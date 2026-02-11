Vicepremierul Valeriu Chiveri, despre criza energetică din stânga Nistrului: „Atâta timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă de livrare a gazelor, această problemă va reapărea”
Moldpres, 11 februarie 2026 15:10
Crizele energetice din regiunea transnistreană ar putea să se repete. Atâta timp cât liderii de la Tiraspol nu vor accepta o formulă transparentă și sustenabilă de livrare a gazelor în regiune, această problemă va reapărea, ținând cont de faptul ...
15:20
Fostul democrat Vlad Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința din dosarul „Kuliok”, unde urma să fie audiat în calitate de martor. Instanța a decis aducerea silită a acestuia # Moldpres
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, nu s-a prezentat astăzi la ședința de judecată unde trebuia să depună mărturii în dosarul „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, care, la rândul său, a l...
15:20
O tânără din Bălți a fost condamnată la trei ani de închisoare după ce și-a maltratat bebelușul # Moldpres
O tânără mamă în vârstă de 20 de ani a fost condamnată la trei ani de închisoare pentru violență asupra propriului copil, un bebeluș de aproximativ un an, informează MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Generale, femeia și-a agresat copilul aplic&a...
15:10
Republica Moldova va achiziționa un imobil destinat Misiunii diplomatice pe lângă Uniunea Europeană. Guvernul a decis astăzi crearea unei Comisii guvernamentale pentru identificarea și achiziționarea imobilului, transmite MOLDPRES.Vicepremierul Mihai Popșoi a dec...
15:10
14:50
GALERIE FOTO // Cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova” a fost inaugurată la Moldexpo # Moldpres
Peste 400 de companii autohtone participă la cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care a fost inaugurată astăzi la Moldexpo. În cadrul acesteia, locuitorii și oaspeții capitalei vor putea găsi cele mai diverse și mai calitat...
14:50
Șantaj sexual online din închisoare: un deținut a primit încă nouă ani de închisoare pentru șantaj intim # Moldpres
Un deținut din Penitenciarul nr. 4 Cricova a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru șantaj intim, comis asupra unui bărbat căsătorit din Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale ...
14:40
Ministrul Culturii îndeamnă la calm în conflictul privind biserica din Dereneu. Cristian Jardan: „Ambele comunități vor trebui să continue să trăiască în același sat” # Moldpres
Tensiunile din satul Dereneu, raionul Călărași, generate de disputa privind dreptul de folosință asupra bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, au fost comentate astăzi de ministrul Culturii, Cristian Jardan, înainte de ședința Guvernului, care a făcut a...
14:40
Noi secretari de stat numiți de Guvern la Ministerul Sănătății și Ministerul Agriculturii # Moldpres
Tatiana Nistorică a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern, informează MOLDPRES.Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a declar...
14:30
Over 400 domestic companies are participating in the 23rd edition of Made in Moldova Exhibition, which was inaugurated today at Moldexpo. Here, residents and guests of the capital will be able to find a wide variety of high-quality products manufactured in our country. The exhibi...
14:10
Șefa statului Maia Sandu: „UTA Găgăuzia este o regiune importantă a țării noastre, iar dezvoltarea Moldovei este imposibilă fără regiuni puternice” # Moldpres
UTA Găgăuzia este o regiune importantă a țării noastre, iar dezvoltarea Moldovei este imposibilă fără regiuni puternice. Viitorul nostru depinde de modul în care vom reuși să-l construim împreună. Mesajul a fost transmis astăzi de președinta Maia Sandu, &...
14:00
Peste 400 de companii autohtone participă la cea de-a XXIII-a ediție a Expoziției „Fabricat în Moldova”, care a fost inaugurată astăzi la Moldexpo. În cadrul acesteia, locuitorii și oaspeții capitalei vor putea găsi cele mai diverse și mai calitat...
14:00
Școli reorganizate, clase de suport și indemnizații pentru tineri profesori: ce prevede noul Cod al educației # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării propune modificări importante la Codul educației, menite să îmbunătățească calitatea învățământului și să ofere sprijin atât elevilor, cât și cadrelor didactice. Proiectul a fost examinat astăzi de ...
