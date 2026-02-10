Vlad Filat: Până când prețul de achiziție nu va deveni preocuparea centrală a reglementatorului, fiecare factură va continua să includă prețul tăcerii
Oficial.md, 10 februarie 2026 15:50
Stimați cetățeni! Astăzi, când vă uitați la facturile pentru gazele naturale, sunteți sincer șocați. Urmează..
Acum 15 minute
15:50
Acum o oră
15:20
Ministerul Culturii a anunțat Programul evenimentelor în cadrul ediției a 60-a a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor” # Oficial.md
Ministerul Culturii a anunțat programul celei de-a 60-a ediții a Festivalului Internațional de Muzică „Mărțișor”,..
15:20
ANRE: În luna ianuarie a acestui an au fost înregistrate temperaturi semnificativ mai scăzute, ceea ce a condus la creșterea consumului # Oficial.md
În contextul apariției în spațiul public a unor imagini și mesaje legate de facturile la..
15:20
Mihai Popșoi: Guvernarea PAS nu a promis aderarea Republicii Moldova la UE până în 2028, ci finalizarea negocierilor pentru aderare # Oficial.md
Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a precizat că guvernarea PAS nu a promis..
Acum 4 ore
13:40
Un pas important pentru impulsionarea pieţei construcţiilor şi a pieţei imobiliare. Ce alte măsuri se impun # Oficial.md
Recent, atât Preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, cât şi Preşedintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget şi..
13:30
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru 2026: soluții pentru familie, venituri echitabile și siguranță socială # Oficial.md
MAN Femei a lansat Programul de Activitate pentru anul 2026, axat pe sprijinirea familiei, venituri..
13:00
Școala Federală de Antrenori serbează astăzi 20 de ani de la fondare. În total, peste..
12:20
Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, se află la Kiyv, alături de delegația Republicii..
12:20
Sesiune de discuții cu antreprenorii independenți privind implementarea Legii freelancerilor # Oficial.md
După o lună de la intrarea în vigoare a Legii freelancerilor, Ministerul Dezvoltării Economice și..
12:20
Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA și procurori într-un dosar de corupție electorală și finanțare ilegală a formațiunilor politice în contextul scrutinului din 2025 # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au desfășurat..
12:20
Ex-președintele Parlamentului, Dumitru Diacov, împlinește astăzi 74 de ani. Politicianul a publicat 2 fotografii și..
12:20
Premierul, la Kiev: Am adus un omagiu, alături de Prim-ministra Ucrainei, eroilor ucraineni care și-au dat viața pentru a-și apăra poporul, pentru libertate și independență # Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei la Kyiv, a depus flori la Zidul Memoriei Apărătorilor..
Acum 6 ore
11:40
Primăria Chișinău informează despre organizarea Conferinței municipale ANTIDROG, dedicată consolidării eforturilor de prevenire a consumului..
11:30
INOVAȚII ȘI TEHNOLOGIE Top angajatori Cifra de afaceri: 5000 de puncte de vânzare Fondată în..
10:40
(VIDEO) Ion Ceban: Așa-numita evaluare și reevaluare cadastrală are drept consecință majorarea impozitului la apartamente și case # Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a declarat că nu va admite ca locuitorii municipiului Chișinău să..
10:20
ANSA reamintește: Cetățenii își pot vinde legal surplusul de produse de origine animală obținut de la animalele întreținute în gospodările casnice # Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reamintește cetățenilor, care dețin acasă animale, că au posibilitatea..
10:20
Procuratura municipiului Chișinău anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei..
Acum 8 ore
09:50
Pe 10 februarie 1993, secretarul general de atunci al FMF, Petru Comendant a primit o scrisoare..
09:40
PLDM: Bilanțul acestor 100 de zile este îngrijorător: în locul unei schimbări promise, suntem martorii unor improvizații # Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată că primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu..
09:40
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că, astăzi, 6 februarie, va avea loc o nouă..
09:20
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo # Oficial.md
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de..
09:10
MAIA lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova # Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul..
08:50
(VIDEO) Maia Sandu: Să vorbim despre riscurile din mediul digital și despre impactul lor asupra copiilor noștri # Oficial.md
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un..
08:50
Împreună cu miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail Nichitin, Dorin Junghietu, Premierul Alexandru Munteanu este în..
Acum 24 ore
18:00
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea..
18:00
ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre # Oficial.md
În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța..
16:50
Un proiect inovator care ar facilita colectarea și procesarea datelor energetice în timp real, selectat câștigător în cadrul Programului Sandbox # Oficial.md
Inovația în energie primește un nou impuls. Comisia pentru spații de testare inovativă în materie..
16:20
Irina Vlah, cu întrebări către Consiliul Europei: Cine a intervenit în alegerile din Moldova? # Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în..
16:20
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi..
Ieri
16:00
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și..
14:30
„100 de zile de „tăcere tactică”. Guvernul Munteanu este un guvern mut. Un prim-ministru fără..
14:20
Ion Ceban: Mulțumesc celor care au muncit 3–4 ore, soldați, carabinieri, polițiști și cei de la IGSU # Oficial.md
Referitor la ajutorul anunțat pentru sâmbătă de către Guvern, Primăria Chișinău a crezut că scopul..
14:20
Deputații PSRM cer redistribuirea cheltuielilor bugetului de stat în favoarea cetățenilor # Oficial.md
Astăzi, în cadrul unui briefing la Parlament, deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au..
14:00
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi echipei Ministerului Energiei noul secretar de stat, domnul..
13:40
Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți # Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de..
13:40
PNM: La 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu, majoritatea cetățenilor nici măcar nu cunosc numele și chipul noului prim-ministru # Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) afirmă că, la 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu,..
13:30
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro # Oficial.md
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV)...
13:10
Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului..
13:10
Ion Ceban: Am fost sesizat de mai mulți cetățeni din satul Dereneu cu privire la situația bisericii # Oficial.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că a fost sesizat de mai..
13:00
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene discutată de Premier cu un deputat din Bundestagul german # Oficial.md
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor,..
12:40
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 9..
12:40
Termoelectrica solicită ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și energia termică # Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii și opinia publică că, în urma aprobării un nou tarif la..
11:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu..
11:30
Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică. În context, primarul general..
11:30
IGP: Cazul în care este vizată biserica din Dereneu, Călărași sunt provocări menite să creeze disensiuni în societate # Oficial.md
În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția..
11:30
Un bărbat a promis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale din 2024 și a fost condamnat # Oficial.md
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de..
11:20
Vlad Filat: 100 de zile sunt suficiente pentru a înțelege dacă un Guvern are viziunea, soluțiile și capacitățile necesare pentru a guverna # Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat spune că, din propria experiență, știe că „100 de zile sunt suficiente..
10:40
Ion Ceban: Guvernul condus de Alexandru Munteanu și-a dovedit incapacitatea totală de a administra treburile publice # Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „au trecut cele..
10:00
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat, un flashmob în fața sediului Guvernului, la împlinirea a..
09:40
În perioada 2 – 8 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
