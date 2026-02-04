VAMEȘII TRANSNISTREANI AU CONFISCAT PRODUSE DE NICOTINĂ DE CONTRABANDĂ
Infotag, 4 februarie 2026 13:00
• • •
Acum 30 minute
13:00
13:00
MOLDOVA VA PRIMI 36,5 MILIOANE DE DOLARI DIN PARTEA SUA PENTRU CONSOLIDAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE
Acum 4 ore
11:00
Innovation Camp Chișinău – educația viitorului începe cu idei curajoase și cu susținerea maib
11:00
Maib – premiată de EMEA Finance pentru cea mai bună lansare de produs din Europa Centrală și de Est, pentru seria de carduri maib gama
Acum 24 ore
15:30
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” A DECLARAT CĂ EXISTĂ O LUPTA PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL PARTIDULUI ÎN CADRUL PARTIDULUI SOCIALIȘTILOR
14:30
Maib - desemnat „Brandul Anului în Banking” în cadrul Top Brands Awards de VIP Magazin
Ieri
13:00
DOI INSPECTORI DE PATRULARE ACUZAȚI DE FALSIFICAREA RAPOARTELOR DE ÎNCĂLCARE
13:00
LIDERUL PARTIDULUI NOSTRU, RENATO USATÎI: GUVERNUL MUNTEANU VA PLECA ÎN MAI-IUNIE 2026
2 februarie 2026
16:30
MOLDOVA A EFECTUAT PERCHEZIȚII ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE LA CABINETELE MEDICALE PENTRU ȘOFERI
16:30
UN DEPUTAT NORVEGIAN A NOMINALIZAT-O PE PREȘEDINTA MAIA SANDU PENTRTU PREMIUL NOBEL PENTRU PACE
16:30
MIHAI POPȘOI: AUTORITĂȚILE MOLDOVENEȘTI AU LUAT O DECIZIE STRATEGICĂ DE A SE RETRAGE DIN CSI
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
UN ȘOFER DE 21 DE ANI A DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN RAIONUL SÂNGEREI
13:00
INFLAȚIA ÎN TRANSNISTRIA ÎN 2025 VA FI DE 14,7% - APROAPE TRIPLU FAȚĂ DE ANUL PRECEDENT
13:00
UN MEMBRU AL ADUNĂRII POPULARE A GĂGĂUZIEI CONSIDERĂ CĂ CRIZA ÎN REGIUNE A FOST PROVOCATĂ DE CONDUCEREA ANTERIOARĂ
13:00
VICEPRIM-MINISTRUL MIHAI POPȘOI ÎNTR-O VIZITĂ LA BRUXELLES
30 ianuarie 2026
12:30
CONSILIERII PSRM ȘI PAS PREZINTĂ DIN NOU CONDIȚIILE ÎN CARE VOR SUSȚINE BUGETUL CHIȘINĂULUI
12:30
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX A INVESTIT 20 DE MILIOANE DE EURO ÎN CREAREA ȘI DEZVOLTAREA PROPRIEI FABRICI ÎN MOLDOVA
12:30
PRELUCRĂTORII DE FRUCTE ȘI LEGUME SOLICITĂ MAI MARE SPRIJIN DIN PARTEA STATULUI
12:30
ENERGOCOM A TRANSMIS CALCULE LA ANRE PENTRU ACTUALIZAREA TARIFELOR LA GAZE
29 ianuarie 2026
15:30
CHIȘINĂU ȘI BRUXELLES IA ÎN CONSIDERARE NECESITATEA DE A ASIGURA O COORDONARE STRÂNSĂ A PROCESELOR DE INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI DE REINTEGRĂRII A ȚĂRII
13:00
BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE A INVESTIT 508 MILIOANE DE EURO ÎN 2025 ÎN 19 PROIECTE ÎN MOLDOVA
13:00
O RUNDĂ DE NEGOCIERI PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSNISTREANĂ ÎN FORMATUL 1+1VA AVEA LOC ÎN CURÂND – VALERIU CHIVERI
13:00
DEPUTATUL RENATO USATII: ELVEȚIA ESTE UN EXEMPLU DE STAT STABIL ȘI FUNCȚIONAL
11:00
