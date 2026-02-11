Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO

ProTV.md, 11 februarie 2026 21:20

Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 15 minute
21:30
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri - VIDEO ProTV.md
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri - VIDEO
Acum 30 minute
21:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii - VIDEO ProTV.md
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii - VIDEO
21:20
Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO ProTV.md
Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO
Acum o oră
21:10
Zelenski pentru Bloomberg: SUA ar putea găzdui noi negocieri de pace, însă ideea unei zone economice libere în Donbas este privită cu rezerve de ambele părți - VIDEO ProTV.md
Zelenski pentru Bloomberg: SUA ar putea găzdui noi negocieri de pace, însă ideea unei zone economice libere în Donbas este privită cu rezerve de ambele părți - VIDEO
21:10
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO ProTV.md
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO
21:00
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie un plan pentru alegeri prezidențiale și referendum privind acordul de pace: „Suntem gata de alegeri, dar ajutați-ne cu încetarea focului” - VIDEO ProTV.md
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie un plan pentru alegeri prezidențiale și referendum privind acordul de pace: „Suntem gata de alegeri, dar ajutați-ne cu încetarea focului” - VIDEO
20:50
Premierul Munteanu admite că o aderare parțială ar putea fi luată în calcul dacă se aprobă pentru Ucraina: „Dacă se ajunge la o astfel de soluție, Moldova va face parte din ea” - VIDEO ProTV.md
Premierul Munteanu admite că o aderare parțială ar putea fi luată în calcul dacă se aprobă pentru Ucraina: „Dacă se ajunge la o astfel de soluție, Moldova va face parte din ea” - VIDEO
Acum 2 ore
20:40
Conflictul bisericesc de la Dereneu escaladează: Mitropolia Moldovei susține că alegerea preotului aparține localnicilor, în timp ce Mitropolia Basarabiei acuză acțiuni premeditate și lipsa dialogului - VIDEO ProTV.md
Conflictul bisericesc de la Dereneu escaladează: Mitropolia Moldovei susține că alegerea preotului aparține localnicilor, în timp ce Mitropolia Basarabiei acuză acțiuni premeditate și lipsa dialogului - VIDEO
20:30
Ședința Guvernului din 11 februarie ProTV.md
Ședința Guvernului din 11 februarie
20:30
Deși a promis că va depune mărturii în dosarului „sacoșa neagră”, Plahotniuc lipsește de la CSJ, iar procurorul de caz declară: „Neprezentarea nu va împiedica procedura legală” - VIDEO ProTV.md
Deși a promis că va depune mărturii în dosarului „sacoșa neagră”, Plahotniuc lipsește de la CSJ, iar procurorul de caz declară: „Neprezentarea nu va împiedica procedura legală” - VIDEO
20:10
Accident tragic la Telenești. O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar – FOTO ProTV.md
Accident tragic la Telenești. O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar – FOTO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.02.2026
Acum 4 ore
19:40
Reacția premierului după ce plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova a fost temporar suspendată: „Problema va fi în curând rezolvată” ProTV.md
Reacția premierului după ce plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova a fost temporar suspendată: „Problema va fi în curând rezolvată”
19:40
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile ProTV.md
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile
19:20
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse ProTV.md
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse
19:10
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă” ProTV.md
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă”
18:40
Doi deputați de la „Democrația Acasă” au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos un automobil ridicat anterior de polițiști. Momentul, cum unul din ei urcă în automobil și pleacă - VIDEO ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă” au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos un automobil ridicat anterior de polițiști. Momentul, cum unul din ei urcă în automobil și pleacă - VIDEO
18:40
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia: polițistul a recunoscut că l-a împușcat după ce a fost șantajat cu un videoclip compromițător ProTV.md
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia: polițistul a recunoscut că l-a împușcat după ce a fost șantajat cu un videoclip compromițător
18:30
Doi deputați de la „Democrația Acasă” sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă” sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției
18:20
Performanță deosebită pentru reprezentanta Moldovei la biatlon: Alina Stremous termină pe locul 14, fără nicio ratare la sesiunile de tragere - VIDEO ProTV.md
Performanță deosebită pentru reprezentanta Moldovei la biatlon: Alina Stremous termină pe locul 14, fără nicio ratare la sesiunile de tragere - VIDEO
18:10
