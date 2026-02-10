Tumorile ucid peste 12.000 de moldoveni pe an: Cancerul colorectal, printre cele mai frecvente tipuri
Radio Moldova, 10 februarie 2026 15:30
Cancerul colorectal este una dintre cele mai frecvente tipuri de tumori cu care sunt diagnosticați moldovenii. În anul 2025, peste 1.200 de persoane au aflat că suferă de această maladie. Depistat în timp util, acest tip de cancer poate fi tratat, iar screeningul este cea mai eficientă formă de prevenție. În acest context, medicii spun că, după vârsta de 40 de ani, colonoscopia trebuie efectuată în medie o dată pe an.
• • •
Aston Martin a prezentat bolidul pentru noua ediție a campionatului mondial de automobilism Formula 1 și a făcut-o într-un mod spectaculos. Un muzician a cântat la violoncel alături de monopostul AMR26.
Republica Moldova face pași importanți în direcția alinierii la standardele Uniunii Europene în materie de respectare a statului de drept. Sunt concluziile Comisiei Pre-Vetting din raportul final de mandat, prezentat pe 10 februarie. Pe parcursul activității sale, începută în aprilie 2022, Comisia a examinat conformitatea a 69 de judecători și procurori, dintre care 26 au promovat evaluarea, ceea ce reprezintă 38%.
Martorul Iaralov din dosarul „kuliok” – de negăsit, Plahotniuc va fi escortat pe 11 februarie în instanță # Radio Moldova
Magistrații de la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) nu au reușit să-l audieze, în ședința din 10 februarie, pe fostul vicepreședinte al Partidului Democrat (PD), Serghei Iaralov, în dosarul cunoscut cu denumirea „kuliok” (sacoșă – n.r.), în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Acesta nu a putut fi găsit în apartamentul său din Chișinău, iar Poliția de Frontieră a confirmat că acesta nu a mai intrat în R. Moldova de cinci ani.
Forțele armate franceze încep aproape trei luni de exerciții militare, cu obiectivul de a demonstra determinarea Franței de a-și proteja teritoriul, cetățenii și interesele.
Incluziunea persoanelor cu dizabilități: 90% din angajații unei fabrici din Chișinău au probleme de vedere # Radio Moldova
Rata de angajare a persoanelor cu nevoi speciale este de aproape trei ori mai mică față de cea generală, arată datele statistice. Persoanele cu dizabilități se confruntă cu discriminarea atunci când încearcă să-și găsească un loc de muncă. Există însă și exemple care contrazic această tendință.
Drepturile omului din stânga Nistrului s-au deteriorat și în 2025. Promo-LEX evidențiază riscuri pentru reintegrarea și parcursul european al R. Moldova # Radio Moldova
Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană s-a deteriorat semnificativ în 2025, iar lipsa unui răspuns coerent și coordonat din partea autorităților constituționale riscă să afecteze nu doar procesul de reintegrare a regiunii, ci și parcursul european al Republicii Moldova.
Meci electrizant în Primeira Liga: FC Porto și Sporting Lisabona au remizat, scor 1:1 # Radio Moldova
Clasicul fotbalului portughez s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. În etapa a 21-a a primei divizii, FC Porto și Sporting Lisabona au oferit un meci electrizant, iar „leii" au marcat golul egalizator în minutul 90+10. Episodul 255 din „O Clássico" a avut loc pe Estádio do Dragão din Porto. Cele două echipe au lăsat garda jos și au atacat încă din primele minute, trecând repede peste peroioda de studiere reciprocă. FC Porto a preluat conducerea în minutul 77.
Visuri și iluzii umane transformate din gheață în artă. Un copil pășind în lumea adulților, un jet de apă înghețată și un elefant care caută echilibrul, acestea sunt doar câteva dintre lucrările sculptorilor expuse la Festivalul de sculptură în gheață din Jelgava, Letonia. Artiștii recunosc faptul că vremea din acest an a fost potrivită pentru crearea sculpturilor. Veniți din toată lumea, aceștia au fost evaluați de un juriu.
