Jocurile Olimpice de iarnă 2026. Retrospectiva zilei de 9 februarie
Radio Moldova, 9 februarie 2026 23:40
Ziua a treia de concurs a fost marcată - pe lângă stabilirea unui record olimpic - și de doborîrea a două recorduri de vârstă printre sportivii participanți la Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026.Mai întâi, snowbordera austriacă Claudia Riegler a devenit, la 52 de ani, cea mai vârstnică participantă la o Olimpiadă Albă. Recordul precedent i-a aparținut anterior nemțoaicei Claudia Pechstein, patinatoarei de viteză care a concurat la ultimele sale Jocuri Olimpice în 2022, la vârsta de 49 de ani.
• • •
În R. Moldova va fi interzisă, din 2027, creșterea și reproducerea a 11 rase de câini considerate periculoase. Oamenii au păreri împărțite # Radio Moldova
Din septembrie 2027, în Republica Moldova va fi interzisă creșterea și reproducerea câinilor de 11 rase considerate potențial periculoase. Măsura, prevăzută în Legea privind protecția animalelor de companie, a stârnit controverse. Criticii susțin că problema nu e în rasa câinelui, ci în felul în care acesta este crescut și dresat de stăpân.
Accident în raionul Anenii Noi. Cinci persoane, printre care trei copii, au fost rănite # Radio Moldova
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, în urma unui accident rutier pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Accidentul a avut loc luni, 9 februarie, în jurul orei 15:00.
Mai multe cazuri de viroze și gripă | La grădinițele din capitală sunt impuse măsuri pentru protejarea sănătății copiilor # Radio Moldova
Peste două mii de cazuri de infecții ale căilor respiratorii superioare au fost înregistrate în capitală săptămâna trecută, cu peste 400 mai multe comparativ cu săptămâna precedentă. Potrivit autorităților municipale, tot în această perioadă au fost înregistrate și peste trei sute de cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii. Grădinițele impun măsuri pentru protejarea sănătății copiilor, iar autoritățile vin cu recomandări.
Show de zile mari în proba de patinaj viteză feminin, distanța de o mie de metri, la Jocurile Olimpice de la Milano și Cortina d'Ampezzo. Olandeza Jutta Leerdam a cucerit medalia de aur și a stabilit un nou record olimpic: un minut, 12 secunde și 31 de sutimi de secundă. Ea a devenit în premieră campioană olimpică.
Cazul Bisericii din Dereneu: Ministrul Culturii condamnă implicarea politicului și cere respectarea legii # Radio Moldova
Pe fondul disputelor dintre cele două Mitropolii, provocările de la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, continuă să genereze tensiuni și reacții. În timp ce unii lideri proruși au lansat declarații în sprijinul Mitropoliei Moldovei, ministrul Culturii, Cristian Jardan, face apel la respectarea hotărârilor judecătorești definitive, subliniind că „situația nu trebuie să fie exploatată politic, în special de unii deputați care instigă lumea la ură”.
Locuitorii din Bălți ar putea fi chemați la urne. Socialiștii inițiază un referendum pentru demiterea primarului # Radio Moldova
Locuitorii municipiului Bălți ar putea fi chemați la urne pentru a decide soarta primarului Alexandr Petkov. Fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal a anunțat inițierea unui proiect de decizie privind organizarea unui referendum local pentru demiterea edilului, pe care îl acuză de administrare ineficientă a orașului. Alexandru Petkov respinge orice acuzație.
Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii pentru drepturile omului # Radio Moldova
O sută de mii de ruble pentru un certificat medical și până la trei milioane pentru a nu participa la un eventual asalt, în funcție de unitate, linia frontului și urgența problemei. Mita și extorcarea au devenit sistemice în armata rusă, spun apărătorii drepturilor omului. Se cer plăți pentru decizii care au un impact direct asupra condițiilor de serviciu, siguranței și vieții soldaților: transferuri în unități din spatele frontului, concedii, tratament medical, procesarea documentelor și uneori chiar scutirea de a participa la operațiuni de asalt.