13:40
Medicamentele moldovenești ajung în peste 30 de țări, inclusiv în UE și Canada. Trei companii mari pregătesc investiții de 40 mln de euro în industrie # Moldpres
În prezent, Moldova produce între 550 și 600 de tipuri de medicamente, care în proporție de peste 70% merg spre export. Acestea ajung pe mai mult de 30 de piețe internaționale, inclusiv în Uniunea Europeană, Comunitatea Statelor Independente, Orientul...
13:10
De la strategie la investiție: şase localități din Armenia, Moldova și Ucraina primesc consiliere financiară prin programul UE „Primarii pentru Creștere Economică” # Moldpres
Șase localități din Armenia, Republica Moldova și Ucraina vor primi suport tehnic și financiar pentru dezvoltarea proiectelor urbane și atragerea investițiilor, în cadrul Programului de asistență și consiliere financiară pentru localități, implementat de Progra...
13:10
Universitatea de Stat din Comrat marchează 35 de ani de la fondare. Președinta Maia Sandu: „Una dintre prioritățile instituției trebuie să fie păstrarea limbii și culturii găgăuze” # Moldpres
Păstrarea limbii și culturii găgăuze este o prioritate comună. Atunci când un popor își pierde limba, își pierde reperul istoric, unitatea și continuitatea dintre generații. Este foarte important că la Universitatea de Stat din Comrat sunt pregătiți ...
13:10
Prima comunitate de energie regenerabilă, înregistrată în Republica Moldova. Economii de 350 de mii de lei anual # Moldpres
În Republica Moldova a fost înregistrată prima comunitate de energie din surse regenerabile, care își va desfășura activitatea în satul Cociulia, raionul Cantemir. Proiectul prevede instalarea unei centrale fotovoltaice cu o capacitate de până l...
13:00
Absolvenții de gimnaziu vor beneficia de lecții suplimentare gratuite la matematică și limba și literatura română pentru alolingvi # Moldpres
Circa 6.000 de elevi de clasa a IX-a, care întâmpină dificultăți la studierea matematicii, vor beneficia de lecții suplimentare gratuite pentru a se pregăti de examenul de absolvire a gimnaziului. Acestea sunt oferite în cadrul ediției a II-a a Programului...
12:40
Moldova și Ucraina actualizează Acordul de cooperare tehnico-militară. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat astăzi inițierea negocierilor și semnarea proiectului Acordului. Documentul vizează schimbul de expertiză în domenii precum cercetarea, i...
12:20
12:20
Moldova digitalizează serviciile publice pentru mediul de afaceri cu sprijinul Băncii Mondiale # Moldpres
Moldova va primi de la Banca Mondială un grant în valoare de 350.000 de dolari, pentru dezvoltarea sistemului informațional „Registrul garanțiilor mobiliare”, comunică MOLDPRES.Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat astăzi avizul co...
12:10
Dosarul Constantin Țuțu ajunge la Curtea de Apel: acuzarea cere confiscări și ani grei de detenție # Moldpres
Dosarul penal în care este vizat fostul deputat Constantin Țuțu va fi examinat de Curtea de Apel Centru, după ce Procuratura Anticorupție a contestat sentința pronunțată la 27 ianuarie 2026 de Judecătoria Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Procuraturii Anti...
12:10
VIDEO // R. Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Ministra Natalia Plugaru: „Țara noastră face încă un pas spre alinierea la standardele europene” # Moldpres
Republica Moldova și Germania vor coopera în domeniul muncii și protecției sociale. Un Acord în acest sens a fost semnat astăzi de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, și omologul său german, Bärbel Bas, la Berlin, comunică MOLDPRES....
11:30
Fermierii din Republica Moldova pot accesa servicii de consiliere agricolă pe întreg ciclul de producere # Moldpres
Centrul de Consiliere Agricolă și Rurală (CCAR), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), lansează un apel public pentru selectarea fermierilor care doresc să participe la activitatea „Consilierea fermierilor pe tot parcursul ci...
10:50
Ungaria rămâne una dintre cele mai corupte țări din UE, în timp ce statele baltice devin rapid lideri regionali în combaterea corupției, potrivit unui nou clasament, scrie TVPWorld, preluat de digi24.ro și MOLDPRES.Pentru al patrulea an consecutiv, Unga...