Prețurile medii de consum au crescut în luna ianuarie cu 0.9%, comparativ cu sfârșitul anului trecut. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la produsele alimentare, care s-au scumpit cu 1.6%, influențând creșterea prețurilor medii cu 0.6%.
Reguli stabilite de ANSA: Cum poți vinde legal laptele, ouăle sau mierea direct din propria gospodărie # Radio Moldova
Persoanele care cresc animale în gospodărie, iar producția depășește consumul, pot vinde produse alimentare de origine animală, precum lapte, ouă, miere sau carne direct de acasă. Singura condiție esențială pentru comercializarea acestor produse este deținerea Carnetului de sănătate al animalului, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Cu un punct mai puțin în 2025 și locul 80 în lume: R. Moldova și-a înrăutățit ușor scorul din Indicele Percepției Corupției # Radio Moldova
În ultimul an, R. Moldova și-a înrăutățit cu un punct, de la 43 la 42, scorul din Indicele Percepției Corupției 2025 (IPC 2025), făcut public de Transparency International pe 10 februarie. Țara noastră ocupă locul 80 din 182 de state, o poziție „mijlocie spre slabă” în percepția corupției la nivel mondial. Experții susțin că autoritățile R. Moldova ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea profesionalismului angajaților din sistemul justiției, nu pe schimbarea legilor.
Dinamo Bucuești și CS Universitatea Craiova au remizat în derby-ul etapei a 26-a a Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
CS Universitatea Craiova și-a păstrat fotoliul de lider în clasamentul Superlgii românești. În ultimul meci al etapei a 26-a, echipa portughezului Felipe Coelho a remizat în deplasare cu Dinamo București, scor 1:1. Partida ce a reprezentat capul de afiș al etapei a 26-a s-a disputat pe Arena Națională din București. Cele două formații s-au anihilat reciproc printr-un joc tacticizat, iar ocaziile de gol au fost evenimente rarisime.
Accidentul de la Strășeni: Fetița de 12 ani, operată la Institutul Mamei și Copilului. Prognozele medicilor # Radio Moldova
Fetița de 12 ani, rănită în urma accidentului produs în seara zilei de 2 februarie la Strășeni, a fost transferată, săptămâna trecută, de la spitalul raional la Institutul Mamei și Copilului (IMC) din Chișinău, unde a fost operată. Maxim Cazacu, purtătorul de cuvânt al IMC, a declarat, pentru Teleradio-Moldova, că starea de sănătate a pacientei înregistrează o „evoluție favorabilă”.
O nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), programată pentru 10 februarie, nu a putut fi iarăși desfășurată din cauza lipsei de cvorum. La fel ca la ședința precedentă, consilierii Mișcării Alternativa Naționale (MAN) au plasat fotografiile consilierilor absenți pe locurile care le sunt destinate.
Poporul ucrainean luptă pentru pacea întregului continent european: Premierul Munteanu, flori la Kiev pentru apărătorii Ucrainei # Radio Moldova
Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a început mați, 10 februarie, vizita oficială la Kivv, Ucraina, cu un omagiu adus apărătorilor Ucrainei care și-au dat viața pentru independența și libertatea statului vecin. Premierul a depus, împreună cu omologul său ucrainean, Yuliia Sviridenko, flori la Zidul Memoriei Apărătorilor Căzuți ai Ucrainei.
Corupție electorală în contextul scrutinului din 2025: Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA # Radio Moldova
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut marți, 10 februarie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Internetul, periculos ca orice adicție: „Un copil de 9-10 ani se trezește cu telefonul în mână și își încheie ziua la fel”. Recomandările experților # Radio Moldova
Internetul nu mai este doar comunicare și divertisment, ci un spațiu în care copiii și adulții își construiesc zilnic „amprenta digitală”, iar riscurile țin atât de datele personale, cât și de sănătatea mintală și siguranța publică. Potrivit experților, mediul online a devenit o extensie a vieții reale, iar lipsa unor reguli clare, a educației digitale și a protecției adecvate poate avea consecințe serioase, de la fraude și pierderea datelor până la anxietate, dependență și izolare socială.
