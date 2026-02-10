PROCURORII AU RAPORTAT CĂ CAMERELE ASCUNSE CARE AU FILMAT ÎNTÂLNIREA DINTRE VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI IGOR DODON AU FOST INSTALATE ÎN UMBRELE
Infotag, 10 februarie 2026 16:00
PROCURORII AU RAPORTAT CĂ CAMERELE ASCUNSE CARE AU FILMAT ÎNTÂLNIREA DINTRE VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI IGOR DODON AU FOST INSTALATE ÎN UMBRELE
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 15 minute
16:00
PROCURORII AU RAPORTAT CĂ CAMERELE ASCUNSE CARE AU FILMAT ÎNTÂLNIREA DINTRE VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI IGOR DODON AU FOST INSTALATE ÎN UMBRELE # Infotag
PROCURORII AU RAPORTAT CĂ CAMERELE ASCUNSE CARE AU FILMAT ÎNTÂLNIREA DINTRE VLADIMIR PLAHOTNIUC ȘI IGOR DODON AU FOST INSTALATE ÎN UMBRELE
16:00
MOLDOVA COBORĂ DOUĂ POZIȚII ÎN CLASAMENTUL CORUPȚIEI, CLASÂNDU-SE PE LOCUL 80 DIN 180 DE ȚĂRI # Infotag
MOLDOVA COBORĂ DOUĂ POZIȚII ÎN CLASAMENTUL CORUPȚIEI, CLASÂNDU-SE PE LOCUL 80 DIN 180 DE ȚĂRI
Acum 4 ore
13:30
BANCA TRANSNISTRIEI ÎNDEAMNĂ LOCUITORII DIN REGIUNE SĂ SCHIMBE MONEDE ÎN BANCNOTE
13:30
PURTĂTOAREA DRAPELULUI MOLDOVEI LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MILANO ACUZATĂ DE SUSȚINEREA AGRESIUNII RUSEȘTI ÎMPOTRIVA UCRAINEI # Infotag
PURTĂTOAREA DRAPELULUI MOLDOVEI LA JOCURILE OLIMPICE DE LA MILANO ACUZATĂ DE SUSȚINEREA AGRESIUNII RUSEȘTI ÎMPOTRIVA UCRAINEI
13:30
PREȚURILE ÎN MOLDOVA AU CRESCUT CU 0,9% ÎN IANUARIE, ÎN TIMP CE INFLAȚIA ANUALĂ A SCĂZUT LA 4,85% # Infotag
PREȚURILE ÎN MOLDOVA AU CRESCUT CU 0,9% ÎN IANUARIE, ÎN TIMP CE INFLAȚIA ANUALĂ A SCĂZUT LA 4,85%
Acum 24 ore
18:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU VA PARTICIPA LA CONFERINȚA DE SECURITATE DE LA MÜNCHEN
Ieri
15:30
UNUL DIN COORDONATORII UNEI ORGANIZAȚII CRIMINALE CARE ACTIVEAZĂ ÎN ÎNCHISORILE DIN REPUBLICA MOLDOVA A FOST REȚINUT DE POLIȚIE # Infotag
UNUL DIN COORDONATORII UNEI ORGANIZAȚII CRIMINALE CARE ACTIVEAZĂ ÎN ÎNCHISORILE DIN REPUBLICA MOLDOVA A FOST REȚINUT DE POLIȚIE
13:00
ȘCOALA GIMNAZIALĂ DIMITRIE CANTEMIR DIN ȘTEFAN VODĂ VA FI RENOVATĂ CU SPRIJIN JAPONEZ
13:00
REZERVELE VALUTARE A MOLDOVEI AU SCĂZUT CU 23,57 MILIOANE DE EURO ÎN IANUARIE
13:00
SUSȚINĂTORII MAN AU PROTESTAT ÎN FAȚA CLĂDIRII GUVERNULUI, CRITICÂND GUVERNUL PENTRU „ZERO REZULTATE” # Infotag
SUSȚINĂTORII MAN AU PROTESTAT ÎN FAȚA CLĂDIRII GUVERNULUI, CRITICÂND GUVERNUL PENTRU „ZERO REZULTATE”
13:00
SUA propun negocieri trilaterale de pace la Miami. Ucraina confirmă participarea
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
AUTORITĂȚILE TRANSNISTRIENE: NU SE AȘTEPTĂ RISCURI DE DEFICIT DE GAZE NATURALE SĂPTĂMÂNA VIITOARE # Infotag
AUTORITĂȚILE TRANSNISTRIENE: NU SE AȘTEPTĂ RISCURI DE DEFICIT DE GAZE NATURALE SĂPTĂMÂNA VIITOARE
13:00
PARLAMENTUL A ÎNĂSPRIT PEDEPSELE PENTRU EXPLOATAREA SEXUALĂ ȘI ABUZUL ASUPRA COPIILOR
13:00
PARLAMENTUL RESPINGE VOTUL DE NEȚNCREDERE ÎN MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE # Infotag
PARLAMENTUL RESPINGE VOTUL DE NEȚNCREDERE ÎN MINISTRUL AGRICULTURII ȘI INDUSTRIEI ALIMENTARE
10:30
Maib este în topul celor mai buni angajatori din Republica Moldova
5 februarie 2026
18:30
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022 # Infotag
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022
16:00
RATA MEDIE ANUALĂ A INFLAȚIEI ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2025 A FOST DE 6,94%
16:00
ÎN 2025 TRANSNISTRENII AU ÎNMATRICULAT 2.600 DE MAȘINI CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE NEUTRE
16:00
REPUBLICA MOLDOVA ADERĂ LA CONVENȚIA BREVETULUI EUROPEAN
13:00
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI MULTĂ ELECTRICITATE ÎN IANUARIE ȘI LA UN PREȚ RIDICAT DECÂT ÎN DECEMBRIE # Infotag
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI MULTĂ ELECTRICITATE ÎN IANUARIE ȘI LA UN PREȚ RIDICAT DECÂT ÎN DECEMBRIE
13:00
