UE înăsprește regulile privind imigrația
Noi.md, 11 februarie 2026 05:30
Uniunea Europeană înăsprește regulile privind imigrația.Parlamentul European a adoptat marți două proiecte importante privitoare la trimiterea solicitanții de azil în țări din afara UE. Regulile au fost adoptate grație unei alianțe a dreptei și extremei drepte, fiind criticate de politicienii de stînga, transmite mediafax.roParlamentul European a adoptat două texte cheie care vor înăspri r
• • •
Acum o oră
05:30
Acum 2 ore
04:30
Regizorul renumit, Paul Thomas Anderson, și muzicianul Jonny Greenwood, membru al trupei Radiohead, au cerut oficial retragerea compozițiilor lor muzicale din documentarul intitulat „Melania”, un film dedicat fostei Prime Doamne a Statelor Unite.Paul Thomas Anderson și Jonny Greenwood au semnalat că un segment din coloana sonoră a filmului „Phantom Thread”, mai precis piesa „Barbara Rose”, a f
Acum 4 ore
03:30
Un raport recent al Google, lansat înainte de Conferința de Securitate de la München, scoate în evidență o schimbare semnificativă în peisajul spionajului cibernetic sponsorizat de state.Personalul companiilor din sectorul apărării, inclusiv cei implicați în recrutare, sînt acum ținte directe ale acestor campanii, scrie mediafax.roAnaliza Google descrie o „succesiune neîntreruptă de operaț
02:30
Ninsorile care au afectat recent Japonia s-au soldat cu 46 de morți și 558 de răniți în mai puțin de o lună, conform noilor date publicate marți de Agenția pentru gestionarea incendiilor și catastrofelor.Ninsorile aproape continue din 20 ianuarie au acoperit o mare parte din nordul arhipelagului și au provocat haos pe șosele, în special de-a lungul zonelor de coastă ale Mării Japoniei, transmi
Acum 6 ore
01:30
Parcul Tehnologic Inovațional al Moldovei intră în „liga miliardului” și schimbă harta economiei naționale # Noi.md
Moldova Innovation Technology Park a înregistrat în 2025 un record istoric, depășind pragul simbolic de 1 miliard de dolari SUA în cifra de afaceri agregată a companiilor rezidente.Potrivit datelor preliminare, veniturile totale au ajuns la 18,9 miliarde de lei, în creștere cu 24,3% față de 2024 și de aproape zece ori mai mult comparativ cu anul 2018, cînd parcul a fost fondat.Administrato
01:00
La Orhei, au început sesiunile de instruire pentru persoanele care doresc să înființeze o afacere și pentru antreprenorii începători din Orhei și localitățile învecinate, notează Noi.md.În decurs de trei zile, circa 100 de participanți vor dobîndi abilități practice pentru a înființa și gestiona o afacere, beneficiind de suportul experților din diferite domenii.{{854521}}În cuvîntul său de
00:30
Problema verificării fiabile a vîrstei utilizatorilor a devenit o provocare majoră după ce autoritățile spaniole au decis să restricționeze accesul la rețelele sociale pentru persoanele cu vîrsta sub 16 ani. Metodele actuale de verificare ridică serioase semne de întrebare din punctul de vedere al protecției datelor cu caracter personal.Potrivit publicației, platformele digitale utilizează în
Acum 8 ore
00:00
Universitatea de Stat din Moldova (USM) analizează noi direcții de colaborare internațională în domeniile educației, sportului și mediului de afaceri, notează Noi.md.Ieri, 09 februarie, rectorul USM Igor Șarov, prim-prorectorul USM, Otilia Dandara, directorul Institutul de Educație Fizică și Sport/USM Viorel Dorgan și vicedirectorul Institutului Gheorghe Braniște au avut o întrevedere cu Shiva
10 februarie 2026
23:30
Comisia Europeană va interzice anumitor companii să distrugă îmbrăcămintea și încălțămintea nevîndute # Noi.md
Comisia Europeană (CE) va interzice anumitor companii să distrugă articolele de îmbrăcăminte, accesoriile și încălțămintea nevîndute, cu scopul de a reduce deșeurile textile.CE speră că, prin promovarea reutilizării și reciclării, aceste măsuri vor contribui la reducerea volumului de deșeuri, la diminuarea impactului negativ asupra mediului și la crearea unor condiții corecte pentru companii.
