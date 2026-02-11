Creatori nominalizați la Oscar cer eliminarea muzicii din documentarul „Melania”

18:00

Facturile la gazele naturale nu sînt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu.„Facturile nu sînt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că consumul în această perioadă a fost mai mare! Mult mai mare decît consumul din aceeași perio