou pentru Misiunea R. Moldova la Bruxelles: investiție de 81.6 milioane de lei # Radio Moldova
Autoritățile vor investi 81.6 milioane de lei pentru achiziționarea unui nou sediu al Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană, la Bruxelles. Finanțările au fost prevăzute în bugetul de stat pentru anul curent, iar imobilul potrivit va fi selectat de o comisie guvernamentală, a cărei instituire a fost aprobată de Executiv în ședința din 11 februarie.
17:40
Oferta Ucrainei de cărbune nu corespunde intereselor economice ale R. Moldova, afirmă premierul Munteanu # Radio Moldova
Disponibilitatea Ucrainei de a livra cărbune pentru Centrala termoelectrică de la Cuciurgan, exprimată în timpul vizitei la Kiev a delegației guvernamentale de la Chișinău, nu reprezintă „o soluție rațională”, afirmă premierul Alexandru Munteanu.
17:30
Buletine românești anulate: Proprietarii de locuințe au reclamat aproximativ 83 de mii de cazuri în 2025 # Radio Moldova
O modificare legislativă aplicată în 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 162 de mii de persoane. Aproximativ 66% aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova.
17:10
Doi secretari de stat își încheie activitatea, iar alți doi sunt numiți în funcție prin deciziile Guvernului din 11 februarie. Echipa guvernamentală este completată de Andrei Romancenco și Tatiana Nistorică.
17:00
Activele Lukoil din R. Moldova, cumpărate de un consorțiu american: Terminalul petrolier de la aeroport rămâne în gestiunea statului # Radio Moldova
Preluarea activelor Lukoil de către un consorțiu format din grupul financiar american Carlyle și Exxon Mobil nu va afecta proprietatea statului asupra terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.
16:40
Acvacultura, reglementată pentru prevenirea răspândirii bolilor: Noi reguli sanitare pentru produse de calitate # Radio Moldova
Producerea, prelucrarea, transportarea și comercializarea peștelui și a altor produse de acvacultură vor fi reglementate pentru prevenirea răspândirii bolilor și asigurarea populației cu produse de calitate. Cerințele sunt incluse într-un regulament aprobat de Guvern în ședința din 11 februarie.
16:30
UE își consolidează scutul antidronă: Plan european amplu pentru protejarea frontierelor și infrastructurii critice, cu sprijin și pentru R. Moldova # Radio Moldova
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 11 februarie, un amplu Plan de acțiune destinat contracarării amenințărilor tot mai complexe generate de utilizarea dronelor, într-un context marcat de creșterea incidentelor de securitate la nivelul Uniunii Europene. Documentul propune măsuri coordonate pentru consolidarea capacităților de detectare și reacție, stimularea industriei europene de profil și întărirea cooperării cu partenerii externi, inclusiv cu Republica Moldova.
16:20
„Acasă. Autentic. Autohton”: Expoziția „Fabricat în Moldova” 2026, cu parteneri din România și Ucraina # Radio Moldova
Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost inaugurată pe 11 februarie, la CIE Moldexpo din Chișinău, reunind aproximativ 400 de antreprenori din toate regiunile țării, alături de delegații și companii din România și Ucraina. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Guvernului, se desfășoară până pe 15 februarie, sub genericul „Acasă. Autentic. Autohton”.
16:10
R. Moldova propune o reuniune trilaterală cu România și Ucraina, în formatul „Triunghiului de la Odesa” # Radio Moldova
Republica Moldova va propune României și Ucrainei organizarea, în următoarele luni, a unei reuniuni trilaterale în formatul „Triunghiului de la Odesa”. Anunțul a fost făcut miercuri, 11 februarie, de premierul Alexandru Munteanu, după ce a revenit dintr-o vizită efectuată la Kiev.
16:00
15:50
În raionul Ungheni nu este înregistrată nicio activitate de producere a armelor civile. Asigurările vin atât din partea administrației Zonei Economice Libere (ZEL) Ungheni, cât și din partea conducerii raionului, după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit public despre o companie de la Ungheni care ar fi obținut un contract pentru producerea armamentului civil.
15:20
Autorizație de la Agenția de Mediu și fond de urgență: reguli noi pentru grădinile zoologice # Radio Moldova
Legislația Republicii Moldova va reglementa, în premieră, modul de funcționare a grădinilor zoologice. Un proiect de lege, aprobat de Guvern, stabilește că toate grădinile zoologice vor trebui să dețină o autorizație eliberată de Agenția de Mediu, iar dacă vor admite nereguli în îngrijirea animalelor și în asigurarea securității vizitatorilor, vor fi închise.
15:10
Thomas Frank a fost demis din funcția de antrenor al echipei londoneze de fotbal Tottenham Hotspur. În comunicatul oficial, conducerea clubului din Londra a explicat că rezultatele și jocul echipei din ultima perioadă au fost cu mult sub așteptări.
14:50
Plahotniuc va fi adus forțat în instanță pentru a depune mărturii în dosarul „kuliok” # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
14:50
Biserica din Dereneu, în continuare sub pază. Avocatul Poporului cere examinarea acțiunilor autorităților # Radio Moldova
Tensiunile de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, continuă și a doua zi, după ce aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în lăcaș, rupând cordonul poliției și strigând „Hristos a înviat!”. Miercuri, 11 februarie, în curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fost oficiată o slujbă în aer liber, sub supravegherea forțelor de ordine, în timp ce accesul în interiorul lăcașului rămâne blocat.
