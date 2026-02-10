Apicultorii moldoveni au cerut din nou asistență guvernamentală

19:30

Reforma administrativ-teritorială devine din ce în ce mai mult un prilej de știri și comentarii. Mai ales că ne apropiem de vară, când autoritățile vor demara procesul de unificare forțată a primăriilor, din care ar trebui să nu rămână mai mult de 300. Retorica și obiectivele autorităților și ale reprezentanților comunității primarilor sunt similare, însă abordările pentru soluționarea lor sunt diferite.