Pescuitul cu momeli vii, permis doar în zone sigure: Guvernul instituie un control sanitar mai strict
Moldova1, 11 februarie 2026 16:40
Producerea, prelucrarea, transportarea și comercializarea peștelui și a altor produse de acvacultură vor fi reglementate pentru prevenirea răspândirii bolilor și asigurarea populației cu produse de calitate. Cerințele sunt incluse într-un regulament aprobat de Guvern în ședința din 11 februarie.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
17:00
Activele Lukoil din R. Moldova, preluate de un consorțiu american: De ce nu pot fi efectuate plăți cu cardul la benzinăriile acestei companii # Moldova1
Preluarea activelor Lukoil de către un consorțiu format din grupul financiar american Carlyle și Exxon Mobil nu va afecta proprietatea statului asupra terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.
Acum 30 minute
16:40
Pescuitul cu momeli vii, permis doar în zone sigure: Guvernul instituie un control sanitar mai strict # Moldova1
Producerea, prelucrarea, transportarea și comercializarea peștelui și a altor produse de acvacultură vor fi reglementate pentru prevenirea răspândirii bolilor și asigurarea populației cu produse de calitate. Cerințele sunt incluse într-un regulament aprobat de Guvern în ședința din 11 februarie.
Acum o oră
16:30
Comisia Europeană lansează un plan de acțiune pentru contracararea amenințărilor generate de drone. R. Moldova, vizată pentru cooperare # Moldova1
Comisia Europeană a prezentat miercuri, 11 februarie, un amplu Plan de acțiune destinat contracarării amenințărilor tot mai complexe generate de utilizarea dronelor, într-un context marcat de creșterea incidentelor de securitate la nivelul Uniunii Europene. Documentul propune măsuri coordonate pentru consolidarea capacităților de detectare și reacție, stimularea industriei europene de profil și întărirea cooperării cu partenerii externi, inclusiv cu Republica Moldova.
16:20
Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost inaugurată pe 11 februarie, la CIE Moldexpo din Chișinău, reunind aproximativ 400 de antreprenori din toate regiunile țării, alături de delegații și companii din România și Ucraina. Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova sub patronajul Guvernului, se desfășoară până pe 15 februarie, sub genericul „Acasă. Autentic. Autohton”.
16:10
„Triunghiul de la Odesa: Premierul propune o reuniune trilaterală România - Ucraina - R. Moldova, după revenirea de la Kiev # Moldova1
Republica Moldova va propune României și Ucrainei organizarea, în următoarele luni, a unei reuniuni trilaterale în formatul „Triunghiului de la Odesa”. Anunțul a fost făcut miercuri, 11 februarie, de premierul Alexandru Munteanu, după ce a revenit dintr-o vizită efectuată la Kiev.
Acum 2 ore
16:00
Guvernul interzice plățile în numerar pentru închirierea infrastructurii școlilor sportive # Moldova1
Școlile sportive vor avea dreptul să presteze servicii contra cost, inclusiv de închiriere a infrastructurii sportive, însă plățile vor putea fi încasate exclusiv prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay. Un regulament aprobat de Guvern pe 11 februarie interzice orice formă de plată în numerar.
15:50
Autoritățile din Ungheni dezmint producția de armament civil: O intenție exprimată în 2024 nu s-a materializat # Moldova1
În raionul Ungheni nu este înregistrată nicio activitate de producere a armelor civile. Asigurările vin atât din partea administrației Zonei Economice Libere (ZEL) Ungheni, cât și din partea conducerii raionului, după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit public despre o companie de la Ungheni care ar fi obținut un contract pentru producerea armamentului civil.
15:20
Reguli mai stricte pentru grădinile zoologice: autorizație de la Agenția de Mediu și controale periodice # Moldova1
Legislația Republicii Moldova va reglementa, în premieră, modul de funcționare a grădinilor zoologice. Un proiect de lege, aprobat de Guvern, stabilește că toate grădinile zoologice vor trebui să dețină o autorizație eliberată de Agenția de Mediu, iar dacă vor admite nereguli în îngrijirea animalelor și în asigurarea securității vizitatorilor, vor fi închise.
15:10
Thomas Frank a fost demis din funcția de antrenor al echipei londoneze de fotbal Tottenham Hotspur. În comunicatul oficial, conducerea clubului din Londra a explicat că rezultatele și jocul echipei din ultima perioadă au fost cu mult sub așteptări.
