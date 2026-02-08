Obiceiuri ascunse care îți sabotează fericirea
EA.md, 8 februarie 2026 09:10
De multe ori, oamenii caută fericirea în circumstanțe externe, fără să realizeze că obiceiurile zilnice ne influențează profund starea emoțională. Psihologii și cercetările în domeniul sănătății mintale arată că anumite comportamente repetitive pot diminua capacitatea de a experimenta satisfacție și bucurie. Un obicei ascuns care afectează fericirea este compararea constantă cu alții. Studiile publicate în […]
• • •
Acum 30 minute
09:10
Starea de spirit poate fi influențată rapid de factori simpli, chiar și fără intervenții complexe sau schimbări majore în viață. Studiile în psihologia pozitivă arată că anumite acțiuni scurte, aplicate constant, pot crește nivelul de energie și bunăstare emoțională în doar câteva minute. Un prim instrument eficient este respirația conștientă. Cercetările publicate în Frontiers in […]
09:10
Sstudiile dermatologice arată că un ten proaspăt și luminos poate fi obținut și fără produse cosmetice. Secretul constă în obiceiurile de îngrijire, hidratare și stilul de viață, mai degrabă decât în aplicarea fondului de ten sau a corectorului. Un element esențial este somnul de calitate. Cercetările publicate în Journal of Sleep Research indică faptul că […]
09:10
09:10
Pielea „perfectă" nu este rezultatul unui produs miraculos sau al unei rutine complicate, ci al unor obiceiuri constante, susținute de mecanisme biologice bine documentate. Studiile din dermatologie arată că femeile cu un ten uniform, luminos și echilibrat au, de regulă, rutine simple, adaptate pielii lor, și un stil de viață care susține sănătatea cutanată pe […]
09:10
Apariția ridurilor e un proces biologic natural, nu un defect care apare peste noapte și nici un semn că pielea „nu a primit crema potrivită". Cercetările dermatologice arată clar că formarea ridurilor este influențată de factori structurali ai pielii, stilul de viață și comportamentele zilnice, mult mai mult decât de prețul produselor cosmetice sau de […]
Acum o oră
09:00
(VIDEO) La 3 ani, știe deja ce vrea: „Vreau să fiu artist”. Teodor Copăceanu la 3 „Românii Au Talent” # EA.md
La doar 3 ani, Teodor Copăceanu a reușit să facă un lucru rar: să cucerească scena „Românii au talent 2026" nu prin perfecțiune tehnică, ci printr-o spontaneitate dezarmantă și o bucurie autentică de a cânta. Teodor vine din Chișinău și este unul dintre acei copii care par să se fi născut cu muzica în suflet. […]
09:00
Este cunoscută neoficial drept „Săptămâna Iadului", iar pentru cei care se prezintă la selecția Forțelor pentru Operații Speciale ale Armatei Române reprezintă granița clară dintre dorință și realitate. Este testul care decide cine are nu doar forța, ci și tăria psihică necesară pentru a purta bereta verde, conform digi24.ro. Procesul de selecție se desfășoară pe […]
08:50
(FOTO/VIDEO) FSB, criptomonede și politică locală: detalii dintr-o investigație despre Primăria Chișinău # EA.md
Un nume puțin cunoscut publicului larg, dar prezent în cercuri-cheie din politica moldovenească, apare într-o investigație care ridică semne serioase de întrebare privind influența rusă în administrația locală din Chișinău. Este vorba despre Nigeat Askerov, o persoană despre care o investigație realizată de comunitatea WatchDog arată că ar fi fost coordonată de FSB și că […]
08:50
Când muzica vine din cele mai neașteptate locuri: Larisa Dascăl și sunetul care a uimit juriul „Românii au talent” # EA.md
Un instrument considerat dur și neobișnuit a devenit, pentru câteva minute, sursa unei emoții rare pe scena „Românii au talent 2026". Larisa Dascăl, actriță originară din Chișinău, a impresionat juriul și publicul cu un moment muzical atipic: a cântat la fierăstrău muzical. Larisa Dascăl are 45 de ani, o carieră de peste două decenii în […]
08:40
Fericirea și liniștea interioară nu sunt doar rezultatul circumstanțelor externe, ci și al obiceiurilor mentale și comportamentale. Studiile în psihologia pozitivă și neuroștiință arată că persoanele care se simt împăcate și mulțumite adoptă strategii pe care majoritatea oamenilor le ignoră. Un prim aspect este gestionarea gândurilor negative. Persoanele liniștite nu încearcă să elimine complet emoțiile […]