Marcel Spatari susține că absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al UE depinde de ritmul reformelor asumate # Radio Moldova
Absorbția fondurilor europene din Planul de Creștere al Uniunii Europene (UE), în valoare de 1.9 miliarde de euro, depinde de ritmul reformelor asumate, susține președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari. Inițiativele legislative legate direct de finanțările europene vor reprezenta o prioritate pentru Guvern și Parlament. Potrivit lui Spatari, principala problemă este capacitatea slabă a instituțiilor pentru a implementa proiectele mari de infrastructură, precum spitalele regionale, care necesită ani de pregătire și execuție.
Polițiștii și experții judiciari își consolidează capacitățile în investigarea cazurilor cibernetice și de exploatare a online a minorilor # Radio Moldova
Polițiștii și experții judiciari din R. Moldova își îmbunătățesc capacitățile de investigare a crimelor cibernetice, inclusiv a cazurilor de exploatare online a minorilor. Aceasta datorită echipamentelor și soluțiilor tehnologice de investigație de ultimă generație de peste 780.000 de dolari, procurate cu finanțare oferită de Guvernul Statelor Unite (SUA) în cadrul unui proiect implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).
Avocat: Angajatorii, trebuie să ajusteze contractele și regulamentele pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă # Radio Moldova
Angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele de muncă și regulamentele interne pentru a preveni toate formele de violență și hărțuire la locul de muncă. Totodată, aceștia trebuie să instituie proceduri clare, accesibile, imparțiale și confidențiale de raportare, investigare și soluționare a sesizărilor privind faptele de violență și de hărțuire în muncă.
Premierul Ilie Bolojan, de la presiunea social-democraților la revolta internă din PNL # Radio Moldova
Premierul liberal al României, Ilie Bolojan, este supus unor presiuni tot mai mari nu doar dinspre opoziția radicală sau din partea colegilor de coaliție social-democrați, dar mai recent chiar din interiorul propriului partid.
Memorandum semnat | Institutul de Medicină Urgentă și un centru medical din Israel vor coopera în domeniul sănătății # Radio Moldova
Institutul de Medicină Urgentă și Centrul Medical Meir din Israel vor coopera în domeniul medical, educațional, științific și al inovării în sănătate. Un memorandum de înțelegere în acest sens a fost semnat la Kfar Saba, pe 9 februarie, de către directorul Centrului medical, profesorul Jacob Chen, și ambasadorul Moldovei în Israel, Alexandr Roitman.
Marcel Spatari, la Radio Moldova: Negocierile tehnice cu UE depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial # Radio Moldova
Negocierile tehnice cu Uniunea Europeană (UE) depind de ritmul reformelor în domeniul justiției și în cel administrativ-teritorial. Precizările au fost făcute de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Marcel Spatari, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Oficialul a mai subliniat că durata negocierilor tehnice pe capitolele de aderare la UE diferă de la un domeniu la altul, unele putând fi încheiate în câteva luni, iar altele în câțiva ani, în funcție de complexitatea reformelor și de implementarea acestora.
Premierul liberal al României, Ilie Bolojan, este supus unor presiuni tot mai mari, nu doar dinspre opoziția radicală sau din partea colegilor de coaliție social-democrați, dar mai recent chiar din interiorul propriului partid. Coaliția de guvernare din România e formată din patru partide: Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Social Democrat (PSD), Uniunea Salvați România (USR) și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR).
R. Moldova a pierdut peste 30% din populație din cauza emigrării masive și a sporului natural negativ # Radio Moldova
Republica Moldova traversează cea mai severă criză demografică de la obținerea independenței, marcată de un decalaj alarmant între natalitate și mortalitate. Potrivit șefei Centrului Cercetări Demografice, dr. hab. Olga Gagauz, depopularea este o tendință ce va redefini structura populației în următoarele decenii, în lipsa unor politici publice care să ofere soluțiile necesare pentru o societate ce îmbătrânește și se află sub presiunea emigrării masive.