Acum 4 ore
14:50
Plahotniuc a lipsit de la audierile în dosarul „kuliok”. Instanța dispune aducerea silită a acestuia # Moldova1
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
14:50
Slujbă în aer liber și tensiuni la biserica din Dereneu. Expert: „Conflictul depășește nivelul local” # Moldova1
Tensiunile de la biserica din Dereneu, raionul Călărași, continuă și a doua zi, după ce aproximativ 150 de persoane au pătruns forțat în lăcaș, rupând cordonul poliției și strigând „Hristos a înviat!”. Miercuri, 11 februarie, în curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” a fost oficiată o slujbă în aer liber, sub supravegherea forțelor de ordine, în timp ce accesul în interiorul lăcașului rămâne blocat.
14:40
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de miercuri, 11 februarie, în dosarul „kuliok”, în care fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este judecat pentru corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor din surse ilicite.
14:10
Autoritățile pregătesc ediția a treia a programului „Satul European”: Va fi lansată în 2027 # Moldova1
Peste o mie de proiecte de dezvoltare locală au fost sau sunt implementate în Republica Moldova prin intermediul unor programe guvernamentale, ceea ce înseamnă investiții directe în infrastructura de bază – apeducte, canalizare, drumuri, școli, grădinițe sau iluminat public, a declarat directorul adjunct al Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), Eugeniu Secrieru, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
14:00
O femeie a încercat să zboare de la Chișinău la Bratislava cu 85.000 de dolari ascunși de vameși # Moldova1
O femeie de 39 de ani a încercat să plece din R. Moldova cu 85.000 de dolari, bani pe care nu i-a declarat la vamă. Planurile i-au fost date peste cap de polițiștii de frontieră de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău.
13:50
Cupa României: FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală iar Rapid București a părăsit competiția # Moldova1
FC Argeș și CFR Cluj s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, iar Rapid București a părăsit competiția. Cele trei echipe au făcut parte din grupa A. CFR-ul și Rapidul au remizat, scor 1:1, într-o partidă disputată pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu" din Cluj-Napoca. Echipa-gazdă, condusă de Daniel Pancu, a preluat conducerea în minutul 66. Jakub Hromada l-a faultat în careu pe Alibek Aliev, iar arbitrul Adrian Cojocaru a dictat penalty.
13:30
Procurorii cer 15 ani de închisoare pentru Constantin Țuțu: Sentința primei instanțe, contestată la Curtea de Apel # Moldova1
Procurorii solicită înăsprirea pedepsei pentru fostul deputat democrat Constantin Țuțu, condamnat, pe 27 ianuarie curent, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la opt ani de pușcărie. Mai exact, acuzatorii de stat cer 15 ani de închisoare și confiscarea unei sume de aproape patru milioane de euro de la acesta în folosul statului.
13:10
Como-1907 Calcio este revelația actualului sezon în fotbalul italian. După ce impresioneză în Serie A, echipa antrenorului spaniol Cesc Fàbregas s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei. Meciul din deplasare cu Napoli Calcio a fost plin de dramatism, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. În partida disputată pe stadionul Diego Armando Maradona, „biancoblù" au preluat conducerea în minutul 39, când croatul Martin Baturina a înscris din penalty.
Acum 6 ore
13:00
Șantaj din spatele gratiilor: Un deținut din Cricova, condamnat la încă 9 ani după ce a extorcat 500 de lei printr-un anunț fals # Moldova1
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la încă 9 ani de închisoare după ce a șantajat un bărbat din Chișinău, folosind un anunț fals publicat pe o platformă online. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), condamnatul a pretins că este „domnișoară de companie”, a obținut o fotografie intimă de la victimă și a amenințat că o va trimite soției acestuia dacă nu primește bani.
12:50
Operator la Serviciul de Urgență 112: „Mă afectează mai mult cazurile de violență în familie, când sunt implicați copiii” # Moldova1
Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență 112 marchează Ziua Numărului European de Urgență 112, instituită la nivel european pentru a evidenția importanța și funcționalitatea numărului unic de urgență 112 în toate statele europene. Data de 11 februarie „11.2” a fost aleasă simbolic, reflectând numărul de urgență 112.
12:50
Următoarea tranșă pentru Planul de Creștere, așteptată în martie: peste 170 de milioane de euro # Moldova1
Republica Moldova contează pe finanțări în valoare de peste 170 de milioane de euro pentru acțiunile aferente Planului de Creștere 2025–2027, derulate în a doua jumătate a anului trecut. Banii ar urma să fie debursați în luna martie. Raportul semestrial privind îndeplinirea condițiilor de plată a fost audiat în ședința Comisiei parlamentare pentru integrare europeană din 11 februarie.