23:00
Actorul american Brad Pitt va reveni la rolul său cult.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat publicația Independent.{{862496}}Conform informațiilor, el va relua rolul premiat cu Oscar al lui Cliff Booth în noul film „The Adventures of Cliff Booth” – continuarea filmului lui Quentin Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood”, lansat în 2019. Serviciul de streaming Netflix a preze
22:30
Din 2017, cel mai mare număr de zile cu furtuni magnetice a fost înregistrat în ianuarie 2026.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Institutul de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.{{863181}}„Începutul anului 2026 confirmă pînă acum așteptările că acest an va fi cel mai activ din punct de vedere geomagnetic din ultimul deceniu. Numărul de zile cu furtuni magnetice în l
Acum 12 ore
22:00
În comuna Tuszów Narodowy (voievodatul Podkarpackie) va fi construit Centrul polonez de certificare și dezvoltare a sistemelor fără pilot, denumit „Valea dronelor”.Despre acest lucru a anunțat în cadrul unei conferințe de presă membrul consiliului regional, Malgorzata Jarosinska-Jedynak.{{863751}}Costul proiectului se va ridica la aproximativ 135 de milioane de zloți. Din această sumă, 42
22:00
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy # Noi.md
Modalitățile de valorificare a legăturii strînse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, la Kyiv. Premierul a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabili
22:00
Dimensiunea energetică a cooperării Republica Moldova – Ucraina, unul dintre subiectele principale pe agenda bilaterală la nivel înalt # Noi.md
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele principale ale discuțiilor între delegația Republicii Moldova, condusă de Prim-ministrul Alexandru Munteanu, din care a făcut parte și ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Un accent deosebit în cadrul întîlnirii a fost pus pe infrastructura energetică a Ucrainei și a Republicii Moldova, în special
21:30
Oficiul Medicilor de Familie Selemet din raionul Cimișlia a fost eficientizat energetic în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM).Valoarea totală a proiectului este de peste 745 de mii de lei, dintre care mai mult de 545 de mii reprezintă contribuția C
21:00
Aproape 20 de milioane de turiști străini au vizitat Dubaiul în 2025, ceea ce a devenit un nou record pentru acest emirat. Despre acest lucru a anunțat serviciul de presă al guvernului din Dubai, Dubai Media Office.„Industria turistică din Dubai stabilește recorduri pentru al treilea an consecutiv, primind 19,59 milioane de turiști străini în 2025, cu 5% mai mult decît în anul precedent”, se a
20:30
Miercuri, unii consumatori din municipiul Chișinău vor rămîne fără apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 20:00, miercuri, 11 februarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:-str. Neculce 12/1; 10.Stopările vor avea loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi consumatorii de pe aceste adrese sînt rug
20:30
Raport final Pre-Vetting: 38% din candidați promovează evaluarea. „CSM și CSP – pe deplin operaționale” # Noi.md
Republica Moldova face pași importanți în direcția alinierii la standardele Uniunii Europene în materie de respectare a statului de drept.sînt concluziile Comisiei Pre-Vetting din raportul final de mandat, prezentat pe 10 februarie. Pe parcursul activității sale, începută în aprilie 2022, Comisia a examinat conformitatea a 69 de judecători și procurori, dintre care 26 au promovat evaluarea, ce
20:00
În Milano, accesul turiștilor la fresca lui Da Vinci "Cina cea de Taină" a fost interzis # Noi.md
În timpul Jocurilor Olimpice de iarnă, accesul turiștilor la celebra frescă a lui Leonardo da Vinci „Cina cea de Taină” din mănăstirea Santa Maria delle Grazie din Milano a fost interzis pentru cîteva zile.În perioada 5-8 februarie, accesul la pictură a fost interzis vizitatorilor, ceea ce a provocat nemulțumirea călătorilor.{{863255}}Locuitorii din zonă s-au confruntat, de asemenea, cu în
20:00
În luna ianuarie 2026, Republica Moldova a înregistrat un maxim istoric al consumului de gaze naturale, pe data de 15 ianuarie fiind depășit pragul de 17.000 MWh / zi.În total, în luna ianuarie, SA Energocom și alți furnizori de gaze naturale au livrat consumatorilor de pe malul drept al Nistrului 194,4 milioane m³ de gaze naturale, cu aproape 50 mln m³ mai mult decît în luna decembrie 2025 și
19:30
Orașul Sîngerei a beneficiat de patru proiecte de infrastructură și dezvoltare socială, care prevăd îmbunătățirea semnificativă a calității vieții locuitorilor, modernizarea infrastructurii locale și crearea condițiilor moderne pentru educația timpurie.Unul dintre proiecte, „Conectarea orașului Sîngerei la apeductul Bălți–Soroca–Sîngerei, a presupus construcția a două rezervoare de apă potabil
19:30
CEC și Adunarea Populară a Găgăuziei caută soluții pentru organizarea alegerilor în regiune # Noi.md
Reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei și ai Comisiei Electorale Centrale /CEC/ au discutat astăzi, la Chișinău, despre soluționarea aspectelor administrativ-normative ce țin de organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare, transmite moldpres.Potrivit CEC, la întrevedere au participat președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, Nicolae Ormanji, deputații
19:30
19:00
Primăria Chișinău te invită să participi la Jocul de simulare „Agribusiness”, dedicat dezvoltării competențelor-cheie pentru viață, muncă și antreprenoriat, alături de formatoarea Olga Novojen.Evenimentul va avea loc sîmbătă, 14 februarie, la ora 10:00, în incinta Centrului Municipal de Învățare și Educație a Adulților, str. Matei Basarab, 14, notează Noi.md.{{862757}}Participă la o activi
19:00
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu.Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, în beneficiul direct al cetățenilor.Acordul privind cooperarea în procesul de repatriere a copiilor neînsoțiți stabilește mecanisme
19:00
Ministerul Justiției anunță concurs public pentru selectarea unui membru permanent și a unui membru supleant în Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați.Cerințe față de candidați-profesori titulari în materie de drept: experiență pedagogică de cel puțin 3 ani; reputație ireproșabilă; lipsa antecedentelor penale.{{863324}}Candidații vor depune personal
18:30
Ross „the Boss” Friedman, cofondator al The Dictators și Manowar, a anunțat că suferă de o boală # Noi.md
Chitaristul Ross „the Boss” Friedman, în vîrstă de 72 de ani, celebru în lumea muzicii rock pentru că este cofondator al trupelor The Dictators şi Manowar, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută şi drept maladia lui Lou Gehrig, transmite marţi publicaţia Rolling Stone. Ross „the Boss” Friedman a dezvăluit diagnosticul primit luni, 9 februarie.„Este greu de ştiut
18:30
În ianuarie 2026, inflația lunară în Moldova a fost de 0,9%, iar cea anuală (în ultimele 12 luni) – de 4,8%.Conform datelor furnizate de Biroul Național de Statistică, în special creșterea prețurilor medii de consum în ianuarie 2026, comparativ cu decembrie 2025, care a fost de 0,9%, a fost determinată de creșterea prețurilor medii la produsele alimentare cu aproximativ 1,6%, la produsele neal
18:30
În cadrul vizitei oficiale la Kyiv a prim-ministrului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a fost semnat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind angajarea la o muncă remunerată a membrilor de familie ai membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.Documentul a fost semnat de secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe al
18:30
În orașul Ungheni, după zeci de ani de la construcție, strada Burebista din cartierul Dănuțeni va intra în reparații.Astăzi, 10 februarie, a fost semnat contractul de antrepriză cu SA „Drumuri-Strășeni”, care va desffășura lucrările de reconstrucție a străzii respective și a unui sector din strada Ion Neculce (tronsonul cuprins între str. Burebista și Ștefan cel Mare).{{863421}}Reabilitare
18:30
Un nou deputat va avea Fracțiunea parlamentară Acțiune și Solidaritate (PAS). Tatiana Rotari ar urma să preia mandatul de deputat după plecarea Anastasiei Nichita.Comisia Electroală Centrală va propune Curții Constituționale validarea mandatului, transmite moldpres.Comisia Electorală Centrală a constatat, în ședința de astăzi, vacanța mandatului deținut de Anastasia Nichita, care și-a anun
18:00
Primăria municipiului Bălți informează locuitorii și oaspeții orașului despre deschiderea expoziției itinerante „Repertoriu siturilor arheologice din nordul Republicii Moldova”.Expoziția poate fi vizitată, începînd cu 10 februarie pînă la 31 martie 2026, la Muzeul de Istorie și Etnografie.{{863453}}Expoziția este organizată de Muzeul de Istorie și Etnografie, în colaborare cu Agenția Națio
18:00
Facturile la gazele naturale nu sînt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.„Facturile nu sînt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că consumul în această perioadă a fost mai mare! Mult mai mare decît consumul din aceeași perio
18:00
Funcționarii postului vamal Aeroport Internațional Chișinău au găsit, în cadrul controlului vamal al bagajelor pasagerilor de pe ruta Istanbul-Chișinău, bijuterii din metale și pietre prețioase, nedeclarate autorității vamale.Pasagerul, un cetățean al Republicii Africa de Sud, în vîrstă de 34 de ani, a selectat culoarul verde „nimic de declarat”, notează Noi.md.Totuși, în urma verificărilo
17:30
17:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează pasagerii despre regulile de achitare # Noi.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău informează pasagerii și vizitatorii despre regulile de achitare aplicabile în spațiile comerciale din incinta aeroportului, pentru o informare corectă și evitarea eventualelor confuzii.Potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova, persoanele rezidente au obligația de a desfășura plățile către vînzători rezidenți exclusiv în moneda națion
17:30
Casa Națională de Asigurări Sociale: Accesul la unele servicii va fi temporar restricționat # Noi.md
