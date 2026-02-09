Incident cu implicarea unei mașini de poliție și doi copii pe o sanie

Oficial.md, 9 februarie 2026 18:00

Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea..

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
18:00
Incident cu implicarea unei mașini de poliție și doi copii pe o sanie Oficial.md
Astăzi, în jurul orei 13:00, Poliția a înregistrat un incident rutier produs în satul Bravicea..
18:00
ANSA infirmă acuzațiile false privind incapacitatea de testare a reziduurilor de metronidazol în carnea de pasăre Oficial.md
În contextul informațiilor eronate, diseminate în spațiul public, precum că laboratoarele Agenției Naționale pentru Siguranța..
Acum 2 ore
16:50
Un proiect inovator care ar facilita colectarea și procesarea datelor energetice în timp real, selectat câștigător în cadrul Programului Sandbox Oficial.md
 Inovația în energie primește un nou impuls. Comisia pentru spații de testare inovativă în materie..
Acum 4 ore
16:20
Irina Vlah, cu întrebări către Consiliul Europei: Cine a intervenit în alegerile din Moldova? Oficial.md
Politiciana Irina Vlah a constatat că „chiar și în SUA se recunoaște deja: Moldova, în..
16:20
Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie Oficial.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale informează că, începând cu data de 9 februarie, vor fi..
16:00
Cupa Elitelor. S-au stabilit datele meciurilor din prima etapă Oficial.md
Comitetul organizatoric al turneului național Cupa Elitelor, ediția 2026, a decis reprogramarea etapei 1 pentru 11 și..
14:30
Vlad Bătrîncea: Guvernul Munteanu este un guvern mut Oficial.md
„100 de zile de „tăcere tactică”. Guvernul Munteanu este un guvern mut. Un prim-ministru fără..
Acum 6 ore
14:20
Ion Ceban: Mulțumesc celor care au muncit 3–4 ore, soldați, carabinieri, polițiști și cei de la IGSU Oficial.md
Referitor la ajutorul anunțat pentru sâmbătă de către Guvern, Primăria Chișinău a crezut că scopul..
14:20
Deputații PSRM cer redistribuirea cheltuielilor bugetului de stat în favoarea cetățenilor Oficial.md
Astăzi, în cadrul unui briefing la Parlament, deputații PSRM Vladimir Odnostalco și Ala Ursu-Antoci au..
14:00
Ministrul Energiei a prezentat echipei noul secretar de stat Oficial.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a prezentat astăzi echipei Ministerului Energiei noul secretar de stat, domnul..
13:40
Zeci de monede cu valoare arheologică, ridicate în cadrul mai multor percheziții la Bălți Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de..
13:40
PNM: La 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu, majoritatea cetățenilor nici măcar nu cunosc numele și chipul noului prim-ministru Oficial.md
Partidul Național Moldovenesc (PNM) afirmă că, la 100 de zile de la instalarea Guvernului Munteanu,..
13:30
Alternativa Clinic, despre rezultatele anului 2025: Performanță peste media europeană în Fertilizarea In Vitro Oficial.md
Alternativa Clinic a încheiat anul 2025 cu rezultate solide în domeniul Fertilizării în Vitro (FIV)...
13:10
Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului Arabiei Saudite Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas-bun cu ambasadorul Regatului..
13:10
Ion Ceban: Am fost sesizat de mai mulți cetățeni din satul Dereneu cu privire la situația bisericii Oficial.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că a fost sesizat de mai..
13:00
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene discutată de Premier cu un deputat din Bundestagul german Oficial.md
Avansarea Republicii Moldova pe calea integrării europene, măsurile pentru stimularea creșterii economice și atragerea investițiilor,..
12:40
MEC: 121 de școli învață online Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează despre activitatea instituțiilor de învățământ general la data de 9..
12:40
Termoelectrica solicită ajustarea prețului pentru energia electrică produsă și energia termică Oficial.md
Termoelectrica S.A. informează consumatorii și opinia publică că, în urma aprobării un nou tarif la..
Acum 8 ore
11:40
Un bărbat – reținut pentru crearea și conducerea unei organizații criminale Oficial.md
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu..
11:30
Elevii din Chișinău au revenit la școală Oficial.md
Elevii din municipiul Chișinău au revenit la școală cu prezență fizică. În context, primarul general..
11:30
IGP: Cazul în care este vizată biserica din Dereneu, Călărași sunt provocări menite să creeze disensiuni în societate Oficial.md
În legătură cu cazul în care este vizată biserica din localitatea Dereneu, raionul Călărași, Poliția..
11:30
Un bărbat a promis bani în schimbul voturilor la alegerile prezidențiale din 2024 și a fost condamnat Oficial.md
Procuratura Hâncești, informează despre condamnarea unui bărbat de 40 de ani pentru comiterea infracțiunii de..
11:20
Vlad Filat: 100 de zile sunt suficiente pentru a înțelege dacă un Guvern are viziunea, soluțiile și capacitățile necesare pentru a guverna Oficial.md
Ex-premierul Vlad Filat spune că, din propria experiență, știe că „100 de zile sunt suficiente..
10:40
Ion Ceban: Guvernul condus de Alexandru Munteanu și-a dovedit incapacitatea totală de a administra treburile publice Oficial.md
Ion Ceban, primarul capitalei și liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că „au trecut cele..
Acum 12 ore
10:00