Acum 24 ore
09:40
Escrocherii online cu imaginea premierului Alexandru Munteanu: reclame deepfake promit câștiguri fictive # EA.md
Imaginea premierului Alexandru Munteanu este folosită în mai multe videoclipuri false distribuite pe Facebook și Instagram, în care sunt promovate presupuse „programe de stat" ce ar oferi câștiguri lunare de până la 14.000 de lei. Utilizatorii sunt îndemnați să își introducă datele personale pe diverse site-uri pentru a putea beneficia de aceste oferte, scrie stopfals.md. […]
09:40
Un atentat cu bombă comis într-o moschee șiită din Islamabad, Pakistan, a provocat moartea a cel puțin 31 de persoane și rănirea a aproape 170, potrivit informațiilor oferite de autoritățile locale. Explozia a avut loc vineri, în timpul rugăciunilor, după ce atacatorul a fost oprit la intrarea în lăcașul de cult și a detonat dispozitivul […]
09:40
Stima de sine nu depinde doar de realizările vizibile sau de recunoașterea celor din jur, ci și de obiceiurile mentale și comportamentale pe care le avem zilnic. Studiile în psihologie și neuroștiință arată că anumite rutine aparent inofensive pot afecta în mod semnificativ modul în care ne percepem pe noi înșine. Un obicei frecvent este […]
09:40
Oboseala cronică nu este întotdeauna legată doar de lipsa somnului sau de efortul fizic. Studiile în psihologie și neuroștiințe arată că anumite tipare de gândire și obiceiuri mentale pot amplifica senzația de epuizare și pot afecta nivelul de energie pe termen lung. Una dintre cele mai frecvente greșeli este ruminația, adică repetarea constantă a gândurilor […]
09:40
Alegerea unei creme pentru față poate părea simplă, însă studiile dermatologice arată că majoritatea persoanelor cumpără produse neadecvate tipului lor de ten, ceea ce duce la rezultate nesatisfăcătoare și cheltuieli inutile. Primul pas este identificarea tipului de ten și a nevoilor pielii. Tenul uscat necesită formule bogate în lipide și umectanți, în timp ce tenul […]
09:40
Mulți consideră că unghiile sănătoase depind doar de lacul aplicat sau de manichiura săptămânală, însă studiile dermatologice arată că factorii ascunși din rutina zilnică pot afecta serios rezistența și aspectul unghiilor. Înțelegerea acestor greșeli poate preveni fragilizarea și ruperea firelor de keratină care formează unghiile. O primă greșeală frecventă este folosirea excesivă a produselor chimice […]
09:40
Acneea este o afecțiune inflamatorie a pielii influențată atât de factori genetici, hormonali, cât și de produsele cosmetice folosite zilnic. Studiile dermatologice arată că unele produse de îngrijire pot agrava coșurile sau pot declanșa noi inflamații, chiar și la persoanele care nu au un istoric sever de acnee. Produsele cu formule prea grase sau comedogenice […]
Ieri
09:30
Codul galben de polei și ghețuș rămâne în vigoare. Intervenții continue pe drumurile naționale # EA.md
sursa foto: https://moldova1.md/ Codul galben de polei și ghețuș se menține, iar autoritățile continuă intervențiile pentru curățarea și siguranța drumurilor naționale. Începând cu ora 7:00, Armata, Poliția, Inspectoratul General de Carabinieri și IGSU sunt mobilizate pentru curățarea trotuarelor și a principalelor căi de acces din Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul și, la necesitate, din alte localități. […]
09:30
Igor Grosu, reacție după depistarea dronei la Sofia: Ambasadorul rus trebuie chemat pentru explicații # EA.md
sursă foto: https://radiomoldova.md/ Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, trebuie convocat pentru a oferi explicații după depistarea unei noi drone căzute pe teritoriul Republicii Moldova. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Șeful Legislativului a afirmat că autoritățile trebuie să reacționeze ferm […]
09:00
Subestimarea într-o relație nu apare întotdeauna prin gesturi evidente sau conflicte deschise. Studiile în psihologia relațiilor și comportament social arată că există semne subtile care indică faptul că partenerul nu îți apreciază cu adevărat valoarea sau contribuțiile. Un prim indicator este lipsa recunoașterii eforturilor tale. Cercetările publicate în Journal of Social and Personal Relationships arată […]