Administratorul unui hostel și complicii săi, după gratii între 13 și 15 ani: Au drogat și exploatat sexual o minoră din Cantemir # Radio Moldova
Trei persoane, printre care administratorul unui hostel și o tânără care poza în „prietena” victimei, au primit sentințe dure după ce au transformat viața unei adolescente într-un coșmar. Magistrații i-au condamnat la 13 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de minori, după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea acesteia.
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” (PN) propune aplicarea cotei zero a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici. Proiectul a fost examinat în ședința Comisiei pentru controlul finanțelor publice din 10 februarie, fiind susținut cu votul a trei dintre cei cinci membri.
Doi procurori din nordul R. Moldova, cercetați pentru fapte de corupție: Ar fi primit 20.000 de euro pentru a măslui un dosar # Radio Moldova
Doi procurori din nordul R. Moldova ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a favoriza soluționarea unui dosar penal ce viza organizarea migrației ilegale. Unul dintre aceștia este cercetat penal pentru trafic de influență, iar al doilea - pentru corupere pasivă și riscă până la șapte și, respectiv, zece ani de închisoare.
Laboratoarele din R. Moldova pot detecta metronidazolul în carnea de pasăre, dă asigurări ANSA # Radio Moldova
Informațiile apărute în spațiul public privind presupusa incapacitate a laboratoarelor din Republica Moldova de a testa reziduurile de metronidazol din carnea de pasăre sunt „false” și „periculoase”, deoarece pot induce panică în rândul consumatorilor și pot submina încrederea în sistemul național de siguranță alimentară, transmite Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene, au ascultat muzică K-Pop sau pentru că au privind serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post.
Revista presei | Negocierile tehnice cu UE depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial; Locul statelor mici precum RM într-o lume a sferelor de influență # Radio Moldova
Publicațiile naționale abordează un spectru larg de subiecte precum integrarea europeană, riscurile unui stat mic precum RM într-o lume a sferelor de influență, scriind și despre „o nouă luptă” între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română în Republica Moldova.
Mihai Popșoi: „Toți cetățenii R. Moldova aflați în pericol în Federația Rusă sunt bineveniți acasă” # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front. În acest context, autoritățile de la Chișinău reiterează că toți cetățenii Republicii Moldova aflați în pericol sunt bineveniți acasă.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo au ajuns la a patra zi de concurs. Astăzi, primii moldoveni vor evolua la marele festin sportiv.
Primarul promite că impozitele în Chișinău nu vor crește semnificativ după reevaluarea cadastrală # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti impozite imobiliare cu creșteri semnificative ca urmare a reactualizării valorilor cadastrale. Angajamentul a fost asumat de primarul general Ion Ceban, care a declarat că nu va admite „diferențe substanțiale” față de plățile din prezent.
Premierul Alexandru Munteanu a plecat la Kiev: Discuții despre aderarea la UE și securitate regională # Radio Moldova
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi, 10 februarie, prima sa vizită oficială la Kiev. Anunțul a fost făcut în această dimineață de șeful Executivului, printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a precizat că se află deja în tren, în drum spre capitala Ucrainei.
Revista presei internaționale | SUA fac presiuni pentru accelerarea negocierilor de pace; UE extinde sancțiunile împotriva Rusiei # Radio Moldova
Mass-media internațională urmărește modul în care Statele Unite exercită presiuni pentru grăbirea negocierilor de pace între Rusia și Ucraina, într-un context marcat de impas politic și lipsa compromisurilor. Mai multe publicații scriu că, în paralel cu presiunile diplomatice menite să impulsioneze negocierile de pace, Uniunea Europeană își consolidează și instrumentele de presiune economică asupra Moscovei. Dezbaterile despre viitorul geopolitic al Uniunii și preocupările tot mai accentuate legate de autonomia strategică a blocului comunitar se numără printre alte teme abordate de presă străină.
