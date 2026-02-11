Salvatorii atenționează: Gheața subțire este periculoasă
11 februarie 2026
Conform prognozei meteorologice pentru perioada 11–13 februarie 2026, se atestă oscilații ale temperaturilor aerului. Aceste variații favorizează fisurarea și distrugerea stratului de gheață format pe rîuri, lacuri și iazuri, sporind riscul de prăbușire și înec.În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra pericolului major pe care îl p
• • •
Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează moldpres.Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declarat că Tatiana Nistorică are o experiență de peste 20 de ani în administrația publică.În același timp, Andrei Romancenco a fost num
ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabile în Registrul comunităților de energie din surse regenerabile # Noi.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță înregistrarea primei comunități de energie din surse regenerabile în Registrul comunităților de energie din surse regenerabile, marcînd astfel un moment important în procesul de tranziție către un sistem energetic durabil și participativ.La data de 10 februarie, ANRE a înregistrat prima comunitate de energie din surse regenerabi
Deputata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ala Ursu-Antoci, a criticat, în cadrul unei conferințe de presă, primele 100 de zile de activitate ale Guvernului condus de prim-ministrul Alexandru Munteanu, afirmînd că în acest timp guvernarea nu a prezentat nici o strategie clară, nici programe concrete, inclusiv în domeniul educației și al politicii de tineret.Ursu-Antoci a declarat
În Transnistria, formatul de învățămînt la distanță a fost prelungit pînă luni.Despre acest lucru a anunțat Ministerul Educației al regiunii, care a precizat că, astfel, pînă la sfârșitul săptămînii curente, elevii și studenții vor continua să învețe la distanță.{{863921}}De menționat că în prezent majoritatea absolută a școlilor de pe malul drept al Nistrului activează cu prezența fizică
Primăria Municipiului Chișinău informează că precipitațiile din ultimele zile, precum și temperaturile scăzute au determinat formarea țurțurilor de gheață pe marginea acoperișurilor clădirilor din capitală.În acest context, municipalitatea face apel către proprietarii de edificii să cureţe acoperişurile de zăpadă, pentru a evita formarea ţurţurilor de gheaţă, care pot cauza accidentări ale per
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea Domnului” și în sectoarele Capitalei vor fi autorizate locuri pentru desfășurarea activității de comerț cu mărțișoare, suvenire și flori de grădină, în contextul sărbătorilor de primăvară: „Valintene’s Day”, „Dragobete”, „Mărțișor” și „8 Martie”.În Scuarul Catedralei, activitatea de comerț va
Europa ar putea „fi spulberată în cinci ani” dacă nu se iau măsuri active în contextul amenințărilor geopolitice și economice tot mai mari.Declarația a fost făcută de președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un interviu comun acordat principalelor ziare europene, în care a criticat fără milă lentoarea Europei.Potrivit lui Macron, țările europene traversează o criză profundă de încredere
Autoritățile vor să responsabilizeze conducătorii auto pentru a reduce numărul de accidente rutiere pe drumurile naționale.Grigore Guzun, șef adjunct în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP), a declarat că urmează a fi propuse pentru discuții publice un set de măsuri în acest sens, iar către sfîrșitul anului curent ar putea fi aprobată chiar și o inițiativă legislativă.
Sportivul moldovean Dumitru Corotaș a cîștigat „Open Masters Games Abu Dhabi” – turneul internațional de înot pentru maeștri, care se desfășoară în perioada 6-15 februarie în Abu Dhabi (EAU).Potrivit Media Sport, Dumitru Corotaș a cîștigat medalia de aur la proba de 100 metri bras, obținînd cel mai bun rezultat în seria sa și devansînd adversarii din alte țări.
