ProTV.md, 10 februarie 2026 17:30
• • •
Acum 30 minute
17:30
Sprijin reciproc și solidaritate în vremuri de război: prim-miniștrii Ucrainei și Moldovei discută despre pace durabilă, ajutor umanitar și cooperare pentru un viitor european comun – VIDEO
17:20
Un fost șef interimar al Postului vamal Chișinău, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400.000 de lei pentru trafic de influență și corupție # ProTV.md
Un fost șef interimar al Postului vamal Chișinău, condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare și amendă de 400.000 de lei pentru trafic de influență și corupție
Acum o oră
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 10.02.2026
17:10
Rezidenții Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga” # ProTV.md
Rezidenții Republicii Moldova vor plăti exclusiv în lei în magazinele Aeroportului Internațional „Eugen Doga”
16:50
„Suntem hotărâți să cooperăm regulat și pragmatic”: Mesajul premierului Ucrainei după întrevederea cu Alexandru Munteanu - VIDEO # ProTV.md
„Suntem hotărâți să cooperăm regulat și pragmatic”: Mesajul premierului Ucrainei după întrevederea cu Alexandru Munteanu - VIDEO
Acum 2 ore
16:40
Premierul Ucrainei: Relația cu Republica Moldova se bazează pe un nivel înalt de încredere și va deveni un pilon important al viitoarei integrări europene - VIDEO # ProTV.md
Premierul Ucrainei: Relația cu Republica Moldova se bazează pe un nivel înalt de încredere și va deveni un pilon important al viitoarei integrări europene - VIDEO
16:30
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă - VIDEO # ProTV.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă - VIDEO
16:20
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă # ProTV.md
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko susțin o conferință de presă
16:10
Scumpiri în prima lună din acest an: Prețurile la ouă și fructe au crescut aproape cu 20 la sută. Datele BNS - VIDEO # ProTV.md
Scumpiri în prima lună din acest an: Prețurile la ouă și fructe au crescut aproape cu 20 la sută. Datele BNS - VIDEO
16:10
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko susțin o conferință de presă # ProTV.md
LIVE. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și Prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko susțin o conferință de presă
16:00
Scumpiri în prima lună din acest an: Produsele alimentare au crescut aproape cu 6 la sută. Datele BNS - VIDEO # ProTV.md
Scumpiri în prima lună din acest an: Produsele alimentare au crescut aproape cu 6 la sută. Datele BNS - VIDEO
Acum 4 ore
15:40
Ziua s-a încheiat cu surprize în lanț în concursul de sărituri cu schiurile pe trambulina normală. Un polonez a oferit declarația serii, dezvăluind că nu știe cum a ajuns pe podium la Olimpiadă - VIDEO # ProTV.md
Ziua s-a încheiat cu surprize în lanț în concursul de sărituri cu schiurile pe trambulina normală. Un polonez a oferit declarația serii, dezvăluind că nu știe cum a ajuns pe podium la Olimpiadă - VIDEO
15:40
Google și Meta, judecate pentru că „au fabricat adicție în creierele copiilor". TikTok și Snapchat au plătit despăgubiri # ProTV.md
Google și Meta, judecate pentru că „au fabricat adicție în creierele copiilor". TikTok și Snapchat au plătit despăgubiri
15:30
Momente de neuitat pentru Jutta Leerdam, care și-a îndeplinit visul de a deveni campioana olimpică la patinaj viteză - VIDEO # ProTV.md
Momente de neuitat pentru Jutta Leerdam, care și-a îndeplinit visul de a deveni campioana olimpică la patinaj viteză - VIDEO
15:20
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii # ProTV.md
Oamenii care au investit în criptomonedele lui Donald Trump și-au pierdut aproape toți banii
15:20
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia # ProTV.md
Guvernul de la Moscova a început să „restricționeze parțial” Telegram. Cât de importantă este aplicația de mesagerie în Rusia
14:40
Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia: Cazul a distras atenția publicului. Nu e vorba despre o sectă # ProTV.md
Misterul crimelor din Bulgaria ia amploare. Jurnalist de la Sofia: Cazul a distras atenția publicului. Nu e vorba despre o sectă
14:40
Plata cu cardul la benzinăriile Lukoil din Moldova - suspendată. Reacția ASP
14:30
Mai multe decese misterioase în munții din vestul Bulgariei îi nedumeresc pe anchetatori
14:20
„Sunt cea mai dorită burlăciță!” » Sportiva de 24 de ani are un scop la Jocurile Olimpice: „Îmi caut partener” # ProTV.md
„Sunt cea mai dorită burlăciță!” » Sportiva de 24 de ani are un scop la Jocurile Olimpice: „Îmi caut partener”
14:00
Scumpiri în prima lună din acest an: Serviciile prestate populației, dar și produsele alimentare au crescut aproape cu 5 la sută. Datele BNS - VIDEO # ProTV.md
Scumpiri în prima lună din acest an: Serviciile prestate populației, dar și produsele alimentare au crescut aproape cu 5 la sută. Datele BNS - VIDEO
Acum 6 ore
13:20
Una din țările baltice avertizează că Rusia produce atât de mult armament încât va putea purta un război în paralel cu cel din Ucraina # ProTV.md
Una din țările baltice avertizează că Rusia produce atât de mult armament încât va putea purta un război în paralel cu cel din Ucraina
13:20
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune - VIDEO # ProTV.md
Simulare de război în Europa. Franța începe cel mai mare exercițiu militar după Războiul Rece: 12.000 de militari, trimiși în misiune - VIDEO
13:10
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu e unanimitate # ProTV.md
Ursula von der Leyen deschide calea către o Europă „cu două viteze”: Coaliții mai mici dacă nu e unanimitate
13:10
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:00
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei din Kiev: „Sacrificiul lor ne amintește cât de prețioasă este libertatea și pacea” - GALERIE FOTO # ProTV.md