14:40
Plahotniuc, așteptat în dosarul „kuliok”, dar absent. Instanța dispune aducerea silită # Radio Moldova
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
14:10
Peste o mie de proiecte, implementate în satele și orașele: Investiții masive în apeducte, drumuri și școli # Radio Moldova
Peste o mie de proiecte de dezvoltare locală au fost sau sunt implementate în Republica Moldova prin intermediul unor programe guvernamentale, ceea ce înseamnă investiții directe în infrastructura de bază – apeducte, canalizare, drumuri, școli, grădinițe sau iluminat public, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), Eugeniu Secrieru, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
14:00
Tentativă de a scoate din țară 85.000 de dolari, dejucată la aeroportul din Chișinău # Radio Moldova
O femeie de 39 de ani a încercat să plece din R. Moldova cu 85.000 de dolari, bani pe care nu i-a declarat la vamă. Planurile i-au fost date peste cap de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.
13:50
Cupa României: FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală iar Rapid București a părăsit competiția # Radio Moldova
FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, iar Rapid București a părăsit competiția. Cele trei echipe au făcut parte din grupa A. CFR-ul și Rapidul au remizat, scor 1:1, într-o partidă disputată pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca. Echipa-gazdă, condusă de Daniel Pancu, a preluat conducerea în minutul 66. Jakub Hromada l-a faultat în careu pe Alibek Aliev, iar arbitrul Adrian Cojocaru a dictat penalty.
13:30
Procurorii contestă sentința în dosarul lui Constantin Țuțu și cer condamnarea acestuia pentru alte trei capete de acuzare # Radio Moldova
Procurorii solicită înăsprirea pedepsei pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat, pe 27 ianuarie curent, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la opt ani de pușcărie. Mai exact, acuzatorii de stat cer 15 ani de închisoare și confiscarea unei sume de aproape patru milioane de euro de la acesta în folosul statului.
13:10
Como-1907 Calcio este revelația actualului sezon în fotbalul italian. După ce impresioneză în Serie A, echipa antrenorului spaniol Cesc Fàbregas s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. Meciul din deplasare cu Napoli Calcio a fost plin de dramatism, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. În partida disputată pe stadionul Diego Armando Maradona, „biancoblù" au preluat conducerea în minutul 39, când croatul Martin Baturina a înscris din penalty.
13:00
Un deținut a pretins că este „domnișoară de companie” și a cerut 500 de lei pentru a nu divulga o poză intimă. A primit încă 9 ani de închisoare # Radio Moldova
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat din Chișinău, folosind un anunț fals publicat pe o platformă online. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), condamnatul a pretins că este „domnișoară de companie”, a obținut o fotografie intimă de la victimă și a amenințat că o va trimite soției acestuia dacă nu primește bani.
12:50
De la panică la intervenție în 100 de secunde: Serviciul 112 marchează ziua dedicată numărului unic de urgență # Radio Moldova
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 marchează Ziua Numărului European de Urgență 112, instituită la nivel european pentru a evidenția importanța și funcționalitatea numărului unic de urgență 112 în toate statele europene. Data de 11 februarie „11.2” a fost aleasă simbolic, reflectând numărul de urgență 112.
12:50
UE va decide în martie asupra următoarei tranșe pentru Planul de Creștere: 24 de măsuri finalizate, două restanțe # Radio Moldova
Republica Moldova contează pe finanțări în valoare de peste 170 de milioane de euro pentru acțiunile aferente Planului de Creștere 2025–2027, derulate în a doua jumătate a anului trecut. Banii ar urma să fie debursați în luna martie. Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată a fost audiat în ședința Comisiei parlamentare pentru integrare europeană din 11 februarie.
12:40
Medicamentele produse în R. Moldova ajung în peste 30 de țări: investiții de 40 de milioane de euro în următorii ani # Radio Moldova
Republica Moldova produce, în prezent, între 550 și 600 de tipuri de medicamente sau aproximativ 10% din cele incluse în Nomenclatorul de stat - peste 6.000 de produse autorizate. În pofida dimensiunii reduse a pieței interne, industria farmaceutică autohtonă este puternic orientată spre export: peste 70% din medicamentele fabricate local sunt vândute peste hotare, afirmă Gheorghe Apostol, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente din Republica Moldova.
12:40
Michael Carrick rămâne neînvins în postura de antrenor al lui Manchester United. În etapa a 26-a a primei divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au evitat in extremis înfrângerea în meciul din deplasare cu West Ham United. Partida disputată pe London Stadium s-a încheiat cu scorul de 1:1. Echipa-gazdă a preluat conducerea în minutul 50. Cehul Tomáš Souček a marcat din pasa lui Jarrod Bowen. „Ciocănarii" au gestionat avantajul minim, iar Manchester United nu a avut inspirație în ofensivă.
12:20
Pompierii de la Soroca verifică dacă gospodarii utilizează corect instalațiile de încălzire # Radio Moldova
Peste 40 de persoane și-au pierdut viața în cele aproape 300 de incendii înregistrate de la începutul anului curent. Multe dintre acestea au fost provocate din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor. Pompierii au mers din casă în casă, în satul Căinarii Vechi din raionul Soroca, și au verificat dacă proprietarii utilizează corect instalațiile de încălzire.
12:00
Țările din Europa de Nord și de Vest concentrează aproximativ 95% din ajutorul militar oferit Ucrainei # Radio Moldova
Ajutorul militar acordat Ucrainei a atins cel mai scăzut nivel în 2025, fiind alimentat aproape exclusiv de europeni, ale căror eforturi de a compensa retragerea americană au permis evitarea unei sistări complete, a anunțat, pe 11 februarie, institutul german de cercetare Kiel.
