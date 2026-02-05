Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022
Infotag, 5 februarie 2026 18:30
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022
RATA MEDIE ANUALĂ A INFLAȚIEI ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2025 A FOST DE 6,94%
ÎN 2025 TRANSNISTRENII AU ÎNMATRICULAT 2.600 DE MAȘINI CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE NEUTRE
REPUBLICA MOLDOVA ADERĂ LA CONVENȚIA BREVETULUI EUROPEAN
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI MULTĂ ELECTRICITATE ÎN IANUARIE ȘI LA UN PREȚ RIDICAT DECÂT ÎN DECEMBRIE
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI MULTĂ ELECTRICITATE ÎN IANUARIE ȘI LA UN PREȚ RIDICAT DECÂT ÎN DECEMBRIE
CINCI PERSOANE AU FOST RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN CARE FOST IMPLICAT UN AUTOMOBIL DE POMPIERI ȘI UN MICROBUZ ÎN RAIONUL IALOVENI
CINCI PERSOANE AU FOST RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN CARE FOST IMPLICAT UN AUTOMOBIL DE POMPIERI ȘI UN MICROBUZ ÎN RAIONUL IALOVENI
MOLDOVA ȘI EAU AU CONVENIT ASUPRA RECUNOAȘTERII RECIPROCE A PERMISELOR DE CONDUCERE
UN DEPUTAT UCRAINEAN DIN RADA SUPREMĂ CONSIDERĂ INACCEPTABILĂ ACCEPTAREA LUI IGOR DODON ÎN GRUPUL CONSERVATOR DIN APCE
UN DEPUTAT UCRAINEAN DIN RADA SUPREMĂ CONSIDERĂ INACCEPTABILĂ ACCEPTAREA LUI IGOR DODON ÎN GRUPUL CONSERVATOR DIN APCE
Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți
Cea mai mare competiție de alergare din țară - maib I Mastercard Chisinau Marathon - se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026
Cea mai mare competiție de alergare din țară - maib I Mastercard Chisinau Marathon - se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026
VINIFICATORII MOLDOVENI VOR PARTICIPA LA EXPOZIȚIA WINE PARIS LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE
VINIFICATORII MOLDOVENI VOR PARTICIPA LA EXPOZIȚIA WINE PARIS LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE
GUVERNUL VA CONTINUA „REORGANIZAREA” ȘCOLILOR
VAMEȘII TRANSNISTREANI AU CONFISCAT PRODUSE DE NICOTINĂ DE CONTRABANDĂ
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU" A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
Maib - desemnat „Brandul Anului în Banking” în cadrul Top Brands Awards de VIP Magazin
DOI INSPECTORI DE PATRULARE ACUZAȚI DE FALSIFICAREA RAPOARTELOR DE ÎNCĂLCARE
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI: GUVERNUL MUNTEANU VA PLECA ÎN MAI-IUNIE 2026
MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI
MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI
UN ȘOFER DE 21 DE ANI A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL SÂNGEREI
INFLAȚIA ÎN TRANSNISTRIA ÎN 2025 VA FI DE 14,7% - APROAPE TRIPLU FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI ÎNTR-O VIZITĂ LA BRUXELLES
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA
PRELUCRĂTORII DE FRUCTE ȘI LEGUME SOLICITĂ MAI MARE SPRIJIN DIN PARTEA STATULUI
ENERGOCOM A TRANSMIS CALCULE LA ANRE PENTRU ACTUALIZAREA TARIFELOR LA GAZE
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI
DEPUTATUL RENATO USATII: ELVEȚIA ESTE UN EXEMPLU DE STAT STABIL ȘI FUNCȚIONAL
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară
MOLDOVA VA INTENSIFICA COOPERAREA CU APCE PENTRU A CONSOLIDA DEMOCRAȚIA
AMBASADOROAREA CHINEI ÎNDEAMNĂ ANTREPRENORII CHINEZI SĂ INVESTEASCĂ MAI ÎNDRĂZNEȚ ÎN ECONOMIA MOLDOVEI
AMBASADOROAREA CHINEI ÎNDEAMNĂ ANTREPRENORII CHINEZI SĂ INVESTEASCĂ MAI ÎNDRĂZNEȚ ÎN ECONOMIA MOLDOVEI
PARTIDUL NOSTRU CERE O REDUCERE A TARIFULUI LA GAZE: URGENT ȘI „RETROACTIV”
ȘAPTE VAMEȘI SUSPECTAȚI DE CORUPȚIE SISTEMICĂ, REȚINUȚI ÎN RAIONUL CAHUL
SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ A PARLAMENTULUI ÎNCEPE PE 2 FEBRUARIE, DOUĂ SESIUNI PLENARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE
SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ A PARLAMENTULUI ÎNCEPE PE 2 FEBRUARIE, DOUĂ SESIUNI PLENARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE
GUVERNUL ÎNDEAMNĂ LA RESPONSABILITATE ȘI SOLIDARITATE ÎN TIMPUL VREMII REALE
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EUROPA SE CONFRUNTĂ SIMULTAN CU DOUĂ RĂZBOAIE – ÎN UCRAINA ȘI ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EUROPA SE CONFRUNTĂ SIMULTAN CU DOUĂ RĂZBOAIE – ÎN UCRAINA ȘI ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI
Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie
VREMEA REA ȘI GHEAȚA DE PE LINIILE ELECTRICE AU DUS LA NUMEROASE PENE DE CURENT
13:00
MOLDOVA VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SUA PENTRU A REDUCE TAXA LA EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI DE LA 25% LA 15%
MOLDOVA VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SUA PENTRU A REDUCE TAXA LA EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI DE LA 25% LA 15%
PARTIDUL NOSTRU A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LUCRU PENTRU A CORECTA O „LACUNĂ" DIN NOUA LEGE A CETĂȚENIEI
PARTIDUL NOSTRU A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LUCRU PENTRU A CORECTA O „LACUNĂ” DIN NOUA LEGE A CETĂȚENIEI
Electric Spring 2026 — вместе с maib и Visa
Electric Spring 2026 începe alături de maib și Visa
SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății
