VIDEO Petrolier din flota-fantomă a Rusiei „urmărit, vânat” și capturat de Marina SUA în Oceanul Indian

11:20

Republica Moldova are circa 26.000 de cetățeni care nu dețin buletin de identitate, însă numărul lor ar putea fi mai mare, potrivit șefului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu. Oficialul nu exclude că o parte dintre persoanele stabilite peste hotare nu au transcris certificatele de naștere ale copiilor. Funcționarul a precizat la podcastul „ZdCe” că după […] Articolul Republica Moldova are circa 26.000 de tineri cetățeni care nu și-au perfectat buletinul de identitate apare prima dată în Realitatea.md.