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a venit cu un anunț important pentru cetățeni, notează Noi.md.Astfel, CNAS informează că pe 11 februarie 2026, începînd cu ora 10:00 pînă la ora 15:00, sînt planificate, în colaborare cu Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, lucrări de mentenanță a următoarelor servicii prestate: ,,Contul personal de asigurări sociale (Acce
17:30
Comitetul Olimpic Internațional (COI) a înlocuit suprafața podiumului la Jocurile Olimpice după plîngerea patinatorilor japonezi.Despre acest lucru a informat jurnaliștii directorul de comunicare al comitetului organizatoric al Jocurilor, Luca Cassassa.{{863064}}Anterior, echipa Japoniei a depus o plîngere cu privire la suprafața care acoperea podiumul la ceremonia de premiere a cîștigător
17:30
Munteanu, în întrevedere cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: subiectele discutate # Noi.md
În cadrul vizitei sale oficiale la Kyiv, Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, Prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Oficialii au remarcat buna cooperare moldo-ucraineană și au discutat despre implementarea reformelor necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană. În acest context, părțile au salutat adoptarea de către Comisia Europeană a P
Acum 24 ore
17:00
Pentru a ajunge la Kiev, pare că premierul Alexandru Munteanu și delegația sa au plecat tocmai în Polonia, pentru a se urca în același tren cu care au călătorit anterior lideri precum Emmanuel Macron, Olaf Scholz sau Mario Draghi.{{864127}}Alegerea a stîrnit critici pe rețelele sociale, unde mulți utilizatori se întreabă nedumeriți de ce nu s-a folosit trenul București–Kiev, care trece prin Mo
17:00
A fost anunțată prognoza hidrologică pentru perioada 10.02.2026, ora 08:00 - 11.02.2026, ora 08:00, notează Noi.md.În rîul Nistru, va avea loc variația nivelului apei cu aproximativ 10-20 cm.{{863671}}În rîul Prut, din cauza formațiunilor de gheață, nivelul apei va varia cu aproximativ 10 cm.Avînd în vedere prognoza meteorologică ce indică menținerea temperaturilor scăzute ale aerului,
17:00
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) își reconfirmă angajamentul ferm față de protejarea și consolidarea sănătății salariaților, prin facilitarea accesului la tratamente balneosanatoriale și servicii medicale de calitate, accesibile pentru membrii de sindicat, notează Noi.md.Pe parcursul anului 2025, 1516 persoane și-au fortificat sănătatea în baza biletelor de tratament, d
16:30
Ziua Siguranței pe Internet: Ministerul Educației îndeamnă instituțiile de învățămînt să se implice în activități # Noi.md
În Republica Moldova este sărbătorită Ziua Siguranței pe Internet, care se organizează anual cu participarea comunității internaționale.Cu acest prilej, Ministerul Educației și Cercetării reafirmă angajamentul de a sprijini dezvoltarea competențelor de siguranță online ale elevilor, cadrelor didactice și părinților, și de a consolida cultura folosirii responsabile a tehnologiilor digitale și a
16:30
16:30
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la gaze naturale, energie electrică și energie termică, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) oferă următoarele clarificări pentru o corectă informare a consumatorilor.Costul total afișat pe factură este influențat de mai mulți factori cumulativi și nu doar de prețul reglementat. Astfel,
16:30
La data de 9 februarie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unei foste angajate a Postului vamal Chișinău, care a deținut funcția de șefă interimară, pentru săvîrșirea infracțiunilor de trafic de influență și corupere activă.Instanța a recunoscut-o vinovată de comiterea a două episoade de trafic de influență și a două episoade de corupere activ
16:00
O delegație a Primăriei Chișinău participă, în perioada 10–13 februarie, la una dintre cele mai importante expoziții internaționale de turism din Italia „BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO”. {{863831}} Delegația „Visit Chișinău” participă în cadrul standului Republicii Moldova, alături de alți reprezentanți ai sectorului turistic național, promovînd oferta turistică a țării și opo
16:00
Mii de cazuri de infecții respiratorii și sute de gripă sezonieră, înregistrate într-o săptămînă # Noi.md
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național, noteazxă Noi.md.În perioada 2 – 8 februarie 2026, au fost înregistrate 4967 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii, fiind în descreștere cu 13% față
16:00
În regiunea transnistreană, starea de urgență în economie a fost prelungită cu încă 30 de zile, pînă pe 17 martie 2026.Decretul corespunzător al liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat astăzi de Consiliul Suprem al Transnistriei în cadrul unei ședințe extraordinare.După cum se menționează, decizia a fost luată în legătură cu situația de urgență în economie care pers
16:00
În baza informației parvenite de la autoritățile competente ale Bulgariei, Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier cu privire la restricțiile temporare de circulație a vehiculelor, în perioada sărbătorilor oficiale din anul 2026.Restricțiile se referă la anumite sectoare ale autostrăzilor Trakia, Hemus și Struma, în zilele și orele de vîrf specificate,
