Daniel Vodă explică de ce nu a ajuns ambasador în Japonia: „Nu toate visele se împlinesc imediat”
Realitatea.md, 9 februarie 2026 22:00
Fostul purtător de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a explicat de ce, în pofida așteptărilor și experienței sale diplomatice, nu a ajuns să-și continue cariera diplomatică în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui podcast realizat de Lorena Bogza. Vodă a recunoscut că au existat speculații privind
• • •
Acum 10 minute
22:40
Ucraina va deschide 10 centre de export de arme în Europa în acest an, o schimbare majoră de politică în timp de război # Realitatea.md
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va deschide, în 2026, zece centre de export de armament în Europa, inclusiv în țările baltice și din nordul continentului, în cadrul unei noi strategii de extindere a industriei de apărare, scrie Digi24. Totodată, președintele ucrainean a precizat că producția de drone ucrainene va începe în curând în Germania,
Acum 30 minute
22:20
Comitetul Olimpic a publicat o serie de cărți poștale tematice în stil național, dedicate sportivilor moldoveni la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano. Cărțile combină elemente vizuale din sporturile de iarnă cu imagini ale bucatelor și dulciurilor tradiționale moldovenești, creând o serie inedită și memorabilă. Fiecare carte poștală surprinde un sportiv în acțiune, plasat
Acum o oră
22:00
Acum 2 ore
21:30
Dan Perciun: Moldova ar putea reglementa accesul copiilor la rețelele sociale, după modelul Australiei și Franței # Realitatea.md
Republica Moldova ar putea adopta reguli mai stricte privind accesul copiilor la rețelele de socializare, inspirate din modelele aplicate deja în Australia și Franța. Declarația a fost făcută de ministrul Educației, Dan Perciun, care a menționat că un astfel de scenariu este „foarte realist", însă necesită o amplă dezbatere publică. O decizie finală în acest
21:00
VIDEO Petrolier din flota-fantomă a Rusiei „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian # Realitatea.md
Armata americană a capturat luni, 9 februarie curent, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, parte a „flotei din umbră" ruse folosite de Rusia lui Putin pentru a ocoli sancțiunile internaționale, informează The Moscow Times. Ministerul Războiului din SUA a anunţat că nava încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în
Acum 4 ore
20:30
Accident rutier grav în raionul Anenii Noi: Trei vehicule implicate și mai multe persoane rănite, inclusiv copii # Realitatea.md
Un accident rutier s-a produs în după-amiaza zilei de luni, 9 februarie curent, în jurul orei 15:00, pe drumul de ocolire a localității Troița Nouă din raionul Anenii Noi. În urma impactului o persoană de 21 de ani, un adolescent de 14 ani și trei copii cu vârstele de 10, 2 și 1 an au
19:50
VIDEO Tradiție și tehnologie: roboți învață Kung Fu Shaolin într-un templu din China # Realitatea.md
O scenă surprinzătoare și neobișnuită a avut loc la celebrul Templu Shaolin din provincia Henan, China, unde mai mulți roboți umanoizi au fost filmați practicând Kung Fu Shaolin alături de călugări, transmite agenția Xinhua. Înregistrările video cu roboții care se antrenează împreună cu călugării s-au răspândit rapid pe rețelele sociale și au devenit virale. În
19:40
Musk: Luna devine obiectiv prioritar pentru SpaceX, Marte rămâne un proiect pe termen lung # Realitatea.md
Elon Musk și-a schimbat prioritățile pentru SpaceX, mutând accentul de la colonizarea planetei Marte la construirea unui „oraș care să se dezvolte singur" pe Lună. Într-un mesaj publicat duminică, 8 februarie, pe platforma X, miliardarul a explicat că Luna reprezintă o opțiune mai rapidă pentru securizarea viitorului civilizației, scrie Antena 3 CNN. „Putem merge pe
19:20
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că, pe parcursul zilei de 9 februarie, echipele de drumari au continuat lucrările de întreținere și patrulare pe drumurile naționale, acționând pentru prevenirea alunecușului și menținerea circulației în condiții sigure. „Au fost desfășurate intervenții pentru curățarea stațiilor auto de zăpadă și gheață, deszăpezirea drumurilor și a acostamentelor, supralărgirea părții
19:10
Pakistanezii cer Greciei să permită căsătoria între verișori: legea e „discriminatorie” # Realitatea.md
