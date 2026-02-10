Administratorul unui hostel și complicii săi, după gratii între 13 și 15 ani: Au drogat și exploatat sexual o minoră din Cantemir
Radio Moldova, 10 februarie 2026 11:10
Trei persoane, printre care administratorul unui hostel și o tânără care poza în „prietena” victimei, au primit sentințe dure după ce au transformat viața unei adolescente într-un coșmar. Magistrații i-au condamnat la 13 și 15 ani de pușcărie pentru trafic de minori, după ce au exploatat sexual o fată de 16 ani, profitând de vulnerabilitatea acesteia.
• • •
Corupție electorală în contextul scrutinului din 2025: Un locuitor din Anenii Noi, reținut de CNA # Radio Moldova
Un locuitor al raionului Anenii Noi a fost reținut marți, 10 februarie, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.
Internetul, periculos ca orice adicție: „Un copil de 9-10 ani se trezește cu telefonul în mână și își încheie ziua la fel”. Recomandările experților # Radio Moldova
Internetul nu mai este doar comunicare și divertisment, ci un spațiu în care copiii și adulții își construiesc zilnic „amprenta digitală”, iar riscurile țin atât de datele personale, cât și de sănătatea mintală și siguranța publică. Potrivit experților, mediul online a devenit o extensie a vieții reale, iar lipsa unor reguli clare, a educației digitale și a protecției adecvate poate avea consecințe serioase, de la fraude și pierderea datelor până la anxietate, dependență și izolare socială.
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” (PN) propune aplicarea cotei zero a Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici. Proiectul a fost examinat în ședința Comisiei pentru controlul finanțelor publice din 10 februarie, fiind susținut cu votul a trei dintre cei cinci membri.
Doi procurori din nordul R. Moldova, cercetați pentru fapte de corupție: Ar fi primit 20.000 de euro pentru a măslui un dosar # Radio Moldova
Doi procurori din nordul R. Moldova ar fi pretins și primit 20.000 de euro pentru a favoriza soluționarea unui dosar penal ce viza organizarea migrației ilegale. Unul dintre aceștia este cercetat penal pentru trafic de influență, iar al doilea - pentru corupere pasivă și riscă până la șapte și, respectiv, zece ani de închisoare.
Laboratoarele din R. Moldova pot detecta metronidazolul în carnea de pasăre, dă asigurări ANSA # Radio Moldova
Informațiile apărute în spațiul public privind presupusa incapacitate a laboratoarelor din Republica Moldova de a testa reziduurile de metronidazol din carnea de pasăre sunt „false” și „periculoase”, deoarece pot induce panică în rândul consumatorilor și pot submina încrederea în sistemul național de siguranță alimentară, transmite Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
Coreea de Nord a executat elevi pentru că au vizionat emisiuni TV sud-coreene, au ascultat muzică K-Pop sau pentru că au privind serialul de succes al Netflix „Squid Game”, potrivit Amnesty International, citată de The New York Post.
Revista presei | Negocierile tehnice cu UE depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial; Locul statelor mici precum RM într-o lume a sferelor de influență # Radio Moldova
Publicațiile naționale abordează un spectru larg de subiecte precum integrarea europeană, riscurile unui stat mic precum RM într-o lume a sferelor de influență, scriind și despre „o nouă luptă” între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română în Republica Moldova.
Mihai Popșoi: „Toți cetățenii R. Moldova aflați în pericol în Federația Rusă sunt bineveniți acasă” # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova aflați în Rusia pot primi citații pentru a fi înrolați pe front. În acest context, autoritățile de la Chișinău reiterează că toți cetățenii Republicii Moldova aflați în pericol sunt bineveniți acasă.
Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo au ajuns la a patra zi de concurs. Astăzi, primii moldoveni vor evolua la marele festin sportiv.
Primarul promite că impozitele în Chișinău nu vor crește semnificativ după reevaluarea cadastrală # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Chișinău nu vor plăti impozite imobiliare cu creșteri semnificative ca urmare a reactualizării valorilor cadastrale. Angajamentul a fost asumat de primarul general Ion Ceban, care a declarat că nu va admite „diferențe substanțiale” față de plățile din prezent.
Premierul Alexandru Munteanu a plecat la Kiev: Discuții despre aderarea la UE și securitate regională # Radio Moldova
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, efectuează astăzi, 10 februarie, prima sa vizită oficială la Kiev. Anunțul a fost făcut în această dimineață de șeful Executivului, printr-o postare pe rețelele de socializare, în care a precizat că se află deja în tren, în drum spre capitala Ucrainei.