MAN a organizat un flashmob la Guvern privind „incompetența Guvernului” Oficial.md
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat, un flashmob în fața sediului Guvernului, la împlinirea a..
09:40
Serviciul Vamal raportează încasări de peste 814,13 mln. lei pentru săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 2 – 8 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
09:30
Judecător de la Soroca, trimis în judecată pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată..
09:20
MEC, MMPS, MDED, IGP și Centrul „La Strada” au lasat campania „Hai să utilizăm inteligența artificială (IA) în siguranță!” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării participă, alături de Centrul Internațional „La Strada”, Ministerul Muncii și Protecției..
08:50
Serviciile Primăriei Chișinău au intervenit pe parcursul nopții la deszăpezire și combatere a lunecușului Oficial.md
Primăria Chișinău informează că serviciile municipale au intervenit, pe parcursul nopții și la această oră,..
Ieri
15:50
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică Oficial.md
Primăria municipiului Chișinău a anunțat că mâine, elevii se întorc la școală cu prezență fizică...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Dmitri Torner – la deschiderea oficială a Olimpiadei de Iarnă din Italia: „Alături de minunații noștri sportivi” Oficial.md
Dmitri Torner, în calitate de preşedinte al Federaţiei de Biatlon din Republica Moldova, dar şi..
11:20
Ion Ceban a inspectat personal, până la această oră, toate sectoarele Chișinăului Oficial.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a inspectat personal, până la această oră, toate..
11:20
Premierul: Zilele acestea ne pun pe toți la încercare. Fiecare drum scurt devine o grijă, fiecare pas cere atenție Oficial.md
Premierul Alexandru Munteanu, după ce ieri-seară a anunțat decizia ca Armata să intervină mâine, de..
11:10
Municipalitatea solicită agenților economici să se implice activ în curățarea ghețușului de pe spațiile adiacente imobilelor administrate Oficial.md
Echipele municipale specializate continuă să împrăștie material antiderapant și să curățe gheața depusă pe arterele..
6 februarie 2026
17:10
Mircea Mitrofan a lansat, la Chișinău, jurnalul de călătorie „Egipt. Pe urmele faraonilor” Oficial.md
Mircea Mitrofan, jurnalist și autor al mai multor cărți, originar din Cantemir și stabilit la..
17:00
MEC: Olimpiadele planificate pentru acest weekend se transferă pentru joi și vineri Oficial.md
În contextul situației meteorologice și a prognozelor pentru perioada 06 – 09 februarie, Ministerul Educației..
16:20
MAN a depus denunțuri la Procuratura Generală și CNA împotriva ANRE și Energocom Oficial.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a depus denunțuri oficiale la Procuratura Generală și la Centrul Național..
16:10
Primăria Chișinău intervine pe arterele din oraș la combaterea lunecușului Oficial.md
În contextul Codului Galben de ghețuș și polei, valabil până vineri, 6 februarie, inclusiv, serviciile..
16:10
15 operatori ai unui centru de apel infracțional din Chișinău cu rulaj de 2 mln. dolari pe lună Oficial.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției, anunță reținerea a 15 persoane bănuite de escrocherii..
16:10
Maia Sandu: Centrul Național de Management a Crizelor nu a fost creat pentru iarnă, este o instituție pentru situații foarte complicate Oficial.md
Centrul Național de Management a Crizelor (CNMC) nu a fost creat pentru iarnă, ci este..
16:10
Vlad Filat: Jaful din facturi Oficial.md
Jaful din facturi  sau cum au fost scoși peste jumătate de miliard de dolari din..
16:10
Salvatorii IGSU au salvat o persoană de la o adâncime de circa 10 metri Oficial.md
Pe data de 5 februarie 2026, la ora 18:44, angajații IGSU au intervenit în ajutorul..
16:10
Echipamente IT pentru Inspectoratul General pentru Migrație Oficial.md
Consiliul Europei a livrat un lot de echipamente IT de ultimă generație Inspectoratului General pentru..
16:10
Cod Galben de polei și ghețuș. Toate serviciile municipale mobilizate în teren Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, toate serviciile municipale specializate sunt mobilizate în teren, în contextul avertizărilor..
12:20
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unui cazan în municipiul Chișinău Oficial.md
Trei persoane inclusiv două minore au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării..
12:10
100 de zile a Guvernului Munteanu. Maia Sandu: Așteptăm un program la sfârșit lunii Oficial.md
Guvernul condus de Alexandru Munteanu împlinește 100 de zile de activitate, iar șeful statului spune..
12:10
Vlad Batrîncea și Vladimir Odnostalco s-au întâlnit cu ambasadorul Kazahstanului Oficial.md
Vicepreședintele Parlamentului, deputatul PSRM Vlad Batrîncea, și deputatul PSRM Vladimir Odnostalko au avut o întrevedere..
11:20
Tentative de fraudă privind programul „Ajutor la contor” Oficial.md
În contextul mai multor apeluri suspecte, raportate de cetățeni, atenționăm despre tentative de fraudă, privind..
11:20
Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Accent Electronic de către Moldcell Oficial.md
Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică ce presupune preluarea..
11:10
Irina Vlah îl îndeamnă pe ministrul Finanțelor să adopte măsuri concrete ca urmare a reevaluării cadastrale a imobilelor Oficial.md
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul reevaluării bunurilor imobile și a..
Mai multe ştiri
