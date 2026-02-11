Trei acorduri au fost semnate la Kyiv
Oficial.md, 11 februarie 2026 12:20
Republica Moldova și Ucraina au semnat astăzi, la Kyiv, trei acorduri bilaterale, în prezența prim-ministrului..
Acum 30 minute
12:20
12:20
Imprudența în timpul fumatului a dus la izbucnirea unui incendiu în urma căruia a decedat..
12:20
Primăria Chișinău informează că, în perioada 10 februarie – 10 martie, în Scuarul Catedralei „Nașterea..
Acum o oră
11:40
Modalitățile de valorificare a legăturii strânse dintre țările noastre și avansarea procesului de integrare europeană,..
Acum 2 ore
11:20
Unul dintre cele mai discutate subiecte ale începutului de an este evaluarea şi reevaluarea imobilelor,..
10:50
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost alături de oamenii care activează în..
Acum 4 ore
10:20
Irina Vlah: Republica Moldova îşi poate asigura securitatea doar obţinând recunoaşterea internaţională a neutralităţii sale # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah consideră că, conducerea Republicii Moldova comite greșeli atunci când caută scut de..
10:10
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, afirmă că „din cauza politicilor de învrăjbire..
10:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), într-o declarație, afirmă că „situația de la biserica din Dereneu..
10:00
Un grup de preoți, reprezentanți ai Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, însoțiți de alți..
09:00
Republica Moldova elaborează Raportul Național privind starea solurilor și degradarea terenurilor # Oficial.md
Republica Moldova pregătește Raportul Național pentru Convenția Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării (UNCCD), prin care..
Acum 24 ore
18:10
Comisia Electorală Centrală, în cadrul ședinței de astăzi, a luat act de vacanța unui mandat..
17:40
Astăzi, președintele interimar al Adunării Populare a Găgăuziei, dl Nicolae Ormanji, și deputații Adunării Populare,..
17:10
PSDE își exprimă îngrijorarea față de evoluția prețurilor de consum la începutul anului 2026 # Oficial.md
Partidul Social Democrat European (PSDE) își exprimă îngrijorarea față de „evoluția alarmantă a prețurilor de..
15:50
Vlad Filat: Până când prețul de achiziție nu va deveni preocuparea centrală a reglementatorului, fiecare factură va continua să includă prețul tăcerii # Oficial.md
Stimați cetățeni! Astăzi, când vă uitați la facturile pentru gazele naturale, sunteți sincer șocați. Urmează..
15:20
Ministerul Culturii a anunțat Programul evenimentelor în cadrul ediției a 60-a a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” # Oficial.md
Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”,..
15:20
ANRE: În luna ianuarie a acestui an au fost înregistrate temperaturi semnificativ mai scăzute, ceea ce a condus la creșterea consumului # Oficial.md
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la..
15:20
Mihai Popșoi: Guvernarea PAS nu a promis aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028, ci finalizarea negocierilor pentru aderare # Oficial.md
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a precizat că guvernarea PAS nu a promis..
13:40
Un pas important pentru impulsionarea pieţei construcţiilor şi a pieţei imobiliare. Ce alte măsuri se impun # Oficial.md
Recent, atât Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, cât şi Preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi..
13:30
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru 2026: soluții pentru familie, venituri echitabile și siguranță socială # Oficial.md
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru anul 2026, axat pe sprijinirea familiei, venituri..
13:00
Școala Federală de Antrenori serbează astăzi 20 de ani de la fondare. În total, peste..
Ieri
12:20
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, se află la Kiyv, alături de delegația Republicii..
12:20
Sesiune de discuții cu antreprenorii independenți privind implementarea Legii freelancerilor # Oficial.md
După o lună de la intrarea în vigoare a Legii freelancerilor, Ministerul Dezvoltării Economice și..
12:20
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA și procurori într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice în contextul scrutinului din 2025 # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat..
12:20
Ex-președintele Parlamentului, Dumitru Diacov, împlinește astăzi 74 de ani. Politicianul a publicat 2 fotografii și..
12:20
Premierul, la Kiev: Am adus un omagiu, alături de Prim-ministra Ucrainei, eroilor ucraineni care și-au dat viața pentru a-și apăra poporul, pentru libertate și independență # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei la Kyiv, a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor..
11:40
Primăria Chișinău informează despre organizarea Conferinței municipale ANTIDROG, dedicată consolidării eforturilor de prevenire a consumului..
11:30
INOVAȚII ȘI TEHNOLOGIE Top angajatori Cifra de afaceri: 5000 de puncte de vânzare Fondată în..
10:40
(VIDEO) Ion Ceban: Așa-numita evaluare și reevaluare cadastrală are drept consecință majorarea impozitului la apartamente și case # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a declarat că nu va admite ca locuitorii municipiului Chișinău să..
10:20
ANSA reamintește: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice # Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea..
10:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei..
09:50
Pe 10 februarie 1993, secretarul general de atunci al FMF, Petru Comendant a primit o scrisoare..
09:40
PLDM: Bilanțul acestor 100 de zile este îngrijorător: în locul unei schimbări promise, suntem martorii unor improvizații # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată că primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu..
09:40
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că, astăzi, 6 februarie, va avea loc o nouă..
09:20
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo # Oficial.md
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de..
09:10
MAIA lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul..
08:50
(VIDEO) Maia Sandu: Să vorbim despre riscurile din mediul digital și despre impactul lor asupra copiilor noștri # Oficial.md
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un..
08:50
Împreună cu miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail Nichitin, Dorin Junghietu, Premierul Alexandru Munteanu este în..
9 februarie 2026
18:00
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea..
18:00
ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre # Oficial.md
În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța..
16:50
Un proiect inovator care ar facilita colectarea și procesarea datelor energetice în timp real, selectat câștigător în cadrul Programului Sandbox # Oficial.md
Inovația în energie primește un nou impuls. Comisia pentru spații de testare inovativă în materie..
16:20
Irina Vlah, cu întrebări către Consiliul Europei: Cine a intervenit în alegerile din Moldova? # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în..
16:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi..
16:00
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și..
14:30
„100 de zile de „tăcere tactică”. Guvernul Munteanu este un guvern mut. Un prim-ministru fără..
14:20
Ion Ceban: Mulțumesc celor care au muncit 3–4 ore, soldați, carabinieri, polițiști și cei de la IGSU # Oficial.md
Referitor la ajutorul anunțat pentru sâmbătă de către Guvern, Primăria Chișinău a crezut că scopul..
14:20
Deputații PSRM cer redistribuirea cheltuielilor bugetului de stat în favoarea cetățenilor # Oficial.md
Astăzi, în cadrul unui briefing la Parlament, deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au..
14:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi echipei Ministerului Energiei noul secretar de stat, domnul..
13:40
Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți # Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de..
13:40
PNM: La 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu, majoritatea cetățenilor nici măcar nu cunosc numele și chipul noului prim-ministru # Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) afirmă că, la 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu,..
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
