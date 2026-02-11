Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură

ProTV.md, 11 februarie 2026 16:40

Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură

Acum 5 minute
17:00
Energia termică s-ar putea ieftini: ANRE anunță cât ar putea plăti consumatorii pentru o gigacalorie / DOC
17:00
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 11.02.2026
Acum 30 minute
16:40
Premierul anunță o posibilă reuniune trilaterală în aprilie: Moldova, România și Ucraina pregătesc proiecte comune în energie și infrastructură
Acum o oră
16:10
Munteanu susține că Guvernul nu va interveni în disputele bisericești de la Dereneu, însă va monitoriza cu atenție anchetele penale deschise în acest caz: „Legea trebuie respectată”
Acum 2 ore
16:00
ILTC: experiență internațională și comunitate profesională
15:50
Incendiu puternic la Leova: O casă și anexa acesteia au fost mistuite de flăcări. Imagini surprinse de martori – VIDEO
15:40
Ministerul Agriculturii are un nou secretar de stat. Decizie anunțată la ședința Guvernului
15:20
Șoferul BMW-ului, care a intrat pe contrasens și a mers prin fața pietonilor care erau pe zebră, identificat. Cu ce pedeapsă se poate alege - VIDEO
Acum 4 ore
15:00
Texte scrise cu alfabet chirilic și simboluri sovietice pe fațada Palatului Național și a Muzeului de Artă. Ministerul Culturii vine cu clarificări - VIDEO
15:00
Șocant. O mamă din Bălți, condamnată la închisoare, după ce și-a agresat copilul de nici un an: L-a bătut și i-a provocat arsuri cu o brichetă
14:30
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Instanța a dispus aducerea silită - VIDEO
14:20
LIVE. Ședința Guvernului din 11 februarie
14:20
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ. Motivul incovat de acesta - VIDEO
14:10
Refuză să facă declarații în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”? Vlad Plahotniuc nu a fost escortat la CSJ - VIDEO
14:10
Atenție, risc de prăbușire sub gheață pe lacuri. Ce spun salvatorii
14:00
Țurțurii - un pericol pentru oameni. Primăria Chișinău vine cu un îndemn: „Fiți atenți atunci când mergeți pe lângă acoperişurile clădirilor, caselor sau balcoanelor”
13:40
Carburanții, tot mai scumpi. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:30
Ucraina neagă că a făcut planuri pentru organizarea alegerilor prezidențiale și a unui referendum pentru pace în primăvară
13:20
Un bărbat - documentat, după ce a fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
13:20
Legăturile cu Jeffrey Epstein îl lasă pe fostul șef al Consiliului Europei fără imunitate, într-un nou curemur politic care zguduie Norvegia
13:10
Un bărbat - documentat, după ce fost prins cu piese auto introduse ilicit în țară, la Anenii Noi - FOTO/VIDEO
Acum 6 ore
13:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus - adus la Curtea Supremă din București: Vrea să fie eliberat
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 11.02.2026
12:40
Autoritățile discută despre noi reguli pentru șoferii începători, în contextul accidentelor produse în ultima perioada. Care ar putea fi acestea? Detaliile șefului INSP
12:20
Procuratura Anticorupție a contestat sentința în cazul fostului deputat, Constantin Țuțu: „E o pedeapsă prea blândă”. Câți ani cer procurorii
11:50
„Urmează perioada de reabilitare”. Starea fetei de 12 de ani care a fost lovită de o mașină la Strășeni - mai bună. Ce spun medicii
11:40
Misterul crimelor din Bulgaria: trei bărbați - găsiți morți. Nu mâncaseră de câteva zile, arată autopsiile. Pe ce piste merg anchetatorii
11:30
Cum se desfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
11:20
UE vrea să creeze o aplicație pentru combaterea hărţuirii online: „Copiii au dreptul să se simtă în siguranţă pe internet”
11:10
Un bărbat, condamnat la 9 ani de închisoare pentru escrocherie cu un prejudiciu de peste 1,25 milioane de lei. Schema prin care acționa
Acum 8 ore
11:00
Ar fi promis unei persoane obținerea permisului de conducere în schimbul banilor: Un bărbat din Florești - reținut de CNA. Câți bani ar fi cerut
11:00
Un condamnat al penitenciarului „Pruncul” - prins de polițiști la câteva ore după ce a încercat să scape de închisoare. Cum s-a întâmplat totul
11:00
Incendiu în capitală: O femeie a decedat, după ce locuința i-a luat foc. Cauza preliminară anunțată de pompieri
10:50
Va face sau nu declarații? Plahotniuc - așteptat în fața instanței pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul „sacoșa neagră”
10:50
Februarie aduce dragoste. StarNet aduce conexiunea și reducerile.
10:00
La un pas de tragedie: Un BMW a intrat pe contrasens și nu a acordat prioritate pietonilor. Momentul - surprins de o cameră de bord - VIDEO
09:30
Scenariul pentru care se pregătește Norvegia. Rusia ar putea invada țara ca să-și protejeze activele nucleare: „Atât le-a mai rămas”
09:30
Nixon — investiția care creează viitorul, nu îl urmărește
09:30
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova
09:20
EDEN — spațiul în care îți dorești să trăiești
09:10
Ucraina va organiza alegeri prezidențiale și un referendum privind un acord de pace cu Rusia
09:10
Zelenski, anunț așteptat în ziua în care se vor împlini patru ani de la invazia Rusiei
Acum 12 ore
08:40
Un plan fără precedent în 5 pași pentru aderarea Ucrainei la UE. Dezvăluirile unor oficiali europeni (Politico)
08:30
Cum se dsfășoară circulația rutieră pe drumurile naționale: Drumarii au intervenit pentru deszăpezire în unele regiuni din țară - FOTO
08:30
Curs valutar BNM pentru 11 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:20
„Entitățile americane consacrate" autorizate treptat să preia petrolul din Venezuela. Se ridică sancțiunile
08:20
Vremea se încălzește ușor. Ce temperaturi se vor înregistra astăzi și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Prima țară atacată terestru de Rusia în cazul unui război nuclear. „Este un scenariu pentru care ne pregătim”
08:10
Masacru în Canada. O persoană a deschis focul într-un liceu, cel puțin 9 morți. Al doilea cel mai sângeros atac armat din istoria țării
Acum 24 ore
23:20
Maksim Makarov și Pavel Magazeev vor participa încă cel puțin la o cursă în cadrul Jocurilor Olimpice - VIDEO