În Grecia, Javed Aslam, liderul comunității pakistaneze, a solicitat statului legalizarea căsătoriei între veri și verișori, pe motiv că legea actuală este „discriminatorie" și împiedică practicile tradiționale ale comunității, transmite Brusselessignal. Potrivit Codului Civil grec, articolul 1356, căsătoria între rude colaterale până la gradul al patrulea este interzisă, prevedere menită să protejeze sănătatea genetică și
18:50
Laborator oficial din Moldova poate detecta metronidazolul în carne, precizează ANSA # Realitatea.md
În Republica Moldova există un laborator oficial acreditat care poate testa prezența metronidazolului în carnea de pasăre, a precizat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), transmite IPN. Agenția califică drept false și nefondate informațiile apărute în spațiul public privind presupusa lipsă a capacităților tehnice de detectare a acestei substanțe. Potrivit ANSA, Centrul Național Sănătatea Animalelor,
Acum 6 ore
18:30
Moldcell continuă să fie recunoscută drept unul dintre cei mai apreciați angajatori din Republica Moldova, clasându-se în Top 3 Angajatori, în cadrul Employer Brand Perception Survey 2025, realizat de AXA Management Consulting. Recunoașterea se bazează pe percepția angajaților asupra mediului de lucru și culturii organizaționale și confirmă consecvența Moldcell în construirea unui loc de muncă
18:20
S.A. „CET-Nord", operatorul sistemului de termoficare din municipiul Bălți, aduce clarificări publice privind solicitarea înaintată către ANRE de ajustare a tarifului reglementat la energia termică pentru anul 2026, în contextul informațiilor apărute în spațiul mediatic despre evoluții diferite ale tarifelor cerute de operatorii din sectorul termoenergetic. Întreprinderea explică faptul că diferența dintre solicitarea sa, orientată
17:50
”Să se întoarcă cu fața la oameni!” – Ce mesaje i-au transmis moldovenii premierului, la 100 zile de la investire # Realitatea.md
La 100 de zile de la învestirea Guvernului condus de Alexandru Munteanu, REALITATEA a discutat cu oamenii întâlniți ocazional pe străzile capitalei despre cum evaluează activitatea Executivului în această perioadă. Am întrebată dacă guvernarea a răspuns așteptărilor lor, care ar trebui să fie prioritățile în următoarele luni și ce mesaj i-ar transmite premierului. Mai multe
17:50
VIDEO Tragedie pe o autostradă din România: tată și doi copii, uciși într-un accident cu un TIR # Realitatea.md
Accident tragic s-a produs pe o autostradă din apropiere de Băile Herculane, România, unde un tată și cei doi copii ai săi, în vârstă de 13 și 16 ani, și-au pierdut viața după ce microbuzul în care se aflau a fost strivit de un camion care circula din sens opus. Potrivit presei române, impactul a
17:30
Din perioada Imperiului Roman! Sute de monede antice erau comercializate ilegal la Bălți # Realitatea.md
Sute de monede antice erau comercializate ilegal la Bălți. Procurorii și polițiștii au documentat acțiunile și au efectuat mai multe percheziții, în cadrul unui dosar care vizează deținerea, păstrarea și vânzarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică. Conform procurorilor, „într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de urmărire penală, bunuri cu valoare istorică
17:20
VIDEO Italia, scena unui jaf ca în filme: explozibili, bani furați și o evadare atent planificată # Realitatea.md
Imagini video virale au apărut pe rețelele de socializare, surprinzând un atac spectaculos, desprins parcă din filmele de acțiune, în care o bandă organizată a vizat o dubă ce transporta bani, pe una dintre arterele principale din zona Brindisi de Lecce, în sudul Italiei. Incidentul s-a produs în primele ore ale dimineții, într-un moment în
17:00
Incident la săniuș în Călărași! O fetiță rănită după ce a ajuns în roata unei mașini # Realitatea.md
Un incident grav la săniuș, care putea avea urmări tragice, s-a produs luni, în jurul orei 13:00, în satul Bravicea din raionul Călărași. Potrivit Poliției, un echipaj aflat în misiune de serviciu a observat, într-o curbă, o sanie pe care se aflau doi copii și care cobora de pe un drum secundar în pantă, în
Acum 8 ore
16:40
Vladimir Plahotniuc va trebui să achite 100 000 de lei pentru că a fost extrădat din Grecia în luna septembrie. Procurorul pe caz, Alexandru Cernei spune că așa prevede legea, ca inculpatul să achite cheltuielile. „Am depus o cerere prin care am solicitat anexarea actelor ce confirmă cheltuielile de extrădare, în valoare de aproximativ 100
16:40
Compensațiile pentru ianuarie ajung pe carduri luni! Când vor fi disponibile și la poștă # Realitatea.md
Compensațiile pentru energie termică încep să fie achitate luni. Pe parcursul zilei de 9 februarie, vor fi efectuate transferurile pe conturile bancare ale beneficiarilor De marți, 10 februarie, ajutoarele pentru perioada rece a anului vor putea fi ridicate de la oficiile poștale. Persoanele le vor putea primi în baza unui act de identitate. Pentru cele
16:30
Răsturnare de situație în dosarul Plahotniuc. Procurorii scot asul din mânecă: „un martor sub acoperire” # Realitatea.md
Procurorii au confirmat în instanță că în dosarul în care este vizat Vladimir Plahotniuc a fost utilizat un investigator sub acoperire în perioada anilor 2020–2021, în faza de urmărire penală. Totuși, la moment instanța a respins citirea declarațiilor martorului sub acoperire, deoarece nu au fost prezentate dovezi suficiente care să justifice imposibilitatea audierii acestuia în
16:20
În Chișinău căldura se ieftinește, iar la Bălți se scumpește! Ce calcule au prezentat furnizorii la ANRE # Realitatea.md
Termoelectrica S.A. a depus astăzi, 9 februarie, o solicitare oficială de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026. Astfel, Termoelectrica solicită un preț la energia termică de 2180 de lei/Gcal, cu aproape 14% mai mic. În prezent, tariful este de 2.510 lei/Gcal. La Bălți însă,
16:10
Vladimir Plahotniuc urmează să se prezinte joi, 12 februarie, în fața instanței, pentru a fi audiat în dosarul în care este vizat. Inițial, acesta trebuia să se prezinte marți, pe 10 februarie, însă potrivit avocatului nu reușește să se pregătească. „Din start, instanța ne-a comunicat orientativ când ar fi dispus să fie audiat domnul Vladimir
15:50
Fostul candidat Călin Georgescu, în fața justiției pentru propagandă legionară: află ce spune rechizitoriul # Realitatea.md
Procesul în care Călin Georgescu, fost candidat independent în primul tur al alegerilor prezidențiale din România din 2024, este acuzat de propagandă legionară va începe după ce, pe 9 februarie, Tribunalul București a pronunțat soluția în complet de divergență, scrie stirileprotv.ro. Dosarul a intrat în etapa preliminară pe 6 februarie, însă a fost blocat din
15:50
Maia Sandu a urmărit alegerile din Portugalia și Japonia. Mesajele de felicitare pentru candidații învingători # Realitatea.md
Maia Sandu a transmis mesaje de felicitare învingătorilor la alegerile din Japonia și Portugalia. Președinta a menționat că autoritățile din Moldova speră la cooperare cu aceste state. În Țara Soarelui Răsare s-au desfășurat alegeri parlamentare. Acolo a învins partidul liberal democrat, condus de prim-ministra Takaichi Sanae. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de
15:30
Ambasadorul Arabiei Saudite le-a spus adio lui Popșoi și Munteanu. A primit și distincție la final de mandat # Realitatea.md
Ambasadorul Arabiei Saudite în Moldova, cu reședință la București, Mohammed Abdulghani Khayat, își încheie mandatul. Diplomatul a avut întrevederi de rămas bun cu ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi și cu premierul Alexandru Munteanu. Ministrul Mihai Popșoi a apreciat pentru activitatea ambasadorului și pentru contribuția acestuia la consolidarea relațiilor bilaterale. Mohammed Abdulghani Khayat a primit de
15:20
Liderii europeni se întâlnesc pe mai multe fronturi în această săptămână: ce discuții și summituri vor avea loc # Realitatea.md
Uniunea Europeană se pregătește pentru o săptămână intensă, în care liderii europeni vor aborda unele dintre cele mai dificile întrebări cu care se confruntă continentul, scrie Politico, citat de MediaFax. Obiectivul oficialilor este ca Europa să devină un actor global mai puternic într-o lume tot mai tensionată. „Europa se poate redresa și poate deveni cu
15:10
Reguli stricte pentru grădinile zoologice: Se impun autorizația și condiții de procurarea și evidență a animalelor # Realitatea.md
Autoritățile din Moldova vor reglementa strict activitatea grădinilor zoologice. Guvernul urmează să aprobe un proiect de lege care să stabilească modul de activitate a acestor parcuri. Conform noilor reglementări, se vor supune autorizării toate unitățile permanente în care se dețin animale din specii sălbatice, în scopul prezentării către public, pentru o perioadă de minimum șapte
15:10
Ion Ceban a semnat repetat: Se alocă 3 milioane de lei pentru blocul din Durlești afectat de incendiu # Realitatea.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, anunță că a semnat dispoziția privind alocarea repetată a sumei de 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor incendiului care a distrus mansarda unui bloc de locuit din Durlești anul trecut. Edilul susține că a solicitat Ministerului Finanțelor să ofere suportul tehnic necesar pentru ca banii să poată fi
15:00
Tragicul accident de la Strășeni: Ce spune medici despre starea de sănătate a minorei # Realitatea.md
Fata accidentată săptămâna trecută pe o trecere de pietoni din Strășeni se simte mai bine. După cinci zile petrecute în Secția de terapie intensivă, ea a fost transferată în Secția de ortopedie. Purtătorul de cuvâ
Acum 12 ore
14:30
Tragedie în Mediterană: 53 de migranți morți sau dispăruți, în urma răsturnării unei ambarcațiuni # Realitatea.md
În urma răsturnării unei ambarcațiuni în Marea Mediterană, în largul coastei libiene, 53 de persoane au murit sau sunt date dispărute, iar doar doi supraviețuitori au fost salvați, transmite ONU, citată de The Guardian. Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a precizat că incidentul a avut loc vineri, 6 februarie, la nord de Zuwaraa. „Doar două […] Articolul Tragedie în Mediterană: 53 de migranți morți sau dispăruți, în urma răsturnării unei ambarcațiuni apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Poate costa până la 4 milioane de euro. Moldova vrea să cumpere sediu pentru Misiunea diplomatică pe lângă UE # Realitatea.md
Ministerul Afacerilor Externe vrea să cumpere un sediu pentru Misiunea diplomatică a țării noastre pe lângă Uniunea Europeană. Guvernul urmează să instituie o comisie care va identifica imobilul, iar prețul ar putea ajunge la 4 milioane de euro, fără taxele pentru perfectarea actelor de proprietate. Responsabilii din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) susțin că achiziționarea […] Articolul Poate costa până la 4 milioane de euro. Moldova vrea să cumpere sediu pentru Misiunea diplomatică pe lângă UE apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice # Realitatea.md
În spatele fiecărui rezultat financiar sunt oameni, planuri împlinite și afaceri care cresc. Pentru Moldindconbank, anul 2025 a însemnat o dezvoltare puternică și echilibrată, într-un moment cu o încărcătură specială: în 2026, banca va marca 35 de ani de activitate pe piața din Republica Moldova. La sfârșitul anului trecut, activele totale ale băncii au ajuns […] Articolul Moldindconbank își consolidează poziția pe piață în 2025 și intră în anul aniversar cu rezultate puternice apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Tentativă de asasinat asupra generalului Alekseev: Rusia acuză Ucraina și serviciile poloneze # Realitatea.md
Autoritățile ruse au anunțat că suspecții în tentativa de asasinat asupra adjunctului șef al GRU, Vladimir Alekseev, au pledat vinovați și susțin că au acționat sub ordinul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie presa rusă. Este vorba despre Liubomir Korba și Viktor Vasin, reținuți în legătură cu atacul asupra generalului-locotenent Alekseev, care a fost […] Articolul Tentativă de asasinat asupra generalului Alekseev: Rusia acuză Ucraina și serviciile poloneze apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Noi condiții pentru nota 10 din oficiu la BAC, la limba străină. Cine sunt elevii eligibili # Realitatea.md
Începând cu 2026, elevii care dețin certificate sau diplome obținute în urma unor examinări modulare sau a mai multor sesiuni de testare, vor primi 10 din oficiu la examenul de Bacalaureat, la proba limbii străine. Condiția este ca evaluările să fie la același tip de examen. Calificativele vor fi introduse într-un document unic, eliberat oficial […] Articolul Noi condiții pentru nota 10 din oficiu la BAC, la limba străină. Cine sunt elevii eligibili apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
VIDEO Lavrov atacă SUA: „Am acceptat propunerile, ca niște bărbați, iar Washington s-a retras privind Ucraina” # Realitatea.md
Într-un interviu acordat unui post de televiziune rus, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat că Statele Unite nu mai sunt pregătite să implementeze propunerile privind Ucraina, convenite la întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump de la Anchorage, Alaska. „Așadar, se pare că ni se spune că problema ucraineană trebuie rezolvată. Ei bine, […] Articolul VIDEO Lavrov atacă SUA: „Am acceptat propunerile, ca niște bărbați, iar Washington s-a retras privind Ucraina” apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Termoelectrica S.A. a depus astăzi, 9 februarie, o solicitare oficială de ajustare a prețului pentru energia electrică produsă, precum și a tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor în anul 2026. Anunțul vine după ce ANRE a aprobat, la 3 februarie 2026, un nou tarif reglementat la gazele naturale pentru consumatorii casnici. Compania nu spune însă […] Articolul ULTIMA ORĂ! Termoelectrica cere ajustarea tarifului la căldură, dar NU spune cu cât apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Bărbat amendat cu 55.000 de lei după ce a oferit bani pentru „NU” la referendumul privind aderarea la UE # Realitatea.md
Un bărbat a fost amendat cu 55.o00 de lei pentru că a oferit bani în schimbului susținerii opțiunii „NU” la referendumul privind aderarea Moldovei la Uniunea Europeană. Infracțiunea a fost comisă în perioada august – octombrie 2024, în localitatea Stolniceni, raionul Hîncești, dar și în alte regiuni, conform procurorilor. Pe lângă votul „NU” la referendum, […] Articolul Bărbat amendat cu 55.000 de lei după ce a oferit bani pentru „NU” la referendumul privind aderarea la UE apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Pericolul gerului! Într-o săptămână, ambulanța a fost chemată la 14 pacienți cu hipotermie și la 12 cu degerături # Realitatea.md
Timp de o săptămână, medicii de pe ambulanță au acordat ajutor la 14 pacienți cu hipotermie și 12 cu degerături. În perioada 2-8 februarie, la urgență au parvenit 16.427 de solicitări, dintre care 1868 se refereau la urgențe traumatologice. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 6823 pacienți, dintre care 5499 maturi și 1324 copii, au […] Articolul Pericolul gerului! Într-o săptămână, ambulanța a fost chemată la 14 pacienți cu hipotermie și la 12 cu degerături apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Criza de pe piața imobiliară a ajuns și în vizorul autorităților. Reducerea vânzărilor de locuințe cu peste 60 la sută, prețurile mari pentru un metru pătrat și lipsa proiectelor imobiliare au fost subiecte de discuție între deputații Comisiei parlamentare pentru Buget și Finanțe și membrii Asociației Agențiilor Imobiliare. Autoritățile promit mai multe terenuri pentru construcții […] Articolul Criza pe piața imobiliară: autoritățile intervin cu promisiuni apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Crește numărul virozelor și al gripei în Chișinău: peste 3.100 de cazuri de boli infecțioase într-o săptămână # Realitatea.md
Situația epidemiologică din Chișinău arată o creștere a numărului de îmbolnăviri, potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței Primăriei din 9 februarie. În unitățile de primiri urgențe ale spitalelor clinice municipale au fost înregistrate, în perioada de raportare, 3.440 de adresări, dintre care 1.720 au necesitat internare. Printre cele mai frecvente diagnostice se numără bronhopneumoniile, virozele […] Articolul Crește numărul virozelor și al gripei în Chișinău: peste 3.100 de cazuri de boli infecțioase într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Peste 85.000 de elevi din Chișinău primesc pachete alimentare după orele online din cauza poleiului # Realitatea.md
Peste 85 de mii de elevi vor beneficia de pachete alimentare, după ce au desfășurat lecțiile în regim online pe fondul condițiilor meteo dificile de săptămâna trecută. Anunțul a fost făcut de Andrei Pavaloi, șeful Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport din Chişinău. „Acordarea în perioada de luni, marți, miercuri, a pachetelor pentru elevii care […] Articolul Peste 85.000 de elevi din Chișinău primesc pachete alimentare după orele online din cauza poleiului apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
VIDEO Catastrofă în nordul Libanului: nouă persoane au murit după prăbușirea unei clădiri # Realitatea.md
