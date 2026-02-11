Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
ProTV.md, 11 februarie 2026 13:30
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
Acum 15 minute
13:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Acum 30 minute
13:30
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
Acum o oră
13:20
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:20
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia
13:10
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 11.02.2026
Acum 2 ore
12:40
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP
12:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă". Câți ani cer procurorii
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii
Acum 4 ore
11:50
„Urmează perioada de reabilitare". Starea fetei de 12 de ani care a fost lovită de o mașină la Strășeni - mai bună. Ce spun medicii
„Urmează perioada de reabilitare”. Starea fetei de 12 de ani care a fost lovită de o mașină la Strășeni - mai bună. Ce spun medicii
11:40
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați - găsiți morți. Nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați - găsiți morți. Nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
11:30
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
11:20
UE vrea să creeze o aplicație pentru combaterea hărţuirii online: „Copiii au dreptul să se simtă în siguranţă pe internet"
UE vrea să creeze o aplicație pentru combaterea hărţuirii online: „Copiii au dreptul să se simtă în siguranţă pe internet”
11:10
Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie cu un prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei. Schema prin care acționa
Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie cu un prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei. Schema prin care acționa
11:00
Ar fi promis unei persoane obținerea permisului de conducere în schimbul banilor: Un bărbat din Florești - reținut de CNA. Câți bani ar fi cerut
Ar fi promis unei persoane obținerea permisului de conducere în schimbul banilor: Un bărbat din Florești - reținut de CNA. Câți bani ar fi cerut
11:00
Un condamnat al penitenciarului „Pruncul" - prins de polițiști la câteva ore după ce a încercat să scape de închisoare. Cum s-a întâmplat totul
Un condamnat al penitenciarului „Pruncul” - prins de polițiști la câteva ore după ce a încercat să scape de închisoare. Cum s-a întâmplat totul
11:00
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri
10:50
Va face sau nu declarații? Plahotniuc - așteptat în fața instanței pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră"
Va face sau nu declarații? Plahotniuc - așteptat în fața instanței pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”
10:50
10:00
La un pas de tragedie: Un BMW a intrat pe contrasens și nu a acordat prioritate pietonilor. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
La un pas de tragedie: Un BMW a intrat pe contrasens și nu a acordat prioritate pietonilor. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
Acum 6 ore
09:30
Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas"
Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas”
09:30
09:30
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova
09:20
09:10
Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia
Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia
09:10
Zelenski, anunț așteptat în ziua în care se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei
08:40
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico)
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico)
08:30
Cum se dsfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
Cum se dsfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
08:30
Curs valutar BNM pentru 11 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
„Entitățile americane consacrate" autorizate treptat să preia petrolul din Venezuela. Se ridică sancțiunile
„Entitățile americane consacrate" autorizate treptat să preia petrolul din Venezuela. Se ridică sancțiunile
08:20
Vremea se încălzește ușor. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Vremea se încălzește ușor. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim"
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim”
08:10
Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți. Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării
Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți. Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării
Acum 24 ore
23:20
Maksim Makarov și Pavel Magazeev vor participa încă cel puțin la o cursă în cadrul Jocurilor Olimpice - VIDEO
Maksim Makarov și Pavel Magazeev vor participa încă cel puțin la o cursă în cadrul Jocurilor Olimpice - VIDEO
23:10
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial" Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia - VIDEO
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia - VIDEO
23:10
Dinamo București a ratat șansa de a deveni noua lideră a campionatului României - VIDEO
23:00
Debut modest pentru biatloniștii moldoveni la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: Pavel Magazeev termină pe locul 45, iar Maksim Makarov se clasează abia pe 84 - VIDEO
Debut modest pentru biatloniștii moldoveni la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: Pavel Magazeev termină pe locul 45, iar Maksim Makarov se clasează abia pe 84 - VIDEO
23:00
Performanță istorică pentru Elveția: Franjo von Allmen cucerește aurul la coborâre și devine campion olimpic și în proba masculină de combinată pe echipe la Milano-Cortina 2026 - VIDEO
Performanță istorică pentru Elveția: Franjo von Allmen cucerește aurul la coborâre și devine campion olimpic și în proba masculină de combinată pe echipe la Milano-Cortina 2026 - VIDEO
23:00
AS Roma revine în lupta pentru Liga Campionilor: succes clar cu Cagliari și egalarea la puncte cu Juventus în clasamentul Serie A - VIDEO
AS Roma revine în lupta pentru Liga Campionilor: succes clar cu Cagliari și egalarea la puncte cu Juventus în clasamentul Serie A - VIDEO
22:50
Accident grav la Troița Nouă: șase persoane, printre care doi bebeluși, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o mașină – VIDEO
Accident grav la Troița Nouă: șase persoane, printre care doi bebeluși, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o mașină – VIDEO
22:50
Atacurile asupra rețelei energetice lasă Ucraina fără electricitate în mai multe zone, provocând pagube materiale și răniți în rândul populației civile - VIDEO
Atacurile asupra rețelei energetice lasă Ucraina fără electricitate în mai multe zone, provocând pagube materiale și răniți în rândul populației civile - VIDEO
22:40
Campania „Buget este" a Primăriei Chișinău stârnește controverse: consilierii PSRM și PAS o numesc pre-electorală, iar locuitorii cer rezultate concrete, nu imagini colorate - VIDEO
Campania „Buget este” a Primăriei Chișinău stârnește controverse: consilierii PSRM și PAS o numesc pre-electorală, iar locuitorii cer rezultate concrete, nu imagini colorate - VIDEO
22:30
Protecția copiilor în online devine prioritate: Maia Sandu anunță o dezbatere publică privind siguranța pe rețelele sociale - VIDEO
Protecția copiilor în online devine prioritate: Maia Sandu anunță o dezbatere publică privind siguranța pe rețelele sociale - VIDEO
22:30
Macron avertizează Europa să nu se lase păcălită de o aparentă calmare a relațiilor cu SUA: „Administrația Trump este deschis anti-europeană" - VIDEO
Macron avertizează Europa să nu se lase păcălită de o aparentă calmare a relațiilor cu SUA: „Administrația Trump este deschis anti-europeană” - VIDEO
22:30
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm acțiunile violente de la Dereneu și solicită intervenția urgentă a statului # ProTV.md
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm acțiunile violente de la Dereneu și solicită intervenția urgentă a statului
22:20
Plan fără precedent la Bruxelles: Ucraina ar putea adera parțial la Uniunea Europeană încă din 2027, înainte de finalizarea tuturor reformelor - VIDEO
Plan fără precedent la Bruxelles: Ucraina ar putea adera parțial la Uniunea Europeană încă din 2027, înainte de finalizarea tuturor reformelor - VIDEO
22:10
Biserica din Dereneu, din nou scena tensiunilor: zeci de persoane au pătruns forțat în lăcașul de cult, sfidând cordonul poliției: „Dați-ne voie să intrăm" - VIDEO
Biserica din Dereneu, din nou scena tensiunilor: zeci de persoane au pătruns forțat în lăcașul de cult, sfidând cordonul poliției: „Dați-ne voie să intrăm" - VIDEO
22:10
Prima vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu laudă rezistența Ucrainei, discută integrarea europeană și securitatea regională - VIDEO
Prima vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu laudă rezistența Ucrainei, discută integrarea europeană și securitatea regională - VIDEO
22:00
Primarul satului, avocatul preotului, precum și alte patru persoane au fost reținute de forțele de ordine, după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu # ProTV.md
Primarul satului, avocatul preotului, precum și alte patru persoane au fost reținute de forțele de ordine, după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu
22:00
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO
