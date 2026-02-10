O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău

Oficial.md, 10 februarie 2026 09:40

Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că, astăzi, 6 februarie, va avea loc o nouă..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 10 minute
09:50
33 de ani de la afilierea FMF la UEFA Oficial.md
Pe 10 februarie 1993, secretarul general de atunci al FMF, Petru Comendant a primit o scrisoare..
Acum 30 minute
09:40
PLDM: Bilanțul acestor 100 de zile este îngrijorător: în locul unei schimbări promise, suntem martorii unor improvizații Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) constată că primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu..
09:40
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, a anunțat că, astăzi, 6 februarie, va avea loc o nouă..
Acum o oră
09:20
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo Oficial.md
Astăzi, 10 februarie, primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de..
09:10
MAIA lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul riscurilor agricole în Republica Moldova Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) lansează, în premieră, elaborarea unui studiu complex privind managementul..
Acum 2 ore
08:50
(VIDEO) Maia Sandu: Să vorbim despre riscurile din mediul digital și despre impactul lor asupra copiilor noștri Oficial.md
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un..
08:50
Premierul, împreună cu 3 miniștri, desfășoară o vizită oficială la Kiev Oficial.md
Împreună cu miniștrii Vladimir Bolea, Daniella Misail Nichitin, Dorin Junghietu, Premierul Alexandru Munteanu este în..
Acum 24 ore
18:00
Incident cu implicarea unei mașini de poliție și doi copii pe o sanie Oficial.md
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea..
18:00
ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre Oficial.md
În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța..
16:50
Un proiect inovator care ar facilita colectarea și procesarea datelor energetice în timp real, selectat câștigător în cadrul Programului Sandbox Oficial.md
 Inovația în energie primește un nou impuls. Comisia pentru spații de testare inovativă în materie..
16:20
Irina Vlah, cu întrebări către Consiliul Europei: Cine a intervenit în alegerile din Moldova? Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în..
16:20
Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi..
16:00
Cupa Elitelor. S-au stabilit datele meciurilor din prima etapă Oficial.md
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și..
14:30
Vlad Bătrîncea: Guvernul Munteanu este un guvern mut Oficial.md
„100 de zile de „tăcere tactică”. Guvernul Munteanu este un guvern mut. Un prim-ministru fără..
14:20
Ion Ceban: Mulțumesc celor care au muncit 3–4 ore, soldați, carabinieri, polițiști și cei de la IGSU Oficial.md
Referitor la ajutorul anunțat pentru sâmbătă de către Guvern, Primăria Chișinău a crezut că scopul..
14:20
Deputații PSRM cer redistribuirea cheltuielilor bugetului de stat în favoarea cetățenilor Oficial.md
Astăzi, în cadrul unui briefing la Parlament, deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au..
14:00
Ministrul Energiei a prezentat echipei noul secretar de stat Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi echipei Ministerului Energiei noul secretar de stat, domnul..
13:40
Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de..
13:40
PNM: La 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu, majoritatea cetățenilor nici măcar nu cunosc numele și chipul noului prim-ministru Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) afirmă că, la 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu,..
13:30
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro Oficial.md
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV)...
13:10
Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului..
13:10
Ion Ceban: Am fost sesizat de mai mulți cetățeni din satul Dereneu cu privire la situația bisericii Oficial.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că a fost sesizat de mai..
13:00
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene discutată de Premier cu un deputat din Bundestagul german Oficial.md
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor,..
12:40
MEC: 121 de școli învață online Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 9..
12:40
Termoelectrica solicită ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și energia termică Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii și opinia publică că, în urma aprobării un nou tarif la..
11:40
Un bărbat – reținut pentru crearea și conducerea unei organizații criminale Oficial.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu..
11:30
Elevii din Chișinău au revenit la școală Oficial.md
Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică. În context, primarul general..
11:30
IGP: Cazul în care este vizată biserica din Dereneu, Călărași sunt provocări menite să creeze disensiuni în societate Oficial.md
În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția..
11:30
Un bărbat a promis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale din 2024 și a fost condamnat Oficial.md
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de..
11:20
Vlad Filat: 100 de zile sunt suficiente pentru a înțelege dacă un Guvern are viziunea, soluțiile și capacitățile necesare pentru a guverna Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat spune că, din propria experiență, știe că „100 de zile sunt suficiente..
10:40
Ion Ceban: Guvernul condus de Alexandru Munteanu și-a dovedit incapacitatea totală de a administra treburile publice Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „au trecut cele..
10:00
MAN a organizat un flashmob la Guvern privind „incompetența Guvernului” Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat, un flashmob în fața sediului Guvernului, la împlinirea a..
Ieri
09:40
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 814,13 mln. lei pentru săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 2 – 8 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
09:20
MEC, MMPS, MDED, IGP și Centrul „La Strada” au lasat campania „Hai să utilizăm inteligența artificială (IA) în siguranță!” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării participă, alături de Centrul Internațional „La Strada”, Ministerul Muncii și Protecției..
08:50
Serviciile Primăriei Chișinău au intervenit pe parcursul nopții la deszăpezire și combatere a lunecușului Oficial.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră,..
8 februarie 2026
15:50
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” Oficial.md
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi..
11:20
Ion Ceban a inspectat personal, până la această oră, toate sectoarele Chișinăului Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a inspectat personal, până la această oră, toate..
11:20
Premierul: Zilele acestea ne pun pe toți la încercare. Fiecare drum scurt devine o grijă, fiecare pas cere atenție Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, după ce ieri-seară a anunțat decizia ca Armata să intervină mâine, de..
11:10
Municipalitatea solicită agenților economici să se implice activ în curățarea ghețușului de pe spațiile adiacente imobilelor administrate Oficial.md
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața depusă pe arterele..
6 februarie 2026
17:10
Mircea Mitrofan a lansat, la Chișinău, jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” Oficial.md
Mircea Mitrofan, jurnalist și autor al mai multor cărți, originar din Cantemir și stabilit la..
17:00
MEC: Olimpiadele planificate pentru acest weekend se transferă pentru joi și vineri Oficial.md
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, Ministerul Educației..
16:20
MAN a depus denunțuri la Procuratura Generală și CNA împotriva ANRE și Energocom Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Național..
16:10
Primăria Chișinău intervine pe arterele din oraș la combaterea lunecușului Oficial.md
În contextul Codului Galben de ghețuș și polei, valabil până vineri, 6 februarie, inclusiv, serviciile..
16:10
15 operatori ai unui centru de apel infracțional din Chișinău cu rulaj de 2 mln. dolari pe lună Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii..
16:10
Maia Sandu: Centrul Național de Management a Crizelor nu a fost creat pentru iarnă, este o instituție pentru situații foarte complicate Oficial.md
Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este..
16:10
Vlad Filat: Jaful din facturi Oficial.md
Jaful din facturi  sau cum au fost scoși peste jumătate de miliard de dolari din..
16:10
Salvatorii IGSU au salvat o persoană de la o adâncime de circa 10 metri Oficial.md
Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU au intervenit în ajutorul..
16:10
Echipamente IT pentru Inspectoratul General pentru Migrație Oficial.md
Consiliul Europei a livrat un lot de echipamente IT de ultimă generație Inspectoratului General pentru..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.