12:40
Republica Moldova produce, în prezent, între 550 și 600 de tipuri de medicamente sau aproximativ 10% din cele incluse în Nomenclatorul de stat - peste 6.000 de produse autorizate. În pofida dimensiunii reduse a pieței interne, industria farmaceutică autohtonă este puternic orientată spre export: peste 70% din medicamentele fabricate local sunt vândute peste hotare, afirmă Gheorghe Apostol, președintele Asociației Producătorilor de Medicamente din Republica Moldova.
12:40
Michael Carrick rămâne neînvins în postura de antrenor al lui Manchester United. În etapa a 26-a a primei divizii engleze de fotbal, „diavolii roșii" au evitat in extremis înfrângerea în meciul din deplasare cu West Ham United. Partida disputată pe London Stadium s-a încheiat cu scorul de 1:1. Echipa-gazdă a preluat conducerea în minutul 50. Cehul Tomáš Souček a marcat din pasa lui Jarrod Bowen. „Ciocănarii" au gestionat avantajul minim, iar Manchester United nu a avut inspirație în ofensivă.
12:20
„Stau tare atentă lângă foc și curăț ursoaica o dată pe an”: Locuitorii din Căinarii Vechi, verificați cum exploatează sobele # Moldova1
Peste 40 de persoane și-au pierdut viața în cele aproape 300 de incendii înregistrate de la începutul anului curent. Multe dintre acestea au fost provocate din cauza nerespectării regulilor de exploatare a sobelor. Pompierii au mers din casă în casă, în satul Căinarii Vechi din raionul Soroca, și au verificat dacă proprietarii utilizează corect instalațiile de încălzire.
12:00
R. Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul tehnico-militar. Chișinăul inițiază negocierile pentru un nou acord bilateral # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul tehnico-militar, în baza unui nou acord bilateral care urmează să fie negociat și semnat de cele guvernele ambelor state. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 11 februarie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru actualizarea cadrului de cooperare dintre Chișinău și Kiev, în contextul evoluțiilor tehnologice și al noilor realități de securitate din regiune.
12:00
Ajutorul militar acordat Ucrainei a atins cel mai scăzut nivel în 2025, fiind alimentat aproape exclusiv de europeni, ale căror eforturi de a compensa retragerea americană au permis evitarea unei sistări complete, a anunțat, pe 11 februarie, institutul german de cercetare Kiel.
11:50
Republica Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul tehnico-militar. Chișinăul aprobă inițierea negocierilor pentru un nou acord bilateral # Moldova1
Republica Moldova și Ucraina vor coopera în domeniul tehnico-militar, în baza unui nou acord bilateral care urmează să fie negociat și semnat de cele două guverne. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat, pe 11 februarie, avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru actualizarea cadrului de cooperare dintre Chișinău și Kiev, în contextul evoluțiilor tehnologice și al noilor realități de securitate din regiune.
11:30
Ziua Națională a Lecturii și comemorarea lui Grigore Vieru, marcate printr-un eveniment dedicat viitorului cărții # Moldova1
Lectura este readusă în prim-plan la Chișinău, cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii și al Zilei comemorării poetului Grigore Vieru, care ar fi împlinit, pe 14 februarie, 91 de ani. Biblioteca Națională a Republicii Moldova (BNRM), sub egida Ministerul Culturii al Republicii Moldova, va organiza, pe 12 februarie, un eveniment festiv dedicat promovării lecturii ca fundament al dezvoltării personale, culturale și civice.
11:10
Un bărbat de 42 de ani și-a înșelat amicul, profitând de relația lor de prietenie, lăsându-l pe ultimul fără apartament și mașină. Făptașul a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru escrocherie.
Acum 8 ore
11:00
Adunarea Populară, o nouă tentativă de a numi un organ electoral în Găgăuzia: Ședința, programată pentru 13 februarie # Moldova1
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei va face o nouă tentativă de a numi componența organului electoral de la Comrat, în încercarea de a debloca organizarea alegerilor în legislativul regional. Subiectul figurează pe ordinea de zi a ședinței din 13 februarie.
10:40
Vettingul lent și lipsa finalității în dosare de rezonanță au tras în jos scorul R. Moldova din Indicele Percepției Corupției în 2025 # Moldova1
Scorul Republicii Moldova în Indicele Percepției Corupției (IPC) 2025, care a coborât cu un punct față de 2024 - de la 43 la 42, confirmă mai degrabă o stagnare decât un regres dramatic, însă transmite un semnal clar că ritmul reformelor trebuie accelerat.