Scandal la Spitalul din Nisporeni: o mamă a filmat condițiile insalubre din secția de copii și cere intervenția autorităților. Reacția lui Emil Ceban ProTV.md
Scandal la Spitalul din Nisporeni: o mamă a filmat condițiile insalubre din secția de copii și cere intervenția autorităților. Reacția lui Emil Ceban
Acum 6 ore
17:40
Doi deputați sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției ProTV.md
Doi deputați sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției
17:30
Noile tarife la energia termică vor fi aprobate joi: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii din Chișinău și Bălți pentru o gigacalorie / DOC ProTV.md
Noile tarife la energia termică vor fi aprobate joi: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii din Chișinău și Bălți pentru o gigacalorie / DOC
17:30
Doi deputați, cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut ProTV.md
Doi deputați, cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut
17:20
Pe 14 februarie, VERT Space va găzdui cel mai spectaculos eveniment al anului. Ia-ți iubita/iubitul și trăiește alături de ei o seară de neuitat - FOTO ProTV.md
Pe 14 februarie, VERT Space va găzdui cel mai spectaculos eveniment al anului. Ia-ți iubita/iubitul și trăiește alături de ei o seară de neuitat - FOTO
17:00
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC ProTV.md
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.02.2026
16:40
Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură ProTV.md
Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură
16:10
Munteanu susține că Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată” ProTV.md
Munteanu susține că Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată”
16:00
ILTC: experiență internațională și comunitate profesională ProTV.md
ILTC: experiență internațională și comunitate profesională
15:50
Incendiu puternic la Leova: O casă și anexa acesteia au fost mistuite de flăcări. Imagini surprinse de martori – VIDEO ProTV.md
Incendiu puternic la Leova: O casă și anexa acesteia au fost mistuite de flăcări. Imagini surprinse de martori – VIDEO
Acum 8 ore
15:40
Ministerul Agriculturii are un nou secretar de stat. Decizie anunțată la ședința Guvernului ProTV.md
Ministerul Agriculturii are un nou secretar de stat. Decizie anunțată la ședința Guvernului
15:20
Șoferul BMW-ului, care a intrat pe contrasens și a mers prin fața pietonilor care erau pe zebră, identificat. Cu ce pedeapsă se poate alege - VIDEO ProTV.md
Șoferul BMW-ului, care a intrat pe contrasens și a mers prin fața pietonilor care erau pe zebră, identificat. Cu ce pedeapsă se poate alege - VIDEO
15:00
Texte scrise cu alfabet chirilic și simboluri sovietice pe fațada Palatului Național și a Muzeului de Artă. Ministerul Culturii vine cu clarificări - VIDEO ProTV.md
Texte scrise cu alfabet chirilic și simboluri sovietice pe fațada Palatului Național și a Muzeului de Artă. Ministerul Culturii vine cu clarificări - VIDEO
15:00
Șocant. O mamă din Bălți, condamnată la închisoare, după ce și-a agresat copilul de nici un an: L-a bătut și i-a provocat arsuri cu o brichetă ProTV.md
Șocant. O mamă din Bălți, condamnată la închisoare, după ce și-a agresat copilul de nici un an: L-a bătut și i-a provocat arsuri cu o brichetă
14:30
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO
14:20
LIVE. Ședința Guvernului din 11 februarie ProTV.md
LIVE. Ședința Guvernului din 11 februarie
14:20
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Motivul incovat de acesta - VIDEO ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Motivul incovat de acesta - VIDEO
14:10
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ - VIDEO ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ - VIDEO
14:10
Atenție, risc de prăbușire sub gheață pe lacuri. Ce spun salvatorii ProTV.md
Atenție, risc de prăbușire sub gheață pe lacuri. Ce spun salvatorii
14:00
Țurțurii - un pericol pentru oameni. Primăria Chișinău vine cu un îndemn: „Fiți atenți atunci când mergeți pe lângă acoperişurile clădirilor, caselor sau balcoanelor” ProTV.md
Țurțurii - un pericol pentru oameni. Primăria Chișinău vine cu un îndemn: „Fiți atenți atunci când mergeți pe lângă acoperişurile clădirilor, caselor sau balcoanelor”
Acum 12 ore
13:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară ProTV.md
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
13:20
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO ProTV.md
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:20
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia ProTV.md
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia
13:10
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO ProTV.md
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat ProTV.md
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 11.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 11.02.2026
12:40
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP ProTV.md
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP
12:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii ProTV.md
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.