09:00
Nivelul de energie mentală nu depinde doar de somn sau de alimentație, ci și de modul în care creierul procesează gândurile și emoțiile. Studiile în neuroștiință și psihologia cognitivă arată că anumite obiceiuri simple pot spori vigilența, concentrarea și starea de bine pe parcursul întregii zile. Un prim truc eficient este segmentarea sarcinilor și prioritizarea […]
09:00
Anxietatea nu apare doar din cauza factorilor externi, ci și ca urmare a reacțiilor fiziologice și mentale ale organismului. Cercetările în psihologia clinică și neuroștiință arată că anumite strategii simple, aplicate constant, pot reduce nivelul anxietății fără a fi necesară terapia formală sau medicamentele. Un prim instrument eficient este respirația conștientă. Studiile publicate în Frontiers […]
09:00
În timp ce industria cosmetică promovează ingrediente sintetice și formule sofisticate, cercetările dermatologice arată că anumite ingrediente naturale au efecte dovedite asupra sănătății pielii, însă sunt adesea neglijate. Printre cele mai eficiente se numără uleiurile vegetale bogate în acizi grași esențiali, antioxidanții și extractele botanice. Uleiul de jojoba, de exemplu, este structural similar cu sebumul […]
09:00
Mulți dintre noi ne concentrăm pe produse și tratamente scumpe pentru a obține un păr strălucitor, însă adevărul este că sănătatea părului începe cu o abordare mai profundă decât simpla aplicare a unui șampon sau balsam. Studiile dermatologice arată că factorii de mediu, alimentația și modul în care tratăm părul zilnic au un impact mult […]
6 februarie 2026
10:20
Artur Leșcu, expert în securitate Deputatul Costiuc a înaintat o minciună și o ambalează drept „dezvăluire". Insinuarea halucinantă că o entitate privată ar putea produce la Ungheni armament cu destinație militară este un fals ordinar. Or, acest lucru este pur și simplu imposibil din punct de vedere legal. În Republica Moldova, producerea armelor și munițiilor […]
10:10
Cristina Perez Galcenco, model internațional cu origini din Moldova, a murit la doar 21 de ani # EA.md
Industria modei este în doliu după moartea fulgerătoare a Cristinei Perez Galcenco, un model internațional în plină ascensiune, care s-a stins din viață la numai 21 de ani. Tânăra a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga, Spania, vestea provocând un val de reacții emoționale în rândul colegilor, designerilor și organizatorilor de evenimente […]
09:50
Vitaminele sunt adesea asociate cu prevenția răcelilor sau cu suplimentele luate ocazional, însă rolul lor real în sănătatea femeilor este mult mai complex. Studiile arată că anumite vitamine esențiale sunt frecvent neglijate, deși influențează direct nivelul de energie, echilibrul hormonal, sănătatea pielii și funcționarea sistemului nervos. Lipsa lor nu provoacă întotdeauna simptome evidente imediat, dar […]
09:50
Somnul este unul dintre pilonii sănătății fizice și mintale, iar alimentația joacă un rol direct în modul în care adormim și cât de odihniți ne trezim. Cercetările arată că anumite alimente au capacitatea de a susține producția de melatonină și serotonină – două substanțe esențiale pentru reglarea ciclului somn-veghe. Dieta poate deveni un instrument simplu […]
09:50
Potasiul este unul dintre cei mai importanți electroliți din organism, responsabil pentru reglarea bătăilor inimii, menținerea tensiunii arteriale și funcționarea corectă a nervilor și mușchilor. Chiar dacă rareori este discutat, deficitul de potasiu – numit medical hipokaliemie – poate avea consecințe grave. Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), aproximativ 20
09:50
Iodul este un oligoelement esențial pentru sinteza hormonilor tiroidieni, care reglează metabolismul, temperatura corporală, energia și chiar dezvoltarea creierului. Deși este necesar în cantități mici, lipsa lui poate avea efecte majore asupra sănătății, în special la femei și copii. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 1,9 miliarde de oameni din lume suferă de deficit […] Articolul Carența de iod: efecte asupra glandei tiroide și metabolismului apare prima dată în ea.md.
09:50
Schimbările de anotimp afectează nu doar mediul înconjurător, ci și starea psihică a oamenilor, fenomen cunoscut în literatură sub denumirea de tulburare afectivă sezonieră. Cercetările în psihologie și neuroștiință arată că fluctuațiile luminii, temperaturii și activității sociale influențează direct ritmul circadian, nivelul hormonilor și neurotransmițătorilor, ceea ce explică de ce dispoziția se modifică odată cu […] Articolul De ce schimbarea anotimpurilor influențează dispoziția? apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
(VIDEO) Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”. Ce spune despre imaginile cu sacoșa și Igor Dodon # EA.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a fost audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Diacov este al doilea martor audiat în cadrul cercetării judecătorești, scrie tv8.md. În fața instanței, Dumitru Diacov a declarat că imaginile video apărute în spațiul […] Articolul (VIDEO) Dumitru Diacov, audiat în dosarul „Kuliok”. Ce spune despre imaginile cu sacoșa și Igor Dodon apare prima dată în ea.md.
10:30
O artistă creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale stârnește controverse în spațiul public și în rândul comunității creative. Lolita Cercel, un proiect artistic bazat pe AI, este apreciată de unii pentru capacitățile tehnologice impresionante, dar criticată de alții pentru riscurile pe care le-ar putea aduce asupra artei tradiționale. Proiectul ridică întrebări sensibile legate de originalitate, […] Articolul Interviu cu Lolita, artista AI care stârnește controverse despre viitorul creativității apare prima dată în ea.md.
10:30
Echilibrul hormonal este rezultatul unei interacțiuni fine între alimentație, sistem nervos și metabolism. Deși dezechilibrele hormonale sunt adesea puse pe seama stresului sau a factorilor genetici, studiile arată că anumite alimente consumate frecvent pot influența negativ secreția hormonilor, fără ca efectele să fie imediat evidente. În timp, aceste interferențe pot afecta energia, greutatea corporală, starea […] Articolul Alimente care îți sabotează secreția hormonilor fără să-ți dai seama apare prima dată în ea.md.
10:30
Deși discuțiile despre sănătate se concentrează adesea pe calorii, diete și restricții, studiile arată că una dintre cele mai frecvente probleme în rândul femeilor este deficitul de micronutrienți. Chiar și o alimentație aparent echilibrată poate lăsa goluri importante, mai ales în perioadele de stres, sarcină, alăptare sau dezechilibre hormonale. Unele vitamine sunt atât de subestimate […] Articolul 5 vitamine pe care majoritatea femeilor le ignoră, dar care îți schimbă viața apare prima dată în ea.md.
10:30
Iarna reprezintă o perioadă de solicitare intensă pentru sistemul imunitar, din cauza expunerii crescute la virusuri respiratorii, a temperaturilor scăzute și a timpului mai îndelungat petrecut în spații închise. Studiile din imunologie arată că imunitatea nu este un mecanism static, ci un sistem dinamic, influențat constant de alimentație, somn, nivelul de stres și obiceiurile zilnice. […] Articolul Cum să-ți întărești sistemul imunitar iarna? apare prima dată în ea.md.
10:30
Colesterolul este adesea perceput exclusiv ca un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, însă această imagine simplificată nu reflectă realitatea biologică. În organism, colesterolul are funcții esențiale, fiind implicat în structura membranelor celulare, în producerea hormonilor și a vitaminei D. Studiile din cardiologie și biochimie arată că problema nu este colesterolul în sine, ci modul […] Articolul Mituri și realități despre colesterolul „bun” și „rău” apare prima dată în ea.md.
10:30
După vârsta de 40 de ani, sănătatea articulațiilor devine o preocupare tot mai frecventă, chiar și în absența unor afecțiuni diagnosticate. Studiile din reumatologie și medicină sportivă arată că, odată cu înaintarea în vârstă, cartilajul articular își pierde treptat capacitatea de regenerare, lichidul sinovial scade cantitativ, iar inflamația de grad mic devine mai prezentă în […] Articolul Cum să-ți menții sănătatea articulațiilor după 40 de ani apare prima dată în ea.md.
10:30
Anxietatea este una dintre cele mai frecvente reacții ale organismului la stresul modern, iar studiile arată că formele ușoare și moderate pot fi influențate semnificativ de intervenții naturale, inclusiv prin utilizarea anumitor plante medicinale. Fitoterapia este studiată de zeci de ani în contextul sănătății mintale, iar unele ceaiuri au demonstrat efecte reale asupra sistemului nervos, […] Articolul Top ceaiuri și plante care reduc anxietatea apare prima dată în ea.md.
10:20
Un nou apel telefonic interceptat de serviciile ucrainene de informații scoate la iveală condițiile dificile în care ar fi nevoiți să lupte unii soldați ruși aflați pe front. Potrivit Direcției Principale de Informații a Ucrainei (HUR), conversația indică probleme grave de aprovizionare în rândul unor unități ale armatei ruse, transmite Kyiv Post. Într-un comunicat oficial, […] Articolul Un soldat rus se plânge că face foamea pe front: „Am ajuns doar piele și os” apare prima dată în ea.md.
10:10
Republica Moldova, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, sub egida Ministerului Culturii, organizează un eveniment festiv dedicat promovării lecturii ca fundament al dezvoltării personale, culturale și civice. Manifestarea marchează, totodată, deschiderea oficială a ediției a IX-a a Programului Național „LecturaCentral” – 2026. Programul evenimentului va debuta cu mesaje de inaugurare susținute de: · Elena Pintilei, director […] Articolul Ziua națională a lecturii: eveniment festiv dedicat culturii lecturii apare prima dată în ea.md.
10:10
Migranți transportați ilegal spre UE: Descinderi ale mascaților la Chișinău, Bălți și Comrat # EA.md
O schemă de migrație ilegală a persoanelor din Asia către Uniunea Europeană a fost documentată de oamenii legii din Republica Moldova. În cadrul investigațiilor, ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, împreună cu procurorii PCCOCS, au desfășurat percheziții în Chișinău, Bălți și Comrat, cu sprijinul mascaților BPDS […] Articolul Migranți transportați ilegal spre UE: Descinderi ale mascaților la Chișinău, Bălți și Comrat apare prima dată în ea.md.
10:00
„RM are nevoie de industrie militară”. Reacția lui Lilian Carp, după ce Vasile Costiuc a anunțat posibilitatea construirii unei fabrici de armament în Moldova # EA.md
Deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, a comentat informațiile apărute în spațiul public privind posibila construcție a unei fabrici de armament în Republica Moldova, investiție despre care liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a afirmat că ar putea fi realizată de un investitor din Qatar. Întrebat dacă […] Articolul „RM are nevoie de industrie militară”. Reacția lui Lilian Carp, după ce Vasile Costiuc a anunțat posibilitatea construirii unei fabrici de armament în Moldova apare prima dată în ea.md.
10:00
Horoscopul zilei de 5 februarie: Luna în Balanță aduce nevoia de echilibru, dar tensiunile pot da planurile peste cap # EA.md
Ziua de 5 februarie se desfășoară sub influența Lunii în Balanță, un semn asociat cu armonia, măsura și evitarea extremelor. Astrologii atrag atenția că pe parcursul zilei este important să fie păstrat un echilibru interior și să fie evitate reacțiile impulsive. În prima parte a zilei, între orele 09:50 și 11:30, Luna traversează o perioadă […] Articolul Horoscopul zilei de 5 februarie: Luna în Balanță aduce nevoia de echilibru, dar tensiunile pot da planurile peste cap apare prima dată în ea.md.
4 februarie 2026
14:50
(VIDEO Explicativ) Cel mai masiv atac rus asupra ucrainei din ultimul timp: Artur Leșcu, expert în securitate WatchDog.MD # EA.md
Federația Rusă a lansat în noaptea trecută unul dintre cele mai masive atacuri aeriene asupra Ucrainei din ultimele luni având ca obiectiv principal regiunile Kiev, Zaporojie, Dnipro, Vinnița, Odesa și Cernihv. Ținta principală a fost, din nou, infrastructura energetică. În acest atac, Rusia a folosit practic întregul nomenclator de mijloace aeriene pe care l-a acumulat […] Articolul (VIDEO Explicativ) Cel mai masiv atac rus asupra ucrainei din ultimul timp: Artur Leșcu, expert în securitate WatchDog.MD apare prima dată în ea.md.
14:50
(Video explicativ) Amenzi, reguli și lobby: Raportul american despre “cenzura UE” și alegerile din Moldova – Andrei Curăraru # EA.md
În Moldova a început distribuția masivă a unui raport american din 3 februarie 2026, vândut drept „dovadă” că Uniunea Europeană cenzurează internetul. Îl împing nu doar suveraniștii, ceea ce e previzibil, ci și unii așa-ziși pro-europeni care își dau arama pe față: sunt doar difuzoare pentru narațiuni anti-UE, mascați ca și proeuropeni. Raportul nu e […] Articolul (Video explicativ) Amenzi, reguli și lobby: Raportul american despre “cenzura UE” și alegerile din Moldova – Andrei Curăraru apare prima dată în ea.md.
14:40
Produsele cosmetice pe care le folosești zilnic spun mult mai multe despre tine decât pare la prima vedere. Ele nu sunt doar produse alese întâmplător de pe raft sau dintr-un magazin online, ci reflectă modul în care îți organizezi timpul, câtă atenție acorzi propriei persoane și ce relație ai cu rutina zilnică. O rutină simplă, […] Articolul Ce spun produsele cosmetice despre obiceiurile tale zilnice apare prima dată în ea.md.
11:50
Raport SUA acuză cenzură online la alegerile din Moldova. Igor Dodon: ‘Piramida PAS va cădea’ # EA.md
Fostul președinte Igor Dodon a reacționat la publicarea raportului Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților SUA, care susține că Comisia Europeană ar fi exercitat presiuni asupra platformelor digitale pentru a cenzura conținutul online înaintea alegerilor din mai multe țări, inclusiv scrutinul prezidențial din Republica Moldova, desfășurat în 2024. Potrivit raportului, astfel de intervenții ar fi vizat […] Articolul Raport SUA acuză cenzură online la alegerile din Moldova. Igor Dodon: ‘Piramida PAS va cădea’ apare prima dată în ea.md.
11:30
PernaMea.md este mai mult decât un magazin. Este un spațiu creat pentru părinții care apreciază siguranța, calitatea și o abordare atentă în alegerea produselor pentru copii. Aici găsești tot ce este necesar pentru bebeluș și familie — de la primele zile de viață până la copilăria activă. Selectăm cu grijă fiecare produs și colaborăm cu […] Articolul PernaMea.md — grijă pentru copii și părinți încă din primele zile apare prima dată în ea.md.
10:40
Republica Moldova, menționată explicit într-o lege de securitate a SUA: 36,5 milioane USD pentru securitatea națională # EA.md
Republica Moldova este singura țară din Europa de Est și Eurasia menționată expres în National Security and Department of State Appropriations Act, beneficiind de o alocare de 36,5 milioane de dolari pentru securitatea națională, scrie ambasadorul Vlad Kulminski pe Facebook. Legea a fost adoptată de Congresul Statelor Unite și semnată de președintele Donald Trump, un […] Articolul Republica Moldova, menționată explicit într-o lege de securitate a SUA: 36,5 milioane USD pentru securitatea națională apare prima dată în ea.md.