10:40
Femeie ucisă de o țigară, în Chișinău: Cadavrul carbonizat a fost găsit de pompierii veniți să stingă un incendiu # Moldova1
O locuitoare a capitalei și-a pierdut viața în urma unui incendiu provocat, cel mai probabil, de imprudența în timpul fumatului. Flăcările au cuprins apartamentul victimei, iar salvatorii sosiți la fața locului au găsit femeia fără suflare.
10:10
Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei va face o nouă tentativă de a numi componența organului electoral de la Comrat, în încercarea de a debloca organizarea alegerilor în legislativul regional. Subiectul figurează pe ordinea de zi a ședinței din 13 februarie.
09:10
UE propune interzicerea totală a criptomonedelor rusești pentru a bloca ocolirea sancțiunilor # Moldova1
Comisia Europeană a propus instituirea unei interdicții totale asupra oricăror operațiuni cu criptomonede asociate Rusiei, în încercarea de a bloca mecanismele prin care Moscova eludează sancțiunile internaționale.
Acum 12 ore
09:00
Medic: Îngrijirea zilnică și controalele regulate previn complicațiile piciorului diabetic # Moldova1
Piciorul diabetic, una dintre cele mai frecvente complicații ale diabetului zaharat, poate duce la răni și infecții dacă nu este monitorizat corect. Medicii atrag atenția că verificarea zilnică a picioarelor, consultațiile regulate la chirurgul vascular și controlul strict al diabetului sunt esențiale pentru prevenirea problemelor grave.
08:50
Zelenski ar putea anunța pe 24 februarie planul pentru alegeri prezidențiale și referendum # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski intenționează să anunțe, la 24 februarie, un plan privind organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum, potrivit publicației Financial Times, care citează oficiali ucraineni și europeni implicați în procesul de planificare.
08:40
11 februarie, a 5-a zi de concurs la Olimpiada de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo promite să fie una palpitantă. Astăzi, Alina Stremous va reprezenta Republica Moldova în proba de biatlon, distanța de 15 kilometri.
08:30
Consumul de gaze naturale din Republica Moldova a atins un maxim istoric în luna ianuarie, pe fondul gerului persistent, cu un vârf zilnic de peste 17.000 MWh la mijlocul lunii. Ministerul Energiei explică această evoluție prin temperaturile semnificativ mai scăzute față de lunile anterioare.
08:30
Mai multe focare de boli la animale în R.Moldova: pestă porcină, gripă aviară și rabie, confirmate de la începutul lunii # Moldova1
De la începutul lunii februarie, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate mai multe focare de boli la animale, autoritățile anunțând intensificarea măsurilor de monitorizare și intervenție pentru a preveni răspândirea acestora.
08:30
Economia Rusiei, în cădere liberă, iar produsele esențiale devin „un lux” pentru cetățeni # Moldova1
Economia Rusiei este în cădere liberă, iar produsele esențiale devin aproape un lux pentru cetățenii de rând. Este situația în care s-au pomenit milioane de ruși din cauza inflației tot mai mari și a crizei economice care lovește țara. Bunăoară, un kilogram de castraveți a ajuns să coste în Rusia cât unul de carne, iar prețurile s-au dublat în ultimele luni, scrie Forbes. În condițiile în care Moscova cheltuie aproape 40 la sută pentru război și securitate, iar multe exporturi sunt sub sancțiuni, experții antenționează că în perioada următoare cei mai afectați ar putea fi angajații de la stat care s-ar putea confrunta cu întârzieri salariale.
08:10
„Extinderea inversă”: R. Moldova ar avea de câștigat în cazul unei „aderări parțiale” la UE, anticipează experții # Moldova1
R. Moldova ar avea numai de câștigat în cazul unei eventuale „aderări incomplete” la Uniunea Europeană, unul dintre scenariile care ar fi luate în calcul la Bruxelles cu referire la parcursul european al Kievului, Chișinăului sau Tiranei. Potrivit experților, acest lucru ar asigura, întâi de toate, „un scut de securitate” pentru statul nostru.
08:00
Comisia Europeană ar urma să prezinte un plan de securitate cu drone și sisteme anti-dronă, prin care va fi vizată și securitatea R. Moldova # Moldova1
Comisia Europeană urmează să prezinte un nou plan de acțiune privind securitatea prin intermediul dronelor și contracararea acestora - un set de măsuri menite să răspundă riscurilor emergente asociate utilizării ilegale sau ostile a acestor aparate. Documentul va viza atât protecția infrastructurii critice și a frontierelor externe ale Uniunii Europene, cât și consolidarea cooperării internaționale. Republica Moldova este inclusă printre partenerii cu care UE intenționează să dezvolte mecanisme de sprijin și schimb de expertiză.
