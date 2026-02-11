Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia
11 februarie 2026
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia
Zelenski, anunț așteptat în ziua în care se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico) # ProTV.md
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico)
Cum se dsfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO # ProTV.md
Cum se dsfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
Curs valutar BNM pentru 11 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
„Entitățile americane consacrate" autorizate treptat să preia petrolul din Venezuela. Se ridică sancțiunile # ProTV.md
„Entitățile americane consacrate" autorizate treptat să preia petrolul din Venezuela. Se ridică sancțiunile
Vremea se încălzește ușor. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vremea se încălzește ușor. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim” # ProTV.md
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim”
Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți. Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării # ProTV.md
Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți. Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării
Maksim Makarov și Pavel Magazeev vor participa încă cel puțin la o cursă în cadrul Jocurilor Olimpice - VIDEO # ProTV.md
Maksim Makarov și Pavel Magazeev vor participa încă cel puțin la o cursă în cadrul Jocurilor Olimpice - VIDEO
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia - VIDEO # ProTV.md
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia - VIDEO
Dinamo București a ratat șansa de a deveni noua lideră a campionatului României - VIDEO
Debut modest pentru biatloniștii moldoveni la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: Pavel Magazeev termină pe locul 45, iar Maksim Makarov se clasează abia pe 84 - VIDEO # ProTV.md
Debut modest pentru biatloniștii moldoveni la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina: Pavel Magazeev termină pe locul 45, iar Maksim Makarov se clasează abia pe 84 - VIDEO
Performanță istorică pentru Elveția: Franjo von Allmen cucerește aurul la coborâre și devine campion olimpic și în proba masculină de combinată pe echipe la Milano-Cortina 2026 - VIDEO # ProTV.md
Performanță istorică pentru Elveția: Franjo von Allmen cucerește aurul la coborâre și devine campion olimpic și în proba masculină de combinată pe echipe la Milano-Cortina 2026 - VIDEO
AS Roma revine în lupta pentru Liga Campionilor: succes clar cu Cagliari și egalarea la puncte cu Juventus în clasamentul Serie A - VIDEO # ProTV.md
AS Roma revine în lupta pentru Liga Campionilor: succes clar cu Cagliari și egalarea la puncte cu Juventus în clasamentul Serie A - VIDEO
Accident grav la Troița Nouă: șase persoane, printre care doi bebeluși, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o mașină – VIDEO # ProTV.md
Accident grav la Troița Nouă: șase persoane, printre care doi bebeluși, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o mașină – VIDEO
Atacurile asupra rețelei energetice lasă Ucraina fără electricitate în mai multe zone, provocând pagube materiale și răniți în rândul populației civile - VIDEO # ProTV.md
Atacurile asupra rețelei energetice lasă Ucraina fără electricitate în mai multe zone, provocând pagube materiale și răniți în rândul populației civile - VIDEO
Campania „Buget este” a Primăriei Chișinău stârnește controverse: consilierii PSRM și PAS o numesc pre-electorală, iar locuitorii cer rezultate concrete, nu imagini colorate - VIDEO # ProTV.md
Campania „Buget este” a Primăriei Chișinău stârnește controverse: consilierii PSRM și PAS o numesc pre-electorală, iar locuitorii cer rezultate concrete, nu imagini colorate - VIDEO
Protecția copiilor în online devine prioritate: Maia Sandu anunță o dezbatere publică privind siguranța pe rețelele sociale - VIDEO # ProTV.md
Protecția copiilor în online devine prioritate: Maia Sandu anunță o dezbatere publică privind siguranța pe rețelele sociale - VIDEO
Macron avertizează Europa să nu se lase păcălită de o aparentă calmare a relațiilor cu SUA: „Administrația Trump este deschis anti-europeană” - VIDEO # ProTV.md
Macron avertizează Europa să nu se lase păcălită de o aparentă calmare a relațiilor cu SUA: „Administrația Trump este deschis anti-europeană” - VIDEO
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm acțiunile violente de la Dereneu și solicită intervenția urgentă a statului # ProTV.md
Mitropolia Basarabiei condamnă ferm acțiunile violente de la Dereneu și solicită intervenția urgentă a statului
Plan fără precedent la Bruxelles: Ucraina ar putea adera parțial la Uniunea Europeană încă din 2027, înainte de finalizarea tuturor reformelor - VIDEO # ProTV.md
Plan fără precedent la Bruxelles: Ucraina ar putea adera parțial la Uniunea Europeană încă din 2027, înainte de finalizarea tuturor reformelor - VIDEO
Biserica din Dereneu, din nou scena tensiunilor: zeci de persoane au pătruns forțat în lăcașul de cult, sfidând cordonul poliției: „Dați-ne voie să intrăm" - VIDEO # ProTV.md
Biserica din Dereneu, din nou scena tensiunilor: zeci de persoane au pătruns forțat în lăcașul de cult, sfidând cordonul poliției: „Dați-ne voie să intrăm" - VIDEO
Prima vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu laudă rezistența Ucrainei, discută integrarea europeană și securitatea regională - VIDEO # ProTV.md
Prima vizită oficială la Kiev: Alexandru Munteanu laudă rezistența Ucrainei, discută integrarea europeană și securitatea regională - VIDEO
Primarul satului, avocatul preotului, precum și alte patru persoane au fost reținute de forțele de ordine, după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu # ProTV.md
Primarul satului, avocatul preotului, precum și alte patru persoane au fost reținute de forțele de ordine, după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO # ProTV.md