Revista presei internaționale | SUA fac presiuni pentru accelerarea negocierilor de pace; UE extinde sancțiunile împotriva Rusiei # Radio Moldova
Mass-media internațională urmărește modul în care Statele Unite exercită presiuni pentru grăbirea negocierilor de pace între Rusia și Ucraina, într-un context marcat de impas politic și lipsa compromisurilor. Mai multe publicații scriu că, în paralel cu presiunile diplomatice menite să impulsioneze negocierile de pace, Uniunea Europeană își consolidează și instrumentele de presiune economică asupra Moscovei. Dezbaterile despre viitorul geopolitic al Uniunii și preocupările tot mai accentuate legate de autonomia strategică a blocului comunitar se numără printre alte teme abordate de presă străină.
Reduceri, oportunități educaționale și culturale și sociale pentru tinerii din R. Moldova: Cardul European pentru Tineret, lansat din 2026 # Radio Moldova
Tinerii din Republica Moldova vor putea beneficia, începând din acest an, de Cardul European pentru Tineret, un instrument digital destinat persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani, care va oferi reduceri și acces la diverse oportunități educaționale, culturale și sociale atât la nivel național, cât și european.
Producția de petrol a Rusiei scade din nou, în timp ce stocurile pe mare ating niveluri record # Radio Moldova
Producția de țiței a Rusiei a continuat să scadă în ianuarie, pentru a doua lună consecutiv, pe fondul dificultăților tot mai mari de comercializare a petrolului, cauzate de sancțiunile impuse de Statele Unite. Potrivit unor surse citate de [Bloomberg,](Potrivit unor surse citate de Bloomberg, Rusia a extras în medie 9,28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.) Rusia a extras în medie 9.28 milioane de barili de petrol pe zi, cu aproximativ 46.000 de barili pe zi mai puțin decât în decembrie și cu aproape 300.000 de barili sub plafonul permis în cadrul acordului OPEC+.
Protecția salariaților în caz de insolvență sau faliment al companiilor. R. Moldova va cere Comisiei Europene o perioadă de tranziție # Radio Moldova
Republica Moldova va solicita Comisiei Europene o perioadă de tranziție pentru a crea un mecanism ce ar proteja salarizații în caz de insolvență sau faliment al companiilor. În toate statele europene există fonduri speciale pentru asemenea cazuri, iar R. Moldova are nevoie de câțiva ani ca să-l creeze, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova.
Cine poate deveni părinte adoptiv și ce presupune adopția în R. Moldova: „S-a schimbat imediat atmosfera în casă” # Radio Moldova
Adopția rămâne una dintre cele mai sensibile, precum și esențiale componente ale sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova. Deși, în ultimele două decenii, autoritățile au reușit să reducă semnificativ numărul copiilor instituționalizați, procesul de adopție continuă să fie unul complex și presupune timp, pregătire și un sprijin constant pentru familiile implicate.
De Ziua Siguranței pe Internet, Maia Sandu avertizează: „Internetul nu trebuie să fie un pericol pentru copii” # Radio Moldova
Internetul aduce oportunități, dar și riscuri tot mai mari precum anxietate, presiune socială, tulburări de somn și conținut dăunător. Tot mai multe dovezi ne arată că situația este alarmantă, a transmis Maia Sandu într-un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Siguranței pe Internet, marcată astăzi, 10 februarie, în peste 170 de state.
Orașele din afara capitalei, noua atracție imobiliară: „Accentul s-a mutat către case, oamenii vor mai mult spațiu” # Radio Moldova
În timp ce piața imobiliară din capitală traversează un declin, cauzat de scăderea vânzărilor din anul 2025, în unele zone ale țării situația este opusă. La Cimișlia, de exemplu, agenții imobiliari vorbesc despre o cerere crescută de locuințe, care nu poate fi satisfăcută din cauza ofertei limitate. În același timp, municipiul Bălți devine o zonă tot mai atractivă pentru mai multe companii care părăsesc capitala în favoarea spațiilor mai accesibile ca preț și din dorința de a se extinde.
Corespondență Dan Alexe | Parlamentul European caută să armonizeze lista țărilor „sigure” pentru expulzări de migranți # Radio Moldova
Parlamentul European votează marți, 10 februarie, lista țărilor considerate sigure, spre care solicitanții de azil respinși din Uniunea Europeană ar putea fi returnați mai ușor, fără un proces îndelungat de revizuire. Votul va evidenția, de asemenea, și țările terțe considerate sigure, care ar putea acționa ca centre de returnare sau de tranzit.
Ziua a treia de concurs a fost marcată - pe lângă stabilirea unui record olimpic - și de doborîrea a două recorduri de vârstă printre sportivii participanți la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.Mai întâi, snowbordera austriacă Claudia Riegler a devenit, la 52 de ani, cea mai vârstnică participantă la o Olimpiadă Albă. Recordul precedent i-a aparținut anterior nemțoaicei Claudia Pechstein, patinatoarei de viteză care a concurat la ultimele sale Jocuri Olimpice în 2022, la vârsta de 49 de ani.
