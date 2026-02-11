VIDEO // R. Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Ministra Natalia Plugaru: „Țara noastră face încă un pas spre alinierea la standardele europene”
Moldpres, 11 februarie 2026 12:10
Republica Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Un Acord în acest sens a fost semnat astăzi de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și omologul său german, Bärbel Bas, la Berlin, comunică MOLDPRES....
Moldova digitalizează serviciile publice pentru mediul de afaceri cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldpres
Moldova va primi de la Banca Mondială un grant în valoare de 350.000 de dolari, pentru dezvoltarea sistemului informațional „Registrul garanțiilor mobiliare”, comunică MOLDPRES.Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat astăzi avizul co...
Dosarul Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: acuzarea cere confiscări și ani grei de detenție # Moldpres
Dosarul penal în care este vizat fostul deputat Constantin Țuțu va fi examinat de Curtea de Apel Centru, după ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată la 27 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anti...
Fermierii din Republica Moldova pot accesa servicii de consiliere agricolă pe întreg ciclul de producere # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), lansează un apel public pentru selectarea fermierilor care doresc să participe la activitatea „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ci...
Ungaria rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, în timp ce statele baltice devin rapid lideri regionali în combaterea corupției, potrivit unui nou clasament, scrie TVPWorld, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.Pentru al patrulea an consecutiv, Unga...
Opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică, dotate de MEC cu mijloace de transport # Moldpres
Opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică au fost dotate cu mijloace de transport. Automobilele vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele Hâncești, Fălești, Ștefan Vodă, Glodeni, Leova, Șoldănești, R&a...
Un bărbat din capitală va sta nouă ani la închisoare pentru escrocherie de peste 1,25 milioane de lei # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea unei escrocherii de proporții, care a cauzat victimei un prejudiciu material ce depășește 1,25 milioane de lei, comunică MOLDPRES.P...
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recep...
Peste 10 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Edineț, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Edineț, Ungheni, Șoldănești, Fl...
Expoziţia MOLDAGROTECH SPRING 2026 va reuni în martie la Moldexpo utilaje moderne și tehnologii inteligente pentru noul sezon agricol # Moldpres
Agricultorii, producătorii și furnizorii de tehnologii agricole sunt invitați în luna martie la una dintre cele mai importante platforme profesionale ale sectorului agricol din Republica Moldova. În perioada 11–14 martie 2026, la Centrul Internațional de Exp...
Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către țările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunțat miercuri Institutul Kiel...
Un nou instrument digital ajută exportatorii moldoveni să evite respingerea produselor pe piața UE # Moldpres
Exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova au la dispoziție un nou instrument online care le poate facilita accesul pe piața Uniunii Europene și reduce riscul refuzului mărfurilor la frontieră. Este vorba despre „Pesticide MRL Tracker”, dezvolta...
Etapele actuale ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, agenda de reforme asumate de Republica Moldova și pașii următori în procesul de monitorizare a Comisiei Europene au fost analizate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, &i...
Republica Moldova elaborează pentru ONU raportul național privind seceta și degradarea solurilor # Moldpres
Republica Moldova a început procesul de elaborare a Raportului Național pentru Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD), document oficial prin care țara noastră va prezenta Organizației Națiunilor Unite informații detaliate despre starea...
Un bărbat din Florești a fost reținut după ce a extorcat 2.000 de euro pentru un permis de conducere # Moldpres
Un bărbat din raionul Florești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/, în comun cu procurorii, fiind bănuit de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bănuitul ar fi pretins și primit 2.000 de euro de la un cetățean, ...
Republica Moldova își promovează produsele bio la cea mai mare expoziție mondială a agriculturii ecologice, BIOFACH 2026 # Moldpres
Republica Moldova participă și în acest an la expoziția internațională BIOFACH, organizată tradițional în luna februarie la Nürnberg, Germania, considerat cel mai important eveniment global dedicat produselor ecologice certificate, transmite MOLDPRES.L...
VIDEO // Ministerul Educației extinde programele de promovare a lecturii în grădinițe și școli # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării intensifică eforturile de promovare a lecturii în rândul copiilor și tinerilor, prin extinderea programelor educaționale, organizarea de festivaluri de lectură și susținerea cluburilor de lectură în instituțiile de &...
Un număr de 283 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit...
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în această dimineață, pe traseele naționale din Republica Moldova circulația se desfășoară în condiții de iarnă, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, pe majoritatea sectoarelor, carosabilu...
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov din Ucraina a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov, citat de AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Doi băieți de un an și o fetiță de do...
Dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și are o cotație oficială de 16 lei și 90 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se scumpește cu un ban și ajunge la nivelul de 20 de lei și 11 bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...
Chișinăul și Kievul discută sincronizarea rețelelor și proiecte comune de infrastructură energetică # Moldpres
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor dintre delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialii au discutat situația infrastructurii energetice din...
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților statului după incidentele violente de la Dereneu # Moldpres
Mitropolia Basarabiei solicită intervenția imediată a autorităților statului în urma incidentelor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, lăcaș pe care îl consideră în m...
Tensiuni la Dereneu: șase persoane, inclusiv primarul localității, reținute după incidentul de la biserică # Moldpres
Primarul localității Dereneu și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăz...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy # Moldpres
Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Ucrain...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, întrevedere cu Volodimir Zelenski: „Vrem o lume în care copiii noștri să trăiască în libertate” # Moldpres
Aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina a fost discutată la întrevederea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Șeful Guvernului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială la Kiev, transm...
Poliția: Aproximativ 150 de persoane au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu # Moldpres
Poliția anunță că un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primarul localității, au rupt cordonul și au pătruns forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, transmite MOLDPRES.Potriv...
BTA: Rezultatele sondajului „Sportivul Balcanic al Anului 2025” vor fi prezentate la o ceremonie pe 16 februarie # Moldpres
O ceremonie de prezentare a rezultatelor celei de-a 52-a ediții a sondajului „Sportivul Balcanic al Anului”, organizat de Agenția Bulgară de Știri (BTA), va avea loc pe 16 februarie, la Clubul Național de Presă al BTA.La tradiționalul sondaj au participat a...
Trei acorduri semnate la Kyiv: cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, &i...
VIDEO // Reforma administrației publice locale, discutată cu reprezentanți ai partidelor extraparlamentare: „Ne propunem să găsim cele mai bune soluții” # Moldpres
O nouă rundă de consultări privind reforma administrației publice locale a fost organizată astăzi de Guvern. La discuții au participat reprezentanți ai partidelor extraparlamentare. Secretarul general adjunct al Executivului, Alexandru Iacub, a declarat că reforma este u...
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko: „Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere uniți nu doar prin frontiera comună, ci și prin valorile democratice și aspi # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor continua să coopereze strâns pentru stabilitatea regiunii și pentru parcursul european comun. Angajamentul a fost reafirmat, astăzi, la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu omologul său, Yuliia Svyrydenko. Oficialii au c...
Un nou deputat va avea Fracțiunea parlamentară Acțiune și Solidaritate (PAS). Tatiana Rotari ar urma să preia mandatul de deputat după plecarea Anastasiei Nichita. Comisia Electroală Centrală va propune Curții Constituționale validarea mandatului, transmite MOLDPRES....
Scriitorul Mircea Cărtărescu a primit cu „emoție și recunoștință” titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al USM # Moldpres
Profesor emerit al Universității din București, scriitorul Mircea Cărtărescu, a primit Titlul onorific „Doctor Honoris Causa” al Universității de Stat din Moldova (USM). Evenimentul a avut loc în cadrul unei ședințe solemne a Senatului USM, organizată ...
Ministrul Dorin Junghietu: „Facturile nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că a fost mai mare consumul” # Moldpres
Facturile la gazele naturale nu sunt mai mari pentru că gazul achiziționat a fost mai scump, ci pentru că în această perioadă a fost mai mare consumul. Precizarea a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, informează MOLDPRES.„Facturile nu sun...
VIDEO // Premierul Alexandru Munteanu, declarații la Kyiv: „Republica Moldova și Ucraina își consolidează parteneriatul economic, energetic și european” # Moldpres
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat astăzi într-o vizită oficială la Kyiv, a făcut declarații comune cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko. Cei doi premieri s-au referit la aprofundarea cooperării bilaterale, integrarea europeană, sec...
CEC și Adunarea Populară a Găgăuziei caută soluții pentru organizarea alegerilor în regiune # Moldpres
Reprezentanții Adunării Populare a Găgăuziei și ai Comisiei Electorale Centrale /CEC/ au discutat astăzi, la Chișinău, despre soluționarea aspectelor administrativ-normative ce țin de organizarea alegerilor pentru noua componență a Adunării Populare, transmite MOLDPR...
CEC a aprobat programul calendaristic pentru alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 # Moldpres
Perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local privind revocarea unui primar, care se vor desfășura pe 17 mai, va începe la 16 februarie 2026. Comisia Electorală Centrală /CEC/ a aprobat, în ședința de astăzi, Programul calendaristic pe...
Republica Moldova și Ucraina acționează în cooperare strânsă pentru integrarea europeană. Premierul Alexandru Munteanu: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Moldpres
În cadrul vizitei sale oficiale la Kyiv, Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, Prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei. Oficialii au remarcat buna cooperare moldo-ucraineană și au discutat despre implementarea re...
Secretarul general adjunct al Guvernului, Lilia Dabija, a prezidat ședința Secretariatului de implementare a Strategiei de reformă a administrației publice. În cadrul acesteia a fost examinat progresul privind implementarea acțiunilor prevăzute în Foaia de parcu...
Fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău, condamnată la închisoare cu suspendare și amendă de 400 de mii de lei pentru fapte de corupție # Moldpres
O fostă șefă interimară a Postului vamal Chișinău a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare, amendată cu 400.000 de lei și privată de dreptul de a ocupa funcții publice timp de 5 ani, pentru două episoade de trafic de influență și două epis...
Noi reguli privind activitatea instituțiilor de învățământ. MEC actualizează Regulamentul-cadru # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) este în proces de definitivare a noului regulament-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar. Documentul va include reguli noi privind modalitățile de evaluare şi mon...
Premierul Alexandru Munteanu, în discuții cu prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei: „Avem aceleași obiective: pace și viață mai bună pentru cetățenii noștri” # Moldpres
Premierul Alexandru Munteanu, aflat astăzi în vizită la Kyiv, a avut o întrevedere cu Oleksandr Korniyenko, prim-vicepreședintele Radei Supreme a Ucrainei, transmite MOLDPRES.Cei doi oficiali au discutat despre cooperarea bilaterală și au convenit asupra nece...
Primăria orașului Cimișlia a realizat un pas important pentru siguranța traficului rutier în localitate. La intersecția străzilor Alexandru cel Bun și Mihai Eminescu a fost instalat un semafor, după mai mulți ani de așteptare, care va contribui atât la fluid...
Primăvara începe cu Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor”. Cea de-a 60-a ediție va aduce concerte, operă, balet și premiere muzicale # Moldpres
Festivalul Internațional de Muzică „Mărțișor” 2026, care se va desfășura în perioada 1-10 martie, promite publicului o experiență culturală cu evenimente artistice în Chișinău și în țară, incluzând concerte simfonice și camerale...
Volumul de gaze naturale livrate consumatorilor a crescut în luna ianuarie 2026 și a constituit 179 milioane de metri cubi, cu aproape 45 milioane metri cubi mai mult decât în luna decembrie 2025, când consumul a fost de circa 135,3 milioane metri cubi, t...
ANTA atenționează operatorii de transport rutier că Bulgaria introduce restricții de circulație pentru camioane în 2026 # Moldpres
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) anunţă operatorii de transport rutier din Republica Moldova cu privire la restricțiile temporare de circulație care vor fi aplicate în Bulgaria pe parcursul anului 2026, transmite MOLDPRES.Potrivit informațiilor primite de...
FOTO // Militarii moldoveni participă la un exercițiu multinațional desfășurat în Germania # Moldpres
Un contingent de militari ai Armatei Naționale participă, în perioada 23 ianuarie - 14 februarie curent, la Exercițiul multinațional „KFOR 36 Mission Rehearsal Exercise” (MRE), desfășurat la poligonul din Hohenfels, Germania, transmite MOLDPRES.Potrivi...
