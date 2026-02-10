Tumorile ucide peste 12.000 de moldoveni pe an: Cancerul colorectal, printre cele mai frecvente tipuri

09:10

Producția de țiței a Rusiei a continuat să scadă în ianuarie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul dificultăților tot mai mari de comercializare a petrolului, cauzate de sancțiunile impuse de Statele Unite. Potrivit unor surse citate de [Bloomberg,](Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Rusia a extras în medie 9,28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.) Rusia a extras în medie 9.28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.