07:40
„Comod, dar extrem de ușor de spart”: Care e cea mai folosită parolă la internet, în lume # Moldova1
Parola „123456” rămâne, și în 2026, cea mai folosită parolă din lume, arată o analiză realizată pe baza a miliarde de parole compromise în peste 40 de țări. Simplă, ușor de ținut minte, dar și extrem de ușor de spart. Fenomenul nu ține cont de vârstă: de la tineri la vârstnici, mulți utilizatori aleg în continuare confortul în detrimentul siguranței online.
07:30
Cel puțin zece persoane, inclusiv atacatoarea, au murit marți, 10 februarie, într-un atac armat produs la un liceu din localitatea Tumbler Ridge, provincia Columbia Britanică, în vestul Canadei. Potrivit Poliției Regale Canadiene, o femeie a deschis focul în interiorul școlii, iar ulterior a fost găsită moartă, cel mai probabil după ce și-a provocat singură o rană fatală. Alte zeci de persoane au fost rănite, iar autoritățile spun că nu există indicii privind alți suspecți, transmite Reuters.
07:00
Ministerul Educației analizează posibilitatea restricționării accesului copiilor la rețelele de socializare # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) analizează posibilitatea de a limita accesul copiilor la rețelele de socializare, a declarat ministrul Dan Perciun în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1. Decizia finală va fi luată după consultări cu psihologi, experți în educație și specialiști în sănătate mintală, iar concluziile sunt așteptate până la sfârșitul acestui an.
06:30
Corespondență Dan Alexe | Cei 27 de șefi ai apărării din UE la Bruxelles, pe fundalul dezbinării franco-germane # Moldova1
Miniștrii Apărării din țările UE se reunesc miercuri, 11 februarie, la Bruxelles, având ca puncte cheie ale ordinii de zi sprijinul militar al UE pentru Ucraina, concentrându-se pe cooperarea în domeniul inovării în domeniul apărării, dar și instruirea pentru soldații ucraineni.
Acum 24 ore
23:30
Centre de examinare și monitori externi la examenele de absolvire a gimnaziului. Ce spune ministrul Educației despre camerele video? # Moldova1
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) pregătește modificări în organizarea examenelor din 2026, a declarat ministrul Dan Perciun la emisiunea „Pe față” de la Moldova 1. Pentru examenul de clasa a IX-a, direcțiile raionale vor putea organiza centre de examinare mai mari, unde elevii din mai multe școli vor susține testele împreună. În același timp, camerele video nu vor fi folosite, ministerul continuând să se bazeze pe monitori externi care să asigure desfășurarea corectă a examenelor.
23:30
Ziua a patra de competiții la Milano și Cortina d'Ampezzo a consemnat debutul reprezentanților Republicii Moldova la cea de-a 25-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Primii care au intrat în competiție au fost biatloniștii Pavel Magazeev și Maxim Macarov.
22:50
Mitropolia Basarabiei condamnă violențele de la Dereneu și face apel la autoritățile statului pentru intervenție urgentă # Moldova1
Mitropolia Basarabiei condamnă „escaladarea extrem de gravă, violentă și ilegală” a acțiunilor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Dereneu, raionul Călărași, și face apel la toate instituțiile statului să intervină urgent pentru restabilirea ordinii, protejarea credincioșilor și a copiilor minori afectați de acest conflict.
22:40
Ukrenergo și Moldelectrica își vor extinde cooperarea: Interes pentru dezvoltarea liniei electrice Bălți – CHE Dnestrovsk # Moldova1
Operatorii de transport al energiei electrice Ukrenergo și Moldelectrica își vor extinde cooperarea. La această înțelegere au ajuns, pe 10 februarie, reprezentanții delegației guvernamentale de la Chișinău, conduse de premierul Alexandru Munteanu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
22:10
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”, la a 60-a ediție cu premiere de concerte, operă și balet # Moldova1
Cea de-a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” va aduce mai multe noutăți pentru publicul din capitală, cât și din alte localități. Astfel, în perioada 1-12 martie, vor avea loc mai multe premiere de concerte simfonice și camerale, spectacole de operă și balet, producții coregrafice și proiecte speciale dedicate ediției jubiliare, au anunțat, pe 10 februarie, reprezentanții Ministerului Culturii și ai instituțiilor din subordine.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.