În R. Moldova va fi interzisă, din 2027, creșterea și reproducerea a 11 rase de câini considerate periculoase. Oamenii au păreri împărțite # Radio Moldova
Din septembrie 2027, în Republica Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea câinilor de 11 rase considerate potențial periculoase. Măsura, prevăzută în Legea privind protecția animalelor de companie, a stârnit controverse. Criticii susțin că problema nu e în rasa câinelui, ci în felul în care acesta este crescut și dresat de stăpân.
Accident în raionul Anenii Noi. Cinci persoane, printre care trei copii, au fost rănite # Radio Moldova
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, în urma unui accident rutier pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Accidentul a avut loc luni, 9 februarie, în jurul orei 15:00.
Mai multe cazuri de viroze și gripă | La grădinițele din capitală sunt impuse măsuri pentru protejarea sănătății copiilor # Radio Moldova
Peste două mii de cazuri de infecții ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în capitală săptămâna trecută, cu peste 400 mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Potrivit autorităților municipale, tot în această perioadă au fost înregistrate și peste trei sute de cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii. Grădinițele impun măsuri pentru protejarea sănătății copiilor, iar autoritățile vin cu recomandări.
Show de zile mari în proba de patinaj viteză feminin, distanța de o mie de metri, la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Olandeza Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record olimpic: un minut, 12 secunde și 31 de sutimi de secundă. Ea a devenit în premieră campioană olimpică.
Cazul Bisericii din Dereneu: Ministrul Culturii condamnă implicarea politicului și cere respectarea legii # Radio Moldova
Pe fondul disputelor dintre cele două Mitropolii, provocările de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să genereze tensiuni și reacții. În timp ce unii lideri proruși au lansat declarații în sprijinul Mitropoliei Moldovei, ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la respectarea hotărârilor judecătorești definitive, subliniind că „situația nu trebuie să fie exploatată politic, în special de unii deputați care instigă lumea la ură”.
Locuitorii din Bălți ar putea fi chemați la urne. Socialiștii inițiază un referendum pentru demiterea primarului # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului, pe care îl acuză de administrare ineficientă a orașului. Alexandru Petkov respinge orice acuzație.
Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii pentru drepturile omului # Radio Moldova
O sută de mii de ruble pentru un certificat medical și până la trei milioane pentru a nu participa la un eventual asalt, în funcție de unitate, linia frontului și urgența problemei. Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii drepturilor omului. Se cer plăți pentru decizii care au un impact direct asupra condițiilor de serviciu, siguranței și vieții soldaților: transferuri în unități din spatele frontului, concedii, tratament medical, procesarea documentelor și uneori chiar scutirea de a participa la operațiuni de asalt.
Marcel Spatari susține că absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al UE depinde de ritmul reformelor asumate # Radio Moldova
Absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al Uniunii Europene (UE), în valoare de 1.9 miliarde de euro, depinde de ritmul reformelor asumate, susține președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari. Inițiativele legislative legate direct de finanțările europene vor reprezenta o prioritate pentru Guvern și Parlament. Potrivit lui Spatari, principala problemă este capacitatea slabă a instituțiilor pentru a implementa proiectele mari de infrastructură, precum spitalele regionale, care necesită ani de pregătire și execuție.
Polițiștii și experții judiciari își consolidează capacitățile în investigarea cazurilor cibernetice și de exploatare a online a minorilor # Radio Moldova
Polițiștii și experții judiciari din R. Moldova își îmbunătățesc capacitățile de investigare a crimelor cibernetice, inclusiv a cazurilor de exploatare online a minorilor. Aceasta datorită echipamentelor și soluțiilor tehnologice de investigație de ultimă generație de peste 780.000 de dolari, procurate cu finanțare oferită de Guvernul Statelor Unite (SUA) în cadrul unui proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Avocat: Angajatorii, trebuie să ajusteze contractele și regulamentele pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă # Radio Moldova
Angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele de muncă și regulamentele interne pentru a preveni toate formele de violență și hărțuire la locul de muncă. Totodată, aceștia trebuie să instituie proceduri clare, accesibile, imparțiale și confidențiale de raportare, investigare și soluționare a sesizărilor privind faptele de violență și de hărțuire în muncă.
Premierul Ilie Bolojan, de la presiunea social-democraților la revolta internă din PNL # Radio Moldova
Premierul liberal al României, Ilie Bolojan, este supus unor presiuni tot mai mari nu doar dinspre opoziția radicală sau din partea colegilor de coaliție social-democrați, dar mai recent chiar din interiorul propriului partid.