Cel puțin nouă persoane au murit, iar alte șase au fost scoase de sub dărâmături, după prăbușirea unui bloc de locuit cu mai multe etaje în orașul Tripoli, din nordul Libanului, relatează ABC News. Incidentul s-a produs în data de 8 februarie. Imagini apărute pe rețelele de socializare arată cum la fața locului au intervenit […] Articolul VIDEO Catastrofă în nordul Libanului: nouă persoane au murit după prăbușirea unei clădiri apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Ion Ceban: Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi # Realitatea.md
Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi imediat ce condițiile meteo vor permite, dă asigurări primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul a precizat că toate porțiunile de drum afectate sunt cunoscute, evaluate și luate la evidență, transmite IPN. La ședința operativă de la Primărie, Ion Ceban a declarat că astfel de situații […] Articolul Ion Ceban: Autoritățile municipale vor interveni pe toate adresele unde au apărut gropi apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Un VIDEO pe TikTok despre cum nășteau femeile atunci și acum, în vizorul ANPCV: Contribuie la normalizarea violenței # Realitatea.md
Un filmuleț publicat de blogherul Dragoș Munteanu, cunoscut pentru fraza „de 7 ani trăiesc la București”, a ajuns în vizorul Agenției Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV). Directoarea instituției, Viorica Țîmbalari, afirmă că asemenea mesaje contribuie la normalizarea violenței. În secvență, vlogherul ironizează modul în care […] Articolul Un VIDEO pe TikTok despre cum nășteau femeile atunci și acum, în vizorul ANPCV: Contribuie la normalizarea violenței apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Reținut pentru coordonarea unei organizații criminale. Un bărbat de 25 de ani, prins de poliție # Realitatea.md
Un bărbat de 25 de ani a fost reținut de oamenii legii, fiind bănuit de crearea și conducerea unei organizații criminale. Potrivit informațiilor oficiale, reținerea a fost efectuată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuratura Hîncești – oficiul Leova. În […] Articolul VIDEO Reținut pentru coordonarea unei organizații criminale. Un bărbat de 25 de ani, prins de poliție apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Noapte de foc în Ucraina: zeci de răniți și morți, printre care o mamă și copilul ei # Realitatea.md
Atac nocturn asupra Ucrainei lansat de armata Moscovei a dus la zeci de victime, după ce bombardamentele au vizat mai multe regiuni ale țării, provocând morți, răniți și distrugeri semnificative. În orașul-port Odesa, un bărbat și-a pierdut viața, iar alte două persoane au fost rănite, după ce o explozie a lovit un bloc de locuit […] Articolul VIDEO Noapte de foc în Ucraina: zeci de răniți și morți, printre care o mamă și copilul ei apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
121 de școli continuă să desfășoare procesul educațional online din cauza condițiilor meteo, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Cele mai multe școli care funcționează exclusiv online se află în raionul Anenii Noi (29), Ștefan Vodă (27), Călărași (26) și Căușeni (25). În 25 de instituții activitatea se desfășoară în format mixt, cu prezență fizică și […] Articolul Peste 100 de școli din patru raioane învață online și luni apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Republica Moldova are circa 26.000 de tineri cetățeni care nu și-au perfectat buletinul de identitate # Realitatea.md
Republica Moldova are circa 26.000 de cetățeni care nu dețin buletin de identitate, însă numărul lor ar putea fi mai mare, potrivit șefului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Oficialul nu exclude că o parte dintre persoanele stabilite peste hotare nu au transcris certificatele de naștere ale copiilor. Funcționarul a precizat la podcastul „ZdCe” că după […] Articolul Republica Moldova are circa 26.000 de tineri cetățeni care nu și-au perfectat buletinul de identitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Tot mai multe cazuri de escrocherii online au fost semnalate în ultima perioadă, folosind pagini web, SMS, e-mail sau rețele de socializare. Escrocii pot folosi denumirea Poștei Moldovei, elemente vizuale, nume de conducere sau semnături false pentru a obține date personale sau bani. Poșta Moldovei subliniază că nu solicită niciodată date bancare sau transferuri de […] Articolul Tot mai multe cazuri de escrocherii online. Poșta Moldovei avertizează clienții apare prima dată în Realitatea.md.
