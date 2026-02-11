Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO
ProTV.md, 11 februarie 2026 21:10
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
21:30
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri - VIDEO
Acum 30 minute
21:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii - VIDEO # ProTV.md
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii - VIDEO
21:20
Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO # ProTV.md
Șase persoane reținute după violențele de la biserica din Dereneu: primarul și avocatul preotului, printre cei duși la poliție, după ce enoriașii au rupt cordonul forțelor de ordine - VIDEO
Acum o oră
21:10
Zelenski pentru Bloomberg: SUA ar putea găzdui noi negocieri de pace, însă ideea unei zone economice libere în Donbas este privită cu rezerve de ambele părți - VIDEO # ProTV.md
Zelenski pentru Bloomberg: SUA ar putea găzdui noi negocieri de pace, însă ideea unei zone economice libere în Donbas este privită cu rezerve de ambele părți - VIDEO
21:10
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO # ProTV.md
Opt ani de conflict la biserica din Dereneu: lăcaș forțat, preoți alungați, procese până la CSJ și acuzații că Moscova orchestrează scandalul - VIDEO
21:00
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie un plan pentru alegeri prezidențiale și referendum privind acordul de pace: „Suntem gata de alegeri, dar ajutați-ne cu încetarea focului” - VIDEO # ProTV.md
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie un plan pentru alegeri prezidențiale și referendum privind acordul de pace: „Suntem gata de alegeri, dar ajutați-ne cu încetarea focului” - VIDEO
20:50
Premierul Munteanu admite că o aderare parțială ar putea fi luată în calcul dacă se aprobă pentru Ucraina: „Dacă se ajunge la o astfel de soluție, Moldova va face parte din ea” - VIDEO # ProTV.md
Premierul Munteanu admite că o aderare parțială ar putea fi luată în calcul dacă se aprobă pentru Ucraina: „Dacă se ajunge la o astfel de soluție, Moldova va face parte din ea” - VIDEO
Acum 2 ore
20:40
Conflictul bisericesc de la Dereneu escaladează: Mitropolia Moldovei susține că alegerea preotului aparține localnicilor, în timp ce Mitropolia Basarabiei acuză acțiuni premeditate și lipsa dialogului - VIDEO # ProTV.md
Conflictul bisericesc de la Dereneu escaladează: Mitropolia Moldovei susține că alegerea preotului aparține localnicilor, în timp ce Mitropolia Basarabiei acuză acțiuni premeditate și lipsa dialogului - VIDEO
20:30
Ședința Guvernului din 11 februarie
20:30
Deși a promis că va depune mărturii în dosarului „sacoșa neagră”, Plahotniuc lipsește de la CSJ, iar procurorul de caz declară: „Neprezentarea nu va împiedica procedura legală” - VIDEO # ProTV.md
Deși a promis că va depune mărturii în dosarului „sacoșa neagră”, Plahotniuc lipsește de la CSJ, iar procurorul de caz declară: „Neprezentarea nu va împiedica procedura legală” - VIDEO
20:10
Accident tragic la Telenești. O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar – FOTO # ProTV.md
Accident tragic la Telenești. O femeie a decedat după ce a fost lovită de o mașină în timp ce traversa strada regulamentar – FOTO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 11.02.2026
Acum 4 ore
19:40
Reacția premierului după ce plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova a fost temporar suspendată: „Problema va fi în curând rezolvată” # ProTV.md
Reacția premierului după ce plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova a fost temporar suspendată: „Problema va fi în curând rezolvată”
19:40
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile # ProTV.md
După ce Cuba a rămas fără combustibil, Rusia anunță o măsură de urgență pentru turiștii ei, iar apoi va suspenda toate zborurile
19:20
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse # ProTV.md
Un oficial NATO indică ce se întâmplă acum pe frontul de luptă din Zaporojie, după ce ucrainenii au lovit „călcâiul lui Ahile” al armatei ruse
19:10
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă” # ProTV.md
Nu poate exista încredere în diplomație atât timp cât Rusia „continuă să ucidă și să distrugă”, afirmă Zelenski. „Este important ca toți partenerii Ucrainei să înțeleagă”
18:40
Doi deputați de la „Democrația Acasă” au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos un automobil ridicat anterior de polițiști. Momentul, cum unul din ei urcă în automobil și pleacă - VIDEO # ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă” au intrat neautorizat într-o parcare specială și au scos un automobil ridicat anterior de polițiști. Momentul, cum unul din ei urcă în automobil și pleacă - VIDEO
18:40
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia: polițistul a recunoscut că l-a împușcat după ce a fost șantajat cu un videoclip compromițător # ProTV.md
Noi detalii în cazul omorului tânărului moldovean în Italia: polițistul a recunoscut că l-a împușcat după ce a fost șantajat cu un videoclip compromițător
18:30
Doi deputați de la „Democrația Acasă” sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției # ProTV.md
Doi deputați de la „Democrația Acasă” sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției
18:20
Performanță deosebită pentru reprezentanta Moldovei la biatlon: Alina Stremous termină pe locul 14, fără nicio ratare la sesiunile de tragere - VIDEO # ProTV.md
Performanță deosebită pentru reprezentanta Moldovei la biatlon: Alina Stremous termină pe locul 14, fără nicio ratare la sesiunile de tragere - VIDEO
18:10
Scandal la Spitalul din Nisporeni: o mamă a filmat condițiile insalubre din secția de copii și cere intervenția autorităților. Reacția lui Emil Ceban # ProTV.md
Scandal la Spitalul din Nisporeni: o mamă a filmat condițiile insalubre din secția de copii și cere intervenția autorităților. Reacția lui Emil Ceban
Acum 6 ore
17:40
Doi deputați sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției # ProTV.md
Doi deputați sunt cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut. Precizările poliției
17:30
Noile tarife la energia termică vor fi aprobate joi: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii din Chișinău și Bălți pentru o gigacalorie / DOC # ProTV.md
Noile tarife la energia termică vor fi aprobate joi: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii din Chișinău și Bălți pentru o gigacalorie / DOC
17:30
Doi deputați, cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut # ProTV.md
Doi deputați, cercetați după ce ar fi pătruns neautorizat într-o parcare specială și au urcat într-un automobil reținut
17:20
Pe 14 februarie, VERT Space va găzdui cel mai spectaculos eveniment al anului. Ia-ți iubita/iubitul și trăiește alături de ei o seară de neuitat - FOTO # ProTV.md
Pe 14 februarie, VERT Space va găzdui cel mai spectaculos eveniment al anului. Ia-ți iubita/iubitul și trăiește alături de ei o seară de neuitat - FOTO
17:00
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC # ProTV.md
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.02.2026
16:40
Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură # ProTV.md
Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură
16:10
Munteanu susține că Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată” # ProTV.md
Munteanu susține că Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată”
16:00
ILTC: experiență internațională și comunitate profesională
15:50
Incendiu puternic la Leova: O casă și anexa acesteia au fost mistuite de flăcări. Imagini surprinse de martori – VIDEO # ProTV.md
Incendiu puternic la Leova: O casă și anexa acesteia au fost mistuite de flăcări. Imagini surprinse de martori – VIDEO
Acum 8 ore
15:40
Ministerul Agriculturii are un nou secretar de stat. Decizie anunțată la ședința Guvernului # ProTV.md
Ministerul Agriculturii are un nou secretar de stat. Decizie anunțată la ședința Guvernului
15:20
Șoferul BMW-ului, care a intrat pe contrasens și a mers prin fața pietonilor care erau pe zebră, identificat. Cu ce pedeapsă se poate alege - VIDEO # ProTV.md
Șoferul BMW-ului, care a intrat pe contrasens și a mers prin fața pietonilor care erau pe zebră, identificat. Cu ce pedeapsă se poate alege - VIDEO
15:00
Texte scrise cu alfabet chirilic și simboluri sovietice pe fațada Palatului Național și a Muzeului de Artă. Ministerul Culturii vine cu clarificări - VIDEO # ProTV.md
Texte scrise cu alfabet chirilic și simboluri sovietice pe fațada Palatului Național și a Muzeului de Artă. Ministerul Culturii vine cu clarificări - VIDEO
15:00
Șocant. O mamă din Bălți, condamnată la închisoare, după ce și-a agresat copilul de nici un an: L-a bătut și i-a provocat arsuri cu o brichetă # ProTV.md
Șocant. O mamă din Bălți, condamnată la închisoare, după ce și-a agresat copilul de nici un an: L-a bătut și i-a provocat arsuri cu o brichetă
14:30
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO # ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO
14:20
LIVE. Ședința Guvernului din 11 februarie
14:20
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Motivul incovat de acesta - VIDEO # ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Motivul incovat de acesta - VIDEO
14:10
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ - VIDEO # ProTV.md
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ - VIDEO
14:10
Atenție, risc de prăbușire sub gheață pe lacuri. Ce spun salvatorii
14:00
Țurțurii - un pericol pentru oameni. Primăria Chișinău vine cu un îndemn: „Fiți atenți atunci când mergeți pe lângă acoperişurile clădirilor, caselor sau balcoanelor” # ProTV.md
Țurțurii - un pericol pentru oameni. Primăria Chișinău vine cu un îndemn: „Fiți atenți atunci când mergeți pe lângă acoperişurile clădirilor, caselor sau balcoanelor”
Acum 12 ore
13:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară # ProTV.md
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
13:20
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:20
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia # ProTV.md
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia
13:10
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat # ProTV.md
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 11.02.2026
12:40
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP # ProTV.md
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP
12:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii # ProTV.md
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.