Reduceri, oportunități educaționale și culturale și sociale pentru tinerii din R. Moldova: Cardul European pentru Tineret, lansat din 2026 # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova vor putea beneficia, începând din acest an, de Cardul European pentru Tineret, un instrument digital destinat persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, care va oferi reduceri și acces la diverse oportunități educaționale, culturale și sociale atât la nivel național, cât și european.
Producția de petrol a Rusiei scade din nou, în timp ce stocurile pe mare ating niveluri record # Radio Moldova
Producția de țiței a Rusiei a continuat să scadă în ianuarie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul dificultăților tot mai mari de comercializare a petrolului, cauzate de sancțiunile impuse de Statele Unite. Potrivit unor surse citate de [Bloomberg,](Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Rusia a extras în medie 9,28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.) Rusia a extras în medie 9.28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.
Protecția salariaților în caz de insolvență sau faliment al companiilor. R. Moldova va cere Comisiei Europene o perioadă de tranziție # Radio Moldova
Republica Moldova va solicita Comisiei Europene o perioadă de tranziție pentru a crea un mecanism ce ar proteja salarizații în caz de insolvență sau faliment al companiilor. În toate statele europene există fonduri speciale pentru asemenea cazuri, iar R. Moldova are nevoie de câțiva ani ca să-l creeze, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Cine poate deveni părinte adoptiv și ce presupune adopția în R. Moldova: „S-a schimbat imediat atmosfera în casă” # Radio Moldova
Adopția rămâne una dintre cele mai sensibile, precum și esențiale componente ale sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova. Deși, în ultimele două decenii, autoritățile au reușit să reducă semnificativ numărul copiilor instituționalizați, procesul de adopție continuă să fie unul complex și presupune timp, pregătire și un sprijin constant pentru familiile implicate.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) reacționează ferm la informațiile false apărute în spațiul public privind presupusa incapacitate a laboratoarelor din Republica Moldova de a testa reziduurile de metronidazol din carnea de pasăre. Autoritatea califică aceste afirmații drept nefondate, manipulatorii și periculoase, deoarece pot induce panică în rândul consumatorilor și pot submina încrederea în sistemul național de siguranță alimentară.
De Ziua Siguranței pe Internet, Maia Sandu avertizează: „Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru copii” # Radio Moldova
Internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari precum anxietate, presiune socială, tulburări de somn și conținut dăunător. Tot mai multe dovezi ne arată că situația este alarmantă, a transmis Maia Sandu într-un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, marcată astăzi, 10 februarie, în peste 170 de state.
Orașele din afara capitalei, noua atracție imobiliară: „Accentul s-a mutat către case, oamenii vor mai mult spațiu” # Radio Moldova
În timp ce piața imobiliară din capitală traversează un declin, cauzat de scăderea vânzărilor din anul 2025, în unele zone ale țării situația este opusă. La Cimișlia, de exemplu, agenții imobiliari vorbesc despre o cerere crescută de locuințe, care nu poate fi satisfăcută din cauza ofertei limitate. În același timp, municipiul Bălți devine o zonă tot mai atractivă pentru mai multe companii care părăsesc capitala în favoarea spațiilor mai accesibile ca preț și din dorința de a se extinde.
Corespondență Dan Alexe | Parlamentul European caută să armonizeze lista țărilor „sigure” pentru expulzări de migranți # Radio Moldova
Parlamentul European votează marți, 10 februarie, lista țărilor considerate sigure, spre care solicitanții de azil respinși din Uniunea Europeană ar putea fi returnați mai ușor, fără un proces îndelungat de revizuire. Votul va evidenția, de asemenea, și țările terțe considerate sigure, care ar putea acționa ca centre de returnare sau de tranzit.