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei din Kiev: „Sacrificiul lor ne amintește cât de prețioasă este libertatea și pacea” - GALERIE FOTO
13:00
Explozie puternică într-o casă din stânga Nistrului, în urma unei scurgeri de gaz: Proprietara - transportată la spital cu arsuri grave - GALERIE FOTO # ProTV.md
Explozie puternică într-o casă din stânga Nistrului, în urma unei scurgeri de gaz: Proprietara - transportată la spital cu arsuri grave - GALERIE FOTO
13:00
Atenție, consumatori! Unele facturi din ianuarie pot fi mai mari. ANRE vine cu explicații # ProTV.md
Atenție, consumatori! Unele facturi din ianuarie pot fi mai mari. ANRE vine cu explicații
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.02.2026
12:50
Ar fi acceptat să elibereze de sub arest un bărbat în schimbul banilor: Doi procurori - trimiși în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii # ProTV.md
Ar fi acceptat să elibereze de sub arest un bărbat în schimbul banilor: Doi procurori - trimiși în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii
12:50
Un african - documentat de vameși la aeroport, după ce a încercat să intre în țară cu bijuterii, fără a le declara. Serviciul Vamal vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Un african - documentat de vameși la aeroport, după ce a încercat să intre în țară cu bijuterii, fără a le declara. Serviciul Vamal vine cu detalii - FOTO
12:30
Iarnă ca pe vremuri în toată țara. Într-o localitate din stânga Nistrului mercurul a coborât până la -29 de grade - FOTO # ProTV.md
Iarnă ca pe vremuri în toată țara. Într-o localitate din stânga Nistrului mercurul a coborât până la -29 de grade - FOTO
12:20
Tragedie la Trușeni: Un bărbat a murit subit într-un troleibuz
12:20
O femeie și doi bărbați - condamnați la închisoare, după ce au exploatat sexual o adolescentă. Câți ani vor sta după gratii # ProTV.md
O femeie și doi bărbați - condamnați la închisoare, după ce au exploatat sexual o adolescentă. Câți ani vor sta după gratii
12:10
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin # ProTV.md
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin
11:50
Au încercat să intre în țară cu recipiente de lichid pentru țigări electronice, lipite de corp. Două femei străine - documentate la vama Otaci - FOTO # ProTV.md
Au încercat să intre în țară cu recipiente de lichid pentru țigări electronice, lipite de corp. Două femei străine - documentate la vama Otaci - FOTO
11:50
Recruta alegători pentru a vota o anumită formațiune politică, în schimbul unei sume de bani, la alegerile din 2025. Un locuitor din Anenii Noi - reținut de CNA # ProTV.md
Recruta alegători pentru a vota o anumită formațiune politică, în schimbul unei sume de bani, la alegerile din 2025. Un locuitor din Anenii Noi - reținut de CNA
11:50
Ședință în dosarul „Kuliok”: Imaginile în care Vlad Plahotniuc îi dă lui Igor Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO # ProTV.md
Ședință în dosarul „Kuliok”: Imaginile în care Vlad Plahotniuc îi dă lui Igor Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO
11:50
„Omul se întâmpină după port și se petrece după minte”! Stilista Korina Ankin a dezvăluit de ce prima impresie poate schimba totul - VIDEO # ProTV.md
„Omul se întâmpină după port și se petrece după minte”! Stilista Korina Ankin a dezvăluit de ce prima impresie poate schimba totul - VIDEO
Acum 8 ore
11:40
Ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu este prezent nici de această dată. Imaginile în care Plahotniuc îi dă lui Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO # ProTV.md
Ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu este prezent nici de această dată. Imaginile în care Plahotniuc îi dă lui Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO
11:30
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! # ProTV.md
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL!
11:10
Prima apariție a lui Vladimir Andronachi, după ce a fost eliberat din arest. Nu a vrut să răspundă la nicio întrebare - VIDEO # ProTV.md
Prima apariție a lui Vladimir Andronachi, după ce a fost eliberat din arest. Nu a vrut să răspundă la nicio întrebare - VIDEO
10:30
Au spart geamul unei mașini din capitală și ar fi furat aproximativ 7000 de lei. Doi cetățeni străini - reținuți și plasați în arest - VIDEO # ProTV.md
Au spart geamul unei mașini din capitală și ar fi furat aproximativ 7000 de lei. Doi cetățeni străini - reținuți și plasați în arest - VIDEO
09:50
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță că va fi organizată o dezbatere la acest subiect: „Situația este alarmantă" - VIDEO # ProTV.md
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță că va fi organizată o dezbatere la acest subiect: „Situația este alarmantă" - VIDEO
09:50
Emmanuel Macron avertizează Europa să nu își mai facă iluzii în privința relațiilor cu SUA și numește strategia care „nu funcționează”: „Am încercat-o luni de zile” # ProTV.md
Emmanuel Macron avertizează Europa să nu își mai facă iluzii în privința relațiilor cu SUA și numește strategia care „nu funcționează”: „Am încercat-o luni de zile”
09:50
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Detaliile MEC - FOTO # ProTV.md
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Detaliile MEC - FOTO
Acum 12 ore
09:30
Țara care consideră SUA o amenințare majoră pentru pacea mondială - Studiu
09:10
Premierul Alexandru Munteanu - în drum spre Ucraina, cu trenul, pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski. Cine îl însoțește - VIDEO # ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu - în drum spre Ucraina, cu trenul, pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski. Cine îl însoțește - VIDEO
09:00
Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă” # ProTV.md
Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă”
08:30
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen # ProTV.md
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen
