Corupția decide cine luptă și cine scapă: investigație despre piața informală din Rusia, unde evitarea frontului se cumpără cu sute de mii sau milioane de ruble - VIDEO

ProTV.md, 9 februarie 2026 22:40

Corupția decide cine luptă și cine scapă: investigație despre piața informală din Rusia, unde evitarea frontului se cumpără cu sute de mii sau milioane de ruble - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 5 minute
23:00
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție - VIDEO ProTV.md
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție - VIDEO
23:00
Record olimpic la patinaj viteză: norvegianul Sander Eitrem a scris istorie în proba de 5.000 de metri - VIDEO ProTV.md
Record olimpic la patinaj viteză: norvegianul Sander Eitrem a scris istorie în proba de 5.000 de metri - VIDEO
23:00
Premieră istorică în Japonia. Țara va fi condusă, pentru prima dată, de o femeie - VIDEO ProTV.md
Premieră istorică în Japonia. Țara va fi condusă, pentru prima dată, de o femeie - VIDEO
Acum 15 minute
22:50
Situație alarmantă în capitală: mii de cazuri de viroze și infecții respiratorii, iar îmbolnăvirile cresc cu 16% într-o singură săptămână - VIDEO ProTV.md
Situație alarmantă în capitală: mii de cazuri de viroze și infecții respiratorii, iar îmbolnăvirile cresc cu 16% într-o singură săptămână - VIDEO
22:50
Nopți reci și ger, urmate de o schimbare de vreme: temperaturile cresc de miercuri - VIDEO ProTV.md
Nopți reci și ger, urmate de o schimbare de vreme: temperaturile cresc de miercuri - VIDEO
Acum 30 minute
22:40
Corupția decide cine luptă și cine scapă: investigație despre piața informală din Rusia, unde evitarea frontului se cumpără cu sute de mii sau milioane de ruble - VIDEO ProTV.md
Corupția decide cine luptă și cine scapă: investigație despre piața informală din Rusia, unde evitarea frontului se cumpără cu sute de mii sau milioane de ruble - VIDEO
Acum o oră
22:30
Moscova lansează noi acuzații la adresa Kievului: FSB susține, fără dovezi, că Ucraina ar fi comandat tentativa de asasinat asupra unui înalt oficial militar rus - VIDEO ProTV.md
Moscova lansează noi acuzații la adresa Kievului: FSB susține, fără dovezi, că Ucraina ar fi comandat tentativa de asasinat asupra unui înalt oficial militar rus - VIDEO
22:20
Vlad Plahotniuc, așteptat în instanță pe 12 februarie: fostul lider PD urmează să fie audiat în dosarul fraudei bancare, după absențe repetate - VIDEO ProTV.md
Vlad Plahotniuc, așteptat în instanță pe 12 februarie: fostul lider PD urmează să fie audiat în dosarul fraudei bancare, după absențe repetate - VIDEO
22:10
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică - VIDEO ProTV.md
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică - VIDEO
22:10
Europa de Sud, din nou sub ape: furtuna Marta a provocat inundații masive în Portugalia și Spania. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate - VIDEO ProTV.md
Europa de Sud, din nou sub ape: furtuna Marta a provocat inundații masive în Portugalia și Spania. Peste 11.000 de persoane au fost evacuate - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
Vânzările de apartamente au scăzut drastic după boom-ul din 2024: Agenții imobiliari avertizează asupra blocajului cauzat de reglementări stricte și credite scumpe, solicitând intervenții legislative - VIDEO ProTV.md
Vânzările de apartamente au scăzut drastic după boom-ul din 2024: Agenții imobiliari avertizează asupra blocajului cauzat de reglementări stricte și credite scumpe, solicitând intervenții legislative - VIDEO
21:40
Alexandru Munteanu la trei luni de mandat: între discreție, lipsa expunerii publice și primele progrese ale Guvernului în economie. Ce spun analiștii politici despre strategia premierului - VIDEO ProTV.md
Alexandru Munteanu la trei luni de mandat: între discreție, lipsa expunerii publice și primele progrese ale Guvernului în economie. Ce spun analiștii politici despre strategia premierului - VIDEO
21:30
Biserica din Dereneu, scena unui conflict vechi: Episcopul Petru oficiază slujba în fața polițiștilor, preotul și familia sa se baricadează în interior, CSJ confirmă dreptul Mitropoliei Basarabiei - VIDEO ProTV.md
Biserica din Dereneu, scena unui conflict vechi: Episcopul Petru oficiază slujba în fața polițiștilor, preotul și familia sa se baricadează în interior, CSJ confirmă dreptul Mitropoliei Basarabiei - VIDEO
21:20
Dodon, Ceban și Țîrdea critică guvernarea în scandalul de la Dereneu, iar experții susțin că situația este folosită de opoziție pentru a obține puncte la alegerile locale din 2027: „Este o continuare a campaniei” - VIDEO ProTV.md
Dodon, Ceban și Țîrdea critică guvernarea în scandalul de la Dereneu, iar experții susțin că situația este folosită de opoziție pentru a obține puncte la alegerile locale din 2027: „Este o continuare a campaniei” - VIDEO
Acum 4 ore
20:50
Accident grav la Troița Nouă: șase persoane, printre care doi bebeluși, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o mașină – FOTO ProTV.md
Accident grav la Troița Nouă: șase persoane, printre care doi bebeluși, au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce un camion a intrat pe contrasens și a lovit o mașină – FOTO
20:20
Ceban și campania sa prezidențială, competiția pentru Primăria Chișinău în 2027 și alegerile prezidențiale din 2028: Daniel Vodă despre viitorul politic al Moldovei la „Podcastul Lorenei” - VIDEO ProTV.md
Ceban și campania sa prezidențială, competiția pentru Primăria Chișinău în 2027 și alegerile prezidențiale din 2028: Daniel Vodă despre viitorul politic al Moldovei la „Podcastul Lorenei” - VIDEO
20:20
Petrolier „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian. Soldații americani descind, ca-n filme, din elicopter la bordul vasului - VIDEO ProTV.md
Petrolier „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian. Soldații americani descind, ca-n filme, din elicopter la bordul vasului - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026
19:40
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni” ProTV.md
O delegație de senatori din SUA a mers în Groenlanda pentru „a reconstrui încrederea”: „Vă considerăm prieteni”
Acum 6 ore
17:50
ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova ProTV.md
ANSA dezminte informațiile privind lipsa echipamentelor necesare pentru detectarea metronidazolului în Republica Moldova
17:40
Atac ca în filmele de acțiune în sudul Italiei: o bandă înarmată cu Kalașnikov a aruncat în aer o dubă cu bani, a incendiat mașini și a dispărut fără urmă - VIDEO ProTV.md
Atac ca în filmele de acțiune în sudul Italiei: o bandă înarmată cu Kalașnikov a aruncat în aer o dubă cu bani, a incendiat mașini și a dispărut fără urmă - VIDEO
17:20
„Se întâmplă exact opusul”. Lavrov critică puternic administrația Trump ProTV.md
„Se întâmplă exact opusul”. Lavrov critică puternic administrația Trump
17:10
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție ProTV.md
Accident grav la Călărași: o fetiță de șapte ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de poliție
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Valeria Capra - 09.02.2026
Acum 8 ore
17:00
Incident rutier în Bravicea: o fetiță de 7 ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de Poliție ProTV.md
Incident rutier în Bravicea: o fetiță de 7 ani, rănită după ce sania a ajuns sub roata unei autospeciale de Poliție
16:50
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein. Anunțul lui Keir Starmer ProTV.md
Încă un consilier de top al premierului britanic a demisionat în urma scandalului generat de dosarele Epstein. Anunțul lui Keir Starmer
16:40
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse ProTV.md
Un ucrainean arestat în Elveția, pus sub acuzare în Germania în ancheta despre coletele-bombă legate de serviciile secrete ruse
16:30
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa” ProTV.md
Armata rusă primește noi avioane Su-57, de generația a cincea: „Este cel mai bun avion din clasa sa”
16:00
Un bărbat, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, formată din deținuți de la penitenciarul 18 din Brănești - reținut la Bălți. Detaliile poliției - VIDEO ProTV.md
Un bărbat, bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, formată din deținuți de la penitenciarul 18 din Brănești - reținut la Bălți. Detaliile poliției - VIDEO
16:00
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice ProTV.md
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice
15:50
Imaginea zilei la Jocurile Olimpice a venit de la finala de slalom uriaș paralel la snowboard. Bulgarul Tervel Zamfirov și-a învins adversarul pentru un vârf de deget ProTV.md
Imaginea zilei la Jocurile Olimpice a venit de la finala de slalom uriaș paralel la snowboard. Bulgarul Tervel Zamfirov și-a învins adversarul pentru un vârf de deget