Ziua a treia de concurs a fost marcată - pe lângă stabilirea unui record olimpic - și de doborîrea a două recorduri de vârstă printre sportivii participanți la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.Mai întâi, snowbordera austriacă Claudia Riegler a devenit, la 52 de ani, cea mai vârstnică participantă la o Olimpiadă Albă. Recordul precedent i-a aparținut anterior nemțoaicei Claudia Pechstein, patinatoarei de viteză care a concurat la ultimele sale Jocuri Olimpice în 2022, la vârsta de 49 de ani.
În R. Moldova va fi interzisă, din 2027, creșterea și reproducerea a 11 rase de câini considerate periculoase. Oamenii au păreri împărțite # Radio Moldova
Din septembrie 2027, în Republica Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea câinilor de 11 rase considerate potențial periculoase. Măsura, prevăzută în Legea privind protecția animalelor de companie, a stârnit controverse. Criticii susțin că problema nu e în rasa câinelui, ci în felul în care acesta este crescut și dresat de stăpân.
Accident în raionul Anenii Noi. Cinci persoane, printre care trei copii, au fost rănite # Radio Moldova
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, în urma unui accident rutier pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Accidentul a avut loc luni, 9 februarie, în jurul orei 15:00.
Mai multe cazuri de viroze și gripă | La grădinițele din capitală sunt impuse măsuri pentru protejarea sănătății copiilor # Radio Moldova
Peste două mii de cazuri de infecții ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în capitală săptămâna trecută, cu peste 400 mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Potrivit autorităților municipale, tot în această perioadă au fost înregistrate și peste trei sute de cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii. Grădinițele impun măsuri pentru protejarea sănătății copiilor, iar autoritățile vin cu recomandări.
Show de zile mari în proba de patinaj viteză feminin, distanța de o mie de metri, la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Olandeza Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record olimpic: un minut, 12 secunde și 31 de sutimi de secundă. Ea a devenit în premieră campioană olimpică.
Cazul Bisericii din Dereneu: Ministrul Culturii condamnă implicarea politicului și cere respectarea legii # Radio Moldova
Pe fondul disputelor dintre cele două Mitropolii, provocările de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să genereze tensiuni și reacții. În timp ce unii lideri proruși au lansat declarații în sprijinul Mitropoliei Moldovei, ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la respectarea hotărârilor judecătorești definitive, subliniind că „situația nu trebuie să fie exploatată politic, în special de unii deputați care instigă lumea la ură”.
Locuitorii din Bălți ar putea fi chemați la urne. Socialiștii inițiază un referendum pentru demiterea primarului # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului, pe care îl acuză de administrare ineficientă a orașului. Alexandru Petkov respinge orice acuzație.
Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii pentru drepturile omului # Radio Moldova
O sută de mii de ruble pentru un certificat medical și până la trei milioane pentru a nu participa la un eventual asalt, în funcție de unitate, linia frontului și urgența problemei. Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii drepturilor omului. Se cer plăți pentru decizii care au un impact direct asupra condițiilor de serviciu, siguranței și vieții soldaților: transferuri în unități din spatele frontului, concedii, tratament medical, procesarea documentelor și uneori chiar scutirea de a participa la operațiuni de asalt.
Marcel Spatari susține că absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al UE depinde de ritmul reformelor asumate # Radio Moldova
Absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al Uniunii Europene (UE), în valoare de 1.9 miliarde de euro, depinde de ritmul reformelor asumate, susține președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari. Inițiativele legislative legate direct de finanțările europene vor reprezenta o prioritate pentru Guvern și Parlament. Potrivit lui Spatari, principala problemă este capacitatea slabă a instituțiilor pentru a implementa proiectele mari de infrastructură, precum spitalele regionale, care necesită ani de pregătire și execuție.