10:50
Opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică, dotate de MEC cu mijloace de transport # Moldpres
Opt Structuri teritoriale de Asistență Psihopedagogică au fost dotate cu mijloace de transport. Automobilele vor asigura mobilitatea specialiștilor spre instituțiile de educație în raioanele Hâncești, Fălești, Ștefan Vodă, Glodeni, Leova, Șoldănești, R&a...
10:50
Un bărbat din capitală va sta nouă ani la închisoare pentru escrocherie de peste 1,25 milioane de lei # Moldpres
Un bărbat în vârstă de 42 de ani din municipiul Chișinău a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea unei escrocherii de proporții, care a cauzat victimei un prejudiciu material ce depășește 1,25 milioane de lei, comunică MOLDPRES.P...
10:40
O femeie în vârstă de 67 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit într-un apartament din municipiul Chișinău, comunică MOLDPRES.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recep...
10:30
Peste 10 000 de locuri de muncă, propuse de ANOFM. Chișinău, Bălți și Edineț, printre localitățile cu cele mai multe posturi vacante # Moldpres
Peste 10 000 de locuri de muncă vacante sunt propuse cetățenilor din întreaga țară de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai multe posturi vacante sunt în municipiul Chișinău, Bălți, Edineț, Ungheni, Șoldănești, Fl...
10:20
Expoziţia MOLDAGROTECH SPRING 2026 va reuni în martie la Moldexpo utilaje moderne și tehnologii inteligente pentru noul sezon agricol # Moldpres
Agricultorii, producătorii și furnizorii de tehnologii agricole sunt invitați în luna martie la una dintre cele mai importante platforme profesionale ale sectorului agricol din Republica Moldova. În perioada 11–14 martie 2026, la Centrul Internațional de Exp...
10:20
Ajutorul militar pentru Ucraina a atins nivelul cel mai scăzut în 2025, alimentat aproape exclusiv de către țările europene, ale căror eforturi pentru a compensa dezangajarea americană au permis să se evite o desprindere completă, a anunțat miercuri Institutul Kiel...
10:10
Un nou instrument digital ajută exportatorii moldoveni să evite respingerea produselor pe piața UE # Moldpres
Exportatorii de produse agroalimentare din Republica Moldova au la dispoziție un nou instrument online care le poate facilita accesul pe piața Uniunii Europene și reduce riscul refuzului mărfurilor la frontieră. Este vorba despre „Pesticide MRL Tracker”, dezvolta...
10:10
Etapele actuale ale negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, agenda de reforme asumate de Republica Moldova și pașii următori în procesul de monitorizare a Comisiei Europene au fost analizate de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, &i...
09:50
Republica Moldova elaborează pentru ONU raportul național privind seceta și degradarea solurilor # Moldpres
Republica Moldova a început procesul de elaborare a Raportului Național pentru Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD), document oficial prin care țara noastră va prezenta Organizației Națiunilor Unite informații detaliate despre starea...
09:50
Un bărbat din Florești a fost reținut după ce a extorcat 2.000 de euro pentru un permis de conducere # Moldpres
Un bărbat din raionul Florești a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție /CNA/, în comun cu procurorii, fiind bănuit de trafic de influență, comunică MOLDPRES.Potrivit CNA, bănuitul ar fi pretins și primit 2.000 de euro de la un cetățean, ...
09:30
Republica Moldova își promovează produsele bio la cea mai mare expoziție mondială a agriculturii ecologice, BIOFACH 2026 # Moldpres
Republica Moldova participă și în acest an la expoziția internațională BIOFACH, organizată tradițional în luna februarie la Nürnberg, Germania, considerat cel mai important eveniment global dedicat produselor ecologice certificate, transmite MOLDPRES.L...
09:20
VIDEO // Ministerul Educației extinde programele de promovare a lecturii în grădinițe și școli # Moldpres
Ministerul Educației și Cercetării intensifică eforturile de promovare a lecturii în rândul copiilor și tinerilor, prin extinderea programelor educaționale, organizarea de festivaluri de lectură și susținerea cluburilor de lectură în instituțiile de &...
08:50
Un număr de 283 cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută în țară, dintre acestea mai mult de jumătate în capitală. Datele au fost prezentate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), informează MOLDPRES.Potrivit...
08:30
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în această dimineață, pe traseele naționale din Republica Moldova circulația se desfășoară în condiții de iarnă, comunică MOLDPRES.Potrivit sursei citate, pe majoritatea sectoarelor, carosabilu...
