Ar fi acceptat să elibereze de sub arest un bărbat în schimbul banilor: Doi procurori - trimiși în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii

ProTV.md, 10 februarie 2026 12:50

Ar fi acceptat să elibereze de sub arest un bărbat în schimbul banilor: Doi procurori - trimiși în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
13:00
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei din Kiev: „Sacrificiul lor ne amintește cât de prețioasă este libertatea și pacea” - GALERIE FOTO ProTV.md
Alexandru Munteanu, la Zidul Memoriei din Kiev: „Sacrificiul lor ne amintește cât de prețioasă este libertatea și pacea” - GALERIE FOTO
13:00
Explozie puternică într-o casă din stânga Nistrului, în urma unei scurgeri de gaz: Proprietara - transportată la spital cu arsuri grave - GALERIE FOTO ProTV.md
Explozie puternică într-o casă din stânga Nistrului, în urma unei scurgeri de gaz: Proprietara - transportată la spital cu arsuri grave - GALERIE FOTO
13:00
Atenție, consumatori! Unele facturi din ianuarie pot fi mai mari. ANRE vine cu explicații ProTV.md
Atenție, consumatori! Unele facturi din ianuarie pot fi mai mari. ANRE vine cu explicații
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 10.02.2026
Acum 30 minute
12:50
Ar fi acceptat să elibereze de sub arest un bărbat în schimbul banilor: Doi procurori - trimiși în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii ProTV.md
Ar fi acceptat să elibereze de sub arest un bărbat în schimbul banilor: Doi procurori - trimiși în judecată. Câți ani ar putea sta după gratii
12:50
Un african - documentat de vameși la aeroport, după ce a încercat să intre în țară cu bijuterii, fără a le declara. Serviciul Vamal vine cu detalii - FOTO ProTV.md
Un african - documentat de vameși la aeroport, după ce a încercat să intre în țară cu bijuterii, fără a le declara. Serviciul Vamal vine cu detalii - FOTO
Acum o oră
12:30
Iarnă ca pe vremuri în toată țara. Într-o localitate din stânga Nistrului mercurul a coborât până la -29 de grade - FOTO ProTV.md
Iarnă ca pe vremuri în toată țara. Într-o localitate din stânga Nistrului mercurul a coborât până la -29 de grade - FOTO
12:20
Tragedie la Trușeni: Un bărbat a murit subit într-un troleibuz ProTV.md
Tragedie la Trușeni: Un bărbat a murit subit într-un troleibuz
12:20
O femeie și doi bărbați - condamnați la închisoare, după ce au exploatat sexual o adolescentă. Câți ani vor sta după gratii ProTV.md
O femeie și doi bărbați - condamnați la închisoare, după ce au exploatat sexual o adolescentă. Câți ani vor sta după gratii
12:10
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin ProTV.md
Vești proaste pentru Vladimir Putin: numărul soldaților ruși uciși sau dispăruți pe front în Ucraina a crescut brusc. Ce înseamnă asta pentru Kremlin
Acum 2 ore
11:50
Au încercat să intre în țară cu recipiente de lichid pentru țigări electronice, lipite de corp. Două femei străine - documentate la vama Otaci - FOTO ProTV.md
Au încercat să intre în țară cu recipiente de lichid pentru țigări electronice, lipite de corp. Două femei străine - documentate la vama Otaci - FOTO
11:50
Recruta alegători pentru a vota o anumită formațiune politică, în schimbul unei sume de bani, la alegerile din 2025. Un locuitor din Anenii Noi - reținut de CNA ProTV.md
Recruta alegători pentru a vota o anumită formațiune politică, în schimbul unei sume de bani, la alegerile din 2025. Un locuitor din Anenii Noi - reținut de CNA
11:50
Ședință în dosarul „Kuliok”: Imaginile în care Vlad Plahotniuc îi dă lui Igor Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO ProTV.md
Ședință în dosarul „Kuliok”: Imaginile în care Vlad Plahotniuc îi dă lui Igor Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO
11:50
„Omul se întâmpină după port și se petrece după minte”! Stilista Korina Ankin a dezvăluit de ce prima impresie poate schimba totul - VIDEO ProTV.md
„Omul se întâmpină după port și se petrece după minte”! Stilista Korina Ankin a dezvăluit de ce prima impresie poate schimba totul - VIDEO
11:40
Ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu este prezent nici de această dată. Imaginile în care Plahotniuc îi dă lui Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO ProTV.md
Ședință în dosarul „Kuliok”: Igor Dodon nu este prezent nici de această dată. Imaginile în care Plahotniuc îi dă lui Dodon o sacoșă neagră - difuzate în fața instanței - VIDEO
11:30
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL! ProTV.md
Câștigă în timp ce economisești: La OTP Bank poți câștiga unul dintre cele 10 depozite a câte 10.000 MDL sau marele premiu de 50.000 MDL!
11:10
Prima apariție a lui Vladimir Andronachi, după ce a fost eliberat din arest. Nu a vrut să răspundă la nicio întrebare - VIDEO ProTV.md
Prima apariție a lui Vladimir Andronachi, după ce a fost eliberat din arest. Nu a vrut să răspundă la nicio întrebare - VIDEO
Acum 4 ore
10:30
Au spart geamul unei mașini din capitală și ar fi furat aproximativ 7000 de lei. Doi cetățeni străini - reținuți și plasați în arest - VIDEO ProTV.md
Au spart geamul unei mașini din capitală și ar fi furat aproximativ 7000 de lei. Doi cetățeni străini - reținuți și plasați în arest - VIDEO
09:50
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță că va fi organizată o dezbatere la acest subiect: „Situația este alarmantă" - VIDEO ProTV.md
De Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, Maia Sandu anunță că va fi organizată o dezbatere la acest subiect: „Situația este alarmantă" - VIDEO
09:50
Emmanuel Macron avertizează Europa să nu își mai facă iluzii în privința relațiilor cu SUA și numește strategia care „nu funcționează”: „Am încercat-o luni de zile” ProTV.md
Emmanuel Macron avertizează Europa să nu își mai facă iluzii în privința relațiilor cu SUA și numește strategia care „nu funcționează”: „Am încercat-o luni de zile”
09:50
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Detaliile MEC - FOTO ProTV.md
Primii sportivi care reprezintă Republica Moldova vor debuta la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d’Ampezzo. Detaliile MEC - FOTO
09:30
Țara care consideră SUA o amenințare majoră pentru pacea mondială - Studiu ProTV.md
Țara care consideră SUA o amenințare majoră pentru pacea mondială - Studiu
09:10
Premierul Alexandru Munteanu - în drum spre Ucraina, cu trenul, pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski. Cine îl însoțește - VIDEO ProTV.md
Premierul Alexandru Munteanu - în drum spre Ucraina, cu trenul, pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski. Cine îl însoțește - VIDEO
Acum 6 ore
09:00
Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă” ProTV.md
Ce scrie pe certificatul de deces al actriței Catherine O’Hara, celebră pentru rolul mamei lui Kevin din filmul „Singur Acasă”
08:30
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen ProTV.md
Rusia ar putea ataca „un vecin” în șase luni de la un posibil armistițiu în Ucraina, avertizează raportul Conferinței de la Munchen
08:30
Curs valutar BNM pentru 10 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 10 februarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
08:30
ONU aşteaptă clarificări de la administraţia Trump privind plata a aproape 4 miliarde de dolari datorați de SUA ProTV.md
ONU aşteaptă clarificări de la administraţia Trump privind plata a aproape 4 miliarde de dolari datorați de SUA
08:20
Factorul-cheie fără de care Rusia nu va accepta pacea în Ucraina. „Dacă nu va fi luat în calcul, un acord este imposibil” ProTV.md
Factorul-cheie fără de care Rusia nu va accepta pacea în Ucraina. „Dacă nu va fi luat în calcul, un acord este imposibil”
08:20
„Criză de încredere” în relația UE–SUA, înainte de Conferința de Securitate de la München. Rubio vine cu o delegație uriașă ProTV.md
„Criză de încredere” în relația UE–SUA, înainte de Conferința de Securitate de la München. Rubio vine cu o delegație uriașă
08:20
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și -14 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Vreme geroasă cu -17 grade la nord și -14 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
01:50
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni” ProTV.md
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni”
Acum 24 ore
23:30
Succes internațional pentru Moldova la Zagreb Open: Mihail Bradu vicecampion, iar Vitalie Eriomenco cucerește medalia de bronz în lupte greco-romane - VIDEO ProTV.md
Succes internațional pentru Moldova la Zagreb Open: Mihail Bradu vicecampion, iar Vitalie Eriomenco cucerește medalia de bronz în lupte greco-romane - VIDEO
23:20
Super Bowl 2026 devine un spectacol cultural: Bad Bunny cântă exclusiv în spaniolă la pauza finalei, transmite mesaje de unitate și stârnește critici dure din partea președintelui Trump - VIDEO ProTV.md
Super Bowl 2026 devine un spectacol cultural: Bad Bunny cântă exclusiv în spaniolă la pauza finalei, transmite mesaje de unitate și stârnește critici dure din partea președintelui Trump - VIDEO
23:20
Final incendiar pe Anfield: Liverpool pierde în fața lui Manchester City după decizii controversate de arbitraj, cu un penalty acordat în prelungiri și refuzul unui penalty pentru gazde - VIDEO ProTV.md
Final incendiar pe Anfield: Liverpool pierde în fața lui Manchester City după decizii controversate de arbitraj, cu un penalty acordat în prelungiri și refuzul unui penalty pentru gazde - VIDEO
23:10
Moment spectaculos la Jocurile Olimpice: americanul Ilia Malinin a uimit publicul cu un backflip interzis de aproape 50 de ani - VIDEO ProTV.md
Moment spectaculos la Jocurile Olimpice: americanul Ilia Malinin a uimit publicul cu un backflip interzis de aproape 50 de ani - VIDEO
23:10
Cadillac profită de Super Bowl pentru a‑și prezenta pentru prima dată livery‑ul de Formula 1, iar fanii vor vedea noua mașină în acțiune la testele oficiale de la Bahrain - VIDEO ProTV.md
Cadillac profită de Super Bowl pentru a‑și prezenta pentru prima dată livery‑ul de Formula 1, iar fanii vor vedea noua mașină în acțiune la testele oficiale de la Bahrain - VIDEO
23:00
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție - VIDEO
23:00
Record olimpic la patinaj viteză: norvegianul Sander Eitrem a scris istorie în proba de 5.000 de metri - VIDEO ProTV.md
Record olimpic la patinaj viteză: norvegianul Sander Eitrem a scris istorie în proba de 5.000 de metri - VIDEO
23:00
Premieră istorică în Japonia. Țara va fi condusă, pentru prima dată, de o femeie - VIDEO ProTV.md
Premieră istorică în Japonia. Țara va fi condusă, pentru prima dată, de o femeie - VIDEO
22:50
Situație alarmantă în capitală: mii de cazuri de viroze și infecții respiratorii, iar îmbolnăvirile cresc cu 16% într-o singură săptămână - VIDEO ProTV.md
Situație alarmantă în capitală: mii de cazuri de viroze și infecții respiratorii, iar îmbolnăvirile cresc cu 16% într-o singură săptămână - VIDEO
22:50
Nopți reci și ger, urmate de o schimbare de vreme: temperaturile cresc de miercuri - VIDEO ProTV.md
Nopți reci și ger, urmate de o schimbare de vreme: temperaturile cresc de miercuri - VIDEO
22:40
Corupția decide cine luptă și cine scapă: investigație despre piața informală din Rusia, unde evitarea frontului se cumpără cu sute de mii sau milioane de ruble - VIDEO ProTV.md
Corupția decide cine luptă și cine scapă: investigație despre piața informală din Rusia, unde evitarea frontului se cumpără cu sute de mii sau milioane de ruble - VIDEO
22:30
Moscova lansează noi acuzații la adresa Kievului: FSB susține, fără dovezi, că Ucraina ar fi comandat tentativa de asasinat asupra unui înalt oficial militar rus - VIDEO ProTV.md
Moscova lansează noi acuzații la adresa Kievului: FSB susține, fără dovezi, că Ucraina ar fi comandat tentativa de asasinat asupra unui înalt oficial militar rus - VIDEO
22:20
Vlad Plahotniuc, așteptat în instanță pe 12 februarie: fostul lider PD urmează să fie audiat în dosarul fraudei bancare, după absențe repetate - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc, așteptat în instanță pe 12 februarie: fostul lider PD urmează să fie audiat în dosarul fraudei bancare, după absențe repetate - VIDEO
22:10
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică - VIDEO ProTV.md
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică - VIDEO
22:10
Europa de Sud, din nou sub ape: furtuna Marta a provocat inundații masive în Portugalia și Spania. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate - VIDEO ProTV.md
Europa de Sud, din nou sub ape: furtuna Marta a provocat inundații masive în Portugalia și Spania. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate - VIDEO
22:00
Vânzările de apartamente au scăzut drastic după boom-ul din 2024: Agenții imobiliari avertizează asupra blocajului cauzat de reglementări stricte și credite scumpe, solicitând intervenții legislative - VIDEO ProTV.md
Vânzările de apartamente au scăzut drastic după boom-ul din 2024: Agenții imobiliari avertizează asupra blocajului cauzat de reglementări stricte și credite scumpe, solicitând intervenții legislative - VIDEO
21:40
Alexandru Munteanu la trei luni de mandat: între discreție, lipsa expunerii publice și primele progrese ale Guvernului în economie. Ce spun analiștii politici despre strategia premierului - VIDEO ProTV.md
Alexandru Munteanu la trei luni de mandat: între discreție, lipsa expunerii publice și primele progrese ale Guvernului în economie. Ce spun analiștii politici despre strategia premierului - VIDEO
21:30
Biserica din Dereneu, scena unui conflict vechi: Episcopul Petru oficiază slujba în fața polițiștilor, preotul și familia sa se baricadează în interior, CSJ confirmă dreptul Mitropoliei Basarabiei - VIDEO ProTV.md
Biserica din Dereneu, scena unui conflict vechi: Episcopul Petru oficiază slujba în fața polițiștilor, preotul și familia sa se baricadează în interior, CSJ confirmă dreptul Mitropoliei Basarabiei - VIDEO
21:20
Dodon, Ceban și Țîrdea critică guvernarea în scandalul de la Dereneu, iar experții susțin că situația este folosită de opoziție pentru a obține puncte la alegerile locale din 2027: „Este o continuare a campaniei” - VIDEO ProTV.md
Dodon, Ceban și Țîrdea critică guvernarea în scandalul de la Dereneu, iar experții susțin că situația este folosită de opoziție pentru a obține puncte la alegerile locale din 2027: „Este o continuare a campaniei” - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.