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat că țara are nevoie de o lege clară privind parcările.Totodată, el a adăugat că este o manipulare publică din partea guvernării să afirme că este suficient doar un regulament intern.{{863968}}„Noi avem regulament, am creat și continuăm să creăm locuri de parcare.Dar este nevoie de o lege care să stabilească clar cine și pentru ce răspunde, taxel
Apelul care salvează: de Ziua Numărului de urgență 112 vor fi desfășurate mai multe activități # Noi.md
Astăzi, 11 februarie, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 marchează Ziua Numărului European de Urgență 112, instituită la nivel european pentru a evidenția importanța și funcționalitatea numărului unic de urgență 112 în toate statele europene.Data de 11 februarie (11.2) a fost aleasă simbolic, reflectînd numărul de urgență 112. Începînd cu anul 2009, această zi este celebra
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat miercuri, 11 februarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 12 februarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 23,28 lei/litru (+5 bani), iar al motorinei standard – 20,25 lei/litru (+2 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembri
La adunarea anuală de raportare, care a avut loc pe 10 februarie, în conformitate cu ordinea de zi aprobată, conducerea Federației, Comisia de cenzori și Consiliul de supraveghere au prezentat rapoartele pentru anul 2025, transmite boxing.md.La adunare au participat peste 60% din membrii Federației, care au luat hotărîrea unanimă de a recunoaște activitatea Federației de Box din Moldova ca fii
Astăzi, la Jocurile Olimpice de iarnă-2026 de la Milano și Cortina d'Ampezzo, singura reprezentantă a Moldovei la biatlon, Alina Stremous, va concura în proba individuală de 15 km.Potrivit Media sport, sportiva din Moldova va concura cu numărul 21, cursa începînd la ora 15:15.Pentru Stremous, aceasta este pentru a doua oară din carieră cînd participă la Jocurile Olimpice. La Jocurile Olimp
Unele instituții din subordinea Ministerului Mediului vor fi reformate. Proiectul de lege a fost examinat de Comisia pentru mediu, climă și tranziție verde, notează Noi.md.Proiectul prevede transferul competențelor în domeniul geologiei și al gestionării substanțelor chimice către Agenția de Mediu. De asemenea, se propune reorganizarea Serviciului Hidrometeorologic de Stat într-o nouă instituț
La 10 februarie, Procuratura Anticorupție a depus apel la Curtea de Apel Centru împotriva sentinței pronunțate de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la data de 27 ianuarie 2026, în cauza penală în privința fostului deputat Constantin Țuțu.Partea acuzării consideră că sentința este parțial neîntemeiată, în partea achitării lui Constantin Țuțu pe capătul de acuzare privind îmbogățirea ilicit
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și au reținut un bărbat suspectat de comiterea a două furturi dintr-un magazin din capitală, notează Noi.md.Potrivit investigațiilor, în primul caz, bărbatul a pătruns în magazin prin spargerea geamului, de unde a furat mai multe telefoane mobile, provocînd un prejudiciu de aproximativ 43.000 de lei.{{862826}}La cîteva zile distanță, folosind ac
Imprudența în timpul fumatului a dus la izbucnirea unui incendiu în urma căruia a decedat o femeie, notează Noi.md.Cazul a avut loc în seara zilei de 10 februarie 2026, într-un apartament din strada Negreșteni 6, municipiul Chișinău. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 21:33. Potrivit informațiilor, vecinii au observat că ieșea fum dens din interiorul locuinței.{{863958}}La f
În cadrul vizitei oficiale la Kyiv a Prim-ministrului Alexandru Munteanu, pe 10 februarie curent, a fost semnat Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina privind cooperarea în domeniul repatrierii copiilor neînsoțiți la locul habitual de trai al acestora.Documentul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și face parte din pachetul celor trei acorduri bilaterale semnate la
Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat de trădare de patrie, a fost adus la Înalta Curte de Casație și JustițiePotrivit IPN, Balan își dorește să fie cercetat în stare de libertate. Potrivit anchetatorilor, ex-șeful adjunct al SIS ar reprezenta un pericol public în cazul în care ar fi cercetat în libertate și un pericol
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-un caz de escrocherie, comis de un bărbat în vîrstă de 42 de ani, notează Noi.md.Prin sentința pronunțată, instanța de judecată a dispus condamnarea bărbatului la 9 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor materiale și
Republica Moldova pregătește Raportul Național pentru Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD), prin care va transmite ONU, date detaliate despre starea solurilor, secetă și degradarea terenurilor din țara noastră.Etapele și metodologia raportului au fost discutate în cadrul unei ședințe de lucru la care au participat experți și reprezentanți ai autorităților publice
