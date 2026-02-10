Până în 2040, jumătate din populația Moldovei va avea peste 50 de ani
Logos-Press, 10 februarie 2026 11:15
Previziunile demografice arată că în următorii 14 ani structura de vârstă a populației Republicii Moldova va suferi schimbări semnificative, în urma cărora în 2040 mai mult de jumătate din populația țării va avea vârsta de 50 de ani și peste, informează Logos Press.