Vladimir Plahotniuc are de plătit aproximativ o sută de mii de lei Ministerului Justiției, bani cheltuiți de stat pentru extrădarea acestuia din Grecia. În timp ce autoritățile încearcă să recupereze costurile, examinarea dosarului continuă în instanță - judecătorii au respins, pe 9 februarie, citirea declarațiilor unui martor sub acoperire, invocând lipsa probelor care să justifice absența acestuia de la audieri.
Creștere de zece ori în opt ani: Parcul IT din Republica Moldova atinge o cifră de afaceri de 1 miliard de dolari # Radio Moldova
Rezidenții parcului IT din Republica Moldova – Moldova Innovation Technology Park (MITP) – au obținut o cifră de afaceri de peste 1 miliard de dolari, echivalentul a 18.9 miliarde de lei, potrivit datelor preliminare pentru anul 2025.
Reorganizare cu probleme: „Când harta instanțelor judecătorești și harta procuraturilor nu coincid, justiția pierde coerența” # Radio Moldova
Reorganizarea teritorială a instanțelor, procuraturilor și poliției rămâne una dintre cele mai sensibile și complicate reforme din sectorul justiției. Deși autoritățile vorbesc despre progrese semnificative, dialogul dintre instituții și societatea civilă arată că lipsa de sincronizare, infrastructura insuficientă, presiunea asupra profesioniștilor și accesul dificil al cetățenilor la justiție continuă să genereze probleme structurale.
Franjo von Allmen și Tanguy Nef, campioni olimpici în proba masculină de combinată pe echipe # Radio Moldova
Tandemul elvețian format din Franjo von Allmen și Tanguy Nef a cucerit medalia de aur în proba masculină de combinată pe echipe, o nouă disciplină a schiului alpin la Jocurile Olimpice de iarnă. Deși von Allmen s-a clasat pe locul 4 în manșa de coborâre, Nef a recuperat incredibil la slalom. Țarile participante au putut înscrie la start mai multe echipe de câte doi schiori.
R. Moldova pierdut peste 30% din populație din cauza emigrării masive și a sporului natural negativ # Radio Moldova
O mașină a poliției a lovit o sanie cu doi copii, la Bravicea. O fetiță de șapte ani a avut nevoie de ajutor medical # Radio Moldova
O sanie pe care se aflau doi copii s-a lovit de roata unei mașini a poliției, o fetiță de șapte ani având nevoie de îngrijiri medicale. Incidentul s-a produs luni, 9 februarie, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași.
Compensații la căldură pentru circa 1.24 de milioane de persoane: 469 de milioane de lei alocate pentru luna ianuarie # Radio Moldova
Plățile pentru compensațiile la căldură, aferente lunii ianuarie, încep din 9 februarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate și de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.
„Nu am găsit spații”: Farmaciile din mai multe sate, amplasate în containere modulare # Radio Moldova
Dacă în orașele mari, inclusiv în capitală, piața este suprasaturată de farmacii, acestea lipsesc cu desăvârșire în sute de localități rurale. Începând cu anul 2024, statul oferă subvenții agenților economici dispuși să deschidă farmacii în satele care nu au acces la asemenea servicii. Totuși, procesul întâmpină unele provocări, inclusiv dificultatea de a identifica un sediu pentru activitate. În consecință, unii administratori au recurs la amenajarea farmaciilor în containere modulare.
Primele 100 de zile ale Guvernului Munteanu: „Cetățenii nu au văzut ce are de gând să întreprindă Executivul pe plan economic, social” # Radio Moldova
Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a împlinit, la finele săptămânii trecute, 100 de zile de la învestire. În timp ce majoritatea parlamentară afirmă că Guvernul se mișcă în direcția corectă și a demarat reformele promise în campania electorală din 2025, opoziția acuză lipsa unui plan clar de acțiuni și rezultate concrete, în special în domeniul economic.
Satele din R. Moldova, tot mai pustii: localitatea din R. Moldova în care sunt doar doi copii # Radio Moldova
Tot mai mici și mai pustii, unele sate din Republica Moldova pur și simplu dispar de la un an la altul. Datele statistice sunt îngrijorătoare, jumătate din primării nici nu ajung la o mie de locuitori. În satul Sergheuca din raionul Drochia, de exemplu, sunt 23 de oameni, deși, potrivit Recensământului din 2024, populația se apropia de 80. Așa cum aici nu există un magazin sau o farmacie, bătrânii trebuie să meargă în localitatea vecină dacă au nevoie de ajutor medical.
Fosta șefă interimară la un post vamal din Chișinău, condamnată la doi ani de închisoare pentru trafic de influență # Radio Moldova
O fostă șefă interimară de la Postul Vamal Chișinău 1 a fost condamnată la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis pentru trafic de influență. Aceasta este acuzată că, în perioada octombrie-noiembrie 2022, ar fi acceptat și oferit sume de bani pentru a grăbi și facilita procedurile vamale și validarea declarațiilor vamale. Sentința a fost pronunțată luni, 9 februarie, de către Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.
Spania | Traficul feroviar paralizat, după ce mecanicii au renunțat să iasă la muncă # Radio Moldova
Grevă de proporții în Spania. Traficul feroviar din mai multe regiuni ale țării este paralizat, după ce mecanicii au renunțat să iasă la muncă și cer măsuri sporite de siguranță. Sindicatele spun că protestul se va desfășura și în următoarele trei zile. Autoritățile menționează că infrastructura feroviară este învechită și investesc resurse considerabile pentru a o renova.
Peste 300 de monede cu valoare arheologică, ridicate în urma unor percheziții la Bălți # Radio Moldova
Peste 300 de monede din diferite perioade istorice au fost ridicate de autorități în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar ce vizează păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.
Satele din R. Moldova, tot mai pustii: Localitatea din R. Moldova în care doar doi copii # Radio Moldova
Avocat: Angajatorii, obligați trebuie să ajusteze contractele și regulamentele pentru a preveni hărțuirea la locul de muncă # Radio Moldova
Angajatorii sunt obligați să ajusteze contractele de muncă și regulamentele interne pentru a preveni toate formele de violență și hărțuire la locul de muncă. Totodată, aceștia trebuie să instituie proceduri clare, accesibile, imparțiale și confidențiale de raportare, investigare și soluționare a sesizărilor privind faptele de violență și de hărțuire în muncă. Modificările la Codul Muncii, intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, mai obligă angajatorii să identifice și evalueze riscurile cu participarea salariaților și să asigurarea protecției împotriva oricărui tratament sau comportament nefavorabil a persoanelor care denunță sau sunt victime ale violenței sau hărțuirii în muncă.
MEC lansează a doua ediție a campaniei „Matematica de la egal la egal”: din 9 februarie # Radio Moldova
Peste 600 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a, pasionați de matematică, pot deveni mentori pentru elevii din clasele absolvente de gimnaziu, în cadrul celei de-a doua ediții a campaniei „Matematica de la egal la egal”. Înscrierile sunt deschise începând cu 9 februarie.
Meci dramatic în prima divizie engleză de fotbal. În capul de afiș al etapei a 25-a, Manchester City a învins cu 2:1 în deplasare pe FC Liverpool. „Citadinii" au fost conduși, însă au revenit și au marcat golul victoriei în minutul 90+3. „Cormoranii" au deschis scorul în minutul 74. Ungurul Dominik Szoboszlai a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 26 de metri.
