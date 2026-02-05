Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022

Infotag, 5 februarie 2026 18:30

Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Infotag

Acum 30 minute
18:30
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022 Infotag
Ucraina și Rusia au făcut un schimb de prizonieri de 157 la 157. Majoritatea ucrainenilor se aflau în captivitate din 2022
Acum 4 ore
16:00
​RATA MEDIE ANUALĂ A INFLAȚIEI ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2025 A FOST DE 6,94% Infotag
​RATA MEDIE ANUALĂ A INFLAȚIEI ÎN MOLDOVA ÎN ANUL 2025 A FOST DE 6,94%
16:00
​ÎN 2025 TRANSNISTRENII AU ÎNMATRICULAT 2.600 DE MAȘINI CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE NEUTRE Infotag
​ÎN 2025 TRANSNISTRENII AU ÎNMATRICULAT 2.600 DE MAȘINI CU NUMERE DE ÎNMATRICULARE NEUTRE
16:00
REPUBLICA MOLDOVA ADERĂ LA CONVENȚIA BREVETULUI EUROPEAN Infotag
REPUBLICA MOLDOVA ADERĂ LA CONVENȚIA BREVETULUI EUROPEAN
Acum 6 ore
13:00
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI MULTĂ ELECTRICITATE ÎN IANUARIE ȘI LA UN PREȚ RIDICAT DECÂT ÎN DECEMBRIE Infotag
ENERGOCOM A ACHIZIȚIONAT MAI MULTĂ ELECTRICITATE ÎN IANUARIE ȘI LA UN PREȚ RIDICAT DECÂT ÎN DECEMBRIE
13:00
CINCI PERSOANE AU FOST RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN CARE FOST IMPLICAT UN AUTOMOBIL DE POMPIERI ȘI UN MICROBUZ ÎN RAIONUL IALOVENI Infotag
CINCI PERSOANE AU FOST RĂNITE ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN CARE FOST IMPLICAT UN AUTOMOBIL DE POMPIERI ȘI UN MICROBUZ ÎN RAIONUL IALOVENI
13:00
​MOLDOVA ȘI EAU AU CONVENIT ASUPRA RECUNOAȘTERII RECIPROCE A PERMISELOR DE CONDUCERE Infotag
​MOLDOVA ȘI EAU AU CONVENIT ASUPRA RECUNOAȘTERII RECIPROCE A PERMISELOR DE CONDUCERE
13:00
UN DEPUTAT UCRAINEAN DIN RADA SUPREMĂ CONSIDERĂ INACCEPTABILĂ ACCEPTAREA LUI IGOR DODON ÎN GRUPUL CONSERVATOR DIN APCE Infotag
UN DEPUTAT UCRAINEAN DIN RADA SUPREMĂ CONSIDERĂ INACCEPTABILĂ ACCEPTAREA LUI IGOR DODON ÎN GRUPUL CONSERVATOR DIN APCE
Acum 8 ore
12:00
Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți Infotag
Ostaticii zahărului: cum incompetența managerială ne costă pe toți
11:30
Cea mai mare competiție de alergare din țară - maib I Mastercard Chisinau Marathon - se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026 Infotag
Cea mai mare competiție de alergare din țară - maib I Mastercard Chisinau Marathon - se va desfășura pe 12 – 13 septembrie 2026
Ieri
15:00
VINIFICATORII MOLDOVENI VOR PARTICIPA LA EXPOZIȚIA WINE PARIS LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE Infotag
VINIFICATORII MOLDOVENI VOR PARTICIPA LA EXPOZIȚIA WINE PARIS LA ÎNCEPUTUL LUNII FEBRUARIE
15:00
​GUVERNUL VA CONTINUA „REORGANIZAREA” ȘCOLILOR Infotag
​GUVERNUL VA CONTINUA „REORGANIZAREA” ȘCOLILOR
13:00
​VAMEȘII TRANSNISTREANI AU CONFISCAT PRODUSE DE NICOTINĂ DE CONTRABANDĂ Infotag
​VAMEȘII TRANSNISTREANI AU CONFISCAT PRODUSE DE NICOTINĂ DE CONTRABANDĂ
13:00
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE Infotag
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE
11:00
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib Infotag
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib
11:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama Infotag
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR Infotag
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
14:30
​Maib - desemnat „Brandul Anului în Banking” în cadrul Top Brands Awards de VIP Magazin Infotag
​Maib - desemnat „Brandul Anului în Banking” în cadrul Top Brands Awards de VIP Magazin
13:00
​DOI INSPECTORI DE PATRULARE ACUZAȚI DE FALSIFICAREA RAPOARTELOR DE ÎNCĂLCARE Infotag
​DOI INSPECTORI DE PATRULARE ACUZAȚI DE FALSIFICAREA RAPOARTELOR DE ÎNCĂLCARE
13:00
​LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI: GUVERNUL MUNTEANU VA PLECA ÎN MAI-IUNIE 2026 Infotag
​LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI: GUVERNUL MUNTEANU VA PLECA ÎN MAI-IUNIE 2026
2 februarie 2026
16:30
​MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI Infotag
​MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI
16:30
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE Infotag
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE
16:30
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI Infotag
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI
13:00
UN ȘOFER DE 21 DE ANI A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL SÂNGEREI Infotag
UN ȘOFER DE 21 DE ANI A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL SÂNGEREI
13:00
INFLAȚIA ÎN TRANSNISTRIA ÎN 2025 VA FI DE 14,7% - APROAPE TRIPLU FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT Infotag
INFLAȚIA ÎN TRANSNISTRIA ÎN 2025 VA FI DE 14,7% - APROAPE TRIPLU FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT
13:00
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ Infotag
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ
13:00
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI ÎNTR-O VIZITĂ LA BRUXELLES Infotag
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI ÎNTR-O VIZITĂ LA BRUXELLES
30 ianuarie 2026
12:30
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI Infotag
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI
12:30
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA Infotag
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA
12:30
PRELUCRĂTORII DE FRUCTE ȘI LEGUME SOLICITĂ MAI MARE SPRIJIN DIN PARTEA STATULUI Infotag
PRELUCRĂTORII DE FRUCTE ȘI LEGUME SOLICITĂ MAI MARE SPRIJIN DIN PARTEA STATULUI
12:30
​ENERGOCOM A TRANSMIS CALCULE LA ANRE PENTRU ACTUALIZAREA TARIFELOR LA GAZE Infotag
​ENERGOCOM A TRANSMIS CALCULE LA ANRE PENTRU ACTUALIZAREA TARIFELOR LA GAZE
29 ianuarie 2026
15:30
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII Infotag
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII
13:00
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA Infotag
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA
13:00
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI Infotag
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI
13:00
​DEPUTATUL RENATO USATII: ELVEȚIA ESTE UN EXEMPLU DE STAT STABIL ȘI FUNCȚIONAL Infotag
​DEPUTATUL RENATO USATII: ELVEȚIA ESTE UN EXEMPLU DE STAT STABIL ȘI FUNCȚIONAL
11:00
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară Infotag
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară
28 ianuarie 2026
16:00
​MOLDOVA VA INTENSIFICA COOPERAREA CU APCE PENTRU A CONSOLIDA DEMOCRAȚIA Infotag
​MOLDOVA VA INTENSIFICA COOPERAREA CU APCE PENTRU A CONSOLIDA DEMOCRAȚIA
16:00
AMBASADOROAREA CHINEI ÎNDEAMNĂ ANTREPRENORII CHINEZI SĂ INVESTEASCĂ MAI ÎNDRĂZNEȚ ÎN ECONOMIA MOLDOVEI Infotag
AMBASADOROAREA CHINEI ÎNDEAMNĂ ANTREPRENORII CHINEZI SĂ INVESTEASCĂ MAI ÎNDRĂZNEȚ ÎN ECONOMIA MOLDOVEI
16:00
PARTIDUL NOSTRU CERE O REDUCERE A TARIFULUI LA GAZE: URGENT ȘI „RETROACTIV” Infotag
PARTIDUL NOSTRU CERE O REDUCERE A TARIFULUI LA GAZE: URGENT ȘI „RETROACTIV”
13:30
​ȘAPTE VAMEȘI SUSPECTAȚI DE CORUPȚIE SISTEMICĂ, REȚINUȚI ÎN RAIONUL CAHUL Infotag
​ȘAPTE VAMEȘI SUSPECTAȚI DE CORUPȚIE SISTEMICĂ, REȚINUȚI ÎN RAIONUL CAHUL
13:30
SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ A PARLAMENTULUI ÎNCEPE PE 2 FEBRUARIE, DOUĂ SESIUNI PLENARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE Infotag
SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ A PARLAMENTULUI ÎNCEPE PE 2 FEBRUARIE, DOUĂ SESIUNI PLENARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE
27 ianuarie 2026
16:30
GUVERNUL ÎNDEAMNĂ LA RESPONSABILITATE ȘI SOLIDARITATE ÎN TIMPUL VREMII REALE Infotag
GUVERNUL ÎNDEAMNĂ LA RESPONSABILITATE ȘI SOLIDARITATE ÎN TIMPUL VREMII REALE
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EUROPA SE CONFRUNTĂ SIMULTAN CU DOUĂ RĂZBOAIE – ÎN UCRAINA ȘI ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EUROPA SE CONFRUNTĂ SIMULTAN CU DOUĂ RĂZBOAIE – ÎN UCRAINA ȘI ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI
14:00
Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie Infotag
Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie
13:00
VREMEA REA ȘI GHEAȚA DE PE LINIILE ELECTRICE AU DUS LA NUMEROASE PENE DE CURENT Infotag
VREMEA REA ȘI GHEAȚA DE PE LINIILE ELECTRICE AU DUS LA NUMEROASE PENE DE CURENT
13:00
MOLDOVA VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SUA PENTRU A REDUCE TAXA LA EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI DE LA 25% LA 15% Infotag
MOLDOVA VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SUA PENTRU A REDUCE TAXA LA EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI DE LA 25% LA 15%
13:00
PARTIDUL NOSTRU A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LUCRU PENTRU A CORECTA O „LACUNĂ” DIN NOUA LEGE A CETĂȚENIEI Infotag
PARTIDUL NOSTRU A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LUCRU PENTRU A CORECTA O „LACUNĂ” DIN NOUA LEGE A CETĂȚENIEI
12:30
​Electric Spring 2026 — вместе с maib и Visa Infotag
​Electric Spring 2026 — вместе с maib и Visa
12:30
Electric Spring 2026 începe alături de maib și Visa Infotag
Electric Spring 2026 începe alături de maib și Visa
12:00
SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății Infotag
SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.