Documentația-standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări a fost modificată.Documentația-standard a fost completată cu prevederi care permit autorităților contractante să ceară, la necesitate, avizul pentru participarea la licitațiile publice de lucrări. Pentru operatorii economici înregistrați în Registrul de stat în domeniul construcțiilor, informațiile relevante vor putea fi v
Un avion de pasageri la bord s-a prăbușit în Oceanul Indian imediat după decolarea din Mogadishu # Noi.md
O companie aeriană din Somalia a adus omagii unuia dintre piloții săi, după ce acesta a reușit să aterizeze forțat o aeronavă de pasageri care suferise o defecțiune tehnică.Avionul a ajuns pe linia țărmului, în imediata apropiere a aeroportului internațional din capitală, iar toate cele 55 de persoane aflate la bord au supraviețuit, notează Noi.md cu referire la ziare.Reprezentanții Starsk
În disputa privind creșterea pensiilor angajaților companiei Lufthansa, sindicatul piloților Vereinigung Cockpit (VC) a anunțat o grevă de o zi.Greva este programată pentru joi, 12 februarie. Ea va afecta zborurile operate de compania aeriană principală Lufthansa și de compania aeriană de marfă Lufthansa Cargo, care decolează de pe aeroporturile germane.{{859658}}VC cerere creșterea contri
Reforma în cadrul procuraturii din Moldova a fost realizată incorect. Statul a creat condiții confortabile pentru procurori, oamenii s-au obișnuit cu salarii bune și condiții de muncă bune, dar nu doresc să muncească la randamentul corespunzător.Această opinie a fost exprimată de fostul șef al Procuraturii municipiului Chișinău, Ivan Diacov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Sta
Uniunea Europeană înăsprește regulile privind imigrația.Parlamentul European a adoptat marți două proiecte importante privitoare la trimiterea solicitanții de azil în țări din afara UE. Regulile au fost adoptate grație unei alianțe a dreptei și extremei drepte, fiind criticate de politicienii de stînga, transmite mediafax.roParlamentul European a adoptat două texte cheie care vor înăspri r
Regizorul renumit, Paul Thomas Anderson, și muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compozițiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite.Paul Thomas Anderson și Jonny Greenwood au semnalat că un segment din coloana sonoră a filmului „Phantom Thread”, mai precis piesa „Barbara Rose”, a f
Un raport recent al Google, lansat înainte de Conferința de Securitate de la München, scoate în evidență o schimbare semnificativă în peisajul spionajului cibernetic sponsorizat de state.Personalul companiilor din sectorul apărării, inclusiv cei implicați în recrutare, sînt acum ținte directe ale acestor campanii, scrie mediafax.roAnaliza Google descrie o „succesiune neîntreruptă de operaț
Ninsorile care au afectat recent Japonia s-au soldat cu 46 de morți și 558 de răniți în mai puțin de o lună, conform noilor date publicate marți de Agenția pentru gestionarea incendiilor și catastrofelor.Ninsorile aproape continue din 20 ianuarie au acoperit o mare parte din nordul arhipelagului și au provocat haos pe șosele, în special de-a lungul zonelor de coastă ale Mării Japoniei, transmi
Parcul Tehnologic Inovațional al Moldovei intră în „liga miliardului” și schimbă harta economiei naționale # Noi.md
Moldova Innovation Technology Park a înregistrat în 2025 un record istoric, depășind pragul simbolic de 1 miliard de dolari SUA în cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente.Potrivit datelor preliminare, veniturile totale au ajuns la 18,9 miliarde de lei, în creștere cu 24,3% față de 2024 și de aproape zece ori mai mult comparativ cu anul 2018, cînd parcul a fost fondat.Administrato
La Orhei, au început sesiunile de instruire pentru persoanele care doresc să înființeze o afacere și pentru antreprenorii începători din Orhei și localitățile învecinate, notează Noi.md.În decurs de trei zile, circa 100 de participanți vor dobîndi abilități practice pentru a înființa și gestiona o afacere, beneficiind de suportul experților din diferite domenii.{{854521}}În cuvîntul său de
Problema verificării fiabile a vîrstei utilizatorilor a devenit o provocare majoră după ce autoritățile spaniole au decis să restricționeze accesul la rețelele sociale pentru persoanele cu vîrsta sub 16 ani. Metodele actuale de verificare ridică serioase semne de întrebare din punctul de vedere al protecției datelor cu caracter personal.Potrivit publicației, platformele digitale utilizează în
Universitatea de Stat din Moldova (USM) analizează noi direcții de colaborare internațională în domeniile educației, sportului și mediului de afaceri, notează Noi.md.Ieri, 09 februarie, rectorul USM Igor Șarov, prim-prorectorul USM, Otilia Dandara, directorul Institutul de Educație Fizică și Sport/USM Viorel Dorgan și vicedirectorul Institutului Gheorghe Braniște au avut o întrevedere cu Shiva
10 februarie 2026
Comisia Europeană va interzice anumitor companii să distrugă îmbrăcămintea și încălțămintea nevîndute # Noi.md
Comisia Europeană (CE) va interzice anumitor companii să distrugă articolele de îmbrăcăminte, accesoriile și încălțămintea nevîndute, cu scopul de a reduce deșeurile textile.CE speră că, prin promovarea reutilizării și reciclării, aceste măsuri vor contribui la reducerea volumului de deșeuri, la diminuarea impactului negativ asupra mediului și la crearea unor condiții corecte pentru companii.
Actorul american Brad Pitt va reveni la rolul său cult.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat publicația Independent.{{862496}}Conform informațiilor, el va relua rolul premiat cu Oscar al lui Cliff Booth în noul film „The Adventures of Cliff Booth” – continuarea filmului lui Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”, lansat în 2019. Serviciul de streaming Netflix a preze
Din 2017, cel mai mare număr de zile cu furtuni magnetice a fost înregistrat în ianuarie 2026.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Institutul de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{863181}}„Începutul anului 2026 confirmă pînă acum așteptările că acest an va fi cel mai activ din punct de vedere geomagnetic din ultimul deceniu. Numărul de zile cu furtuni magnetice în l
În comuna Tuszów Narodowy (voievodatul Podkarpackie) va fi construit Centrul polonez de certificare și dezvoltare a sistemelor fără pilot, denumit „Valea dronelor”.Despre acest lucru a anunțat în cadrul unei conferințe de presă membrul consiliului regional, Malgorzata Jarosinska-Jedynak.{{863751}}Costul proiectului se va ridica la aproximativ 135 de milioane de zloți. Din această sumă, 42
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy # Noi.md
Modalitățile de valorificare a legăturii strînse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Kyiv. Premierul a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabili
Dimensiunea energetică a cooperării Republica Moldova – Ucraina, unul dintre subiectele principale pe agenda bilaterală la nivel înalt # Noi.md
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele principale ale discuțiilor între delegația Republicii Moldova, condusă de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, din care a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Un accent deosebit în cadrul întîlnirii a fost pus pe infrastructura energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova, în special
Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de peste 745 de mii de lei, dintre care mai mult de 545 de mii reprezintă contribuția C
Aproape 20 de milioane de turiști străini au vizitat Dubaiul în 2025, ceea ce a devenit un nou record pentru acest emirat. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al guvernului din Dubai, Dubai Media Office.„Industria turistică din Dubai stabilește recorduri pentru al treilea an consecutiv, primind 19,59 milioane de turiști străini în 2025, cu 5% mai mult decît în anul precedent”, se a
Miercuri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 11 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:-str. Neculce 12/1; 10.Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe aceste adrese sînt rug
Raport final Pre-Vetting: 38% din candidați promovează evaluarea. „CSM și CSP – pe deplin operaționale” # Noi.md
Republica Moldova face pași importanți în direcția alinierii la standardele Uniunii Europene în materie de respectare a statului de drept.sînt concluziile Comisiei Pre-Vetting din raportul final de mandat, prezentat pe 10 februarie. Pe parcursul activității sale, începută în aprilie 2022, Comisia a examinat conformitatea a 69 de judecători și procurori, dintre care 26 au promovat evaluarea, ce
În Milano, accesul turiștilor la fresca lui Da Vinci "Cina cea de Taină" a fost interzis # Noi.md
În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, accesul turiștilor la celebra frescă a lui Leonardo da Vinci „Cina cea de Taină” din mănăstirea Santa Maria delle Grazie din Milano a fost interzis pentru cîteva zile.În perioada 5-8 februarie, accesul la pictură a fost interzis vizitatorilor, ceea ce a provocat nemulțumirea călătorilor.{{863255}}Locuitorii din zonă s-au confruntat, de asemenea, cu în
În luna ianuarie 2026, Republica Moldova a înregistrat un maxim istoric al consumului de gaze naturale, pe data de 15 ianuarie fiind depășit pragul de 17.000 MWh / zi.În total, în luna ianuarie, SA Energocom și alți furnizori de gaze naturale au livrat consumatorilor de pe malul drept al Nistrului 194,4 milioane m³ de gaze naturale, cu aproape 50 mln m³ mai mult decît în luna decembrie 2025 și
Orașul Sîngerei a beneficiat de patru proiecte de infrastructură și dezvoltare socială, care prevăd îmbunătățirea semnificativă a calității vieții locuitorilor, modernizarea infrastructurii locale și crearea condițiilor moderne pentru educația timpurie.Unul dintre proiecte, „Conectarea orașului Sîngerei la apeductul Bălți–Soroca–Sîngerei, a presupus construcția a două rezervoare de apă potabil
CEC și Adunarea Populară a Găgăuziei caută soluții pentru organizarea alegerilor în regiune # Noi.md
Reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei și ai Comisiei Electorale Centrale /CEC/ au discutat astăzi, la Chișinău, despre soluționarea aspectelor administrativ-normative ce țin de organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare, transmite moldpres.Potrivit CEC, la întrevedere au participat președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, deputații
Canalul Telegram Fighterbomber a publicat o fotografie unică a avionului rus Il-86 (centru de comandă aeriană), numit „avionul Apocalipsei”.Potrivit Oxu.Az, fotografia surprinde momentul realimentării aeronavei în aer.{{863310}}Fotografia rară arată cum Il-86 este alimentat cu combustibil printr-o tijă de alimentare. Autorul a subliniat unicitatea fotografiei, numind-o „nu doar o fotografi