Propaganda rusă a influențat opțiunile găgăuzilor la referendumurile ilegale din 2014, afirmă un fost susținător al pretinselor plebiscite de la Comrat # Radio Moldova
La mai bine de un deceniu de la referendumurile ilegale organizate în Găgăuzia, unul dintre susținătorii activi ai acestora, inclusiv al ideii alipirii regiunii la Rusia, recunoaște public că a greșit. Sergei Pașkov, activist civic din autonomie, afirmă astăzi că a fost influențat de propaganda rusă și de lipsa unor explicații clare din partea autorităților de la Chișinău privind beneficiile integrării europene.
Reguli noi la acordarea notei „10” din oficiu la BAC: MEC extinde lista examenelor recunoscute # Radio Moldova
Lista examenelor recunoscute pentru acordarea notei „10” din oficiu la limba engleză a fost extinsă, prin includerea Oxford Test of English și Oxford Test of English Advanced. Candidații care, la momentul depunerii dosarului, nu vor deține diploma în original vor putea prezenta o versiune electronică a documentului.
PSRM solicită tăierea cheltuielilor pentru apărare și alocarea mai multor bani pentru compensații. PAS: „Sunt în opoziție și n-au nicio responsabilitate” # Radio Moldova
Partidul Socialiștilor din Moldova (PSRM) cere reducerea bugetului mai multor instituții responsabile de domeniul apărării și securității și propune alocarea mai multor bani pentru compensații. În replică, președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, acuză socialiștii de „populism” și îi întreabă de ce nu au luat aceste decizii atunci când se aflau ei la guvernare.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău, în topul aerogărilor europene cu cea mai rapidă creștere a traficului # Radio Moldova
Republica Moldova se numără printre statele cu cele mai mari creșteri ale traficului aerian de pasageri din Europa în anul 2025. Potrivit Raportului anual privind traficul aeroportuar, publicat de ACI EUROPE, traficul de pasageri pe aeroportul din Republica Moldova a crescut cu 46.8% față de anul precedent, de peste zece ori mai mult decât media europeană, estimată la 4.4%.
Autoritățile le propun cetățenilor să investească în valori mobiliare de stat (VMS) – „un instrument financiar sigur, transparent și ușor de accesat”, potrivit Ministerului Finanțelor. Noua rundă de subscriere este deschisă în perioada 9–18 februarie.
Seattle Seahawks au câștigat ediția a 60-a a Super Bowl-ului, cel mai important meci din fotbalul american, care încoronează campioana din National Football League. „Șoimii mării” au învins formația New England Patriots cu 29:13 pe stadionul Levi's din localitatea Santa Clara, statul California.
Revista presei internaționale | SUA vor noi alegeri în Ucraina pentru a forța Rusia să accepte pacea; Israelul, gata să atace singur Iranul # Radio Moldova
Presa internațională se concentrează asupra presiunilor exercitate de Statele Unite pentru accelerarea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina, într-un context marcat de blocaje politice și lipsa compromisurilor. În paralel, publicațiile străine analizează efectele indirecte ale acestor politici asupra economiei ruse și asupra pieței globale a energiei. Presa europeană scoate în evidență rezultatele alegerilor prezidențiale din Portugalia, unde populiștii au fost învinși.
FCSB rămâne în cărți pentru calificarea în play-off-ul Superligii românești de fotbal # Radio Moldova
FCSB a obținut a treia victorie consecutivă în Superliga românească de fotbal. În etapa a 26-a, echipa bucureșteană a învins cu 4:1 în deplasare pe Oțelul Galați și s-a apropiat la două puncte de ultimul loc se asigură calificarea în play-off. Oțelul a preluat conducerea în minutul 24. Bulgarul Milen Jelev a marcat după o fază prelungită de atac în care croatul Gabriel Debeljuh l-a scos lejer din joc pe camerunezul Joyskim Dawa.
Studii, muncă și voluntariat peste hotare, cu sprijinul UE. Erasmus+ alocă 5.2 miliarde de euro pe an pentru mobilitatea tinerilor # Radio Moldova
Zeci de mii de tineri din Europa, inclusiv din Balcani, studiază, muncesc sau fac voluntariat peste hotare cu sprijinul Uniunii Europene, prin programul Erasmus+. Cu un buget de 26 de miliarde de euro pentru perioada anilor 2021-2027, programul oferă acces la mobilitate academică, stagii profesionale și experiențe interculturale care influențează direct parcursul profesional al participanților.