Bulgaria, zguduită de un mister sângeros: șase morți în două episoade violente, toți membri ai unui ONG vizat de acuzații grave - VIDEO
Noi probe în dosarul „sacoșa neagră”: întâlniri secrete Dodon–Plahotniuc, discuții despre bani și condiții impuse de Moscova, surprinse pe camere ascunse - VIDEO # ProTV.md
Noi probe în dosarul „sacoșa neagră”: întâlniri secrete Dodon–Plahotniuc, discuții despre bani și condiții impuse de Moscova, surprinse pe camere ascunse - VIDEO
Scenă ca în filme pe o autostradă din Italia: un grup specializat a atacat mașină blindată și au furat banii din el - VIDEO # ProTV.md
Scenă ca în filme pe o autostradă din Italia: un grup specializat a atacat mașină blindată și au furat banii din el - VIDEO
Primarul satului și avocatul preotului, reținuți de forțele de ordine după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica din Dereneu # ProTV.md
Primarul satului și avocatul preotului, reținuți de forțele de ordine după ce au rupt cordonul poliției și au pătruns în biserica din Dereneu
Sute de persoane s-au adunat la un lac din Argentina pentru a doborî recordul mondial Guinness la cel mai mare număr de oameni plutind simultan, dar încercarea a eșuat după doar câteva minute - VIDEO # ProTV.md
Sute de persoane s-au adunat la un lac din Argentina pentru a doborî recordul mondial Guinness la cel mai mare număr de oameni plutind simultan, dar încercarea a eșuat după doar câteva minute - VIDEO
Apariție sfidătoare a ambasadorului agreat al Rusiei: Oleg Ozerov, cu trabuc și sticlă de tărie în față, oferă un interviu propagandistic care stârnește critici dure din partea experților moldoveni - VIDEO # ProTV.md
Apariție sfidătoare a ambasadorului agreat al Rusiei: Oleg Ozerov, cu trabuc și sticlă de tărie în față, oferă un interviu propagandistic care stârnește critici dure din partea experților moldoveni - VIDEO
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, ci și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, ci și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 10.02.2026
Moldova și Ucraina, parteneri de încredere în drumul spre pace și prosperitate europeană: Premierul Munteanu promite sprijin constant pentru reconstrucție și inițiative regionale # ProTV.md
Moldova și Ucraina, parteneri de încredere în drumul spre pace și prosperitate europeană: Premierul Munteanu promite sprijin constant pentru reconstrucție și inițiative regionale
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, dar și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în lăcașul din Dereneu: „Nu doar această biserică, dar și celelalte le vom întoarce înapoi” – VIDEO
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu – VIDEO # ProTV.md
Circa 150 de persoane, printre care preoți și localnici, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserica din Dereneu – VIDEO
Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania - FOTO # ProTV.md
Donald Trump, fără pantaloni și dansând cu o Statuie a Libertății îngrozită – figură de carnaval în Germania - FOTO
Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei: Se va construi un pod peste Nistru - FOTO # ProTV.md
Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei: Se va construi un pod peste Nistru - FOTO
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova, pe locul 80 din 182 de țări, înregistrând o ușoară scădere față de locul 78 ocupat în anul precedent # ProTV.md
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova, pe locul 80 din 182 de țări, înregistrând o ușoară scădere față de locul 78 ocupat în anul precedent
Cetățenii Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga” # ProTV.md
Cetățenii Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga”
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova se clasează pe locul 80 din 182 de țări, dar progresele în justiție și parcursul european oferă speranțe pentru combaterea corupției # ProTV.md
Indicele Percepției Corupției 2025: Moldova se clasează pe locul 80 din 182 de țări, dar progresele în justiție și parcursul european oferă speranțe pentru combaterea corupției
Un pas important în cooperarea transfrontalieră: Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei și vor construi un pod rutier peste Nistru - FOTO # ProTV.md
Un pas important în cooperarea transfrontalieră: Moldova și Ucraina vor deschide un nou punct de trecere a frontierei și vor construi un pod rutier peste Nistru - FOTO
Polonia anunță crearea unui „Consiliu al Viitorului” cu 18 membri și ambiții mari
O femeie căutată internațional, originară din Belarus, reținută în Republica Moldova pentru escrocherie. Aceasta urmează să fie extrădată - VIDEO # ProTV.md
O femeie căutată internațional, originară din Belarus, reținută în Republica Moldova pentru escrocherie. Aceasta urmează să fie extrădată - VIDEO
Sprijin reciproc și solidaritate în vremuri de război: prim-miniștrii Ucrainei și Moldovei discută despre pace durabilă, ajutor umanitar și cooperare pentru un viitor european comun – VIDEO # ProTV.md
Sprijin reciproc și solidaritate în vremuri de război: prim-miniștrii Ucrainei și Moldovei discută despre pace durabilă, ajutor umanitar și cooperare pentru un viitor european comun – VIDEO
Un fost șef interimar al Postului vamal Chișinău, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400.000 de lei pentru trafic de influență și corupție # ProTV.md
Un fost șef interimar al Postului vamal Chișinău, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400.000 de lei pentru trafic de influență și corupție
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.02.2026
Rezidenții Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga” # ProTV.md
Rezidenții Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga”
„Suntem hotărâți să cooperăm regulat și pragmatic”: Mesajul premierului Ucrainei după întrevederea cu Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
„Suntem hotărâți să cooperăm regulat și pragmatic”: Mesajul premierului Ucrainei după întrevederea cu Alexandru Munteanu - VIDEO
