Republica Moldova va achiziționa un imobil destinat Misiunii diplomatice pe lângă UE

18:30

O ceremonie de prezentare a rezultatelor celei de-a 52-a ediții a sondajului „Sportivul Balcanic al Anului”, organizat de Agenția Bulgară de Știri (BTA), va avea loc pe 16 februarie, la Clubul Național de Presă al BTA.La tradiționalul sondaj au participat a...