După reducerea prețului la gazele naturale, și energia termică s-ar putea ieftini. Furnizorul de agent termic din Chișinău, Termoelectrica, a anunțat că a depus la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o cerere de ajustare a tarifelor pentru anul 2026.
Sute de cazuri de gripă sezonieră, în Chișinău: Majoritatea îmbolnăvirilor - la copii # Radio Moldova
Municipiul Chișinău se confruntă cu o creștere a cazurilor de infecții respiratorii, cele mai multe reprezentând bronhopneumonii, pneumonii și viroze. Totodată, au fost înregistrate cazuri de gripă sezonieră, preponderent la copii.
Ion Ceban anunță din nou suma de trei milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului de la Durlești: De ce nu a fost efectuat transferul în 2025 # Radio Moldova
Cele trei milioane de lei, anunțate în 2025 de primarul Chișinăului, Ion Ceban, pentru lichidarea consecințelor incendiului produs la mansarda unui bloc de locuințe de pe strada Tudor Vladimirescu din Durlești, suburbie a capitalei, nu au mai ajuns la destinație. Primarul dă vina pe „birocrație” și a anunțat luni, 9 februarie, că a semnat repetat dispoziția privind alocarea sumei de trei milioane de lei către Primăria Durlești.
R. Moldova își reconfirmă cooperarea cu Portugalia și Japonia după alegerile din 8 februarie # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis felicitări lui António José Seguro pentru câștigarea alegerilor prezidențiale din Portugalia, precum și prim-ministrei Japoniei, Sanae Takaichi, pentru rezultatul decisiv obținut de partidul său la scrutinul parlamentar anticipat din 8 februarie.
Poliția: Situația de la biserica din Dereneu este o „provocare” ce exploatează tema religioasă # Radio Moldova
Nu oamenii legii, ci preotul de la Mitropolia Moldovei a blocat, din interior, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Dereneu, raionul Călărași, iar un grup de susținători de-ai acestuia vor să intre cu forța în lăcașul dat în folosință Mitropoliei Basarabiei, conform unei decizii definitive a Curții Supreme de Justiție (CSJ). Același grup de oameni care creează tensiuni la Dereneu a intrat și în anul 2018 cu forța în biserică, precizează Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Bani pentru candidatul susținut de Moscova ș pentru opțiunea „NU” la referendum: Încă un bărbat, condamnat pentru corupere electorală # Radio Moldova
Un bărbat de 40 de ani din satul Stolniceni, raionul Hâncești, a împărțit sume cuprinse între 1.000 și 2.700 de lei pentru a influența votul la alegerile din toamna anului 2024 și a fost amendat cu 55.000 de lei.
Parcare specială pentru microbuzele din R. Moldova, la aeroportul din Iași. Proiectul, finalizat în 2027 # Radio Moldova
Aeroportul Internațional Iași va amenaja o parcare specială destinată microbuzelor și autocarelor care efectuează curse de pasageri din și spre Republica Moldova, pentru a reduce aglomerația și incidentele din zona aerogării. Proiectul ar urma să fie finalizat în anul 2027, iar până atunci șoferii de transport public vor continua să intre pe teritoriul aeroportului, unul deja suprasolicitat.
Granturile de zeci de mii de euro și instruirile europene dezvoltă afaceri de succes la Ungheni # Radio Moldova
Uniunea Europeană sprijină tinerii și femeile antreprenoare din Republica Moldova prin granturi, instruiri și programe de mobilitate, iar rezultatele sunt vizibile la nivel local. La Ungheni, două afaceri pornite de la zero - o patiserie și o mică întreprindere de produse alimentare - s-au transformat în istorii de succes, cu locuri de muncă create și investiții realizate cu sprijin european.
