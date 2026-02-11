Atac armat într-o școală din Canada: Zece persoane, inclusiv suspecta, au murit

21:00

Temperaturile scăzute din ianuarie au dus la creșterea numărului cetățenilor care au beneficiat de subvenții la plata facturilor pentru încălzire. Luna trecută, aproape 622 de mii de gospodării au fost selectate, cu 3.500 mai multe decât în decembrie. Astăzi, beneficiarii au mers la oficiile poștale pentru a-și ridica banii. Unii spun că plățile sunt prea mici și oricum trebuie să facă economii pentru a-și putea plăti facturile sau pentru a-și achiziționa lemne și combustibil solid.