15:40
Opt persoane - cercetate pentru deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice, în capitală. Ce tipuri de droguri aveau asupra lor - VIDEO ProTV.md
Opt persoane - cercetate pentru deținerea, consumul și distribuirea substanțelor narcotice, în capitală. Ce tipuri de droguri aveau asupra lor - VIDEO
15:30
Atacuri devastatoare cu drone ale Rusiei în Harikov, Dnipro și Odesa: 5 persoane au fost ucise, iar 13 au fost rănite - VIDEO ProTV.md
Atacuri devastatoare cu drone ale Rusiei în Harikov, Dnipro și Odesa: 5 persoane au fost ucise, iar 13 au fost rănite - VIDEO
15:20
Un nou scandal la biserica din Dereneu: Episcopul Mitropoliei Moldovei a oficiat slujba în fața polițiștilor în timp ce lăcașul ar fi fost blocat din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove - VIDEO ProTV.md
Un nou scandal la biserica din Dereneu: Episcopul Mitropoliei Moldovei a oficiat slujba în fața polițiștilor în timp ce lăcașul ar fi fost blocat din interior de către preotul care reprezintă Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove - VIDEO
15:20
Fotbalistul moldovean Artur Crăciun a marcat primul său gol din noul an. Fundașul naționalei noastre a contribuit la victoria echipei sale ProTV.md
Fotbalistul moldovean Artur Crăciun a marcat primul său gol din noul an. Fundașul naționalei noastre a contribuit la victoria echipei sale
15:10
Schiorul norvegian Johannes Klaebo este imperial. Nordicul a cucerit a 6-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice - VIDEO ProTV.md
Schiorul norvegian Johannes Klaebo este imperial. Nordicul a cucerit a 6-a sa medalie de aur la Jocurile Olimpice - VIDEO
Acum 12 ore
14:50
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane ProTV.md
Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane
14:50
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO ProTV.md
Seattle Seahawks - noua campioană a ligii profesioniste de fotbal american. Cel mai important eveniment sportiv al anului în SUA, numit Super Bowl, a adunat și de această dată un stadion plin - VIDEO
14:40
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite ProTV.md
Un bărbat - amendat, după ce a plătit mai mulți alegători să voteze „NU" la referendumul din 2024. Ce sumă va trebui să achite
14:30
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO ProTV.md
Protest la 100 de zile de activitate a Guvernului: Cu pancarte în mâini, reprezentanții partidului MAN s-au adunat în fața executivului. Reacția guvernării - VIDEO
14:30
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein ProTV.md
Fratele mai mic al regelui Charles a scurs informații oficiale. Ce rapoarte îi trimitea lui Epstein
14:20
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO ProTV.md
Au încercat să scoată din țară zeci de pachete de țigări, fără a le declara: Doi bărbați - documentați la vama Sculeni. Unde au ascuns cele peste 8 mii de țigări - FOTO
14:10
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți ProTV.md
O barcă cu migranți s-a răsturnat în Marea Mediterană: 53 de oameni au murit sau sunt dați dispăruți
14:00
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO ProTV.md
Percheziții la Bălți: Peste 300 de monede din diferite epoci istorice - ridicate de polițiști. Ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre vânzare - GALERIE FOTO
13:30
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
Carburanții continuă să se scumpească. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
13:20
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile ProTV.md
Spion al lui Putin, angajat la o bancă din Kiev: indica ținte pentru bombardamente și furniza Rusiei informații sensibile
13:10
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase ProTV.md
Cum arată economia Bulgariei după prima lună cu euro. Bugetul pe anul în curs ar putea necesita măsuri structurale serioase
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 09.02.2026
12:50
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică ProTV.md
Termoelectrica a trimis o solicitare către ANRE privind ajustarea tarifelor la energia termică
12:50
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md ProTV.md
Procesul lui Ion Creangă pentru trădare de patrie - rise.md
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.