08:30
Un atac aerian rusesc asupra regiunii Harkov din Ucraina a ucis trei copii mici și un adult, a anunțat miercuri dimineață șeful administrației militare locale, Oleg Sinegubov, citat de AFP, preluat de AGERPRES și MOLDPRES.'Doi băieți de un an și o fetiță de do...
08:00
Dolarul american se ieftinește astăzi cu trei bani și are o cotație oficială de 16 lei și 90 de bani, informează MOLDPRES. Pe de altă parte, euro se scumpește cu un ban și ajunge la nivelul de 20 de lei și 11 bani, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldove...
22:50
Chișinăul și Kievul discută sincronizarea rețelelor și proiecte comune de infrastructură energetică # Moldpres
Dimensiunea energetică a fost unul dintre subiectele centrale ale discuțiilor dintre delegația Republicii Moldova, condusă de prim-ministrul Alexandru Munteanu, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Oficialii au discutat situația infrastructurii energetice din...
22:30
Mitropolia Basarabiei cere intervenția autorităților statului după incidentele violente de la Dereneu # Moldpres
Mitropolia Basarabiei solicită intervenția imediată a autorităților statului în urma incidentelor produse în această seară la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, lăcaș pe care îl consideră în m...
22:10
Tensiuni la Dereneu: șase persoane, inclusiv primarul localității, reținute după incidentul de la biserică # Moldpres
Primarul localității Dereneu și avocatul unui preot, reprezentant al Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, au fost reținuți de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) și ai Brigăz...
20:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy # Moldpres
Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană, prin sprijin reciproc, au fost principalele subiecte discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Președintele Ucrain...
20:20
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, întrevedere cu Volodimir Zelenski: „Vrem o lume în care copiii noștri să trăiască în libertate” # Moldpres
Aprofundarea cooperării dintre Republica Moldova și Ucraina a fost discutată la întrevederea prim-ministrului Alexandru Munteanu cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Șeful Guvernului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială la Kiev, transm...
19:20
Poliția: Aproximativ 150 de persoane au rupt cordonul forțelor de ordine și au pătruns forțat în biserica din Dereneu # Moldpres
Poliția anunță că un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Moldovei, însoțiți de cetățeni mobilizați de primarul localității, au rupt cordonul și au pătruns forțat în biserica din satul Dereneu, raionul Călărași, transmite MOLDPRES.Potriv...
18:30
BTA: Rezultatele sondajului „Sportivul Balcanic al Anului 2025” vor fi prezentate la o ceremonie pe 16 februarie # Moldpres
O ceremonie de prezentare a rezultatelor celei de-a 52-a ediții a sondajului „Sportivul Balcanic al Anului”, organizat de Agenția Bulgară de Știri (BTA), va avea loc pe 16 februarie, la Clubul Național de Presă al BTA.La tradiționalul sondaj au participat a...
18:10
Trei acorduri semnate la Kyiv: cooperare pentru protecția copiilor, înființarea punctului de trecere Cosăuți-Yampil și integrare profesională # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului Alexandru Munteanu. Documentele reconfirmă angajamentul comun al celor două state de a consolida cooperarea în mai multe domenii de interes reciproc, &i...
18:00
VIDEO // Reforma administrației publice locale, discutată cu reprezentanți ai partidelor extraparlamentare: „Ne propunem să găsim cele mai bune soluții” # Moldpres
O nouă rundă de consultări privind reforma administrației publice locale a fost organizată astăzi de Guvern. La discuții au participat reprezentanți ai partidelor extraparlamentare. Secretarul general adjunct al Executivului, Alexandru Iacub, a declarat că reforma este u...
17:50
Prim-ministrul Alexandru Munteanu, după întrevederea cu omologul său ucrainean, Yuliia Svyrydenko: „Republica Moldova și Ucraina sunt prieteni adevărați și parteneri de încredere uniți nu doar prin frontiera comună, ci și prin valorile democratice și aspi # Moldpres
Republica Moldova și Ucraina vor continua să coopereze strâns pentru stabilitatea regiunii și pentru parcursul european comun. Angajamentul a fost reafirmat, astăzi, la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu omologul său, Yuliia Svyrydenko. Oficialii au c...