Memorandum semnat | Institutul de Medicină Urgentă și un centru medical din Israel vor coopera în domeniul sănătății # Radio Moldova
Institutul de Medicină Urgentă și Centrul Medical Meir din Israel vor coopera în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate. Un memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat la Kfar Saba, pe 9 februarie, de către directorul Centrului medical, profesorul Jacob Chen, și ambasadorul Moldovei în Israel, Alexandr Roitman.
Marcel Spatari, la Radio Moldova: Negocierile tehnice cu UE depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial # Radio Moldova
Negocierile tehnice cu Uniunea Europeană (UE) depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial. Precizările au fost făcute de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a mai subliniat că durata negocierilor tehnice pe capitolele de aderare la UE diferă de la un domeniu la altul, unele putând fi încheiate în câteva luni, iar altele în câțiva ani, în funcție de complexitatea reformelor și de implementarea acestora.
R. Moldova a pierdut peste 30% din populație din cauza emigrării masive și a sporului natural negativ # Radio Moldova
Republica Moldova traversează cea mai severă criză demografică de la obținerea independenței, marcată de un decalaj alarmant între natalitate și mortalitate. Potrivit șefei Centrului Cercetări Demografice, dr. hab. Olga Gagauz, depopularea este o tendință ce va redefini structura populației în următoarele decenii, în lipsa unor politici publice care să ofere soluțiile necesare pentru o societate ce îmbătrânește și se află sub presiunea emigrării masive.
Creștere de zece ori în opt ani: Parcul IT din Republica Moldova atinge o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari # Radio Moldova
Rezidenții parcului IT din Republica Moldova – Moldova Innovation Technology Park (MITP) – au obținut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari, echivalentul a 18.9 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare pentru anul 2025.
Reorganizare cu probleme: „Când harta instanțelor judecătorești și harta procuraturilor nu coincid, justiția pierde coerența” # Radio Moldova
Reorganizarea teritorială a instanțelor, procuraturilor și poliției rămâne una dintre cele mai sensibile și complicate reforme din sectorul justiției. Deși autoritățile vorbesc despre progrese semnificative, dialogul dintre instituții și societatea civilă arată că lipsa de sincronizare, infrastructura insuficientă, presiunea asupra profesioniștilor și accesul dificil al cetățenilor la justiție continuă să genereze probleme structurale.
Franjo von Allmen și Tanguy Nef, campioni olimpici în proba masculină de combinată pe echipe # Radio Moldova
Tandemul elvețian format din Franjo von Allmen și Tanguy Nef a cucerit medalia de aur în proba masculină de combinată pe echipe, o nouă disciplină a schiului alpin la Jocurile Olimpice de iarnă. Deși von Allmen s-a clasat pe locul 4 în manșa de coborâre, Nef a recuperat incredibil la slalom. Țarile participante au putut înscrie la start mai multe echipe de câte doi schiori.
O mașină a poliției a lovit o sanie cu doi copii, la Bravicea. O fetiță de șapte ani a avut nevoie de ajutor medical # Radio Moldova
O sanie pe care se aflau doi copii s-a lovit de roata unei mașini a poliției, o fetiță de șapte ani având nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs luni, 9 februarie, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași.
Compensații la căldură pentru circa 1.24 de milioane de persoane: 469 de milioane de lei alocate pentru luna ianuarie # Radio Moldova
Plățile pentru compensațiile la căldură, aferente lunii ianuarie, încep din 9 februarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate și de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
„Nu am găsit spații”: Farmaciile din mai multe sate, amplasate în containere modulare # Radio Moldova
Dacă în orașele mari, inclusiv în capitală, piața este suprasaturată de farmacii, acestea lipsesc cu desăvârșire în sute de localități rurale. Începând cu anul 2024, statul oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în satele care nu au acces la asemenea servicii. Totuși, procesul întâmpină unele provocări, inclusiv dificultatea de a identifica un sediu pentru activitate. În consecință, unii administratori au recurs la amenajarea farmaciilor în containere modulare.
Primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Cetățenii nu au văzut ce are de gând să întreprindă Executivul pe plan economic, social” # Radio Moldova
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a împlinit, la finele săptămânii trecute, 100 de zile de la învestire. În timp ce majoritatea parlamentară afirmă că Guvernul se mișcă în direcția corectă și a demarat reformele promise în campania electorală din 2025, opoziția acuză lipsa unui plan clar de acțiuni și rezultate concrete, în special în domeniul economic.
Satele din R. Moldova, tot mai pustii: localitatea din R. Moldova în care sunt doar doi copii # Radio Moldova
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrânii trebuie să meargă în localitatea vecină dacă au nevoie de ajutor medical.
Fosta șefă interimară la un post vamal din Chișinău, condamnată la doi ani de închisoare pentru trafic de influență # Radio Moldova
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