CINCI PERSOANE AU FOST RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN CARE FOST IMPLICAT UN AUTOMOBIL DE POMPIERI ȘI UN MICROBUZ ÎN RAIONUL IALOVENI # Infotag
CINCI PERSOANE AU FOST RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN CARE FOST IMPLICAT UN AUTOMOBIL DE POMPIERI ȘI UN MICROBUZ ÎN RAIONUL IALOVENI
13:00
MOLDOVA ȘI EAU AU CONVENIT ASUPRA RECUNOAȘTERII RECIPROCE A PERMISELOR DE CONDUCERE
13:00
UN DEPUTAT UCRAINEAN DIN RADA SUPREMĂ CONSIDERĂ INACCEPTABILĂ ACCEPTAREA LUI IGOR DODON ÎN GRUPUL CONSERVATOR DIN APCE # Infotag
UN DEPUTAT UCRAINEAN DIN RADA SUPREMĂ CONSIDERĂ INACCEPTABILĂ ACCEPTAREA LUI IGOR DODON ÎN GRUPUL CONSERVATOR DIN APCE
12:00
Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți
11:30
Cea mai mare competiție de alergare din țară - maib I Mastercard Chisinau Marathon - se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 # Infotag
Cea mai mare competiție de alergare din țară - maib I Mastercard Chisinau Marathon - se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026
4 februarie 2026
15:00
VINIFICATORII MOLDOVENI VOR PARTICIPA LA EXPOZIȚIA WINE PARIS LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE # Infotag
VINIFICATORII MOLDOVENI VOR PARTICIPA LA EXPOZIȚIA WINE PARIS LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE
15:00
GUVERNUL VA CONTINUA „REORGANIZAREA” ȘCOLILOR
13:00
VAMEȘII TRANSNISTREANI AU CONFISCAT PRODUSE DE NICOTINĂ DE CONTRABANDĂ
13:00
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE # Infotag
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE
11:00
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib # Infotag
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib
11:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama # Infotag
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama
3 februarie 2026
15:30
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR # Infotag
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
14:30
Maib - desemnat „Brandul Anului în Banking” în cadrul Top Brands Awards de VIP Magazin
13:00
DOI INSPECTORI DE PATRULARE ACUZAȚI DE FALSIFICAREA RAPOARTELOR DE ÎNCĂLCARE
13:00
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI: GUVERNUL MUNTEANU VA PLECA ÎN MAI-IUNIE 2026
2 februarie 2026
16:30
MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI # Infotag
MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI
16:30
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE # Infotag
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE
16:30
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI # Infotag
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI
13:00
UN ȘOFER DE 21 DE ANI A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL SÂNGEREI
13:00
INFLAȚIA ÎN TRANSNISTRIA ÎN 2025 VA FI DE 14,7% - APROAPE TRIPLU FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT
13:00
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ # Infotag
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ
13:00
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI ÎNTR-O VIZITĂ LA BRUXELLES
30 ianuarie 2026
12:30
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI # Infotag
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI
12:30
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA # Infotag
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA
12:30
PRELUCRĂTORII DE FRUCTE ȘI LEGUME SOLICITĂ MAI MARE SPRIJIN DIN PARTEA STATULUI
12:30
ENERGOCOM A TRANSMIS CALCULE LA ANRE PENTRU ACTUALIZAREA TARIFELOR LA GAZE
29 ianuarie 2026
15:30
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII # Infotag
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII
13:00
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA # Infotag
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA
13:00
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI # Infotag
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI
13:00
DEPUTATUL RENATO USATII: ELVEȚIA ESTE UN EXEMPLU DE STAT STABIL ȘI FUNCȚIONAL
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.