Maib sprijină educația financiară prin investiții pe termen lung în formarea profesorilor și a elevilor din școlile model din țară
28 ianuarie 2026
16:00
MOLDOVA VA INTENSIFICA COOPERAREA CU APCE PENTRU A CONSOLIDA DEMOCRAȚIA
16:00
AMBASADOROAREA CHINEI ÎNDEAMNĂ ANTREPRENORII CHINEZI SĂ INVESTEASCĂ MAI ÎNDRĂZNEȚ ÎN ECONOMIA MOLDOVEI
16:00
PARTIDUL NOSTRU CERE O REDUCERE A TARIFULUI LA GAZE: URGENT ȘI „RETROACTIV”
13:30
ȘAPTE VAMEȘI SUSPECTAȚI DE CORUPȚIE SISTEMICĂ, REȚINUȚI ÎN RAIONUL CAHUL
13:30
SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ-VARĂ A PARLAMENTULUI ÎNCEPE PE 2 FEBRUARIE, DOUĂ SESIUNI PLENARE URMEAZĂ SĂPTĂMÂNA VIITOARE
27 ianuarie 2026
16:30
GUVERNUL ÎNDEAMNĂ LA RESPONSABILITATE ȘI SOLIDARITATE ÎN TIMPUL VREMII REALE
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: EUROPA SE CONFRUNTĂ SIMULTAN CU DOUĂ RĂZBOAIE – ÎN UCRAINA ȘI ÎMPOTRIVA DEMOCRAȚIEI
14:00
Complexul sfeclei și zahărului din Moldova: toți plătesc scump pentru o iluzie
13:00
VREMEA REA ȘI GHEAȚA DE PE LINIILE ELECTRICE AU DUS LA NUMEROASE PENE DE CURENT
13:00
MOLDOVA VA CONTINUA NEGOCIERILE CU SUA PENTRU A REDUCE TAXA LA EXPORTURILE MOLDOVENEȘTI DE LA 25% LA 15%
13:00
PARTIDUL NOSTRU A ÎNREGISTRAT UN PROIECT DE LUCRU PENTRU A CORECTA O „LACUNĂ” DIN NOUA LEGE A CETĂȚENIEI
12:30
Electric Spring 2026 — вместе с maib и Visa
12:30
Electric Spring 2026 începe alături de maib și Visa
12:00
SUA au finalizat retragerea din Organizația Mondială a Sănătății
26 ianuarie 2026
16:30
CRIZA AGRICOLĂ DUCE LA PIERDEREA A PESTE 30.000 DE LOCURI DE MUNCĂ
16:30
Condițiile meteorologice nefavorabile au provocat pene de curent în Republica Moldova
16:30
DEPUTATA ANASTASIA NICHITA VA DEMISIONA ȘI VA CONTINUA SĂ SE IMPLICE ÎN SPORT
16:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPRIMAT RECUNOȘTINȚĂ POLONIEI, CARE A AJUTAT MOLDOVA SĂ ELIMINE DEPENDENȚA DE RUSIA ÎN SECTORUL ENERGETIC
16:30
PARLAMENTUL VA ACHIZIȚIONA ECHIPAMENTE NOI PENTRU TRANSMISIA ÎNTÂLNIRILOR CU ASISTENȚĂ ELVEȚIANĂ
23 ianuarie 2026
16:00
AMBASADA REPUBLICII MOLDOVA ÎN SUA ȘI-A STABILIT PRIORITĂȚILE PENTRU ANUL 2026
16:00
UE A ALOCAT 500.000 DE EUR ORGANIZAȚIILOR SOCIETĂȚII CIVILE PENTRU A PERMITE LA MII DE COPII DIN ZONE RURALE SĂ PARTICIPE LA PROGRAME EDUCAȚIONALE EXTRA-ȘCOLARE
12:30
BTA: Șeful statului, Radev, va părăsi clădirea Administrației Prezidențiale pe 23 ianuarie
22 ianuarie 2026
17:00
POLIȚIA DE FRONTIERĂ A OPRIT O TENTATIVĂ DE MIGRARE ILEGALĂ A OPT CETĂȚENI UCRAINENI
17:00
ÎN URMA ARESTĂRII FOSTULUI SĂU CONSILIER LA MOSCOVA, FOSTUL PREȘEDINTE IGOR DODON S-A ÎNTÂLNIT CU AMBASADORUL RUSIEI
17:00
AMBASADOARE CHINEZĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, DONG ZHIHUA, ȘI-A FELICITAT PRIETENII MOLDOVENI CU OCAZIA ANULUI NOU CHINEZESC
17:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU ȘI-A EXPLICAT DETALIAT POZIȚIA PRIVIND POSIBILA UNIRE A MOLDOVEI CU ROMÂNIA
